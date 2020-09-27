Образ жизни Джо Рогана: диета хищника, экстремальный холод и постоянные тренировки

Методы самооптимизации от одного из самых высокооплачиваемых подкастеров мира в обзоре от издания Reminder.

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Джо Рогана часто называют главным кумиром американских мужчин. В эпоху расцвета политкорректности он говорит, что хочет, и шутит, как хочет, — как в своем подкасте с миллионами слушателей, так и во время стендап-выступлений.

Его популярность особенно возросла после того, как он на пару с Илоном Маском наглядно показал свою позицию по вопросу легализации марихуаны, на долгое время став героем сотен мемов.

Но дело не только в шутках и именитых гостях. Джо Роган — это такой супергерой, живущий среди нас. Он прокомментировал тысячи боев UFC, сам является мастером нескольких боевых искусств и может похвастаться личным тренажерным залом, который оборудован по последнему слову техники.

Роган живет в режиме вечной самооптимизации (иногда безумной) и верит, что каждый волен сделать себя и свою жизнь лучше. Вот его техники по улучшению себя.

Питание и биодобавки

2020-й год Джо Роган начал с экспериментов в питании — на месяц он перешел на «диету хищника», которая состоит преимущественно из красного мяса. Весь его рацион состоял из говядины, лосятины, бекона и яиц. Никаких углеводов.

За месяц ему удалось сбросить 5,5 кг и избавиться от живота, за который он получал тонну насмешек. Он также сказал, что диета облегчила течение его аутоиммунной болезни — витилиго. А уровень энергии был «потрясающим и не снижался в течение месяца».

Правда, честно признался Роган, у диеты есть свои побочные эффекты — в течение двух недель его мучила «взрывная мегадиарея». Несмотря на это, он счел эксперимент успешным: «Не знаю, стоит ли придерживаться такого питания постоянно, но этот месяц повлиял на меня хорошо».

После этого отчета в интернете начались дебаты о диете хищника: одни говорили о том, как она эффективна для похудения, другие указывали на исследование, доказывающее, что низкоуглеводные диеты повышают риск развития болезней сердца и смерти.

Но даже без строгой диеты хищника Роган старается избегать углеводов. «Никакого хлеба, очень мало углеводов, никакого сахара, никакой ерунды. Здоровая еда, много овощей и много мяса, в основном дичи», — говорит он.

Такое питание очень однообразно, поэтому он принимает большое количество биодобавок, включая мультивитаминные комплексы, рыбий жир, пробиотики и витамины В12 и D. На это могли бы уходить сотни долларов в месяц, но Роган получает их бесплатно — он совладелец компании Onnit, выпускающей биодобавки. Возможно, поэтому он регулярно говорит о пользе добавок в своем подкасте и блогах.

Особенно он хвалит ноотроп от Onnit, обещающий улучшить работу мозга, память и способность фокусироваться. По словам Рогана, он принимает их уже 10 лет — перед каждым стендап-выступлением и интервью. Ему даже нравится их побочный эффект — особенно яркие и запоминающиеся сны.

Тем не менее ноотропы — это спорная тема в научных кругах. Многие из подобных добавок не имеют никакого эффекта. Подробнее прочитать об этом можно здесь.

Спорт

Роган имеет 2-й дан по тхэквондо, 1-й дан по бразильскому джиу-джитсу, зеленый пояс по дзюдо, а в настоящее время занимается ММА и тайским боксом. Сейчас он тренируется в собственном тренажерном зале (в нем же и снимает свое шоу), в котором есть не только всевозможные тренажеры, но и сауна, криованна, камера депривации, татами для джиу-джитсу.

Силовыми тренировками Роган занимается трижды в неделю. Известно, что он предпочитает интенсивные тренировки, однако ограничивает число повторений примерно до половины рекомендаций. Он считает, что лучше тренироваться чаще, но в комфортном режиме, не доводя нагрузки до предела.

