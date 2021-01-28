45 дней сериалов
и фильмов по промокоду: VC45 Активировать 18+
Личный опыт
Вадим Скворцов

Airbnb стал развлечением: от скуки пользователи начали бронировать и отменять жильё и бесцельно смотреть квартиры Статьи редакции

Как цифровые иллюзии помогают людям развлечься в пандемию и обрести надежду — в конспекте материала OneZero.

1 1 комментарий
97 просмотров
Zillow

Планирование отпусков, в которые не можешь поехать

Десятки людей рассказали изданию, что листают Airbnb, сравнивают рейсы, планируют в «Google Документах» маршруты и бронируют отпуска, несмотря на то, что не могут их взять.

Опрашиваемые отметили, что цифровое путешествие помогает им проще относиться к проблемам — оно создаёт эффект «света в конце тоннеля». Люди ощущают, что пандемия не навсегда и скоро всё станет как прежде.

«Через несколько недель я “переезжаю” в Белград и собираюсь “ездить” по Европе, Азии и Африке, хотя пока туда попасть нельзя. В большинстве отелей не требуется предоплата, можно заплатить на месте. Поэтому было весело ходить по сайтам, бронировать места “на всякий случай” и получать выгодные предложения», — поделилась одна из собеседниц издания Катка Лапелосова.

Специалист по коммуникациям из Нью-Йорка Ксандер Де Лука распланировал пять таких поездок: «Когда что-то планируешь, не беспокоишься по поводу пандемии, правительства или чего ещё. Это очень... естественное ощущение».

«Для меня такой тур — способ представить, что мир не такой маленький, как сейчас, когда я будто оказалась в ловушке своего дома», — также отметила Хэлли Саттон, писательница из Лос-Анджелеса.

В октябре 2020 года Booking.com опросила 20 тысяч своих случайных пользователей. Компания узнала, что 94% посетителей ищут на сайте идеи для отпуска, пока сидят на самоизоляции. А 38% делают это минимум раз в неделю. Pinterest рассказала изданию, что на платформе запросов вроде «отпуск мечты» стало больше в семь раз.

OneZero приводит два исследования, которые показывают, почему люди радуются, планируя поездки:

  1. Исследователи из Корнелльского университета обнаружили, что вложения в путешествия приносят больше счастья, чем материальные покупки. Например, покупка стереосистемы за $1000 принесет меньше радости, чем билеты в Лиссабон за ту же цену. Дело в предсказуемости результата: в первом случае человек примерно осознаёт, что получит, во втором опыт может быть неожиданным.
  2. А в Университете Уэйка-Фореста выяснили: ожидание положительного события в будущем помогает справиться со стрессом лучше, чем раздумья о прошлом.

Миллениалы мечтают о домах на Zillow, но не могут их позволить

OneZero также заметило популярность Instagram-аккаунтов с красивыми домами и квартирами и сайтов с недвижимостью. Издание считает, что молодое поколение в основном лишь мечтает о покупке такого жилья, потому что «застряло» в аренде.

Автор отметил, что аренда создаёт ощущение нестабильности и бесконтрольности. Исследование, проведённое в 2012 году среди городских домовладельцев, показало: их психическое здоровье лучше, чем у арендаторов.

Как пример дорогого жилья издание приводит квартиру в Бруклине площадью около 80 м².

  • Квартира стоит $850 тысяч.
  • Сбор ассоциации домовладельцев — $570.
  • Страховка — $298.
  • Налог на недвижимость — $460.
  • В итоге каждый месяц за кредит на эту квартиру придётся платить около $4546.

«Несмотря на скромные размеры и средний внешний вид, владеть ею невозможно. Мечта, не более того», — отметил автор OneZero. Издание считает, что миллениалы с меньшей вероятностью могут купить жильё, чем прошлые поколения.

Поэтому люди убегают от реальности в онлайн и фантазируют о собственном доме на Zillow, StreetEasy и Realtor.com или в Instagram-аккаунтах circahouses и cheapoldhouses.

Наблюдение за дорогими домами может превратиться в навязчивую идею и вывести из равновесия, рассказал автор. «Единственное, что заставляет меня меньше злиться на красивые дома, мимо которых я гуляю и которые не могу себе позволить, — унылость интерьеров», — добавила цифровой стратег из Нью-Йорка Лаура.

Некоторых это, наоборот, воодушевляет.

Так я сохраняю мотивацию как человек, которому ещё далеко до верхушки карьерной лестницы.

