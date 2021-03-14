«Главное — не переоценивать себя»: как принимает решения Чарли Мангер

Ментальные модели знаменитого инвестора и лучшего друга Уоррена Баффета в материале издания Reminder.

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Nick Webb / Flickr / (CC BY 2.0)

В свои 97 лет знаменитый американский инвестор Чарли Мангер занимает пост вице-председателя совета директоров гигантской компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, возглавляет издательский дом Daily Journal и входит в совет директоров крупной сети розничных магазинов Costco. А личное состояние Мангера, по данным Forbes, превышает $2 млрд.

Как он сумел достичь такого успеха? У него свой подход: Мангер делает выводы и принимает решения, основываясь на совокупности разнообразных ментальных моделей, или «больших идей», взятых из разных дисциплин: физики, биологии, психологии, экономики, права, философии и других.

«Мне кажется неоспоримым утверждение, что мозг функционирует с помощью моделей, — объясняет Мангер. — Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мозг работал лучше, чем у других, вам нужно усвоить фундаментальные ментальные модели — они и сделают основную работу».

Чтобы использовать «большие идеи» эффективно, нужно построить из них, по терминологии Мангера, «сеть ментальных моделей». «С помощью этой системы мир постепенно сложится во вполне познаваемую картину», — утверждает он.

И в результате вы обретете сверхспособность — начнете мыслить быстрее и точнее. По крайней мере, Уоррен Баффет подтверждает, что Мангеру это удается: «Чарли достаточно 30 секунд, чтобы пройти путь от А до Я [от предпосылки до вывода]. Он понимает, что вы ему говорите, еще до того, как вы заканчиваете фразу».

Три ментальные модели Чарли Мангера

Мангер никогда и нигде не приводил полный список ментальных моделей, образующих его сеть. Но часто упоминает некоторые из них.

Бритва Оккама

Это принцип, названный в честь средневекового немецкого философа Уильяма Оккама, написавшего в одной из своих работ: «Что может быть сделано на основе меньшего числа [предположений], не следует делать, исходя из большего».

Упрощенно тезис интерпретируют так: «Если существует несколько логически непротиворечивых и одинаково хороших объяснений какого-либо явления, следует выбирать самое простое из них». Мангер считает это прекрасным примером фундаментальной ментальной модели.

«[Использовать бритву Оккама] это все равно, что предложить рыбаку рыбачить там, где водится рыба», — говорит он. Разбираясь с любой задачей, любой проблемой, нужно искать самый простой ответ — это позволит избежать ненужных ошибок и сэкономить силы. «Мы стремимся к простоте. Если что-то оказывается слишком сложным, мы переходим к чему-то другому. Что может быть проще?» — говорит Мангер.

Инверсия

Мангер — фанат математики. Он даже изучал ее в университете. Неудивительно, что одна из его любимых ментальных моделей — математический метод инверсии.

В обычной — не математической — жизни Мангер предлагает использовать его так: сталкиваясь с какой-то задачей, попробуйте ее развернуть, посмотреть на нее с конца. Скажем, если вы хотите добиться чего-то, ищите не самый верный способ это сделать, а то, что может вам помешать, и прилагайте максимум усилий, чтобы этого избежать.

«Во время Второй мировой войны я работал метеорологом, составлял синоптические карты, чтобы предсказывать ее изменения, — приводит пример Мангер. — Нужны эти карты были для того, чтобы понимать: можно ли давать пилоту разрешение на взлет [или из-за погодных условий это слишком опасно].

Но я перевернул задачу задом наперед. Задал себе вопрос: “А как я могу угробить как можно больше пилотов?” И быстро определил: самый лучший способ — сделать так, чтобы самолет попал в условия, в которых он обледенеет и станет неуправляемым. Другой способ — отправить самолет в такое место, где он не сможет совершить безопасную посадку, когда у него кончится топливо.

