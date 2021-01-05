Монтируют потолки и окна, организовывают концерты и помогают наводить порядок дома — монологи представителей разных профессий.

{"id":184036,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut","title":"\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441, \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043f\u0440\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043f\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u2014 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0445 \u0431\u0443\u0434\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut&title=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441, \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043f\u0440\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043f\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u2014 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0445 \u0431\u0443\u0434\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut&text=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441, \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043f\u0440\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043f\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u2014 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0445 \u0431\u0443\u0434\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut&text=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441, \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043f\u0440\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043f\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u2014 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0445 \u0431\u0443\u0434\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0435\u0446 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441, \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043f\u0440\u043e\u043c\u0430\u043b\u044c\u043f\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u2014 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0445 \u0431\u0443\u0434\u043d\u0438 \u0438 \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442&body=https:\/\/vc.ru\/life\/184036-prodavec-volos-pisatel-promalpinist-i-drugie-kak-prohodyat-ih-budni-i-skolko-oni-zarabatyvayut","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 426 просмотров

Получает минимум 10 тысяч рублей за выезд. Чаще всего он устанавливает стеклопакеты, но, бывает, поднимает мебель в квартиру через окно или снимает рекламные «наклейки» с высоток. Последнее, к примеру, стоило 80 тысяч рублей за день работы.

За 15 лет Коробец ни разу не работал в штате, только как ИП: в компаниях платят меньше.

Дмитрий Коробец

Предпринимательница Александра Голдовская начала торговать волосами в 2012-м, когда заболела и не могла выйти из дома. Голдовская прежде увлекалась темой красоты и договорилась посотрудничать со знакомой, которая закупала волосы на AliExpress и перепродавала.

Через пару лет она стала сама «собирать» волосы. По её словам, славянские русые волосы длиной от 45 до 60 см стоят в среднем от 7500 до 16 тысяч рублей за 100 гр. Такие же по длине и весу блонды дороже — 17–20 тысяч рублей.

Покупают волосы салоны, где занимаются наращиванием, производители париков и отдельные парикмахеры. Но выгоднее всего продавать в салоны, отметила Голдовская.

«Кратко о доходах: хорошо, когда они есть», — пишет в своей колонке основатель агентства Forest booking Саша Агроном.

Основная прибыль идёт с концертных билетов. Следом — рекламные интеграции, но у Агронома их заказывали нечасто из-за «слишком панковой аудитории». Небольшой доход приносит продажа мерча.

Но и расходов много — чтобы дойти до точки окупаемости, нужно потратиться и на аренду, и на оборудование, и на дорогу артистам. А в Россию получать визу, сетует Агроном, сложно и дорого. Самая дорогая на его памяти стоит почти $300.

Они помогают клиентам наводить дома порядок и жить с ним как можно дольше. Например, кто-то хочет разобрать шкафы на кухне. Консультант приезжает к домой, оценивает место и спрашивает, кто живёт в квартире, как обитатели ужинают, что не устраивает сейчас. И с учётом ответов избавляется с клиентом от ненужных вещей.

Работа организатора — оставить только те вещи, которым в пространстве есть применение, объясняет организатор из Москвы Елена Радугина.

Сергею 25 лет, и почти половину жизни он занимается хендлингом — подготовкой собак к выставкам. В 11 лет мама купила ему собаку, чтобы он меньше играл в компьютер, тогда же он прошёл первые курсы.

В Москве Сергей сотрудничает с питомником на сдельной основе и зарабатывает не меньше 1500 рублей за часовую тренировку и не меньше 1000 рублей — за показ в Москве или в Московской области.

Ещё он бывает на зарубежных соревнованиях — не меньше семи раз в год. За показ собаки на Чемпионате мира или Европы берёт не меньше €100, за выставку в Европе — не меньше €40. Перелёт и проживание обычно оплачивает владелец питомца.

Ольга Птицева пишет под своим именем и под псевдонимом Олли Вингет. Она издала восемь книг за четыре года — и заработала 150–200 тысяч рублей за каждую.

Она работает в гибридном формате: есть договоры и с электронными, и бумажными издательствами, и некоторые проекты она публикует на независимых онлайн-платформах.

Ольга Птицева (справа)

Монтажом потолков герой материала Никита занялся в 2015 году — в сфере работали знакомые, и они позвали помогать. До этого он был менеджером в банке, но потолки оказались доходнее.

В летний сезон Никита зарабатывал до 220 тысяч рублей в месяц. Не в сезон — по 80–100 тысяч рублей в месяц. Но заработок зависит не только от времени года, но и сложности помещения — если в квартире много углов, натягивать дороже.