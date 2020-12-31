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Лиана Липанова

Не жаловаться в Facebook и полностью отключиться от контекста: советы предпринимателей, как провести новогодние каникулы Статьи редакции

Герои материалов vc.ru делятся мыслями о предстоящих каникулах.

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Денис Демидов — гендиректор интернет-магазина автоэлектроники AvtoGSM.ru

Демидов — активный участник сообщества vc.ru. В 2006 году он основал интернет-магазин автотоваров AvtoGSM и даже «выжил в конкуренции с AliExpress». На длинных новогодних каникулах предприниматель советует больше видеться с родными и устроить поездку с семьёй.

Советую больше отдыхать, устроить больше встреч с родными, куда-то поехать с семьёй. Не пытаться использовать каждый день так, будто он последний, как учат многие гуру. Такая практика приведёт лишь к выгоранию, когда от бизнеса начинает тошнить.

Конкретно я займусь своим хобби — строительством. Буду достраивать свою баню (выложу статью обзор на vc.ru потом), очень люблю работать руками, голова и глаза отдыхают, как и пятая точка.

Я очень люблю новогодние каникулы, так как это мой единственный полноценный отпуск, когда я вообще не интересуюсь бизнесом, тогда как в обычном отпуске я всё равно как минимум смотрю почту.

Денис Демидов

Антон Шаяхов — сооснователь приложения для медитации «Практика»

Шаяхов вместе с Дмитрием Фониным и Даниилом Косинским осенью 2019 года запустили приложение для медитаций «Практика». До этого все три сооснователя в разное время работали в Aviasales.

Он советует на каникулах экономить силы и отказаться от соблазна «вершить великие дела», но если очень хочется, то можно.

Сейчас популярно быть оверэффективным: жесткое планирование дня, таск-трекеры, личные помощники, 10 встреч в день и работа по 16 часов. И когда на горизонте маячат длинные новогодние каникулы, появляется большой соблазн вершить великие дела, на которые в рабочие дни не хватает времени.

Но как только наступают выходные — вместе с ними приходит нежелание что-либо делать. В итоге и поработать толком не удается, и отдохнуть тоже. Хотел сделать что-то важное, но не сделал ничего толкового. И отдохнуть не успел, потому что пытался настроить голову на рабочий лад.

Поэтому в последнее время я стал более лояльно относиться к возможности отдохнуть. И часто получается так, что полноценный отдых даёт и силы, и идеи, которые потом реализуешь уже в рабочие дни.

В новогодние каникулы я рекомендую всем экономить силы и не писать на Facebook посты типа «длинные каникулы убивают бизнес», «ненавижу так долго отдыхать» или противоположные в стиле «а я вот люблю отдыхать, трудоголики достали».

Самое важное — ваша внутренняя гармония. Хотите работать и сворачивать горы в каникулы — работайте. Задолбались и хотите отдохнуть — не мучайте себя и спокойно отдыхайте. Не смотрите на продуктивных энтузиастов из соцсетей. Это их жизнь, и чаще всего она — фейковая. Будьте спокойны и довольны собой.

Антон Шаяхов

Ольга Зиновьева — основательница сервиса Elementaree

Зиновьева запустила Elementaree в 2013 году. Сервис привозит на дом наборы уже нарезанных продуктов с рецептами. Сама готовка занимает 15 минут, говорят в компании. С момента основания Elementaree привлекла $8 млн.

Основательница сервиса считает, что на новогодних каникулах лучше отказаться от «всех средств связи с миром» и «отключиться от контекста».

Для меня новогодние праздники — это традиционно единственный момент в году, когда я ставлю себе задачу по отключению всех средств связи с миром, и она проще всего реализуема без каких-то негативных эффектов на партнёров и развитие бизнеса.

Почему это важно: мой опыт показывает, что именно полное отключение от контекста позволяет «родить» как хорошее понимание текущих реальных блокеров развития себя и бизнеса, так и определить стратегические задачи для бизнеса. Бонусом обычно идёт очередное переосмысление собственного пути развития и роли в проекте.

