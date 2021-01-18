45 дней сериалов
и фильмов по промокоду: VC45 Активировать 18+
Личный опыт
Лиана Липанова

Тред: 14 уроков провального стартапа по автоматизации юристов Atrium от сооснователя Twitch Джастина Кана Статьи редакции

Оставайтесь компактными, не бойтесь выходить на все возможные рынки и откажитесь от модного и дорогого офиса.

0 Обсудить
82 просмотров

В апреле 2020 года закрылась юридическая ИТ-компания Atrium, которая привлекла $75 млн от Andreessen Horowitz, Y Combinator Continuity Fund, General Catalyst и других инвесторов.

Atrium в 2017 году открыл сооснователь Twitch Джастин Кан вместе с Оги Раковым (Augie Rakow) и Ником Кортесом (Nick Cortes). Стартап помогал другим фирмам, автоматизируя поиски финансирования, оформление сделок, выпуск акций и опционов, заключение коммерческих контрактов и так далее.

Но в итоге Atrium не нашёл способ эффективно усовершенствовать процессы традиционных юридических фирм, объясняло тогда TechCrunch. Компания уволила более 100 сотрудников и обещала вернуть инвесторам часть суммы.

В треде в Twitter Кан рассказал, какие уроки вынес для себя после Atrium.

Джастин Кан, Ник Кортес и Оги Раков
Justin Kan @justinkan
10 months ago we shut down Atrium after raising $75m in venture capital. Anyone hearing that knows I made tons of mistakes along the way. Someone asked me today what my biggest lessons learned were. Here they are:
  1. Начните с миссии. Очень трудно придумать смысл существования стартапа по ходу. Нужно начинать с ясной причины существования и отфильтровывать ранние наработки для сторонников.
  2. Начинайте с удалёнки. SFBA (San Francisco Bay Area) для стартапов уже неактуальна: стоимость жилья и аренды гораздо хуже сказывается на операционном управлении. Многие талантливые люди ищут работу на удалёнке. Удаленный доступ — это лучшее решение сейчас на рынке. (Я писал об этом до коронавируса, а теперь ещё актуальнее).
  3. Нельзя пропускать R&D (исследование и разработка) фазу — если вы технически не доработали продукт сначала, то очень сложно сделать что-то отличающееся от аналогов позже. И это не вопрос денег.
  4. Не создавайте сервисную компанию. Это больше работы и меньше заработка. Продавайте долгосрочный доступ к продукту, а не разовую услугу (перевод инвестора Дениса Ефремова).
  5. Работайте только с тем, на что у вас есть собственная внутренняя мотивация. Иначе в случае проблем вы потеряете желание что-то делать.
  6. Чем больше людей в команде, тем сложнее получать обратную связь и меняться.
  7. Если у продукта нет определенного market fit (ценности для рынка), то дополнительные деньги не помогут.
  8. Глава компании не может делегировать поиск «колеи» для бизнеса (или product-mаrket-fit).
  9. Atrium должен был быстрее перейти на почасовую модель с фиксированной ставкой и адаптировать бизнес-модель.
  10. Способность сформулировать стратегию и ее донести — это редкая ценность, которая требует опыта.
  11. Нужно было жестче задавать себе вопрос: «Для кого мы всё это делаем?».
  12. Ищите возможности для создания новых рынков и избегайте «фальшивых рынков» — ситуаций, в которых кто-то работает на вас и только поэтому вынужден использовать ваш проект.
  13. Создайте среду, где активность использования твоего продукта максимальна.
  14. Культура формируется рано и ее очень трудно изменить.

#стартапы #советы

0 Обсудить
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u044b"], "comments": 0, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 197787, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 Jan 2021 12:23:52 +0300", "is_special": false }
45 дней сериалов и фильмов по промокоду VC45
Активировать
Условия подписки Яндекс.Плюс: clck.ru/FMQND. 45 дней подписки Яндекс.Плюс — бесплатно, далее автопродление — 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 31.12.2020г. Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс. Условия просмотра на КиноПоиск: ya.cc/4y4UX
18+
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

GenerationS
Подписан
Отписаться
Анализируем и цифровизируем: участники DataContest о своих решениях, работе с госорганом и перспективах
В конце декабря 2020 года GenerationS и Счетная палата РФ подвели итоги DataContest, первого по своему масштабу и форма…
0
FriFlex
Подписан
Отписаться
Тестовые задания в ИТ – пережиток прошлого или важный этап отбора? Часть 2
В первой части статьи эксперт по ИТ-рекрутингу Татьяна Аква перечислила основные мифы в отношении тестовых заданий в со…
8
Mail.ru Cloud Solutions
Подписан
Отписаться
Как интернет-магазинам повысить конверсию и быстрее обслуживать клиентов с помощью технологий доставки контента
И как лучше всего внедрить и использовать такие технологии.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Akshan
за день
Тинькофф, а почему в чате при переписке никто не извинился перед клиентом за «некорректную консультацию»? Если у вас какой-то сотрудник (который, видимо, раньше отвечал за речь бота Олега) напился и требует cvc от…
Сотрудник «Тинькофф банка» оскорбил матом, банк ничего не предпринял
Данил Дудник
за неделю
Я был бы очень рад, если б Телеграм заменил вотсап на международном рынке. И я не о безопасности персональных данных, а об элементарном удобстве приложения. 
Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США — The Telegraph

Комментарии

Любовь Игнатьева

Ботоловцы, остановитесь!

Ivan Kolyhalov

Не вижу перспектив в высшем…

Месье Никита

Небольшие торговые сети в…

Rasul Tokhniyazov

«Тинькофф банк» заставляет…

Ilya Sorokin

Ботоловцы, остановитесь!

Ilya Sorokin

Ботоловцы, остановитесь!

Борис Агафонцев

Virgin Orbit впервые успешно…

keepomen

Ботоловцы, остановитесь!

Roman Maslennikov

"Между деньгами и счастливыми…

Юрий Глотов

Virgin Orbit впервые успешно…

Денис Демидов

Virgin Orbit впервые успешно…

FriFlex

Тестовые задания в ИТ…

Карл

Запретить новорегам…

Alexey Akimychev

В какое IT-направление смотреть?

Nikita Nikitin

Virgin Orbit впервые успешно…

Алексей Саркисов

Kupibilet и рейса нет: проблема…

Roman Maslennikov

"Между деньгами и счастливыми…

Карл

Не вижу перспектив в высшем…

irmr

Virgin Orbit впервые успешно…

Артур Румянцев

Ботоловцы, остановитесь!
null