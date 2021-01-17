Когда цели вредят и как формулировать их правильно

Популярный писатель Марк Мэнсон — о том, когда отказаться от цели лучше, чем идти напролом. Материал издания Reminder.

{"id":197406,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno","title":"\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno&title=\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno&text=\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno&text=\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0432\u0440\u0435\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e&body=https:\/\/vc.ru\/life\/197406-kogda-celi-vredyat-i-kak-formulirovat-ih-pravilno","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 67 просмотров

В 2010 году автор бестселлера «Тонкое искусство пофигизма» Марк Мэнсон поставил перед собой смелую цель: опубликовать на сайте более 100 статей за год и таким образом к концу 2010-го собрать более миллиона читателей.

Чтобы исполнить задуманное, Мэнсон решил превратить свой блог в своего рода мужской журнал для миллениалов. Он нанял авторов и создал конвейер контента так, чтобы каждый день выходило по статье.

Через три месяца Мэнсон свернул проект, удалил половину текстов, которые написали сторонние авторы, и вернулся к старому формату блога, при котором сам изредка пишет что-то полезное. Многие назвали бы отказ от цели провалом. Мэнсон считает иначе.

Иногда ставить цели полезно, иногда полезно их менять, иногда — вовсе их не иметь, пишет он. А бывает, что отказ от цели ценнее, чем ее достижение. Почему? Дело в том, что неправильно сформулированные цели могут быть неэффективными — или вовсе нам вредить. Reminder пересказывает основные тезисы Мэнсона.

Когда цели помогают

Успешное движение к цели напрямую связано с субъективным благополучием — то есть счастьем и удовлетворенностью жизнью. Легче всего этого добиться, если стремиться к конкретному результату. Допустим, вы хотите быть писателем и задумали написать книгу к концу года.

Или хотите финансовой свободы — и решили избавиться от долгов к 2022-му. А возможно, желание — хорошо выглядеть обнаженным, и вы запланировали сбросить 10 кг до пляжного сезона. Все эти достижения — внешние. Для них отлично подходят именно конкретные цели — и неважно, идет ли речь об отдельном человеке, группе или организации [1, 2].

В случае внешних достижений конкретная цель работает как GPS-навигатор: только если есть точные координаты места назначения. Поставить цель «накопить побольше денег» — все равно что сообщить GPS-навигатору, что вы хотите поехать в Калифорнию.

Куда именно в Калифорнию? Сан Диего? Сан-Франциско? Но если решили съесть тот самый тако, который продается в ресторане на колесах Mariscos Jalisco на Олимпийском бульваре в Лос-Анджелесе, GPS скажет, как до него добраться, поворот за поворотом.

Так же и цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, релевантной и ограниченной во времени (запоминается по формуле SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound). Вместо абстрактного «накопить денег» запланируйте «накопить 5000 долларов к 12 декабря». Тогда сразу ясно, как действовать.

Если начнете с 1 января, впереди 345 дней. Значит, нужно откладывать по $14,50 в день и $101,45 в неделю. Теперь вам легко оценить прогресс и убедиться, что все идет по плану. Например, к июлю вы должны сэкономить $2916,69. Сумма не сходится — что-то не так, стоит скорректировать подход.

Когда цели вредят

Когда мы фокусируемся на конкретной цели, мы отбрасываем все, что не помогает ее достичь. Это причина, почему конкретные цели так эффективны — и почему они могут навредить. Крайняя степень сосредоточения на результате — первоклассный юрист, который совсем не знает своих детей, потому что работает 90 часов в неделю.

Или студент, у которого нет друзей, потому что он одержим учебой. Проблема в том, что иногда мы так зациклены на своих целях, что жертвуем тем, что и придает им значимость. Скорее всего, тот самый юрист уверен, что пропадает на работе ради семьи, но только теряет связь с ней. А студент думает, что учеба — главное вложение в будущую счастливую жизнь, но теряет из виду тот факт, что счастливыми нас делают именно близкие отношения.

Почему так происходит? Скорее всего, мы попадаем в одну из типичных ловушек при постановке и реализации цели.

Ошибка 1. Цель не соответствует ценностям

Самосовершенствование, личные отношения, карьера: прежде чем ставить цель, важно убедиться, что она соответствует вашим ценностям. Кажется очевидным, верно? Но многие сосредоточены на зарабатывании денег, хотя ценят личные отношения. Им кажется, достаток — основа для успешных отношений.

Но деньги вряд ли в этом помогут, особенно если отнимут все ресурсы. Другие остаются на нелюбимой, но высокооплачиваемой работе, хотя ценят независимость. А потом эти же люди задаются вопросом: почему я так несчастен?

Ошибка 2. Неэффективная цель

«Хочу начать собственный бизнес, чтобы работать в свободное время и меньше стрессовать из-за босса». Цель обречена на провал: быть начальником в три раза сложнее. Придется взять на себя ответственность за каждое решение и каждую неудачу.

