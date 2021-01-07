Когда стартапер начинает встречу или презентацию с долгого рассказа о целевом рынке или о проблеме, которую решает или собирается атаковать, то он быстро теряет внимание профессионального инвестора.

Дело в том, что мы видим сотни компаний ежегодно и дополнительно к этому изучаем целевые рынки, отрасли, конкурентов, тренды и так далее.



Поэтому в большинстве случаев знакомы с рынком не хуже самого стартапера, а зачастую можем ему рассказать о его рынке и конкурентах больше, чем он может вычитать в интернете.