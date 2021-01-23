Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно: уроки успешных разговоров из книги Ларри Кинга Статьи редакции
Конспект главы, посвященной ораторскому мастерству и основам общения, которая поможет при знакомстве, интервью и переговорах.
23 января 2021 года умер журналист и телеведущий Ларри Кинг — за свою карьеру он взял более 50 тысяч интервью у знаменитостей. Он стал лауреатом «Эмми» и других премий за свой вклад в развитие радиовещания и был неоднократно признан лучшим интервьюером.
Кинг также написал несколько книг, посвященных ораторскому искусству, основная из которых — «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно».
Издание Techlecticism выбрало главные мысли из главы книги, в которой Кинг объясняет основы правильного общения и определяет главные черты успешных ораторов.
Основы успешного разговора
Будьте честными с собой и людьми
Делитесь тем, что чувствуете, будьте откровенны, если беспокоитесь или боитесь чего-то. Это поможет убрать большую часть страха и улучшит обстановку. По мере того, как вы будете более открытыми с окружающими, они будут больше ценить и уважать вас.
Развивайте стремление общаться, даже если поначалу будете чувствовать себя некомфортно
Продолжайте общаться с людьми и практикуйтесь в свободное время. Говорите с собой в машине, дома, перед зеркалом — последнее хорошо и для тренировки зрительного контакта. Или поговорите со своим домашним животным.
Проявляйте интерес к собеседнику
Смотрите людям в глаза, наклоняйтесь вперед и задавайте вопросы о них. Примите, что вы можете быть невеждой во многих вопросах, а у каждого есть знания и увлечения, которыми они хотят поделиться. Поговорите с людьми об этом.
«Нельзя успешно общаться с людьми, если они думают, что вам неинтересно то, что они говорят, или если вы не уважаете их», — говорил Кинг.
Будьте открыты и честны с собеседником так же, как хотели бы, чтобы он был честен и открыт в вами
Действуйте так, вы этого ожидаете от человека. Это не означает, что нужно раскрывать все личные секреты и постоянно говорить о себе. Но будьте готовы раскрыть ту информацию, которую вы попросили бы у кого-то другого.
Всегда можно проявлять эмоции в эмоциональные моменты, но не стоит быть эмоциональным не к месту. Притворяться не стоит — люди чувствуют это.
Если есть недостатки — их можно вытащить наружу
Например, при заикании можно сказать людям: «Я заикаюсь, мне нужно больше времени, чтобы что-то сказать». Если это произойдёт открыто, вам и окружающим не нужно будет притворяться, что всё в порядке. На самом деле людям всё равно — притворство того не стоит.
Ломать лёд: как общаться с незнакомцами
Преодолеть свою и чужую застенчивость
Одно из первых дел, что нужно сделать — дать собеседнику чувствовать себя непринужденно. Большинство из нас от природы застенчивы и начинают немного нервничать при общении с незнакомцами.
Если вы сами стесняетесь, нужно помнить, что окружающие — такие же люди и, возможно, тоже стесняются. Если кто-то выглядит успешнее и более популярнее, это не означает, что он чем-то сильно отличается.
Сохраняйте спокойствие, ведь большинство людей выросло из простого окружения, не стоит чувствовать себя перед ними неполноценными или напуганными.
Если собеседник оказался более застенчивым, нужно задать ему несколько лёгких и простых вопросов, чтобы он смог преодолеть свой страх.
С каких тем можно начать разговор
Есть множество тем-открывашек. Можно начать с простого, например, заговорить о погоде. Это нейтральная тема, которая касается всех.
Если вы находитесь у кого-нибудь дома, попробуйте упомянуть мебель, фотографии или сувениры, чтобы завязался разговор.
Первое правило общения: слушать
Нужно учиться слушать собеседника — если не слушать его, он тоже не будет этого делать в ответ. Чтобы хорошо говорить, нужно внимательно слушать, так как это поможет сформулировать более интересные и уточняющие вопросы.
Можно сделать заметки перед беседой, чтобы подготовить структуру вопросов. Но на неожиданные ответы стоит отвечать неожиданными вопросами, а не продолжать задавать их по «сценарию» — так разговор может выйти на интересную и неизведанную территорию.
