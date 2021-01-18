Оставайтесь компактными, не бойтесь выходить на все возможные рынки и откажитесь от модного и дорогого офиса.

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В апреле 2020 года закрылась юридическая ИТ-компания Atrium, которая привлекла $75 млн от Andreessen Horowitz, Y Combinator Continuity Fund, General Catalyst и других инвесторов.

Atrium в 2017 году открыл сооснователь Twitch Джастин Кан вместе с Оги Раковым (Augie Rakow) и Ником Кортесом (Nick Cortes). Стартап помогал другим фирмам, автоматизируя поиски финансирования, оформление сделок, выпуск акций и опционов, заключение коммерческих контрактов и так далее.

Но в итоге Atrium не нашёл способ эффективно усовершенствовать процессы традиционных юридических фирм, объясняло тогда TechCrunch. Компания уволила более 100 сотрудников и обещала вернуть инвесторам часть суммы.

В треде в Twitter Кан рассказал, какие уроки вынес для себя после Atrium.

Джастин Кан, Ник Кортес и Оги Раков

Justin Kan @justinkan 10 months ago we shut down Atrium after raising $75m in venture capital. Anyone hearing that knows I made tons of mistakes along the way. Someone asked me today what my biggest lessons learned were. Here they are: