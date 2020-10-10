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Личный опыт
Андрей Фролов
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«Люди спрашивают меня, почему я выгляжу так молодо»: Павел Дуров и его семь советов ухода за собой Материал редакции

Не пить, не есть мяса, жить одному.

К своему 36-летию основатель Telegram Павел Дуров опубликовал «типичные привычки» людей, которые выглядят моложе своего возраста.

По его словам, он спрашивал об этом «хорошо постаревших» людей вроде Джареда Лето или фитнес-тренеров, которые в 50 выглядят на 25. Иногда такой вопрос задают и ему самому.

1. Избегайте алкоголя. Не считая редких исключений, алкоголь и другие вещества, вызывающие привыкание, приводят к проблемам со здоровьем и визуально делают человека более старым.

2. Нужно много спать. Во время сна тело «ремонтирует» само себя. Недостаток сна в течение рабочей недели нельзя компенсировать «отсыпанием» на выходных.

3. Не переедайте. Люди с высокой массой тела выглядят старше и чаще подвержены болезням. Я обычно ем два раза в день с перерывом в шесть часов или один раз — без перекусов. Есть три и больше раз в день — это привычка, причём плохая.

4. Упражняйтесь. Небольшие, но регулярные нагрузки позволяют выглядеть более здоровым и жить дольше. Что касается меня, я предпочитаю занятия с небольшими весами и не делаю много кардиоупражнений — лучше гулять, ездить на велосипеде или плавать на открытом воздухе.

5. Ограничьте стресс. Есть ментальные привычки и упражения, которые в этом помогают. Лучше верить в то, что всё происходящее — к лучшему. Стоические методы вроде визуализации худших вариантов и в целом игнорирования вещей тоже работают. Если жить на природе, то всё это даётся ещё легче.

6. Не ешьте мясо. Морепродукты и свежепойманная рыба подойдут. Люди, которые выглядят молодо, обычно избегают мяса с промышленных ферм — подозреваю, что это связано с тем, как выращивают и забивают скот.

7. Живите в одиночестве. Неожиданно, но все молодо выглядящие мужчины средних лет, с кем я общался, живут в основном одни. Возможно, это связано с тем, что они не зависят от привычек других людей в том, что касается сна, еды или поведения. А возможно, это корреляция: люди, которые не зависят от нездоровых социальных норм, предпочитают независимость и в личной жизни.

Для всех этих утверждений есть научные объяснения — даже в последнем случае есть исследования, согласно которым сон в одиночестве повышает качество отдыха. Я следую этим правилам более десяти лет, и «больше спать» было самым сложным, учитывая мою работу.

Если вы вдвое моложе меня и ищете главный вывод, то вот он: никогда не пейте алкоголь. Как только вы бросаете пить, вы перестаёте затыкать свою интуицию, которая подсказывает, что хорошо и что для вас плохо. И вы поймёте, что уже знаете всё, что вам нужно, и перестанете полагаться на советы других людей.

Павел Дуров
живёт правильно более 10 лет
Андрей Фролов
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21 комментарий
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Денис Пешехонов

25

0. Быть миллиардером

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Михаил Арнаутов

Денис
0

и как это связано?

Ответить

Bartholomew Cubbins

Михаил
5

Кажется все стали забывать, что в молодости Дуров выглядел на 40

Ответить

Tauraloke Esteru

Bartholomew
0

Какие доказательства, что это один и тот же человек?

Ответить

Asad Ganiev

15

8. и пересадить волосы когда начинаешь лысеть )))

Ответить

Дмитрий Оверчук

7

Никто:
Абсолютно никто:
Дуров: «короче, вот почему я такой красавчик»

Ответить

Кирилл Половинкин

5

Диетолог Павел Дуров 

Ответить

Nick

4

8. Регистрируйся на участие в моем бесплатном вебинаре по питанию и успешному мышлению. 

Ответить

Анон Плиз

3

Тема ебли не раскрыта 😏

Как и другой лайфхакер из Островка делает - эскортниц арендует?

Ответить

Алексей Иванов

2

Почему не написано про пластические операции и пересадки волос?

Ответить

Александр Кондратенко

1

Интересно, слышал ли Павел про то, что корреляция — не равно причинно-следственная связь?

Ответить

Карл

1

лол, я уже скоро 2 десятка лет, как сплю не один, люблю вино, не исключаю водку, пиво, обожаю мясо и, при этом, нередко люди удивляются, узнав что мне не на 10 лет меньше, чем есть 

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Розарио Агро

0

Точно не Менделеев. Столько спать, а ничего путного не приснилось 😂.
Хоть бы фотку текущую воткнули, для иллюстрации.

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Myroslav Dosiak

0

Жду списка от Элайджа Вуд

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Антон Штадлер

Myroslav
0

От Тома Круза

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Розарио Агро

0

⬆️

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Эдуард Чистяков

0

То есть, в целом Дуров тут для пиара)) потому что это обычные советы из тех, что можно найти на сайтах с рекламой об увеличении всего что есть...

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Vladimir Osipov

0

Павел Дуров
живёт правильно более 10 лет

Что. За. Лютый. Бред.

Ответить

Дональд Трумп

0

В 36 лет даже если его вскрыть он будет еще хорошо выглядеть, особенно если не пьет и нет врожденных/приобретенных патологий. Это бывает 70-80-летние звезды, которые в кадре выглядят очень хорошо, а на столе обычные старики

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Maxim Petrukhin

Дональд
0

На обеденном или операционном? 

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Vasya Baev

0

Ииии звание биохакер года в 2020 от Сержа Фаге переходит к Павлу Дурову! 

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Лучшие комментарии
BearStrikesBack
за день
Важный вывод из статьи - даже у топов беседы как на вц.ру. Вот эти вот все: "русский амазон", "велью беттинг", "сперва добейся", "покажи пнл, прежде чем рот открывать" и все в таком духе)
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