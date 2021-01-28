Как цифровые иллюзии помогают людям развлечься в пандемию и обрести надежду — в конспекте материала OneZero.

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Планирование отпусков, в которые не можешь поехать

Десятки людей рассказали изданию, что листают Airbnb, сравнивают рейсы, планируют в «Google Документах» маршруты и бронируют отпуска, несмотря на то, что не могут их взять.

Опрашиваемые отметили, что цифровое путешествие помогает им проще относиться к проблемам — оно создаёт эффект «света в конце тоннеля». Люди ощущают, что пандемия не навсегда и скоро всё станет как прежде.

«Через несколько недель я “переезжаю” в Белград и собираюсь “ездить” по Европе, Азии и Африке, хотя пока туда попасть нельзя. В большинстве отелей не требуется предоплата, можно заплатить на месте. Поэтому было весело ходить по сайтам, бронировать места “на всякий случай” и получать выгодные предложения», — поделилась одна из собеседниц издания Катка Лапелосова.

Специалист по коммуникациям из Нью-Йорка Ксандер Де Лука распланировал пять таких поездок: «Когда что-то планируешь, не беспокоишься по поводу пандемии, правительства или чего ещё. Это очень... естественное ощущение».

«Для меня такой тур — способ представить, что мир не такой маленький, как сейчас, когда я будто оказалась в ловушке своего дома», — также отметила Хэлли Саттон, писательница из Лос-Анджелеса.

В октябре 2020 года Booking.com опросила 20 тысяч своих случайных пользователей. Компания узнала, что 94% посетителей ищут на сайте идеи для отпуска, пока сидят на самоизоляции. А 38% делают это минимум раз в неделю. Pinterest рассказала изданию, что на платформе запросов вроде «отпуск мечты» стало больше в семь раз.

OneZero приводит два исследования, которые показывают, почему люди радуются, планируя поездки:

Исследователи из Корнелльского университета обнаружили, что вложения в путешествия приносят больше счастья, чем материальные покупки. Например, покупка стереосистемы за $1000 принесет меньше радости, чем билеты в Лиссабон за ту же цену. Дело в предсказуемости результата: в первом случае человек примерно осознаёт, что получит, во втором опыт может быть неожиданным. А в Университете Уэйка-Фореста выяснили: ожидание положительного события в будущем помогает справиться со стрессом лучше, чем раздумья о прошлом.

Миллениалы мечтают о домах на Zillow, но не могут их позволить

OneZero также заметило популярность Instagram-аккаунтов с красивыми домами и квартирами и сайтов с недвижимостью. Издание считает, что молодое поколение в основном лишь мечтает о покупке такого жилья, потому что «застряло» в аренде.

Автор отметил, что аренда создаёт ощущение нестабильности и бесконтрольности. Исследование, проведённое в 2012 году среди городских домовладельцев, показало: их психическое здоровье лучше, чем у арендаторов.

Как пример дорогого жилья издание приводит квартиру в Бруклине площадью около 80 м².

Квартира стоит $850 тысяч.

Сбор ассоциации домовладельцев — $570.



Страховка — $298.



Налог на недвижимость — $460.



В итоге каждый месяц за кредит на эту квартиру придётся платить около $4546.

«Несмотря на скромные размеры и средний внешний вид, владеть ею невозможно. Мечта, не более того», — отметил автор OneZero. Издание считает, что миллениалы с меньшей вероятностью могут купить жильё, чем прошлые поколения.

Поэтому люди убегают от реальности в онлайн и фантазируют о собственном доме на Zillow, StreetEasy и Realtor.com или в Instagram-аккаунтах circahouses и cheapoldhouses.

Наблюдение за дорогими домами может превратиться в навязчивую идею и вывести из равновесия, рассказал автор. «Единственное, что заставляет меня меньше злиться на красивые дома, мимо которых я гуляю и которые не могу себе позволить, — унылость интерьеров», — добавила цифровой стратег из Нью-Йорка Лаура.

Некоторых это, наоборот, воодушевляет.

Так я сохраняю мотивацию как человек, которому ещё далеко до верхушки карьерной лестницы. Чёткое осознание, где я хотела бы жить, помогает ставить конкретные карьерные и финансовые цели. Даже если я никогда не достигну желаемого уровня дохода, полезно не унывать. Роуз Уолш аспирантка из Нью-Йорка

Научный сотрудник Центра эмоционального здоровья Университета Маккуори в Сиднее Жасмин Фардули рассказала, что стремление к недостижимому чаще всего приводит к отрицательным результатам и плохому настроению.

OneZero сравнило такое поведение с похудением. Научный журналист из Нью-Йорка Мэтью Хатсон исследовал группу полных женщин, которые хотели сбросить вес. Он выделил у них два типа отношения к похудению — ожидание результата и фантазии. Фантазиями исследователь посчитал подробные яркие представления о будущем.

В результате исследования группа, которая ждала результата, похудела сильнее, чем фантазёры.