Так я понял: если я хочу сохранить пилотам жизни [а именно для этого нужны были в конечном итоге синоптические карты], — то должен изо всех сил не допускать ни первого, ни второго. Думаю, благодаря этому я стал справляться с обязанностями метеоролога гораздо лучше. Точно так же, если кто-то наймет меня, чтобы решить проблемы Индии, я в первую очередь подумаю, а что я должен сделать, чтобы как можно сильнее — и быстрее — навредить этой стране, — и буду стараться предотвратить эти опасности».

Круг компетенций

Впервые эту ментальную модель сформулировал Уоррен Баффет, выступая перед инвесторами в 1996 году. Сказал он тогда следующее: «[Чтобы быть хорошим инвестором] необязательно быть экспертом в том, чем занимаются все компании в мире. Главное — уметь оценивать те компании, что входят в ваш круг компетенций. Насколько широк этот круг, не имеет большого значения. Но критически важно знать, где проходят его границы».

Мангер с партнером согласен: одна из главных составляющих их успеха — четкое понимание того, в чем именно они действительно хорошо разбираются, что знают и что умеют — и в чем разбираются не очень хорошо. Действуя в круге своих компетенций, вы добиваетесь лучших результатов и совершаете меньше ошибок.

Признать границы собственных возможностей — задача непростая: люди склонны переоценивать себя. Но Мангер настоятельно советует сделать это. «Вы будете доставлять окружающим серьезные неприятности, пока точно не выясните, где заканчиваются ваши возможности. И не смиритесь», — говорит он. Зато смирившись, вы значительно повысите свои шансы на успех.

Если вы будете пытаться преуспеть в спорте, к которому у вас нет способностей, то раз за разом будете терпеть поражение. Вы должны выяснить, в какой области у вас есть преимущество, к чему у вас есть способности — и действовать в этих рамках. Стать лучшим теннисистом в мире могут единицы. А вот стать лучшим сантехническим подрядчиком в Бемиджи, вероятно, по силам двум третям из вас. Для этого требуется упорство, требуется интеллект. И если вы будете достаточно дисциплинированны, то спустя какое-то время постепенно узнаете все о сантехническом бизнесе в Бемиджи и овладеете этим искусством. Это достижимая цель. Таким образом люди, никогда не выигрывавшие шахматных матчей и турниров по теннису, могут добиться многого в жизни, медленно расширяя круг своих компетенций. Их успех отчасти является результатом имеющихся у них от рождения способностей и отчасти — того, что, упорно работая, они медленно развивались. Итак, мой вывод прост. Хотите добиться многого в жизни и бизнесе — определите периметр своего круга компетенции и начните действовать внутри него. Постепенно работайте над расширением этого круга. Но никогда не лгите себе, где проходит его граница в данный момент. И никогда не бойтесь сказать: «Я этого не знаю».

Чарли Мангер из речи выпускникам бизнес-школы в 1994 году

Как создать сеть ментальных моделей?

Занимайтесь самообразованием

Ни один вуз в мире не снабдит вас полноценным набором необходимых ментальных моделей. Вы будете ограничены рамками одной дисциплины, и это деформирует наше восприятие проблем.

«Большинство людей обучаются одной модели — например, экономике — и потом пытаются решить все проблемы одним способом. Вы знаете старую поговорку: человек с молотком во всем видит гвоздь. Это совершенно неправильный способ мышления и совершенно неверный способ действовать», — говорит Мангер.

Выход один: вам нужно собрать свой набор ментальных моделей самостоятельно — из основополагающих концепций, правил и принципов, сформулированных в главных областях человеческого знания (Чарли называет их «большими дисциплинами»). Так ваше восприятие любой проблемы станет объемным, и вы значительно расширите диапазон доступных способов ее решения.

Развивая метафору Мангера, можно сказать, что кроме молотка у вас в наборе инструментов появятся разнообразные отвертки, плоскогубцы, стамески, отмычки и даже, может быть, суперсовременный перфоратор.

Будьте эффективны

Не нужно стараться освоить все существующие в мире ментальные модели. Во-первых, это невозможно, признает Чарли, а во-вторых, не так уж и нужно. Руководствуйтесь законом Парето: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — только 20% результата».

