Медиаконсультант Александр Амзин рассказал Reminder о своем способе организовать рабочее время.

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Александр Амзин Press Club Belarus

Управление временем — это умение правильно распределить конечный ресурс. Большинство методик сводится к двум тактикам. Первая считает, что работать можно больше, а отдыхать меньше. Вторая — что работать можно эффективнее. Недостатки обеих очевидны.

Первая ведет прямиком к нервному срыву и ощущению, что ты робот, жизнь которого расписана на годы вперед. Такой подход лишает мотивации и ввергает в тоску.

Вторая — самообман, который вскрывается, как только ты выписываешь все свои задачи. Недавно клиент, которого я консультировал, попросил подчиненного подробно описать рабочий день. Мы получили огромный текст, где были выделены даже 15 минут на чай. Завершала отчет приписка «постараюсь работать эффективнее».

Мы засмеялись, но это был смех сквозь слезы. Люди не роботы. Они постоянно сигнализируют об этом. Поэтому нужен третий путь управления времени.

К счастью, он есть. Соавтор неплохой книги «Найди время» (в оригинале Make Time) Джон Зерацки, у которого я подсмотрел этот способ, называет его «Идеальный календарь».

Впрочем, я не думаю, что Зерацки — первооткрыватель. В основе «Идеального календаря» лежит простая, как мычание, мысль — лучше заниматься любимым делом, а нелюбимым не заниматься.

Основа идеального календаря

Мы по-разному ценим время разных дел. Одна и та же минута, проведенная на отвратной работе или в желанной компании по-разному влияет на нас. Как бы сделать так, чтобы скуки было меньше, а увлекательных минут больше?

За ваше время сражаются люди, приложения, товары и услуги. Если вы сдаетесь слишком легко, то ныряете в фейсбук и выныриваете через два часа. Решаете пересмотреть серию «Секретных материалов» — и вот уже весь сезон позади (я сейчас в середине второго).

При этом вознаграждение и за фейсбук, и за «Секретные материалы» неизмеримо меньше, чем за успех в любимом деле. Но и сфокусироваться на главном нелегко.

Традиционное и простое решение со стороны тайм-менеджмента — выделить в календаре порцию неприкосновенного времени и заниматься своим любимым делом. Вокруг этого написано множество книг (в том числе «Найди время»). Раздается еще больше советов (встать пораньше, отключать телефон и так далее).

Но остаток дня все равно выведет вас из себя. До тех пор, пока в календаре есть пустое место, к нему выстроится очередь претендентов.

Зерацки предлагает поступить радикально. Откройте календарь и распишите там все свое время . Составьте идеальный день. А лучше — идеальную неделю. В этой неделе найдется время на семью и побочный проект. На отдых и на прогулки. На обучение и спорт. И, конечно, там выделено ровно столько времени на работу, сколько вы готовы ей посвятить.

Происходят две вещи. Во-первых, вы максимизируете плановое счастье. Во-вторых, психологическая ценность интересных дел гораздо выше ненужных звонков, социальных сетей и прочих пожирателей времени.

Когда время было свободно, вы могли убить его, трудясь над проектом коллеги или все воскресенье выбивая «платину» на PlayStation. Теперь у вас уже сверстан идеальный день, и вы осознанно меняете идеальный час на гораздо менее идеальный.

Такой «День сурка» позволяет очень быстро двигаться вперед. Особенно это ценишь, когда большая часть дня занята чужими задачами — неизбежным злом.

Круто? Как бы не так.

Недостатки идеального календаря

Я пробовал систему с идеальным календарем не раз и не выдерживал больше месяца. Твоя жизнь — загадка, которую лучше не разгадывать до конца, чтобы не разочароваться.

Когда ты видишь, что по субботам у тебя общение с семьей, а в понедельник с 6:30 десяток прекрасных дел, это радует только первые дней десять. Система начинает работать так хорошо, что ты ощущаешь себя в огромной самоуправляемой тюрьме размером с планету. Любая твоя мысль, любое твое желание соревнуются с идеальным днем, который ты сам себе навязал.

Я недаром упомянул выше «День сурка». Идеальный календарь изгоняет скуку с уровня дней и недель, но сам пропитан ею на метауровне.

Кроме того, конечно, ты себе льстишь. Составляя идеальный календарь, ты руководствуешься идеальным собой. Этот идеал не болеет, не капризничает, не находит новых увлечений и не устает. Кроме того, у него два мозга, чтобы постоянно впитывать новое, и десять рук, чтобы это новое записывать.

