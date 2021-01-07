45 дней сериалов
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Личный опыт
Кирилл Казаков

Советы предпринимателям от предпринимателей Статьи редакции

По финансам, здоровью, ведению дел и найму.

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«Идеальное тестовое на продакта» — от директора по продуктам Skyeng Глеба Кудрявцева

«У меня есть на руках множество тестовых из самых топовых компаний рунета. Что дальше?» — задался вопросом Кудрявцев. Он приводит самые популярные вопросы в тестовых заданиях для продакта и комментирует их. Бонусом — идеальное тестовое, которое включает их все.

Идеальное тестовое для продакта: самые…
Есть у меня хобби — нанимать продактов. Ну как хобби, рабочая необходимость. За последние 4 года я…
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Семь привычек, которые помогут выглядеть моложе к сорока — от предпринимателя Евгения Волка

Коротко: «кайфуй, не морщись, следи за волосами».

Старит не поедание мяса. Семь привычек, которые…
Меня зовут Евгений Волк. Я предприниматель и колумнист на vc.ru. Свои пять копеек, а точнее, свой…
vc.ru

От чего зависят решения инвесторов — от венчурного инвестора Алекса Лазовского

Под управлением группы фондов Scale-Up Venture Capital более $200 млн.

Когда стартапер начинает встречу или презентацию с долгого рассказа о целевом рынке или о проблеме, которую решает или собирается атаковать, то он быстро теряет внимание профессионального инвестора.

Дело в том, что мы видим сотни компаний ежегодно и дополнительно к этому изучаем целевые рынки, отрасли, конкурентов, тренды и так далее.

Поэтому в большинстве случаев знакомы с рынком не хуже самого стартапера, а зачастую можем ему рассказать о его рынке и конкурентах больше, чем он может вычитать в интернете.

Алекс Лазовский
Что важнее — идея или команда, и от чего зависят…
Под управлением его команды $200 млн, партнёры инвестируют в основном в стартапы, чей бизнес…
vc.ru

Учебник по управлению фирмой — от бывшего партнёра Redmadrobot Максима Десятых

Десятых вместе с парнёрами занимался фирмой десять лет. После выхода из операционного управления стал «суммировать свой опыт»

Предприниматель опубликовал на vc.ru два параграфа:

  1. Бизнес-модель: как понять, что вы продаете, и сделать продукт в срок.
  2. Скорость денег: что делать руководителю студии, чтобы «бассейн» с деньгами не опустел.

Напоследок — лекции от Y Combinator о продукте, пользователях и культуре стартапов. Выступают Дастин Московиц, Эрик Шмидт, Марк Андриссен и другие известные предприниматели.

#советы #предприниматели

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45 дней сериалов и фильмов по промокоду VC45
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