101 способ упростить себе жизнь: маленькие приемы, которые решают большие проблемы

49. Если вам нужно сосредоточенно поработать, включите режим Do not disturb while driving. Он есть на айфоне, но о нем не все знают.

53. Используйте плейлисты для работы: Brain Work: Classical Music for the Flow ( Apple Music ), микс от предпринимательского сообщества Шмит-16 ( Soundcloud ), Pure Focus ( Spotify ), Deep Work от предпринимателя из Кремниевой долины Карла Ташьяна ( Apple Music ). Альтернатива стримингам — канал с 4 разными плейлистами для фоновой музыки Deepwork.fm . Или — подпишитесь на приложение Endel .

60. Используйте функцию Look up на айфоне: нажимаете на незнакомое английское слово, удерживаете — появляется статья из толкового словаря.

72. Eat food, not too much, mostly plants. Известный автор Майкл Поллан свел правила еды до одной строчки: «Ешьте пищу, не очень много, в основном — растительную». Под «пищей» он понимает настоящую еду, а не продукцию промышленной переработки.