Сейчас популярно быть оверэффективным: жесткое планирование дня, таск-трекеры, личные помощники, 10 встреч в день и работа по 16 часов. И когда на горизонте маячат длинные новогодние каникулы, появляется большой соблазн вершить великие дела, на которые в рабочие дни не хватает времени.

Но как только наступают выходные — вместе с ними приходит нежелание что-либо делать. В итоге и поработать толком не удается, и отдохнуть тоже. Хотел сделать что-то важное, но не сделал ничего толкового. И отдохнуть не успел, потому что пытался настроить голову на рабочий лад.

Поэтому в последнее время я стал более лояльно относиться к возможности отдохнуть. И часто получается так, что полноценный отдых даёт и силы, и идеи, которые потом реализуешь уже в рабочие дни.

В новогодние каникулы я рекомендую всем экономить силы и не писать на Facebook посты типа «длинные каникулы убивают бизнес», «ненавижу так долго отдыхать» или противоположные в стиле «а я вот люблю отдыхать, трудоголики достали».

Самое важное — ваша внутренняя гармония. Хотите работать и сворачивать горы в каникулы — работайте. Задолбались и хотите отдохнуть — не мучайте себя и спокойно отдыхайте. Не смотрите на продуктивных энтузиастов из соцсетей. Это их жизнь, и чаще всего она — фейковая. Будьте спокойны и довольны собой.