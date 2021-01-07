Советы предпринимателям от предпринимателей Статьи редакции
По финансам, здоровью, ведению дел и найму.
«Идеальное тестовое на продакта» — от директора по продуктам Skyeng Глеба Кудрявцева
«У меня есть на руках множество тестовых из самых топовых компаний рунета. Что дальше?» — задался вопросом Кудрявцев. Он приводит самые популярные вопросы в тестовых заданиях для продакта и комментирует их. Бонусом — идеальное тестовое, которое включает их все.
Семь привычек, которые помогут выглядеть моложе к сорока — от предпринимателя Евгения Волка
Коротко: «кайфуй, не морщись, следи за волосами».
От чего зависят решения инвесторов — от венчурного инвестора Алекса Лазовского
Под управлением группы фондов Scale-Up Venture Capital более $200 млн.
Учебник по управлению фирмой — от бывшего партнёра Redmadrobot Максима Десятых
Десятых вместе с парнёрами занимался фирмой десять лет. После выхода из операционного управления стал «суммировать свой опыт»
Предприниматель опубликовал на vc.ru два параграфа:
- Бизнес-модель: как понять, что вы продаете, и сделать продукт в срок.
- Скорость денег: что делать руководителю студии, чтобы «бассейн» с деньгами не опустел.
Напоследок — лекции от Y Combinator о продукте, пользователях и культуре стартапов. Выступают Дастин Московиц, Эрик Шмидт, Марк Андриссен и другие известные предприниматели.
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