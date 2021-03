Техника обучения Фейнмана

В серии лекций нетехнического характера в 1963 году, увековеченных в небольшой книге Значение всего этого: мысли гражданина-ученого (The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen Scientist), Фейнман рассказывает об основах способности к рассуждению и некоторых проблемах своего времени. Его метод проверки информации—это еще один набор инструментов, который можно использовать наряду с техникой обучения Фейнмана, чтобы преуспеть в том, что вы изучаете.