«Как составить планы на жизнь?»: метод основателя сервиса такси Gett Дэвида Вайсера

Дэйв Вайсер рассказал о том, как он составляет личные планы на много лет вперед — в материале от издания Reminder.

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Этот процесс очень не похож на то, как поступает большинство людей, поскольку идет не от конкретных целей вроде «заработать достаточно денег», «завести семью» или «купить дом», а опирается на более глубокие желания и намерения. Хотя место для дома и семьи в нем тоже есть.

Если коротко, то смысл такого планирования — не выполнение задач, а поддержание состояния счастья, удовлетворенности жизнью каждый день. Это не так просто ухватить, но ниже мы приводим пересказ выступления — следуя ему, вы можете все попробовать сами.

Как планировать не нужно

По словам Дэйва, главная ошибка — ставить свое счастье и благополучие в зависимость от достижений, предполагать, что сейчас вы не вполне счастливы, но после покупки дома, создания семьи или заработав миллион будете полностью удовлетворены.

«На самом деле, когда вы достигните этой цели, у вас обязательно появятся какие-то другие, и так бесконечно». Дэйв Вайсер основатель Gett

Также не имеет смысла ставить цели только на год или более короткий срок — вы теряете большую картину жизни, и, скорее всего, ваш выбор будет случаен. Вы будете реагировать на внешние события (вам предложили работу с большей зарплатой — вы согласились, не думая; увидели предложение выучить иностранный язык — пообещали себе его выучить и так далее). Лучше действовать, держа в голове долгосрочные ориентиры, — тогда вы сможете делать выбор, исходя из них.

Планирование с длинным горизонтом как раз и позволяет делать раз за разом осознанный выбор, опирающийся на ваши цели.

Фреймворк: четыре шага

На первом этапе попробуйте осознать, что ваше сегодняшнее состояние не зависит от того, чего вы собираетесь достичь. «Почувствуйте, что сейчас вам уже хорошо», — говорит Дэйв.

Сложно? Да, мы все погружены в море проблем: авралы на работе, невыплаченные кредиты, болезни, ссоры, трудные отношения. Но представьте на мгновенье, что ничего этого нет.

Дэйв рисует такую картину: «Есть гладь воды, бесконечная и спокойная. Светит солнце, оно не сильно печет, но при этом и не прохладно. Просто хорошо. На глади воды — большой цветок, лотос. В этом цветке сидишь ты, обнаженный, открытый солнцу, никого и ничего больше вокруг нет. Никто на тебя не смотрит, нет давления социума. Ты чувствуешь тепло солнца, ветер, чувствуешь этот момент. И тебе офигенно хорошо».

(Да, это не так просто ощутить. Но если сразу не получится, то можно попробовать еще раз.)

Второй шаг: понять, что служит причиной этого ощущения гармонии. Почувствовать, что дает вам силы, вызывает позитивные эмоции, от чего вам, собственно, хорошо.

У каждого человека причины могут быть свои. Это должны быть не конкретные вещи вроде спортивной машины, а большие блоки: отношения, ощущения физического или ментального здоровья, ваши ценности, то, что вас мотивирует, создает предвкушение хорошего дня.

Дэйв говорит о двух больших областях, которые доставляют ощущение счастья ему: 1) глубокие, теплые отношения и 2) интеллектуальный интерес, увлеченность. Глубокие отношения не делятся на семью или друзей — это все виды теплых отношений между людьми; таких, в которых мы поддерживаем друга друга, подпитываемся друг от друга. Интерес же тесно связан с развитием.

«Мне безумно интересно то, что я делаю сегодня. Интерес мною движет, это то, что меня возбуждает, с интересом я могу много чего делать». Дэйв Вайсер основатель Gett

Частный способ проявления интереса и развития — предпринимательство, но он может транслироваться в карьерный рост, совершенствование мастерства и так далее.

Третий шаг — представить себя в возрасте 70 лет. «Переносимся на машине времени: вы проснулись через 30 или 40 лет, солнце за окном. Что побудит вас встать и ощущать желание этого дня? — спрашивает Дэйв. — Может, ответ будет содержать те же блоки, что и сегодня. Может, будет другая пропорция. Или — добавятся новые блоки».

Дэйв говорит, что в его проекции будущего роль глубоких отношений существенно вырастет, в то время как значение интереса и развития уменьшится. «Я понимаю, что интерес и бизнес останутся, но уже не будут мне так важны, как сегодня. Это сумасшедший инсайт для меня. Он влияет на решения, которые я принимаю сейчас». Если вы не учитываете этого будущего расклада, то есть риск полностью погрузиться в то, что важно и интересно сейчас, забыв про качества, которые будут важны через 20–30 лет. И — упустить время.

Те большие блоки, которые вы видите важными в ваши 70, и стоит сделать вашими ориентирами, objectives. «Вам имеет смысл развивать именно эти области, инвестировать в них», — говорит Дэйв. Теперь они будут корректировать более близкий горизонт планирования.

Если вам сейчас 40, то, проделав описанные шаги, вы можете составить горизонт планирования на 30, на 10 лет, на год, постепенно делая цели все более конкретными. Это последний, четвертый, шаг.

Для этого вы как раз можете воспользоваться методом OKR, который позволит уместить все планы на одну страницу. Подробнее о нем читайте в конце статьи.

Направление, а не цели

Дэйв говорит, что такой метод планирования хорош тем, что задает общее направление, а не конкретный путь, которым стоит идти. «Я не строю планы ради того, чтобы 100%-но успешно их реализовать. Я строю планы для того, чтобы из всех вариантов будущего, которые у нас есть, приблизительно двигаться в тот, который максимально принесет мне удовлетворение».