В целом Роган следует спортивным заветам Павла Цацулина, который успел поработать тренером советского спецназа, а потом перебрался в США и стал очень востребованным фитнес-тренером. Конек Цацулина — гиревой спорт. Роган называет гирю одним из своих любимых снарядов.

Кардиотренировки также являются обязательными для Рогана. В основном это бег 2–3 раза в неделю на природе. Хотя в его тренажерном зале есть беговая дорожка и велотренажер, которому он не раз признавался в любви в своих подкастах.

Не реже, чем раз в неделю, Роган занимается йогой. Он практикует так называемую горячую йогу, выполняя последовательность из 26 асан и 2 дыхательных упражнений в течение 90-минутной сессии в нагретой до 40°C комнате. Столь брутальная бикрам-йога позволяет обеспечить максимальный фокус на дыхании, это помогает стабилизировать состояние организма при такой нагрузке.

Джо — фанат планирования, но с тренировками все не так уж строго. Как он отмечал в одном из выпусков своего подкаста, план тренировок на неделю составляется в воскресенье и выглядит примерно так: «На этой неделе я позанимаюсь йогой два раза, потаскаю железо в зале три раза и дважды схожу на пробежку».

А в течение недели Роган выполняет эти обязательства перед самим собой тогда, когда находится достаточно свободного времени. Однако к концу недели план должен быть выполнен: «Единственное исключение — это травмы и болезни».

Восстановление и отдых

Несмотря на плотность рабочего графика и тренировочного процесса, Роган обязательно планирует дни отдыха, дабы восстановить мышечную ткань, нервную систему и суставы.

Еще Роган работает над своим режимом сна. Для мониторинга он использует браслет WHOOP. Замеры в конце 2019 года показали, что в среднем Джо спит 6 часов и 3 минуты в сутки. Он хочет спать больше.

Зато Роган является одним из самых ярых фанатов камеры сенсорной депривации, которую использует 2–3 раза в неделю по 1–2 часа. Камера защищена от звука и света извне и позволяет лежать на воде с добавлением морских солей. Температура воды и воздуха в камере соответствует температуре тела — все это позволяет мышцам расслабиться.

Другая привычка Рогана — сауна. Минимум 4 раза в неделю по 20 минут при температуре 93°C. Он говорит, что чувствует себя после этой процедуры очень хорошо. Но холод Роган любит тоже. Каждую неделю он проводит две 3-минутные сессии в криокамере с температурой –150°C.

После первой сессии он разогревается на эллипсе в течение 10 минут и возвращается в камеру. Уверяет, что процедура помогает ему бороться практически со всеми видами боли. Подробнее об эффекте сауны и криокамеры можно прочитать здесь.

Взгляды на жизнь

Джо Роган убежден, что каждый человек не идентичен самому себе пять лет, год или неделю назад. А значит, каждый день нужно использовать по максимуму, чтобы стать лучше. Вот несколько его советов.

«Один из наиболее удивительных уроков, что я вынес из жизни, это то, что страдания — это хорошо. [...] Дискомфорт — это ваш друг. Если вы недовольны какими-то ситуациями или ощущениями в своей жизни — это огромный, огромный мотиватор для изменений».

«Если вы когда-нибудь начнете воспринимать вещи слишком серьезно, просто вспомните, что мы все — лишь говорящие обезьяны, которые летят на органическом космическом корабле через вселенную».

«Несмотря на все мои путешествия, жизненные приключения, я до сих пор не знаю, что такое жизнь. Абсолютно без понятия. Хотя я постоянно об этом думаю. Одно я знаю точно: чем лучше мы относимся к другим людям, тем лучше вселенная относится к нам».

«Живите свою жизнь так, будто за вами следит съемочная команда документального фильма и вы анализируете собственное поведение».

«Среди всех моих знакомых тяжелее сдерживать свои эмоции тем, кто не занимается спортом».

«Если вы контролируете, что едите, вы контролируете все остальные сферы жизни».

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.