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Андрей Фролов
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Основатель «Цукерберг позвонит» и vc.ru Андрей Загоруйко — о том, как жил десять лет среди стартапов и не сошёл с ума Материал редакции

Открытое письмо к десятилетию сайта.

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От редакции: первый пост на сайте, который сейчас известен как vc.ru, вышел в ноябре 2010 года. За это время изменилось многое, а самое главное — изменились люди, которые были в этом сообществе почти всегда. Мы попросили их рассказать о том, что их волновало эти десять лет, и чем они хотели бы поделиться с другими сейчас.

Андрей Загоруйко

Мне 38 лет, и у меня постоянно спрашивают: как же мне удается выглядеть на 38? Я и сам задавал этот вопрос всевозможным селебрити и людям попроще — например, моему фитнес-тренеру, который выглядит в свои 56 на 18 лет. И все эти молодо выглядящие ребята, чтобы быть такими красивыми, занимаются...

Нет, лучше не так, про это уже кто-то писал.

В конце октября мне написал Андрей и напомнил, что vc.ru исполняется десять лет. Первое, о чём я подумал — «ничего себе, десять лет прошло!?». Сразу за этим: «срочно надо написать что-нибудь классное про стартапы и медиа!». Ведь это логично: основал я медиа, оно про стартапы. Все сходится.

Но не сошлось. Когда я ушел из vc.ru, медиа почти перестали меня интересовать. Случай с «крипто-медиа» стартапом, который я запустил на пике пузыря, можно отнести к временному помутнению. Оно меня многому научило.

Из основателя и идеолога, которому нужно быть всегда в курсе последних трендов, я превратился в типичного обывателя. Такой человек традиционно читает полярные New York Times и Fox News, он понимает, что правда где-то посередине — а может её и вовсе нет.

Как и нет смысла в том, чтобы следить за новостями: например, пару дней назад у нас выбрали нового президента, и об этом я узнал не из новостей, а с улиц. Там радостные жители города Сан-Диего устроили спонтанные массовые гуляния, как будто коронавирус уже побежден (нет).

Что можно обсудить в мире, где почти год пытаются побороть глобальную эпидемию, где десятки миллионов людей остались без работы, а те, у кого работа пока есть, пытаются не сойти с ума, лавируя между неопределенностью и бесконечными видеозвонками? Конечно, душевное здоровье.

За 10 лет, которые прошли с основания этого сайта, в моей жизни было несколько заметных этапов:

  • с 2010 по 2016 год: активно развивал проект, нанимал людей, были успешные и не очень попытки монетизировать площадки, в итоге вышел из компании.
  • 2017 – 2018: переехал в США, запускал свои проекты.
  • 2019 – 2020: работаю в бодрой, молодой, но успешной компании.

(В тексте сознательно упускаю вопрос детей. Мы воспитываем двоих, и помимо очевидной радости, дети это ультимативная фултайм работа. Но у нас тут про стартапы и бизнес, а не про воспитание, поэтому ограничусь этой ремаркой и забудем об этом)

Чтобы запустить стартап, нужно пройти через постоянный стресс и боль. Запускать их серийно, а потом закрывать — тяжело вдвойне. Но я горжусь тем, что почти к сорока годам сохранил здравость рассудка. И есть три вещи, которые в этом помогают.

Физическая активность

По-моему, единственное что вытягивает людей из темных глубин подсознания и депрессивных состояний, это активные занятия каким-то интересным спортом.

В разное время я занимался разными вещами, но приход масок и социальной изоляции в нашу жизнь сократил список доступных и интересных мне занятий почти до нуля. Так сложилось, что я не умею и не люблю бегать, а возиться с потными мужиками на матах запрещено.

Всё, что мне остается это время от времени — брать доску, ехать на океан и, борясь со стихией, притворяться что я начинающий серфер.

Сёрфинг вообще в чём-то похож на бокс. Когда ты только начинаешь (то есть примерно первые пять лет), собираться на тренировку всегда немного грустно. При любом раскладе ты получишь ******** [неприятностей]. От спарринг-партнёра или от двухметровых волн — вообще не важно.

Но самое главное, что без неиллюзорной опасности сложно представить себе интересную жизнь. Кстати, про это очень хорошая лекция, которую мне своевременно посоветовал знакомый мультимиллионер.

