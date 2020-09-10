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Житель Кореи провалил три бизнеса и теперь помогает предпринимателям закрывать компании: сейчас у него много работы Материал редакции
Ю Ён Сик приходится вставать в пять утра, и он всё равно не успевает помочь всем клиентам.
Кореец Ю Ён Сик — серийный предприниматель, он помогает людям закрывать их компании. Идея пришла ему в 2010 году после неудачных попыток в бизнесе: он пытался открыть мини-маркет, колбасную фабрику и магазин подержанной мебели.
Ю Ён Сик помогает заведениям избавиться от мебели после закрытия: он отвозит их на переработку или в магазины подержанной утвари. По словам Ю, спрос на его услуги стал расти в 2018 году, а 2020-й стал самым загруженным годом из-за пандемии и ограничений на работу бизнеса.
Среди клиентов Ю — владельцы парикмахерских, кафе и других заведений, чей бизнес зависит от посещаемости. Чтобы сдержать вторую волну пандемии, корейское правительство ввело жёсткие правила социального дистанцирования. В итоге с середины августа у магазинов, кафе и других компаний в Сеуле стало меньше клиентов.
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