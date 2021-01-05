45 дней сериалов
и фильмов по промокоду: VC45 Активировать 18+
Личный опыт
Кирилл Казаков

Продавец волос, писатель, промальпинист и другие — как проходят их будни и сколько они зарабатывают Статьи редакции

Монтируют потолки и окна, организовывают концерты и помогают наводить порядок дома — монологи представителей разных профессий.

0 Обсудить
426 просмотров

Промышленный альпинист

Получает минимум 10 тысяч рублей за выезд. Чаще всего он устанавливает стеклопакеты, но, бывает, поднимает мебель в квартиру через окно или снимает рекламные «наклейки» с высоток. Последнее, к примеру, стоило 80 тысяч рублей за день работы.

За 15 лет Коробец ни разу не работал в штате, только как ИП: в компаниях платят меньше.

Дмитрий Коробец

Продавец волос

Предпринимательница Александра Голдовская начала торговать волосами в 2012-м, когда заболела и не могла выйти из дома. Голдовская прежде увлекалась темой красоты и договорилась посотрудничать со знакомой, которая закупала волосы на AliExpress и перепродавала.

Через пару лет она стала сама «собирать» волосы. По её словам, славянские русые волосы длиной от 45 до 60 см стоят в среднем от 7500 до 16 тысяч рублей за 100 гр. Такие же по длине и весу блонды дороже — 17–20 тысяч рублей.

Покупают волосы салоны, где занимаются наращиванием, производители париков и отдельные парикмахеры. Но выгоднее всего продавать в салоны, отметила Голдовская.

Концертный промоутер

«Кратко о доходах: хорошо, когда они есть», — пишет в своей колонке основатель агентства Forest booking Саша Агроном.

Основная прибыль идёт с концертных билетов. Следом — рекламные интеграции, но у Агронома их заказывали нечасто из-за «слишком панковой аудитории». Небольшой доход приносит продажа мерча.

Но и расходов много — чтобы дойти до точки окупаемости, нужно потратиться и на аренду, и на оборудование, и на дорогу артистам. А в Россию получать визу, сетует Агроном, сложно и дорого. Самая дорогая на его памяти стоит почти $300.

Консультанты по порядку

Они помогают клиентам наводить дома порядок и жить с ним как можно дольше. Например, кто-то хочет разобрать шкафы на кухне. Консультант приезжает к домой, оценивает место и спрашивает, кто живёт в квартире, как обитатели ужинают, что не устраивает сейчас. И с учётом ответов избавляется с клиентом от ненужных вещей.

Работа организатора — оставить только те вещи, которым в пространстве есть применение, объясняет организатор из Москвы Елена Радугина.

Хенделер, который готовит собак к выставкам

Сергею 25 лет, и почти половину жизни он занимается хендлингом — подготовкой собак к выставкам. В 11 лет мама купила ему собаку, чтобы он меньше играл в компьютер, тогда же он прошёл первые курсы.

В Москве Сергей сотрудничает с питомником на сдельной основе и зарабатывает не меньше 1500 рублей за часовую тренировку и не меньше 1000 рублей — за показ в Москве или в Московской области.

Ещё он бывает на зарубежных соревнованиях — не меньше семи раз в год. За показ собаки на Чемпионате мира или Европы берёт не меньше €100, за выставку в Европе — не меньше €40. Перелёт и проживание обычно оплачивает владелец питомца.

Писательница

Ольга Птицева пишет под своим именем и под псевдонимом Олли Вингет. Она издала восемь книг за четыре года — и заработала 150–200 тысяч рублей за каждую.

Она работает в гибридном формате: есть договоры и с электронными, и бумажными издательствами, и некоторые проекты она публикует на независимых онлайн-платформах.

Ольга Птицева (справа)

Монтажник натяжных потолков

Монтажом потолков герой материала Никита занялся в 2015 году — в сфере работали знакомые, и они позвали помогать. До этого он был менеджером в банке, но потолки оказались доходнее.

В летний сезон Никита зарабатывал до 220 тысяч рублей в месяц. Не в сезон — по 80–100 тысяч рублей в месяц. Но заработок зависит не только от времени года, но и сложности помещения — если в квартире много углов, натягивать дороже.

Клиенты приходят в основном по сарафанному радио — с одним из их герой уже четыре года ездит на рыбалку.

#профессии

0 Обсудить
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Кирилл Казаков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u0438"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 184036, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 05 Jan 2021 14:27:43 +0300", "is_special": false }
45 дней сериалов и фильмов по промокоду VC45
Активировать
Условия подписки Яндекс.Плюс: clck.ru/FMQND. 45 дней подписки Яндекс.Плюс — бесплатно, далее автопродление — 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 31.12.2020г. Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс. Условия просмотра на КиноПоиск: ya.cc/4y4UX
18+
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
Сыграть в любимый шутер, не вставая с дивана. Рассказываем про новый сервис облачного гейминга SberPlay
Мы любим игры, следим за новинками и стараемся находить время на гейминг. А последние несколько месяцев 2020 года коман…
19
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Вымахал, не узнать: акции каких компаний выросли в пандемию и почему
«Тинькофф Инвестиции» отобрали 11 штук — от ритейлеров и доставки до онлайн-игр и велотренажёров.
11
СберМаркет
Подписан
Отписаться
116 новых городов, рост в 14 раз и более 1 млн кг доставленных бананов
Предварительные итоги года в цифрах и три корпоративных урока от СберМаркета.
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Даниил Орел
за день
> как странно
Такси «Ситимобил» выставляет одну стоимость поездки при заказе, а списывает в несколько раз большую
Marina Dv
за неделю
Можно ещё Яндекс.дзен закрыть?))
«Яндекс» закроет гиперлокальный сервис о районных событиях «Яндекс.Район»

Комментарии

Sergey K

«Амбиций у меня вообще…

Светлана Завацкая

Такси «Ситимобил» выставляет…

Вася Пражкин

Новая технология заваривания…

Игорь Пугачев

Одноразовые кофейные стаканчики…

Jim Brighthead

«В месяц уходит пять пар…

Илья Калимулин

Этапы производства своего…

Роман Тт

Samsung представит новые…

Richard Daniel

Накрутка отзывов на Ozon. Глава…

Роман Александров

Джек Ма пропал из жюри конкурса…

Светлана Завацкая

Одноразовые кофейные стаканчики…

Trail soul

Как Озон обманывает покупателей

Nadezhda Kuzmenko

Тот случай, когда сотрудникам…

George Romas

Одноразовые кофейные стаканчики…

Родион Галанев

Разница между TJ и VC в одной…

Egor Komarov

Тренды дизайна для брендов на…

Борис Васильев

В 2020 году наличных в России…

Светлана Завацкая

В 2020 году наличных в России…

Ирина Арамян

Как Озон обманывает покупателей

Alexandre Svergoun

Одноразовые кофейные стаканчики…

Name

МВидео, PS5 и испорченный…
null