Как это делать: вообще, для этого не нужно много, нужно просто собрать все гаджеты, отключить их и убрать на дальнюю полку шкафа. Разумно предупредить наиболее частые контакты ваши об этом, чтобы те не организовали поисковой отряд. Мне намного проще все это делать вне Москвы: там больше природы (не важно, море тёплое или просто подмосковные сугробы). Вообще, есть ощущение, что при выезде за 60+ км от МКАД как-то отпускает и дышать становится легче.

Как ещё улучшить качество отключения: я бы сказала, доставить себе и близким много радости, такой чистой детской радости. Если вы её получаете от чтения умных книжек — это прекрасно! Если от лепки снеговиков и украшения ёлки, это тоже подойдет!

Ольга Зиновьева

Дмитрий Спиридонов — сооснователь и гендиректор CloudPayments

CloudPayments — это сервис для приёма онлайн-платежей. Спиридонов вместе с Константином Яном основали компанию в 2014 году. Сейчас 95% CloudPayments принадлежит группе «Тинькофф», у Спиридонова — 5%.

Спиридонов рассказывает, как планирует отмечать Новый год и проводить каникулы, а также советует прислушаться к себе и отметить праздник так, как действительно хочется.

Это первый Новый год, который я буду встречать один. В этот раз я решил не устраивать шумных вечеринок, потому что хочется уюта. Вместе со своей собакой спокойно и по-домашнему отметим праздник и останемся дома.

А на выходных, чтобы не заскучать, я буду ездить по созданному мной и уникальному маршруту. Наконец посмотрю, что ещё не успел, попробую, что ещё не попробовал и потрачу время на то, на что никогда не хватало.

Но я совершенно не умею отдыхать, поэтому буду на праздниках работать над своей книгой.

Главное — отметить Новый год так, как тебе действительно хочется. Хочешь веселиться — отрывайся, хочешь спокойствия — слушай Синатру у камина.

Дмитрий Спиридонов

Евгений Волк — основатель сервисов Wjooh

Wjooh («Вжух!») — это сервис доставки еды, товаров и услуг на мероприятия с алгоритмом «умных» подборок и собственной фабрикой-кухней. Волк подробно рассказывал о создании стартапа на vc.ru. До этого предприниматель развивал сервис аренды дизайнерской одежды по подписке «Гардероб», но летом 2020 года закрыл проект.

С боем курантов все проблемы 2020 года и, в частности, коронавирус, не исчезнут, говорит Волк. Он считает, что в следующем году расслабляться не стоит, в отличие от новогодних выходных — бизнесу будет полезно душевное спокойствие владельца.

Если ты весь год что-то откладывал, то новогодние выходные — самое прекрасное время заняться избавлением от этого накопленного груза вовсе! Если потряхивает от такой мысли, то просто перенеси все задачи и заметки в одну папку «Архив».

Для бизнеса будет полезно твое душевное спокойствие. А чтобы оно было на месте — стоит научиться не навешивать ожиданий. В том числе на факт смены года: с боем курантов вирус не превратится в тыкву.

В плотном графике череды сюрпризов 2020 года не уместилась высадка пришельцев и столкновение с метеоритом. Так что не расслабляемся!

А если серьезно, то новогодние выходные — редчайшие моменты, когда ты остаёшься один на один с собой: не звонят коллеги, не работают банки — замирает все! Не это ли самое подходящее время для рефлексии?

Например, можно приступить к поискам растраченной энергии там, где, вероятно, ты ещё не искал ни разу: внутри себя. Сериалы, игрушки, пятая плойка хороши, но энергии в них нет (а часики-то тикают). Считаю, что в предстоящем году люди начнут ставить в приоритет не бег по карьерной лестнице, не медальки за упарывание над своим проектом, а самого себя. Тренд на «Я» и «самость» набирает обороты.

В каникулы (и после рефлексии) советую переключить скорость на комфортную только тебе. Без стрессов, без искусственных надрывов, без выгорания, но ведущую к твоим целям.

Чтобы войти в Новый год не измазавшись дерьмом невыполненных задач, напротив каждого месяца уходящего я выписал по паре крутых и ярких событий! И это заряжает.

Сам Новый год я встречу в центре Лондоне в кругу друзей, завершая обучение по финансам, личному бренду и работой над собой. Нет никаких планов на предстоящий год, что еще больше даёт невероятное количество силы, решимости и интереса!

Евгений Волк

#итоги2020 #новыйгод

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