1. Избегайте алкоголя. Не считая редких исключений, алкоголь и другие вещества, вызывающие привыкание, приводят к проблемам со здоровьем и визуально делают человека более старым.

2. Нужно много спать. Во время сна тело «ремонтирует» само себя. Недостаток сна в течение рабочей недели нельзя компенсировать «отсыпанием» на выходных.

3. Не переедайте. Люди с высокой массой тела выглядят старше и чаще подвержены болезням. Я обычно ем два раза в день с перерывом в шесть часов или один раз — без перекусов. Есть три и больше раз в день — это привычка, причём плохая.

4. Упражняйтесь. Небольшие, но регулярные нагрузки позволяют выглядеть более здоровым и жить дольше. Что касается меня, я предпочитаю занятия с небольшими весами и не делаю много кардиоупражнений — лучше гулять, ездить на велосипеде или плавать на открытом воздухе.

5. Ограничьте стресс. Есть ментальные привычки и упражения, которые в этом помогают. Лучше верить в то, что всё происходящее — к лучшему. Стоические методы вроде визуализации худших вариантов и в целом игнорирования вещей тоже работают. Если жить на природе, то всё это даётся ещё легче.

6. Не ешьте мясо. Морепродукты и свежепойманная рыба подойдут. Люди, которые выглядят молодо, обычно избегают мяса с промышленных ферм — подозреваю, что это связано с тем, как выращивают и забивают скот.

7. Живите в одиночестве. Неожиданно, но все молодо выглядящие мужчины средних лет, с кем я общался, живут в основном одни. Возможно, это связано с тем, что они не зависят от привычек других людей в том, что касается сна, еды или поведения. А возможно, это корреляция: люди, которые не зависят от нездоровых социальных норм, предпочитают независимость и в личной жизни.

Для всех этих утверждений есть научные объяснения — даже в последнем случае есть исследования, согласно которым сон в одиночестве повышает качество отдыха. Я следую этим правилам более десяти лет, и «больше спать» было самым сложным, учитывая мою работу.

Если вы вдвое моложе меня и ищете главный вывод, то вот он: никогда не пейте алкоголь. Как только вы бросаете пить, вы перестаёте затыкать свою интуицию, которая подсказывает, что хорошо и что для вас плохо. И вы поймёте, что уже знаете всё, что вам нужно, и перестанете полагаться на советы других людей.