Чёткое осознание, где я хотела бы жить, помогает ставить конкретные карьерные и финансовые цели. Даже если я никогда не достигну желаемого уровня дохода, полезно не унывать.

Роуз Уолш
аспирантка из Нью-Йорка

Научный сотрудник Центра эмоционального здоровья Университета Маккуори в Сиднее Жасмин Фардули рассказала, что стремление к недостижимому чаще всего приводит к отрицательным результатам и плохому настроению.

OneZero сравнило такое поведение с похудением. Научный журналист из Нью-Йорка Мэтью Хатсон исследовал группу полных женщин, которые хотели сбросить вес. Он выделил у них два типа отношения к похудению — ожидание результата и фантазии. Фантазиями исследователь посчитал подробные яркие представления о будущем.

В результате исследования группа, которая ждала результата, похудела сильнее, чем фантазёры.

Ожидания побуждают нас преследовать цели, в то время как фантазии насыщают сознание — и мы не достигаем желаемого.

Наблюдение за домами в Zillow и Instagram некоторых мотивирует. Но для других фантазии могут стать ещё одним препятствием на пути к цели.

OneZero

#миллениалы #психология

1 1 комментарий
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Вадим Скворцов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043c\u0438\u043b\u043b\u0435\u043d\u0438\u0430\u043b\u044b"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 201729, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 28 Jan 2021 15:57:19 +0300", "is_special": false }
45 дней сериалов и фильмов по промокоду VC45
Активировать
Условия подписки Яндекс.Плюс: clck.ru/FMQND. 45 дней подписки Яндекс.Плюс — бесплатно, далее автопродление — 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 31.12.2020г. Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс. Условия просмотра на КиноПоиск: ya.cc/4y4UX
18+
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Sasha Soogle

0

Недавно читал предложение для реальных аккаунтов размещать объявления о сдаче жилья, бронировать, а потом отказываться. В суть не вникал, мошеничество в составе группы, каким то образом они вытаскивают деньги оттуда.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Станет модным трендом: как устроены открытые лицензии
Если произведение выложено в сеть, это не означает, что им может воспользоваться любой желающий. Разрешить и запретить…
0
Columbus Russia
Подписан
Отписаться
Принятие решений, основанных на данных, — выбор в пользу результата всей компании
Когда отрасль цифровизируется, а компания не знает, как использовать новые тренды, перед руководителем встает серьезный…
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Самые яркие инфоповоды в сфере недвижимости в 2020 году
Медиалогия и ассоциация REPA провели ежегодное исследование «Инфоповод года. Недвижимость» и проанализировали, какие PR…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Reborn Soul
за день
>решили отказаться от бобины из-за требований санпина МЫ ЕДИМ ШАВЕРМУ ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПИЩА АДА, ЛОТЕРЕЯ С БЕСОМ, САЛКИ С ЧЕРТЯМИ, ТАДЖИКСКАЯ АНАЛЬНАЯ РУЛЕТКА! А не потому что это безопасная и здоровая пища!
«На открытие точки мы закладываем до 10 млн рублей, хотя некоторые считают, что шаурма столько не стоит»
Voin Mraka
за неделю
тоби пiзда, тiкай з городу ;-)
Кто бывает во дворце Путина

Комментарии

Artem Petrenkov

Стеклянная крыша и…

Ольга Павленко

«Где мой заказ?!», почему…

Давыдов Андрей

«Где мой заказ?!», почему…

Карл

«Где мой заказ?!», почему…

Кирилл Тихонов

«Где мой заказ?!», почему…

Антон Гранд

Исследование: инвестиции в…

Юрий Воронов

Из репетиторов — в…

Мария Макарова

Как я почти похоронила попытки…

Ольга Маньшина

Линкбилдинг-2021. Разрабатываем…

Samusenko Vladislav

Как нейросети и люди распознают…

Alexey Fedorov

Персонализация предложений в…

Мария Макарова

Как я почти похоронила попытки…

Alexey Prilovsky

Стеклянная крыша и…

Максим Пряник

Как банкам конкурировать с…

Sergei Timofeyev

«Где мой заказ?!», почему…

Максим Пряник

Как банкам конкурировать с…

Ольга Павленко

«Где мой заказ?!», почему…

Марина Шишкова

«Где мой заказ?!», почему…

Sergei Timofeyev

«Где мой заказ?!», почему…

Мария Макарова

Как я почти похоронила попытки…
null