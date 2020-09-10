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Личный опыт
Дарья Дейнека
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Житель Кореи провалил три бизнеса и теперь помогает предпринимателям закрывать компании: сейчас у него много работы Материал редакции

Ю Ён Сик приходится вставать в пять утра, и он всё равно не успевает помочь всем клиентам.

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Ю Ён Сик говорит с клиенткой Reuters

Кореец Ю Ён Сик — серийный предприниматель, он помогает людям закрывать их компании. Идея пришла ему в 2010 году после неудачных попыток в бизнесе: он пытался открыть мини-маркет, колбасную фабрику и магазин подержанной мебели.

Ю Ён Сик помогает заведениям избавиться от мебели после закрытия: он отвозит их на переработку или в магазины подержанной утвари. По словам Ю, спрос на его услуги стал расти в 2018 году, а 2020-й стал самым загруженным годом из-за пандемии и ограничений на работу бизнеса.

Среди клиентов Ю — владельцы парикмахерских, кафе и других заведений, чей бизнес зависит от посещаемости. Чтобы сдержать вторую волну пандемии, корейское правительство ввело жёсткие правила социального дистанцирования. В итоге с середины августа у магазинов, кафе и других компаний в Сеуле стало меньше клиентов.

Спрос на мои услуги вырос примерно в четыре-пять раз в этом году. Я даже не могу принять все заказы, но всё равно беру в два раза больше работы, чем раньше. Поэтому мне приходится выходить на работу в четыре или пять утра.

Ю Ён Сик
помогает ликвидировать бизнес

#пандемия #южнаякорея

Дарья Дейнека
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