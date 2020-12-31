Не жаловаться в Facebook и полностью отключиться от контекста: советы предпринимателей, как провести новогодние каникулы Статьи редакции
Герои материалов vc.ru делятся мыслями о предстоящих каникулах.
Денис Демидов — гендиректор интернет-магазина автоэлектроники AvtoGSM.ru
Демидов — активный участник сообщества vc.ru. В 2006 году он основал интернет-магазин автотоваров AvtoGSM и даже «выжил в конкуренции с AliExpress». На длинных новогодних каникулах предприниматель советует больше видеться с родными и устроить поездку с семьёй.
Антон Шаяхов — сооснователь приложения для медитации «Практика»
Шаяхов вместе с Дмитрием Фониным и Даниилом Косинским осенью 2019 года запустили приложение для медитаций «Практика». До этого все три сооснователя в разное время работали в Aviasales.
Он советует на каникулах экономить силы и отказаться от соблазна «вершить великие дела», но если очень хочется, то можно.
Ольга Зиновьева — основательница сервиса Elementaree
Зиновьева запустила Elementaree в 2013 году. Сервис привозит на дом наборы уже нарезанных продуктов с рецептами. Сама готовка занимает 15 минут, говорят в компании. С момента основания Elementaree привлекла $8 млн.
Основательница сервиса считает, что на новогодних каникулах лучше отказаться от «всех средств связи с миром» и «отключиться от контекста».
Дмитрий Спиридонов — сооснователь и гендиректор CloudPayments
CloudPayments — это сервис для приёма онлайн-платежей. Спиридонов вместе с Константином Яном основали компанию в 2014 году. Сейчас 95% CloudPayments принадлежит группе «Тинькофф», у Спиридонова — 5%.
Спиридонов рассказывает, как планирует отмечать Новый год и проводить каникулы, а также советует прислушаться к себе и отметить праздник так, как действительно хочется.
Евгений Волк — основатель сервисов Wjooh
Wjooh («Вжух!») — это сервис доставки еды, товаров и услуг на мероприятия с алгоритмом «умных» подборок и собственной фабрикой-кухней. Волк подробно рассказывал о создании стартапа на vc.ru. До этого предприниматель развивал сервис аренды дизайнерской одежды по подписке «Гардероб», но летом 2020 года закрыл проект.
С боем курантов все проблемы 2020 года и, в частности, коронавирус, не исчезнут, говорит Волк. Он считает, что в следующем году расслабляться не стоит, в отличие от новогодних выходных — бизнесу будет полезно душевное спокойствие владельца.
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