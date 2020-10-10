«Люди спрашивают меня, почему я выгляжу так молодо»: Павел Дуров и его семь советов ухода за собой Материал редакции
Не пить, не есть мяса, жить одному.
К своему 36-летию основатель Telegram Павел Дуров опубликовал «типичные привычки» людей, которые выглядят моложе своего возраста.
По его словам, он спрашивал об этом «хорошо постаревших» людей вроде Джареда Лето или фитнес-тренеров, которые в 50 выглядят на 25. Иногда такой вопрос задают и ему самому.
{ "author_name": "Андрей Фролов", "author_type": "editor", "tags": [], "comments": 21, "likes": 9, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 165739, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 10 Oct 2020 13:01:50 +0300", "is_special": false }
слушайте
смотрите
45
дней
сериалов, фильмов и музыки
по промокоду VC45
по промокоду VC45
Условия подписки Яндекс.Плюс: clck.ru/FMQND.
45 дней подписки Яндекс.Плюс - бесплатно, далее автопродление - 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 15.10.2020г.
Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс.
Условия просмотра на КиноПоиск:ya.cc/4y4UX
45 дней подписки Яндекс.Плюс - бесплатно, далее автопродление - 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 15.10.2020г.
Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс.
Условия просмотра на КиноПоиск:ya.cc/4y4UX
45
дней
сериалов, фильмов и музыки
по промокоду VC45
по промокоду VC45
Маркетинг
Как мы закупаем рекламу на vc.ru: качественный b2b-трафик по 7 рублей за клик
С vc.ru мы получаем 50–60 лидов в месяц — это средний и крупный бизнес — и хотим больше. Для этой статьи я куплю 500…
Блоги компаний
Что нужно знать предпринимателю про налог на прибыль
Соревновательные платформы
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
«Люди спрашивают меня, почему я…
Самозанятых приравняли к малому…
«Люди спрашивают меня, почему я…
Восемь способов не испортить…
«Что передать?», «Вас не…
Фокус, фокус, фокус: инвестор…
«Люди спрашивают меня, почему я…
«Люди спрашивают меня, почему я…
«Люди спрашивают меня, почему я…
«Люди спрашивают меня, почему я…
«Люди спрашивают меня, почему я…
Денис Пешехонов
0. Быть миллиардером
Михаил АрнаутовДенис
и как это связано?
Bartholomew CubbinsМихаил
Кажется все стали забывать, что в молодости Дуров выглядел на 40
Tauraloke EsteruBartholomew
Какие доказательства, что это один и тот же человек?
Asad Ganiev
8. и пересадить волосы когда начинаешь лысеть )))
Дмитрий Оверчук
Никто:
Абсолютно никто:
Дуров: «короче, вот почему я такой красавчик»
Кирилл Половинкин
Диетолог Павел Дуров
Nick
8. Регистрируйся на участие в моем бесплатном вебинаре по питанию и успешному мышлению.
Анон Плиз
Тема ебли не раскрыта 😏
Как и другой лайфхакер из Островка делает - эскортниц арендует?
Алексей Иванов
Почему не написано про пластические операции и пересадки волос?
Александр Кондратенко
Интересно, слышал ли Павел про то, что корреляция — не равно причинно-следственная связь?
Карл
лол, я уже скоро 2 десятка лет, как сплю не один, люблю вино, не исключаю водку, пиво, обожаю мясо и, при этом, нередко люди удивляются, узнав что мне не на 10 лет меньше, чем есть
Розарио Агро
Точно не Менделеев. Столько спать, а ничего путного не приснилось 😂.
Хоть бы фотку текущую воткнули, для иллюстрации.
Myroslav Dosiak
Жду списка от Элайджа Вуд
Антон ШтадлерMyroslav
От Тома Круза
Розарио Агро
⬆️
Эдуард Чистяков
То есть, в целом Дуров тут для пиара)) потому что это обычные советы из тех, что можно найти на сайтах с рекламой об увеличении всего что есть...
Vladimir Osipov
Павел Дуров
живёт правильно более 10 лет
Что. За. Лютый. Бред.
Дональд Трумп
В 36 лет даже если его вскрыть он будет еще хорошо выглядеть, особенно если не пьет и нет врожденных/приобретенных патологий. Это бывает 70-80-летние звезды, которые в кадре выглядят очень хорошо, а на столе обычные старики
Maxim PetrukhinДональд
На обеденном или операционном?
Vasya Baev
Ииии звание биохакер года в 2020 от Сержа Фаге переходит к Павлу Дурову!