Развивая пример с лотосом, он предлагает представить, в каком направлении желательно плыть цветку, чтобы вы сохраняли все то же сегодняшнее счастье и, может быть, даже увеличивали его. «Представим машину времени: есть тысяча вариантов будущего, в том числе такие, где ваш лотос занесет в шторм. Но есть целая группа вариантов, где вам по-прежнему будет хорошо. И тогда планирование — это то, что влечет вас в сторону этих вариантов. Как Полярная звезда — мореплавателей».

Пример с танго

Дэйв говорит, что ему очень нравится танцевать — это одна из причин, которая приходит на ум, когда он представляет, почему ему хорошо сейчас. «Я прихожу от этого в восторг. Как мне сохранить это ощущение в будущем [в мои 70 лет]? Например, это можно сделать через занятия танго».

Тогда в планы на ближайшие 10 лет можно поставить уже более конкретную цель: научиться танцу. А в более близкие планы внести, например, поездку на двухнедельный курс танца в Аргентину.

Пример со спортом

Когда вы держите в уме большие далекие цели, вам легче действовать сегодня по своему плану, а не следовать на поводу у внешних обстоятельств. Если ваше желание, как у Дэйва, сохранять теплые отношения, поддерживая широкий круг знакомств, участвуя в разных сообществах, то, выбирая спорт, вы можете отдать предпочтение игровым видам: теннису или волейболу.

Теперь, допустим, к вам обратился друг с предложением вместе ходить в зал заниматься бодибилдингом. Не имея долгосрочных планов на жизнь, вы бы легко согласились, посчитав, что это полностью ваше решение, хотя в действительности оно пришло извне. Если же вы держите долгосрочные планы в голове, то вы вежливо откажетесь и предложите другу взамен, например, пойти заниматься теннисом. «Прелесть OKR в том, что они позволяют сфокусироваться не только на том, что ты делаешь, но и на том, что не делаешь. Глядя на эти планы, ты понимаешь, что нужно убрать».

А как же дом и машина?

Часто в качестве цели люди выбирают материальные объекты: дом, машина и так далее. Дэйв предлагает посмотреть не на сам объект, а на ту эмоцию или потребность, которую он удовлетворяет. Например, если дом — это олицетворение финансовой безопасности, это одно. Другой вариант — «место уюта и радости с близкими людьми». «В качестве цели я рекомендую ставить не сам объект, а ту потребность, которую вы пытаетесь с помощью него удовлетворить».

Почему это работает лучше? Например, если ваша цель — финансовая безопасность, то вам будут открыты и другие решения, возможно, даже лучше, чем наличие дома. «В этом конкретном примере дом — ложная цель, а более подходящая — достижение финансовой безопасности».

Как быть с неудачами?

«В жизни каждого полно неудач и падений, — говорит Вайсер. — Самые большие лузеры — среди успешных людей».

Но вы можете изменить перспективу, с которой смотрите на неудачи. Например, когда человек учится кататься на сноуборде или серфе, он часто падает, однако легко поднимается и продолжает кататься. «Ты упал и встаешь с улыбкой. Это кураж. Жизнь — это кураж. Я могу спотыкаться и жутко неуклюже падать, но я так же весело встану. Я не вижу ничего постыдного в этом акте падения, ведь он не меняет мой путь. Наоборот, он делает его интереснее».

И еще: «Когда ты направляешь себя к тем версиям будущего, где тебе будет тепло и счастливо, то, даже если на этом пути у тебя будут сплошные фейлы, ты все равно выбрал будущее, которое для тебя лучше других альтернатив. Само это уже заставляет меня улыбаться и понимать, что могло бы быть еще хуже».

Как устроить день

Дэйв говорит, что в начале дня он смотрит на свой горизонт планирования на год. «Он же записан на одной странице. Это хорошо настраивает мой мозг: “Refresh, куда плывем?”»

Далее — годовой календарь, уже конкретные большие события, запланированные на год. Потом он просматривает план на неделю и переходит к одному-двум-трем делам, запланированным именно на сегодня.

Каждый день с 7:00 до 12:00 — время, посвященное deep work, «когда выключен телефон и email и я делаю те самые два-три дела, которые должен сделать сам». Отключившись от входящих потоков информации, вы концентрируетесь именно на том, что запланировали сами. Это помогает двигаться в нужном направлении.

«Это супер proactive», — говорит Дэйв.

Бонус: что дает капитал

«Что может дать капитал такого особенного, без чего нельзя? Я не про деньги, которые составляют подушку безопасности, а про дополнительный финансовый капитал. Я долго думал и понял, что ничего не дает, кроме одной вещи — возможности не общаться с людьми, ценности которых я не разделяю».

Что такое OKR. В основе метода — часто применяемый в бизнесе подход OKR, Objective and Key Results, который популяризовал венчурный инвестор Джон Дорр. Objective — это большая вдохновляющая цель. Пример для компании: Сделать лучший в стране сервис, который помогает людям решить проблему X.

Key Results — это 3 или более измеряемых показателей, которые нужно выполнить, чтобы считать, что большая цель достигнута. Например:

Достичь выручки N млрд рублей.

Решать проблему X менее чем за 1 минуту.

Сделать сервис таким качественным, что 85% пользователей готовы были бы рекомендовать сервис друзьям.

OKR умещаются на одну страницу и этим очень удобны.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.