Продавец волос, писатель, промальпинист и другие — как проходят их будни и сколько они зарабатывают Статьи редакции
Монтируют потолки и окна, организовывают концерты и помогают наводить порядок дома — монологи представителей разных профессий.
Получает минимум 10 тысяч рублей за выезд. Чаще всего он устанавливает стеклопакеты, но, бывает, поднимает мебель в квартиру через окно или снимает рекламные «наклейки» с высоток. Последнее, к примеру, стоило 80 тысяч рублей за день работы.
За 15 лет Коробец ни разу не работал в штате, только как ИП: в компаниях платят меньше.
Предпринимательница Александра Голдовская начала торговать волосами в 2012-м, когда заболела и не могла выйти из дома. Голдовская прежде увлекалась темой красоты и договорилась посотрудничать со знакомой, которая закупала волосы на AliExpress и перепродавала.
Через пару лет она стала сама «собирать» волосы. По её словам, славянские русые волосы длиной от 45 до 60 см стоят в среднем от 7500 до 16 тысяч рублей за 100 гр. Такие же по длине и весу блонды дороже — 17–20 тысяч рублей.
Покупают волосы салоны, где занимаются наращиванием, производители париков и отдельные парикмахеры. Но выгоднее всего продавать в салоны, отметила Голдовская.
«Кратко о доходах: хорошо, когда они есть», — пишет в своей колонке основатель агентства Forest booking Саша Агроном.
Основная прибыль идёт с концертных билетов. Следом — рекламные интеграции, но у Агронома их заказывали нечасто из-за «слишком панковой аудитории». Небольшой доход приносит продажа мерча.
Но и расходов много — чтобы дойти до точки окупаемости, нужно потратиться и на аренду, и на оборудование, и на дорогу артистам. А в Россию получать визу, сетует Агроном, сложно и дорого. Самая дорогая на его памяти стоит почти $300.
Они помогают клиентам наводить дома порядок и жить с ним как можно дольше. Например, кто-то хочет разобрать шкафы на кухне. Консультант приезжает к домой, оценивает место и спрашивает, кто живёт в квартире, как обитатели ужинают, что не устраивает сейчас. И с учётом ответов избавляется с клиентом от ненужных вещей.
Работа организатора — оставить только те вещи, которым в пространстве есть применение, объясняет организатор из Москвы Елена Радугина.
Сергею 25 лет, и почти половину жизни он занимается хендлингом — подготовкой собак к выставкам. В 11 лет мама купила ему собаку, чтобы он меньше играл в компьютер, тогда же он прошёл первые курсы.
В Москве Сергей сотрудничает с питомником на сдельной основе и зарабатывает не меньше 1500 рублей за часовую тренировку и не меньше 1000 рублей — за показ в Москве или в Московской области.
Ещё он бывает на зарубежных соревнованиях — не меньше семи раз в год. За показ собаки на Чемпионате мира или Европы берёт не меньше €100, за выставку в Европе — не меньше €40. Перелёт и проживание обычно оплачивает владелец питомца.
Ольга Птицева пишет под своим именем и под псевдонимом Олли Вингет. Она издала восемь книг за четыре года — и заработала 150–200 тысяч рублей за каждую.
Она работает в гибридном формате: есть договоры и с электронными, и бумажными издательствами, и некоторые проекты она публикует на независимых онлайн-платформах.
Монтажом потолков герой материала Никита занялся в 2015 году — в сфере работали знакомые, и они позвали помогать. До этого он был менеджером в банке, но потолки оказались доходнее.
В летний сезон Никита зарабатывал до 220 тысяч рублей в месяц. Не в сезон — по 80–100 тысяч рублей в месяц. Но заработок зависит не только от времени года, но и сложности помещения — если в квартире много углов, натягивать дороже.
Клиенты приходят в основном по сарафанному радио — с одним из их герой уже четыре года ездит на рыбалку.
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