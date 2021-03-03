и фильмов по промокоду:
Успех и сон: сколько спят предприниматели, какие устройства используют и какие перспективы у sleep-рынка
Конспект встречи, где Максим Валецкий, Алексей Боков, Григорий Бакунов, Виктор Захарченко и другие рассказывают о важности сна и рынке вокруг него.
Встреча организована Гошей Семеновым, сооснователем и CEO Blue Sleep, и Анной Евневич, совладельцем центра спортивного восстановления Lab Rehab и управляющим директором коммуникационного агентства SMMD.
В выпуске:
- Поговорим о биохакинге с СEO Bioniq Вадимом Федотовым и практикующим биохакером Алексеем Боковым.
- Спали ли в девяностых — расскажет сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий.
- Обсудим научную точку зрения вопроса и лайфхаки от Мэтью Уолкера с профессором и доктором медицинских наук Романом Бузуновым.
- Перспективы рынка сна, будущее гаджетов и финансирование индустрии — с директором по распространению технологий в «Яндексе» Григорием Бакуновым, венчурным инвестором и основателем приложения для медитаций Mo: Meditation & Sleep Александром Горным и венчурным партнером Genesis Investments Виктором Захарченко.
- Как это происходит в жизни у предпринимателей? Поделятся основатель Madrobots Николай Белоусов, ведущий «ПрактикаDays» Борис Преображенский, сооснователь «Деньги Вперед» Павел Гужиков и руководитель онлайн-продаж в Ecco Shoes Филипп Лабковский.
- И мнение профессиональных атлетов. Спикеры: основатель Runlab Илья Слепов и врач спортивной медицины Семен Лавриненко.
О биохакинге: капсулы для сна, трекеры, витамины и другие технологии
Какую роль в глобальном балансе всего организма играет сон? Как это коррелируется с витаминно-минеральным статусом?
Вадим, расскажи в двух словах что-то конкретное, доказуемое в сфере биохакинга для сна.
Как жители больших городов мы все равно будем сталкиваться с недосыпом. А удавалось ли тебе поэкспериментировать с капсулой с подачей кислорода? С этим давно начали эксперименты японцы, а сейчас и в Америке активно пропагандируют.
В девяностых вообще спали?
К нам присоединился Максим Валецкий. Мне интересно, в 90-х вообще спали? И задавались ли такими вопросами по поводу недосыпа или надо было быстрее впаривать всем компьютеры и мебель?
Научная точка зрения и лайфхаки от Мэтью Уолкера
Можете откомментировать предыдущих спикеров? Особенно интересует про капсулу для сна, 5-HTP, магнезиум. И как вы относитесь к позиции Максима?
Что думаете по поводу устройств, которые используют, чтобы видеть восстановление после сна?
А что думаете про биодобавки? Еще сейчас за Западе приобретают популярность эти добавки наравне с мелатонином.
Есть ли у вас в практике топ вопросов, которые задают, и топ проблем, с которыми люди сталкиваются?
Есть быстрый сон со сновидениями, который способствует креативности. Все знают, что таблицу Менделеева в этом состоянии придумали, битлы — песню. Есть ли практическое использование этой фазы сна?
Перспективы рынка сна, будущее гаджетов и финансирование индустрии
Поделитесь опытом, как сон выглядит и какие гаджеты нас ожидают?
Есть масса стартапов, которые не про физические товары, а про данные. Насколько быстро произойдет история, что данные из разных гаджетов агрегируются и будет какое-то понятное резюме из них? Мы все смотрим в различные дэшборды и сложно делать выводы.
Легитимизация проблем, связанных со сном. Вспоминаю, как на рынок выводили зубную пасту. Потом появилась компания, которая вывела на рынок проблему — начали рассказывать, что запах никуда не годится, и надо что-то делать. В свое время Apple вывела проблему про психологическое здоровье.
По логике вещей, пандемия сделала для всех дневной сон более доступным. Выстраивая свой рабочий график, можно себе его позволить. Из технологичных компаний никто не идет в эту сторону. Насколько дневной сон полезен для взрослых?
Для спортсменов очень важный показатель — сердечный ритм. По этому показателю можно отслеживать качество их восстановления. Как сердечный ритм коррелируется с качеством и продолжительностью сна?
Как это происходит в жизни у предпринимателей
Какие у вас есть практичные вещи, которые вы используете вокруг сна?
Мнение профессиональных атлетов
Какую роль в спортивном восстановлении играет сон, как эта часть восстановления коррелируется со спортивными показателями, какие девайсы помогают видеть это восстановление, что помогает, чем пользуетесь?
Как влияет еда на ночь на спортсменов? И каки влияют вечерние тренировки на сон?
Вы используете физиотерапевтические методы?
Есть поверхности, на которые ты ложишься и засыпаешь, а на некоторых матрасах вообще невозможно уснуть. Как подобрать для себя оптимальную поверхность для сна?
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