Доходит до смешного. Когда я составил себе такой календарь, то решил, что ради блага человечества буду вместо и без того непростых 6:30 вставать в 6:00. В каком-то смысле это обещание остается в пространстве идеального. В шесть утра я встал ровно ноль раз.

Как писал Симону Соловейчику харьковский школьник Женя Либин в далекие советские времена:

Например, если сейчас я сплю 9 часов, то через неделю я буду спать 7 часов 30 мин. Конечно, при этом будут трудности, но я смогу побороть их, потому что я пионер, а пионеры могут перебороть любые трудности. Нас собралась группа из 13 человек, 13 пионеров-артековцев.

Интересно, получилось ли у него. Одно можно сказать точно — мы не пионеры и тем более не артековцы.

Похожая история произошла с трехчасовым блоком «Образование: чтение, статьи, текучка». В воображении неутомимый Доктор Манхэттен составлял библиографии, делал выписки и садился за заброшенную диссертацию. В реальности сбылось только одно слово блока: текучка. Остальные блоки моего идеального календаря были примерно так же глупы.

Ни одна система управления временем не дает новых возможностей. Она может только подарить вам удовольствие от имеющихся.

В то же время я ощущал правильность самой идеи более важного времени. Осталось доработать систему. Сделать так, чтобы мой излишний оптимизм ее в очередной раз не обрушил. Кажется, это мне удалось.

Человеческий календарь

Я, конечно, не могу быть уверен, что вам подойдет мой опыт. Но, пожалуй, могу гарантировать — что-то из него пригодится. Вот семь ключевых открытий, которые я сделал, пытаясь распределить время в забитом календаре.

Первое. Ваша производительность и когнитивные способности меняются в зависимости от времени дня. Не так важно, жаворонок вы или сова. Гораздо важнее определить период, когда вы еще не потратили всю свою энергию на остальных. С наибольшей вероятностью (если только вы не работаете по ночам) это время приходится на первую половину дня.

Второе. Сделайте так, чтобы потратить половину накопленной во время сна энергии на главное. Запланируйте его, но не называйте в своем календаре. Мало ли что будет главным. Календарь, где поименованы только второстепенные дела, выглядит странно, но главное вы вряд ли забудете.

Третье. Не бойтесь переносить неглавные задачи. День никогда не будет таким, как вы его спланировали. Об этом не надо переживать, даже думать не надо. Возникающие дыры старайтесь затыкать отдыхом или творческими задачами.

Во внезапно освободившиеся три часа мне удалось втиснуть обед, «Секретные материалы» и прогулку с аудиокнигой про Илона Маска. Потом я сел за эту статью, которую все время откладывал из-за более срочных, но не таких приятных дел.

Четвертое. Планируйте радость, но не место в сердце. Хорошо, если вы примерно представите, как и где пройдет день рождения ваших близких. Под это стоит очистить календарь на весь день. Плохо, если вам приходится ставить в календарь слот «позвонить маме».

К тому, что занимает место в вашем сердце, не обязательно обращаться по расписанию. Просто для него всегда должно находиться свободное место.

Пятое. Переставьте чтение художественной и мотивирующей литературы на вечер. Лучше всего за час-полтора до сна.

Я выделяю полчаса на статьи, которые могут потребовать выписок, а последний час — на книги. Это дает возможность нырнуть в постель в последние полчаса-час. Но самое главное — это отвращает вас от бесконечного Netflix. Про книжку можно подумать «у меня еще книжка не дочитана». Netflix досмотреть до конца никому не удавалось.

Шестое. Занимайтесь одним делом за раз. Не отвлекайтесь на звонки и уведомления, когда вы заняты. Вы — заняты. Это уважительная причина, поверьте — даже если вы заняты беседой с другом. Режим «Не беспокоить» прекрасно поддержит вас на пике формы. Исключение можно сделать только для близких. Только закончив дело и получив минут 15, посмотрите, кому там неймется.

Седьмое. Не проверяйте почту, пока не выдохнетесь. Это генератор отвлечений, которых нет в вашем календаре. Пропустите один день и начните проверять почту ближе к вечеру, если только ваша работа с нею не связана напрямую. Но даже и тогда постарайтесь с помощью отдельных папок и ящиков сфокусироваться на какой-то одной задаче, а не на разборе почты в целом.

Бонус-трек. Не планируйте ничего на субботу. Пообещайте себе не работать в субботу. Выдача себе лицензии на лень не сделает вас хуже. Только лучше. Просто попробуйте один раз.

Конечно, так у вас получится не идеальный календарь. Получитесь просто вы — но на пике производительности.

Остается только себе понравиться.

Александр Амзин — автор книг «Интернет-журналистика» и «Бессистемные советы», автор телеграм-канала @themedia.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.