Точно так же заранее можно предсказать, что провальной окажется покупка дорогой машины в кредит, чтобы почувствовать себя богатым, отношения с тем, кто тебе не нравится, чтобы создать семью, или голодание, чтобы похудеть и иметь более здоровое тело.

Ошибка 3. Неправильные средства достижения

Конкретные цели плохо работают, когда мы хотим того, что изначально не является конкретным и измеримым. Допустим, вы хотите стать лучше как писатель. Что будет критерием успеха? Посещаемость сайта, количество проданных книг?

Если согласиться, что посещаемость сайта — прямой показатель того, насколько вы хороший писатель, есть большой соблазн увеличить посещаемость способами, не связанными с созданием хороших текстов.

Часто подобное происходит с теми, кто решает похудеть: они голодают или пьют один морковный сок. Пусть вес и уменьшается, но совершенно нездоровым образом. В лучшей ли они форме по достижении цели? Скорее всего, таким похуданием они ее только ухудшили.

Зачем помнить о ценностях

Почему мы так много внимания уделяем конкретным, внешним целям? Просто их легко измерить, выполнив золотое правило постановки целей: максимально точно оценить прогресс. Парадокс в том, что цели, которые легко поддаются измерению, приносят меньше всего удовлетворения — потому что никак не связаны с нашими ценностями.

Заработать больше денег — хорошая цель. Но вот в чем вопрос: зачем вы их зарабатываете? Если сперва не ответить на него, удовольствие от заработанного будет крошечным и мимолетным.

Чтобы избежать типичных ловушек при постановке цели и не оказаться разочарованным, когда та будет достигнута, нужно заранее подумать не только о конкретной цели — той, которая ориентирована на внешние достижения, но и об общей цели — внутренней, связанной с вашими ценностями.

Внешняя цель может такой: «Хочу шестизначный доход». А внутренняя: «Хочу ни от кого не зависеть и не беспокоиться о деньгах». Теперь внешняя цель ориентирована на ценность (свободу), и вы не будете стремиться к ней способами, которые эту свободу ограничивают.

Конечно, стремиться к общей цели сложнее. Легко увидеть, заработали ли вы больше денег: просто посмотрите на банковский счет. Гораздо труднее понять, стали ли вы более свободными. Но именно культивирование свободы (или другой ценности) принесет вам больше всего удовлетворения.

А потому — стоит ставить цель не просто похудеть, а стать более здоровым. Не продать больше книг, а продать их потому, что вы совершенствуете писательские навыки. Не заработать миллион, а заработать его этично.

Такие общие цели — здоровье, саморазвитие, этичность — часто полезнее конкретных, потому что путь к ним бесконечен. Не получится раз и навсегда стать здоровым или лучшим в своей сфере. Всегда будет что-то, что предстоит улучшить. И если сочетать общую цель с конкретной, удастся получить удовольствие от процесса и не слишком сильно сосредотачиваться на результате.

Конкретный результат («заработать миллион долларов») воодушевит, а общая цель («профессионально вырасти») принесет счастье.

Зачем упрощать цели

В деле следования целям работает «эффект Златовласки», считает Мэнсон. В когнитивной психологии так называется особенность внимания маленьких детей: те не фокусируются на вещах слишком непонятных или слишком очевидных, будто автоматически отсеивая их и выбирая объекты ровно по своим возможностям.

Так действовала сказочная героиня Златовласка (в русском варианте — Машенька), когда оказалась в доме у трех медведей: среди трех тарелок выбрала не слишком большую с не слишком горячей кашей, среди кроватей — не слишком высокую и не слишком просторную, и так далее.

Допустим, Мэнсон прав, и целеполагание действительно подчиняется «эффекту Златовласки». Тогда пика мотивации мы достигнем, работая над задачами на грани своих способностей: не слишком тяжелыми, не слишком легкими.

Если цель слишком сложна или вовсе неисполнима («Хочу побывать на лунах Юпитера»), добиться прогресса не получится, мотивация просто пропадет. Если она слишком легкая («Хочу сделать три отжимания») — вы достигнете ее слишком быстро и удовлетворение будет мимолетным.

Чтобы использовать «эффект Златовласки» себе на пользу, Марк Мэнсон предлагает следующее решение: взять амбициозную цель и разбить на более легкие шаги. Он вспоминает, как решил стать автором бестселлеров The New York Times. Такая масштабная цель требует многих лет работы. Чтобы двигаться в верном направлении, Мэнсон разбил глобальную цель на более мелкие.

Создать популярный блог со своими текстами. Заключить сделку с издательством.

Написать черновик с не менее чем 100 000 слов в нем.



Каждая из этих целей также была непростой, но их можно было исполнить за год-два. Но Мэнсон не остановился на таких формулировках и дробил уменьшенные цели дальше, на еще более простые. Например: «Писать 1000 слов каждый день в течение месяца». Или «Отправить предложение об издании книги десяти агентам». И теперь Марк Мэнсон — популярный блогер и автор бестселлеров The New York Times, как и запланировал.