Современному человеку среднего класса нечего бояться. Единственное, о чем серьёзно переживает современный житель мегаполиса — будет ли в магазине его любимый бренд сыра и сможет ли он уехать в отпуск во Францию.

Все наши страхи — продукт нашего сознания. Когда нас активно заставляют думать о том, что главные проблемы современного общества сводятся к патриархату, токсичной маскулинности и культурной апроприации (про это есть наглядная картинка ниже), мы начинаем терять связь с реальностью.

Самообразование

Свое врожденное любопытство я удовлетворяю разными способами. Книги читают все, но я, например, перестал гнаться за количеством и попытками побить рекорды предыдущего года.

Часто бывает полезнее не прочитать пять новых книг, а перечитать пять раз одну старую. Да, таких немного, но тут помогает простое правило: не читать живых авторов. За некоторыми исключениями это очень помогает повысить общий уровень прочитанного.

Люблю проходить разные онлайн-курсы, как для поддержки гибкости мозга так и для того, чтобы не застаиваться профессионально. За последние пять лет пробовал несколько направлений от «Яндекс.Практикума» — продукт классный, мощно выстроенный и цепляющий. Убежден, что примерно таким и должно быть образование в будущем. Комьюнити, сторителлинг, человеколюбивые комьюнити-менеджеры — просто прелесть.

Западный Reforge в чём-то лучше, в чём-то отстает, но тоже высококлассный образовательный продукт, и абсолютно релевантен тем, кто работает с технологиями на высоком уровне. Не могу не упомянуть Олега Якубенкова с его GoPractice — для такой супер-маленькой команды они тоже делают сильную штуку.

Осознание того что все мы смертны

У кого-то это приходит в 20 лет, у кого то в 60. Не в последнюю очередь благодаря глобальной эпидемии ко мне тоже пришло понимание, что жизнь конечна.

Не стоит забывать что никто ещё не жалел на смертном одре о том, что не успел посмотреть все сериалы на Netflix или о том, что не проводил на работе по 16 часов в день. Пусть биохакеры говорят, что бессмертие уже совсем близко, но глубокое понимание банальной идеи «любой момент может стать последним», помогает жить интереснее.

Я часто думаю о смерти и напоминаю себе, что даже при успешном раскладе через 50 лет я буду мёртв. В загробную жизнь и перерождения я не верю, поэтому приходится пользоваться тем, что есть — и делать всё для того, чтобы умереть было не грустно.

Только подумать — десять лет назад я написал первый пост про Фифти Сента, а сегодня vc.ru читает восемь миллионов человек в месяц, в нашем корпоративном слэке сайт занимает уверенное первое место в канале news, да и во многих других слэках тоже. Очень круто.

С теплотой вспоминаю наш первый «офис» на Павелецком вокзале и своих бывших коллег. Влад, Костя, Филипп — с пламенным приветом из-за океана. Вы крутые, и я уверен что у вас всех большое будущее. Отдельный и персональный привет Льву — спасибо за все.

Андрей Фролов PLUS
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главный редактор vc.ru
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9 комментариев
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Илья Плотников

13

Не надо нам зубы заговаривать. На какой машине ездишь?

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Сергей Милосердов

Илья
0

Если не Tesla, то тут что-то не то.

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Михаил Шевцов

2

Спасибо за материал! Кратко и вдохновляюще.

Понравилась мысль "Часто бывает полезнее не прочитать пять новых книг, а перечитать пять раз одну старую.", возьму на вооружение.

Это изречение тоже зашло "Не стоит забывать что никто ещё не жалел на смертном одре о том, что не успел посмотреть все сериалы на Netflix или о том, что не проводил на работе по 16 часов в день."

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Alex Dzenin

2

"Не стоит забывать что никто ещё не жалел на смертном одре о том, что не успел посмотреть все сериалы на Netflix или о том, что не проводил на работе по 16 часов в день." - простая мысль, которая, к сожалению, приходит не ко всем либо невовремя... 

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Vladislav Tsyplukhin

2

Извини, немного не выспались ✌🏻

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Vladislav Tsyplukhin

0

Чувствуется по тексту, что ты обрёл гармонию.

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Danil Khasanshin

0

Привет, Андрей 👋

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Константин Панфилов

0
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Константин Панфилов

0

Отлично выглядишь!

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