Также собеседника лучше поощрять за разговор о себе и своих достижениях. И стоит помнить, что люди в тысячу раз больше интересуются собой, чем тем, что происходит в мире.
Язык тела и зрительный контакт
Язык тела — второй, на котором говорит человек. Он должен быть естественным, тогда собеседник лучше проникнется, а иначе он увидит фальшь и притворство. Добавьте невербальную обратную связь — кивайте или качайте головой в знак согласия или несогласия.
Обратите внимание на свой темп речи. Не задавайте вопросы пулеметной очередью, дайте собеседнику перевести дыхание. Если он сказал что-то интересное, сделайте паузу на несколько секунд, чтобы показать, что вы «перевариваете» ответ.
Зрительный контакт нужно поддерживать как в начале и в конце разговора, так и в процессе. Наклоняйтесь к людям, чтобы акцентировать внимание на них, смотрите им в глаза. Это легко сделать, если действительно слушать их.
Но всё время смотреть в глаза не стоит, лучше чуть поворачиваться, когда говорите сами, словно ищете что-то интересное.
Какие вопросы и слова хорошо работают, а какие не очень
Очень хорошо работают простые вопросы: «Кто?», «Какая?», «Где?», «Почему?». Они позволяют собеседнику говорить, потому что они короткие, и легко ответить, потому что они просты.
Чтобы считаться хорошим собеседником, нужно всегда быть в курсе того, что происходит в мире, быть готовым говорить то, что «на уме у людей». Это может быть любая тема, о которой говорят в интернете или по телевизору.
Но не стоит использовать сложные выражения, а популярные фразы из ТВ-передач или интернета, созданные событиями или популярными личностями — они мгновенно становятся клише. А также избавляйтесь от слов-паразитов: «Типа, в основном, ты знаешь» и так далее. Лучше создавать собственные броские фразы.
«Закрытые» вопросы, на которые можно ответить «Да» или «Нет» больше отвлекают от разговора и нарушают его поток. Можно задать вопрос на эту же тему, но использовать больше условий, чтобы собеседник ответил более развёрнуто — это приведет к более хорошему разговору.
Также стоит оценить, насколько близко знаком собеседник и можно ли с ним общаться о темах-табу и задавать очень личные или политизированные вопросы.
8 черт успешных ораторов
Успешные люди — лучшие ораторы и наоборот, так как они могут хорошо общаться в любых условиях, чтобы добиться успеха и величия. А навык общения можно развивать, а значит, быть успешнее и в делах. Главное — о
Для большинства людей самая большая проблема — быть эффектными в повседневных разговорах. Есть несколько черт, которые стоит перенять, чтобы добиться успеха в общении:
- Смотреть на вещи под другим углом. Учиться видеть новое в привычных темах, искать неожиданные точки зрения для обсуждения. Здесь поможет кругозор и гибкость мышления.
- Расширять кругозор. Для этого нужно много общаться и одновременно быть интересным и заинтересованным в диалоге. Хорошо слушая людей, можно узнавать о самых разных темах и идеях, а привычка выслушивать сделает вас приятным собеседником в глазах окружающих.
- Проявлять энтузиазм в разговоре и показывать свою заинтересованность. Притворяться не получится, поэтому этот навык нужно развивать. Например, общаться о работе, семье или хобби — том, что вызывает интерес — и демонстрировать его в разговоре.
- Не говорить о себе много. Можно рассказывать что-то, но не растягивать, а постоянно переводить разговор обратно к собеседнику.
- Быть любопытным. Лучшие ораторы интересуются всем — это делает их хорошими слушателями и расширяет их кругозор.
- Проявлять сочувствие. Нужно демонстрировать эмпатию, создавать эмоциональные связи с людьми и показывать, что сопереживаете тому, что чувствует собеседник.
- Иметь чувство юмора. Никогда не стоит оставаться серьёзным слишком долго. Но не форсируйте шутки, лучше быть самим собой и позволить шуткам естественным образом появляться в разговоре — каким бы не был стиль юмора.
- Сохранять свой стиль. У каждого оратора должен быть индивидуальный подход к передаче мыслей — нужно найти наиболее комфортный для самих себя, и он сработает.
- Иногда лучше молчать. Насколько бы гениальным не был оратор, если есть сильное желание держаться от чего-то подальше, лучше промолчать и не развивать эту тему.
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