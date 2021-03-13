В бесконечной череде одинаковых дней можно устроить праздник просто так — чтобы не сойти с ума.

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Перевод материала BBC издания «Идеономика».

EPA

Когда недели кажутся бесконечными, а отдельные дни потеряли смысл, можно прибегнуть к скандинавским традициям и устроить праздник без повода.

Когда усиливаются арктические ветра, приносящие метели, Харпо Адольфссон берется за работу. Адольфссон, 63-летний механизатор в знаменитом ледяном отеле в Юккасъярви на севере Швеции, расчищает заносы на тротуарах и дорогах. В особенно ветреные дни он работает до 12 часов, начиная с четырех утра. «Работая с машинами, приходится все время быть начеку, и это действительно утомляет, — говорит он. — Иногда очень ждешь выходных».

Четыре года назад Адольфссон и несколько его коллег начали встречаться по средам вечером, чтобы разнообразить рабочую неделю. Они собираются друг у друга дома по очереди, готовят и пьют пиво. Коллега из Дании делает смёрребрёд (традиционный датский бутерброд с рыбой), а Адольфссон любит готовить домашние гамбургеры и оленину. «Никогда не знаешь, что будет в этот раз, — говорит он. — Иногда это что-нибудь жареное или лосось. Иногда — обед из трех блюд».

Адольфссон объясняет, что эти посиделки по средам, с оживленными беседами и вкусной едой, поддерживают его настроение. Он ждет их с нетерпением, особенно зимой, когда на улице темно по 20 часов в день. «Я чувствую себя счастливее, потому что знаю, что настанет среда и она будет замечательной», — говорит он.

Такие встречи, как у Адольфссона, — пример «малой субботы» или лиллёрдага. Это скандинавская культурная традиция, согласно которой по средам можно устраивать небольшие праздники, как в выходные. По словам старшего преподавателя Стокгольмского университета Рикарда Грассмана, традиция возникла потому, что раньше слуги и горничные работали по субботам, и вместо этого получали выходной среди недели. «Исторически сложилось так, что среда стала своего рода небольшим праздником в середине недели, когда люди могут выпустить пар».

Поскольку пандемия стерла грань между рабочими и выходными днями, то можно позаимствовать эту северную традицию, чтобы внести в обыденность немного легкости и праздника. Это особенно полезно сейчас, когда здоровье и счастье важнее, чем когда-либо, говорит Грассман.

«Более взвешенный и умеренный подход к балансу между работой и личной жизнью дает более устойчивое представление о том, что такое счастье, — отмечает он. — Побаловать себя “маленькими субботами” — хорошая основа для оптимистичного взгляда в будущее».

Немного удовольствия — и, возможно, большое облегчение

Не все шведы устраивают лиллёрдаги, но некоторые — такие, как Адольфссон — считают, что передышка в середине недели помогает поддерживать бодрость духа. И хотя технически любой будний день может быть лиллёрдагом, чаще всего его проводят по средам.

Студенты обычно устраивают шумные вечеринки, но «маленькая суббота» может быть и тихим вечером с семьей и друзьями, и каким-то иным способом порадовать себя. В Instagram можно найти десятки тысяч постов с тегом #lillördag — от устриц и шампанского до посиделок у костра.

Лиллёрдаг резко контрастирует с североамериканской концепцией Hump Day или «день горба», где среда занимает второе место после понедельника в качестве худшего дня недели: вы уже устали, но до выходных еще много времени.

По словам профессора Института исследования стресса Стокгольмского университета Констанции Лайневебер, отношение к среде как к «маленькой субботе» помогает лучше пережить рабочую неделю, особенно сейчас, когда дни в изоляции, кажется, сливаются воедино, и «не видно им конца и края».

«Подход по принципу “маленькой субботы” весьма мудр, — добавляет она. — Это помогает людям создавать структуру и испытывать удовлетворение, даже когда они чувствуют себя потерянными. Человек становится более мотивированным в отношении мелких задач, которые можно выполнить и вознаградить себя за это… и при этом сохраняет контекст и структуру рабочей недели».

«Маленькие субботы» помогают сохранить здравый смысл

Хотя Швеция занимает первое место в Индексе гендерного равенства ЕС 2020 года, женщины все равно подвергаются большему риску эмоционального истощения из-за отсутствия баланса между работой и личной жизнью, говорит Лайневебер, изучающая конфликт между работой и семьей в странах Северной Европы. Ее исследования показывают, что женщины реже, чем мужчины, отдыхают в свободное от работы время, занимаясь вместо этого домашними и семейными делами.

Для матери двоих детей Аниты Клеменс из Стокгольма и ее подруги — матери пятерых детей Энн Седерлунд — практика самопомощи лиллёрдаг стала еще более важной во время Covid-19. Клеменс позволяет своим детям съесть что-то сладенькое, вроде шоколадного торта или любимых шведских конфет, и красит губы, чтобы встретиться с друзьями в Zoom. Седерлунд и ее муж заказывают еду для своих мальчишек от четырех до 18 лет.

«В детстве у нас каждый день был похож на лиллёрдаг, потому что мой папа был журналистом, и мы много путешествовали и переезжали. Это у меня в крови», — объясняет актриса и писательница Седерлунд.

Шесть лет назад эта традиция вдохновила подруг на запуск подкаста под названием Lillelördag, который они выпускают по средам. Они обсуждают табуированные вопросы, связанные с отношениями, материнством и образом жизни. Их девиз: «В маленькую субботу нет запретных тем».

Программа Клеменс и Седерлунд собрала большое количество слушателей, в основном женщин, и входит в число 50 лучших подкастов Швеции. По словам Клеменс, они были тронуты, узнав, что подкаст играет важную роль в жизни слушательниц во время пандемии, что его слушают во время прогулок на свежем воздухе и обеденных перерывов, пробуждая это ощущение «маленькой субботы».

«Маленькие субботы» помогают сохранить здравый смысл, — смеется Клеменс. — Мы всегда поощряем слушателей побаловать себя чем-то особенным в “маленькую субботу” просто потому, что… нам это очень помогает».

Разные мелочи

Поскольку конца пандемии — а, следовательно, и затянувшимся рабочим неделям — не предвидится, стоит использовать скандинавскую практику лиллёрдаг для того, чтобы устраивать себе приятные перерывы в монотонности и с нетерпением ждать их каждую неделю.

Седерлунд, которая сама переболела Covid-19, говорит, что пандемия помогла ей вспомнить, насколько важны простые жизненные удовольствия — и что будничные мелочи могут играть решающую роль в трудные времена.

«Каждый день я кладу на стол минимум 21 вилку, нож и тарелку [для обеда], мы учимся и работаем из дома, — говорит она со вздохом. — Во время эпидемии коронавируса лиллёрдаг стал для меня еще более важным. Это что-то вроде: “Теперь я могу просто расслабиться и выпить бокал вина”».

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