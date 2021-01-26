Конспект репортажа Sixth Tone о коммунах «без иерархий», где молодые фрилансеры, дизайнеры и финансисты занимаются ремеслом.

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Sixth Tone

30-летний Ли Цзюньсянь жил в мегаполисе Гуанчжоу и работал торговым представителем в ритейле. Он почувствовал, что выгорает и устаёт от офиса. В итоге бросил работу, сел в машину и 10 часов ехал до провинции Фуцзянь на юго-восточном побережье Китая.

Сейчас он в толстовке и фирменных кроссовках копает почву на заросшем участке земли среди холмов. Он явно не эксперт в земледелии, пишет автор Sixth Tone. «Если бы мои родители видели, чем я сейчас занимаюсь, они бы так разозлились», — смеётся Ли Цзюньсянь.

Ли присоединился к сообществу Southern Life — его члены создают за городом поселения. Они организовывают коммуны среди людей с общими ценностями и живут независимо от общества.

Коммуна, в которой живёт Ли Цзюньсянь, находится на склоне холма и состоит из двух домов, ветхого сарая, компостного туалета и «купола» — постройки, похожей на зимнее жилище эскимосов иглу. Жильцы также держат шесть цыплят.

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В этой коммуне есть ещё 12 человек, в основном им от 20 до 30 лет. Они считают, что создают новое общество, «свободное от привилегий и иерархии».

Издание Sixth Tone добавляет, что молодые китайцы всё чаще разочаровываются в устройстве современной жизни.

В январе 2021 года женщина в Китае умерла на рабочем месте из-за изнурительной работы.

Конкуренция в карьере и образовании растёт — эмоциональное давление из-за этого стали описывать термином «инволюция».

Поэтому миллениалы стали делать рискованные вложения, становиться отшельниками и запускать свои фермы.

Аспирант Чикагского университета Питер Янг отмечает, что сообщества вроде Southern Life стали особенно популярны в пандемию. Кризис показал, что ценность экономического успеха может быть преувеличена, считает эксперт. «Участники таких коммун ищут направление в жизни. Они часто сталкивались с проблемами и неожиданностями или планируют начать новую жизнь», — говорит Янг.

Ли Цзюньсянь сейчас работает на земле, ремонтирует помещения коммуны. Для него это место — изображение того, как могло бы выглядеть другое общество, пишет автор Sixth Tone.

Для меня это как исцеление. В отличие от жителей города, здесь люди всегда очень искренние и готовы помочь. Ли Цзюньсянь член коммуны Southern Life

Идея сообщества и её основатель

Сообщество Southern Life открыто выступает против иерархии. Члены коммуны не обязаны выполнять чьи-либо наставления или делить собственное имущество. Иногда они собираются вместе, чтобы пообедать, спеть или почитать стихи.

«Мы живём в слишком напряжённом времени. Это давление появилось из-за чрезмерного потребления. Мы хотим понять, что нам действительно нужно, и развивать отношения друг с другом», — говорит основатель Southern Life Тан Гуаньхуа.

Тан работал внештатным графическим дизайнером. Ещё в нулевых он впервые разочаровался в работе в восточном городе Циндао: «Она заключалась в продвижении продуктов. Нужно было придумать слоган и визуальные образы, которые будут заманивать людей их потреблять. Но я не знал, полезны ли эти продукты на самом деле. А что, если то, что я рекламировал, окажется вредным для других?»

Он решил, что нужно отказаться от капиталистической системы. По его задумке, если бы каждый жил самостоятельно, это избавило бы общество от классовых и гендерных барьеров, социальной конкуренции.

В 2010 году Тан переехал в хижину на горе Лаошань в 30 километрах от Циндао. Поначалу там он жил вдвоём с Син Чжэнь, которая отказалась от работы аналитиком по ценным бумагам.

У них не было навыков для выживания вне города. Но с помощью уроков в интернете они научились делать мыло и ткать одежду, стали вырабатывать электричество с помощью велосипеда. Всё это показывали в своём блоге, а после собрали свои знания и опубликовали бесплатную книгу.

«Даже если однажды нас выбросят на остров, мы сможем превратить его в свой дом», — добавляет Син Чжэнь.

В 2015 году пара получила поддержку от экологической некоммерческой организации «Фонд Чжэньро» и основала Southern Life на участке площадью 202 гектара, который оплатил фонд. Однако антикапиталистическую идею основателей мало кто поддержал — люди продолжали ходить в магазины, а в коммуну приезжали на пару недель.

В коммуну начали приезжать миллениалы, которые бегут от прежней жизни

20-летняя Фань Юэй, недавно окончившая школу, пришла в коммуну, потому что ей надоело чувствовать постоянное давление в обществе.

Моё поколение может легко понять идеологию Southern Life. Мы выросли с одной целью — сдать экзамены, поступить в колледж и выбрать специальность, которая обещает нам высокооплачиваемую работу. Но эта иллюзия рушится после колледжа, когда мы обнаруживаем, что в действительности есть и другие варианты. Фань Юэй член коммуны

В детстве Фань мечтала открыть чайный магазин, но мать сказала ей, что такая карьера подходит только богатым или неграмотным. Вместо этого она получила диплом и устроилась преподавателем.

Уже во взрослом возрасте она увидела, как детей в саду учат тем же жёстким ценностям и конкуренции, которые пытались привить ей родители. Тогда она решила уехать из города. «Людям нужно позволить жить по-другому», — считает Фань.

Фань Юэй Sixth Tone

Она живёт в коммуне месяц и за это время научилась разводить кур, выращивать цветы и делать вино. Фань стала меньше нервничать и увереннее принимать собственные решения.

Члены коммуны рассказали Sixth Tone, что многие близкие не поняли их или сочли предательством — в том числе из-за неоправданных надежд родителей, которые долго копили на образование детей.

«Многим трудно сойти с общепринятого пути. Отказ от весомых ценностей — это не только экономическое, но и моральное решение», — отмечает аспирант Чикагского университета Питер Ян.

Фань не уверена, как долго сможет оставаться в Фуцзяне, поскольку живёт на свои сбережения. Но даже если уедет, она уверена, что не сможет долго жить в городе.