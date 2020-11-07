Дарит прокрастинацию, чувство вины и забирает радость от жизни: почему список дел хуже расписания в календаре Материал редакции
«Вы когда-нибудь встречали кого-то, кто проводит свой день, используя список дел, и на самом деле выполняет всё, что обещал сделать? Вот и я нет», — уверяет писатель и инвестор Нир Эйал.
Инвестор Anchor.fm и Product Hunt Нир Эйал рассказал в своём блоге, почему перестал составлять списки дел и начал планировать дела через календарь.
По его мнению, любители списков дел постоянно учитывают, что обещают сделать, но в конце концов удивляются, обнаружив, что список незавершенных дел стал больше, а не меньше.
«Их дни, месяцы, а иногда и вся карьера проходят в изнурённом тумане, они никогда не успевают сделать достаточно. Даже используя технику, которая должна была сделать их более продуктивными», — заключает Эйал.
Он предлагает заменить списки на ежедневное расписание в календаре — и приводит несколько доводов в пользу отказа от списков дел.
Список дел проще составить, чем выполнить дела из него — это снижает самооценку и продуктивность
Списки можно пополнять бесконечно, и проще добавлять дела, чем выполнять их. Если не ограничивать себя, можно забить список таким количеством задач, которые просто невозможно закончить.
Из-за этого человек постоянно винит себя в том, что плохо работает, что с ним что-то не так, что он не может довести дело до конца. Негативные разговоры с самим собой усиливают стереотип: невозможно добиться целей, которые сам же и поставил.
Человек начинает непроизвольно не доводить дела до конца, даже имея время, силы и ресурсы. В конце концов он сдаётся и убеждается, что сам во всем виноват, не думая, что причиной неудач может быть система тайм-менеджмента.
Список дел отвлекает от дел
Они должны держать в курсе событий, но вместо этого лишь отвлекают человека от важного — за счёт мелких и незначительных дел, которые легче выполнить.
Видеоигры или просмотр сериала могут быть «продуктивными», если вы планировали потратить на них время.
Наоборот, задача, которую большинство людей назвали бы «продуктивной», может стать отвлекающим фактором — если это не та задача, которой вы должны были уделить внимание.
Список дел позволяет отвлечься на простые или срочные задачи ценой важной работы, но человек не осознает этого.
Когда же понимает, что не выделил необходимое время для работы над особо важными проектами, он оправдывается: «всё равно не хватает времени» или «я не в настроении». Так он отодвигает задачу на следующий день, обещая заняться ей.
Но назавтра всё повторяется — пока не наступит дедлайн и задача будет сделана с огромным стрессом.
«Тирания списка дел»: они портят удовольствие от жизни
Человек не может выкинуть из головы то, что не было сделано из списка запланированного на день, эти задачи не дают расслабиться.
Но есть способ получать больше радости от каждой минуты дня, считает Эйал.
Лучший список дел — тот, который вы составляете с помощью расписания
Чтобы избавиться от списка дел, нужно избавиться от привычки смотреть на него и воспользоваться альтернативой — еженедельным расписанием на день.
Вести расписание кажется простым, но большинство людей не делают этого или делают неправильно. Они вносят в свой календарь одну или две встречи, а остальную часть оставляют пустой.
Но на самом деле нужно создавать «реализационные намерения» — план того, что и когда собираетесь делать.
Ведение календаря полезно не только в работе, он хорошо работает для личных дел и самореализации. Эйал отмечает несколько плюсов:
- Расписание вместо списка дел укрепляет самооценку. Измерять себя по тому, сколько пунктов списка отметили, — плохая идея.
- Список дел концентрирует на срочных и простых задачах, а не важной работе. Знание, как вы будете тратить время, уменьшает количество отвлекающих факторов. Ограниченное время не даёт отвлечься и сбиться с пути.
- Расписание возвращает к жизни удовольствие и избавляет от ощущения, что вы должны заниматься чем-то другим.
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