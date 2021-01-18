Тред: 14 уроков провального стартапа по автоматизации юристов Atrium от сооснователя Twitch Джастина Кана Статьи редакции
Оставайтесь компактными, не бойтесь выходить на все возможные рынки и откажитесь от модного и дорогого офиса.
В апреле 2020 года закрылась юридическая ИТ-компания Atrium, которая привлекла $75 млн от Andreessen Horowitz, Y Combinator Continuity Fund, General Catalyst и других инвесторов.
Atrium в 2017 году открыл сооснователь Twitch Джастин Кан вместе с Оги Раковым (Augie Rakow) и Ником Кортесом (Nick Cortes). Стартап помогал другим фирмам, автоматизируя поиски финансирования, оформление сделок, выпуск акций и опционов, заключение коммерческих контрактов и так далее.
Но в итоге Atrium не нашёл способ эффективно усовершенствовать процессы традиционных юридических фирм, объясняло тогда TechCrunch. Компания уволила более 100 сотрудников и обещала вернуть инвесторам часть суммы.
В треде в Twitter Кан рассказал, какие уроки вынес для себя после Atrium.
- Начните с миссии. Очень трудно придумать смысл существования стартапа по ходу. Нужно начинать с ясной причины существования и отфильтровывать ранние наработки для сторонников.
- Начинайте с удалёнки. SFBA (San Francisco Bay Area) для стартапов уже неактуальна: стоимость жилья и аренды гораздо хуже сказывается на операционном управлении. Многие талантливые люди ищут работу на удалёнке. Удаленный доступ — это лучшее решение сейчас на рынке. (Я писал об этом до коронавируса, а теперь ещё актуальнее).
- Нельзя пропускать R&D (исследование и разработка) фазу — если вы технически не доработали продукт сначала, то очень сложно сделать что-то отличающееся от аналогов позже. И это не вопрос денег.
- Не создавайте сервисную компанию. Это больше работы и меньше заработка. Продавайте долгосрочный доступ к продукту, а не разовую услугу (перевод инвестора Дениса Ефремова).
- Работайте только с тем, на что у вас есть собственная внутренняя мотивация. Иначе в случае проблем вы потеряете желание что-то делать.
- Чем больше людей в команде, тем сложнее получать обратную связь и меняться.
- Если у продукта нет определенного market fit (ценности для рынка), то дополнительные деньги не помогут.
- Глава компании не может делегировать поиск «колеи» для бизнеса (или product-mаrket-fit).
- Atrium должен был быстрее перейти на почасовую модель с фиксированной ставкой и адаптировать бизнес-модель.
- Способность сформулировать стратегию и ее донести — это редкая ценность, которая требует опыта.
- Нужно было жестче задавать себе вопрос: «Для кого мы всё это делаем?».
- Ищите возможности для создания новых рынков и избегайте «фальшивых рынков» — ситуаций, в которых кто-то работает на вас и только поэтому вынужден использовать ваш проект.
- Создайте среду, где активность использования твоего продукта максимальна.
- Культура формируется рано и ее очень трудно изменить.
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