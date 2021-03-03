Успех и сон: сколько спят предприниматели, какие устройства используют и какие перспективы у sleep-рынка

Вряд ли я открою лайфхак в том, что сон важен. Но у всех есть свои взаимоотношения с ним, стереотипы, и у меня в том числе. Я со многими нутрициологами и специалистами искуства сна, постельного белья все это проходил и изучал. Профессионалом не являюсь, но много изучил на личном опыте.

Если идти по стереотипам, мы все произошли из двухфазового сна, и в этом нет ничего страшного. Я боролся с ним, но в конце концов отдался этому процессу. Он был заложен в нас, так что это норма.

По количеству сна я как житель большого города часто не добираю сна, хотя стараюсь спать по 8 часов. Восполняю его какими-то рутинными убеганиями от города, выехать куда-то и отоспаться, либо выделить лишний день.

Еще одна важная вещь, которую я понял, — с позиции эндокринологов (особенно детские — детям важно ложиться в 9, потому что тогда гормон роста работает правильно) с метаболизмом такая истори: чем раньше ложишься, тем лучше еда переваривается.

Это сложная схема, которая кидает нас на пищеварения и правильное усваивание всех элементов. Для общего состояния много что важно, но эти вещи важны для сна.

