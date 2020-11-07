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Евгений Делюкин
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Дарит прокрастинацию, чувство вины и забирает радость от жизни: почему список дел хуже расписания в календаре Материал редакции

«Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто проводит свой день, используя список дел, и на самом деле выполняет всё, что обещал сделать? Вот и я нет», — уверяет писатель и инвестор Нир Эйал.

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Навязчивые мысли, в том числе от незавершенных задач, могут уничтожить радости жизни и овладеть человеком, даже когда он пытается отдохнуть

Инвестор Anchor.fm и Product Hunt Нир Эйал рассказал в своём блоге, почему перестал составлять списки дел и начал планировать дела через календарь.

По его мнению, любители списков дел постоянно учитывают, что обещают сделать, но в конце концов удивляются, обнаружив, что список незавершенных дел стал больше, а не меньше.

«Их дни, месяцы, а иногда и вся карьера проходят в изнурённом тумане, они никогда не успевают сделать достаточно. Даже используя технику, которая должна была сделать их более продуктивными», — заключает Эйал.

Он предлагает заменить списки на ежедневное расписание в календаре — и приводит несколько доводов в пользу отказа от списков дел.

Список дел проще составить, чем выполнить дела из него — это снижает самооценку и продуктивность

Списки можно пополнять бесконечно, и проще добавлять дела, чем выполнять их. Если не ограничивать себя, можно забить список таким количеством задач, которые просто невозможно закончить.

Из-за этого человек постоянно винит себя в том, что плохо работает, что с ним что-то не так, что он не может довести дело до конца. Негативные разговоры с самим собой усиливают стереотип: невозможно добиться целей, которые сам же и поставил.

Человек начинает непроизвольно не доводить дела до конца, даже имея время, силы и ресурсы. В конце концов он сдаётся и убеждается, что сам во всем виноват, не думая, что причиной неудач может быть система тайм-менеджмента.

Я позволил себе поверить, что я был человеком, которого легко отвлечь, поэтому стал отвлекаться всё больше. Я говорил себе, что плохо управляю своим временем, и начал действовать соответственно.

Но сломаны не мы с вами. Скорее всего, поломана методология составления списка дел.

Список дел отвлекает от дел

Они должны держать в курсе событий, но вместо этого лишь отвлекают человека от важного — за счёт мелких и незначительных дел, которые легче выполнить.

Видеоигры или просмотр сериала могут быть «продуктивными», если вы планировали потратить на них время.

Наоборот, задача, которую большинство людей назвали бы «продуктивной», может стать отвлекающим фактором — если это не та задача, которой вы должны были уделить внимание.

Даже когда я знал, что впереди большой проект и мне нужно потратить всё утро на работу над ним, чтобы успеть в срок, просмотр списка дел буквально давал мне разрешение заняться чем-то другим.

В моих задачах есть «переставить иконки рабочего стола в папки, пометить их цветами и отсортировать»? Отлично! Сделаю быстренько, прежде чем перейду к тому отчёту, который так долго откладывал.

Но когда это будет сделано, я, скорее всего, всё ещё не захочу трудиться и сосредоточить внимание на отчёте, а составлю список дел на ближайшие шесть лет, чтобы уж точно знал, чем заняться. А потом вернусь к отчету… или нет.

Список дел позволяет отвлечься на простые или срочные задачи ценой важной работы, но человек не осознает этого.

Когда же понимает, что не выделил необходимое время для работы над особо важными проектами, он оправдывается: «всё равно не хватает времени» или «я не в настроении». Так он отодвигает задачу на следующий день, обещая заняться ей.

Но назавтра всё повторяется — пока не наступит дедлайн и задача будет сделана с огромным стрессом.

«Тирания списка дел»: они портят удовольствие от жизни

Человек не может выкинуть из головы то, что не было сделано из списка запланированного на день, эти задачи не дают расслабиться.

Пока я не избавился от своего списка дел, я позволял незавершенным задачам вторгаться в мысли и в свободное время. Я садился приятно поужинать с семьёй, только для того чтобы продолжать думать о невыполненном. Я играл с дочкой, и неотмеченные галочки мучали меня и порой не давали спать.

Мы тратим кучу времени, чтобы расслабиться, и всё же по иронии чувствуем себя зажатыми во время отдыха. Подозреваю, немногие профессионалы, особенно успешные, помнят, что такое досуг. Они забывают, как приятно иметь душевное спокойствие, проводя время со своими детьми или гуляя.

Но есть способ получать больше радости от каждой минуты дня, считает Эйал.

Лучший список дел — тот, который вы составляете с помощью расписания

Чтобы избавиться от списка дел, нужно избавиться от привычки смотреть на него и воспользоваться альтернативой — еженедельным расписанием на день.

Вести расписание кажется простым, но большинство людей не делают этого или делают неправильно. Они вносят в свой календарь одну или две встречи, а остальную часть оставляют пустой.

Но на самом деле нужно создавать «реализационные намерения» — план того, что и когда собираетесь делать.

Календарь Эйала

Ведение календаря полезно не только в работе, он хорошо работает для личных дел и самореализации. Эйал отмечает несколько плюсов:

  • Расписание вместо списка дел укрепляет самооценку. Измерять себя по тому, сколько пунктов списка отметили, — плохая идея.

Люди плохо предугадывают, сколько времени у них уйдёт на выполнение задачи — отсюда наша неспособность сделать всё из списка дел. С этого момента измеряйте себя не по тому, что вы сделали, а по тому, сделали ли вы то, что обещали, так долго, как обещали, и не отвлекаясь.

  • Список дел концентрирует на срочных и простых задачах, а не важной работе. Знание, как вы будете тратить время, уменьшает количество отвлекающих факторов. Ограниченное время не даёт отвлечься и сбиться с пути.

Когда вы знаете, что у вас есть только час на работу над задачей, вы больше сосредотачиваетесь на ней, вместо того, чтобы быть расхлябанным.

  • Расписание возвращает к жизни удовольствие и избавляет от ощущения, что вы должны заниматься чем-то другим.

Если запланировали время для видеоигр — вам некуда отступать и больше ничего не нужно делать, можно наслаждаться отдыхом и не чувствовать вины. А работать тогда, когда планировали отдыхать, отвлекло бы от дела — запланированного.

#расписание #планирование

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