Как ставить цели разумно

Итак, для правильной постановки цели нужно связать конкретные цели с общими и разбить большие, сложные, долгосрочные цели на более мелкие, легкие и краткосрочные.

Чтобы понять, как совместить эти принципы, для начала представьте конкретные цели как пирамиду: на вершине — главная и амбициозная конкретная цель, нижние кирпичики — более мелкие конкретные цели, которые и ведут к той, что на вершине. Вокруг пирамиды — общие цели, которые связаны с вашими ценностями и создают ориентир для конкретных целей.

Вот так может выглядеть пирамида целей, если большая и амбициозная конкретная цель — похудеть, а ценность — быть более здоровым.

Чтобы построить пирамиду с нуля, нужно задать себе правильные вопросы.

Определение ценности. Что вы цените больше всего? Есть ли нечто такое, чего в вашей жизни пока недостаточно, а хочется больше? Например: здоровье, финансовая свобода, личные отношения.

Что вы цените больше всего? Есть ли нечто такое, чего в вашей жизни пока недостаточно, а хочется больше? Например: здоровье, финансовая свобода, личные отношения. Постановка общих целей. Какие общие цели помогут вам максимизировать ту ценность, которую вы хотите развивать? Например: «Хочу вести здоровый образ жизни», «Хочу ни от кого не зависеть в тратах» или «Хочу быть хорошей матерью».



Какие общие цели помогут вам максимизировать ту ценность, которую вы хотите развивать? Например: «Хочу вести здоровый образ жизни», «Хочу ни от кого не зависеть в тратах» или «Хочу быть хорошей матерью». Определение большой конкретной цели. Какая амбициозная конкретная цель поможет достичь той общей цели, которую вы определили? Например: «Похудеть на 20 кг», «Накопить миллион долларов к 50 годам» или «Хотя бы 10 часов в неделю заниматься с детьми чем-то полезным».



Какая амбициозная конкретная цель поможет достичь той общей цели, которую вы определили? Например: «Похудеть на 20 кг», «Накопить миллион долларов к 50 годам» или «Хотя бы 10 часов в неделю заниматься с детьми чем-то полезным». Дробление большой цели на мелкие. Какие более мелкие и простые цели сделают амбициозную цель более достижимой? Например: «Тренироваться три раза в неделю», «Откладывать 25% зарплаты в течение следующих пяти лет» или «Выделить два часа каждый вечер, чтобы побыть с детьми».



Когда отказ от цели равен успеху

Вернемся к блогу Марка Мэнсона, который тот попытался превратить в мужской онлайн-журнал в 2010 году. Цель с треском провалилась. Мэнсон описывает это так: он сам превратил себя в редактора журнала, не зная, что непременно возненавидит такую работу.

Одновременно писатель оттолкнул читателей, которые заходили на сайт ради его мыслей, а не текстов сторонних авторов. Ему пришлось полностью перекроить бизнес-модель, чего он не планировал изначально. Вскоре оказалось, что вложения в сайт слишком большие и нужно получать доходы от рекламы, чтобы их окупить.

Превратить блог в онлайн-журнал — такой была масштабная конкретная цель Мэнсона на 2010 год. Но он от нее отказался, распустил авторов, удалил их контент и начал писать в блог тексты так, как будто попытки изменить формат и не было.

От этого ему стало намного лучше. Он мог бы почувствовать себя неудачником, но решил, что отказ от цели — ценный опыт. А вовремя свернуть проект вообще можно считать успехом: настоящим провалом было бы потратить еще год жизни на то, что тебе совершенно не нужно.

Вместе этого лучше выбрать новую цель — и быть готовым к тому, что и ее придется переформулировать, считает Мэнсон. Сейчас он в начале года ставит перед собой 4–5 конкретных годовых целей, потом разбивает их на более мелкие квартальные, а квартальные — на ежемесячные.

К июлю половина целей магическим образом меняется. К концу года от одной из них Мэнсон отказывается, потому что понимает: это вовсе не то, что он хотел. Иногда он и вовсе в августе придумывает совершенно новые цели.

И не считает это провалом. Дело в том, что все мы плохо понимаем, что может сделать нас счастливыми и что выполнимо, а что нет. Так что шансы выбрать неправильные цели крайне высоки. Иногда они потребуют больше усилий, чем стоят. Иногда окажутся невыполнимыми, иногда — пустыми и бессмысленными. Это нормально.

Пусть традиционно и считается, что упорство — залог успеха, исследования показывают: люди, которые корректируют свои планы, успешнее и счастливее тех, кто жестко следует своим целям [1, 2]. Способность отказаться от цели дает всевозможные преимущества: меньше стресса и симптомов депрессии, больше уверенности в себе и положительных эмоций, крепче здоровье и сон.

Так что, возможно, учиться стоит не настойчивости в достижении целей, а гибкости по отношению к ним. Помните: цели — лишь ориентир, эксперимент, который помогает лучше понять себя и свои желания. Единственная их польза — та, которую они приносят вам. А если цели ничем не помогают, выбросьте их из головы. Никто вас за это не накажет.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.