На практике это означает, что если вы хотите, скажем, как можно быстрее закончить какую-то работу, вам нужно определить минимум эффективных действий, которые позволят сделать максимум необходимого, — а потом сконцентрироваться на них. Таким образом, по закону Парето, в процессе формирования собственного набора ментальных моделей ваша главная задача — определить самые универсальные из них.

Даже если таких моделей у вас по началу будет немного, но вы будете ими постоянно их применять, это уже значительно повысит вашу скорость и точность решения проблем.

Найдите связи между ментальными моделями

Если вы просто выучите отдельные факты и будете пытаться все время вытаскивать их из своей головы, это вряд ли поможет вам в чем-то, считает Мангер. Вам нужно создать систему, которая свяжет эти факты, тогда вы сможете по максимуму использовать их.

Такая система и есть то, что Мангер называет сетью ментальных моделей. Создать ее можно, например, преодолевая границы между дисциплинами: устанавливая, как модели из одной области знания могут объяснить процессы, происходящие в другой. Этот принцип может помочь инвесторам использовать аналогии для решения проблем и искать новые возможности для вложения денег.

Что почитать, послушать, посмотреть

Список составлен по материалам статьи о Чарли Мангере, опубликованной в The Profile.

Автор The Profile Полина Помплиано называет ее библией ментальных моделей, с помощью которых можно повысить свою рациональность. В разделах этой книги разбираются и анализируются факторы, определяющие наш способ мышления, психологические паттерны, заставляющие нас делать ошибочные выводы, и способы сделать ум более ясным.

Ее считают «одной из величайших речей из когда-либо произнесенных». В лекции среди прочего Чарли перечислил — и проанализировал — «пять способов гарантированно стать несчастным»: употребляйте химические вещества, чтобы изменить настроение или восприятие; завидуйте; будьте ненадежным; позволяйте жизни расстраивать вас; не учитесь на ошибках и опыте других.

Ненадежность, по мнению Мангера — самое опасное. «Если на человека нельзя положиться, это перечеркивает все его добродетели. С таким подходом он постепенно станет пресловутым зайцем из басни, только обгонит его не одна черепаха, а тысячи, даже если они будут на костылях», — объясняет Чарли.

Отрывок из «Альманаха бедного Чарли» Питера Кауфмана.

В нем Мангер, давно и активно интересующийся психологией, разбирает 24 когнитивных искажения, заставляющих людей делать неверные выводы: психологическое отрицание, условные рефлексы и предвзятость, возникающая из-за зависти, и другие.

По его словам, предвзятые суждения и поступки особенно тяжело искоренять: «Наш мозг похож на яйцеклетку, в которую после оплодотворения не войдет ни один сперматозоид. Так и с идеей — однажды впустив ее, вы становитесь ее заложником».

Из него можно узнать об инвестиционной философии миллиардера и о его взглядах на риски, неизбежно сопровождающие любые операции по вложению денег. А также о том, как Мангер контролирует эмоции, принимая инвестиционные решения, и что делает, чтобы оставаться в рамках своего круга компетенций.

Он перечислил основной набор идей, которые помогли ему построить карьеру. Одна из них: «Дайте миру то, чем бы пользовались и что хотели бы купить вы сами».

В ней он дает студентам свой главный совет: коллекционируйте и комбинируйте ментальные модели, а также приводит пример нескольких из них.

Кроме того, Мангер рассказывает о том, что называет «эффектом Лоллапалузы» (Лоллапалуза — музыкальный фестиваль в США. — Reminder). Он возникает, когда какие-то предубеждения, склонности и страхи множества людей вдруг оказываются направлены в одно русло и становятся мощной движущей силой, заставляющей совершать ошибки.

В качестве примера Чарли приводит вечеринки Tupperware — популярные в 60-х мероприятия для продажи тогда еще непривычных пластиковых контейнеров. На таких вечеринках консультанты задействовали сразу несколько техник: например, перед продажей устанавливали эмоциональный контакт с клиентом, разыгрывали призы, приглашали уже купивших товар поделиться впечатлениями и так далее.

Комбинация всех этих факторов заставляла людей действовать иррационально, и они скупали больше контейнеров, чем им было нужно, — и приносили компании-производителю примерно $1 млрд в год.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.