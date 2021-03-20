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Если вы ищете способ ускорить свое обучение и стать умнее, техника Фейнмана может стать лучшим способом обучиться чему угодно. Разработанная физиком, лауреатом Нобелевской премии, эта техника использует возможности преподавания для лучшего обучения.
Это перевод статьи The Feynman Learning Technique из блога Farnam Street.
Техника обучения Фейнмана — это простой способ освоить то, чему вы хотите научиться. Зачем она нужна? Потому что обучение — это не про пролистать книгу или запомнить достаточно, чтобы пройти тест. Информация усваивается, когда вы можете объяснить ее и использовать в самых разных ситуациях. Техника Фейнмана извлекает больше пользы из идей, с которыми вы сталкиваетесь, вместо того чтобы превращать что-то новое в бесполезные разрозненные факты.
Когда вы действительно чему-то учитесь, вы даете себе инструмент, которым будете пользоваться всю оставшуюся жизнь. Чем больше вы знаете, тем меньше сюрпризов вас ожидает — большая часть нового будет связана с тем, что вы уже понимаете.
В конечном счете смысл обучения — понять мир. Но большинство из нас не утруждает себя тем, чтобы осознанно чему-либо учиться. Мы запоминаем то, что нам нужно, когда учимся в школе, а затем большую часть забываем. Продолжая жить, мы не экстраполируем наш опыт, чтобы расширить применимость наших знаний. Следовательно, жизнь снова и снова дает нам затрещину.
Техника Фейнмана помогает превратить информацию в знание, доступ к которому так же прост, как возможность достать рубашку из шкафа — это помогает избежать неприятных неожиданностей.
Поехали.
Техника Фейнмана
Техника обучения Фейнмана состоит из четырех шагов, основанных на методе, который первоначально использовал сам Ричард Фейнман. Мы немного адаптировали его, размышляя над нашим собственным опытом использования этого процесса для обучения.
Шаги следующие:
- Представьте, что вы объясняете идею, которую хотите понять, ученику шестого класса.
- Найдите пробелы в своем объяснении. Вернитесь к исходному материалу, чтобы лучше его понять.
- Упорядочите и упростите.
- Расскажите (опционально).
Шаг 1. Представьте, что объясняете идею ребенку или резиновой утке.
Достаньте чистый лист бумаги. Вверху напишите предмет, который хотите изучить. Теперь запишите все, что вы знаете по этому предмету, как если бы вы учили этому ребенка или резинового утенка, сидящего перед вами на столе. Вы обучаете не своего умного взрослого друга, а ребенка: его словарного запаса и внимания хватит только на то, чтобы понять базовые понятия и отношения.
Если взглянуть на эту технику с другой стороны, вы можете поставить резинового утенка на стол и попытаться объяснить ему концепцию. Программисты иногда дебажат, объясняя строка за строкой свой код резиновой уточке. Идея состоит в том, что объяснение чего-либо глупо выглядящему неодушевленному объекту заставит вас быть максимально простым.
Оказывается, использование сложной лексики и жаргона — это один из способов замаскировать непонимание. Правда в том, что если вы не можете объяснить слова и термины, которые используете, то вы не понимаете, о чем говорите.
Если вы смотрите на картину и описываете ее как «абстрактную», потому что это слово вы слышали на уроках искусства, вы не демонстрируете никакого понимания картины. Вы просто воспроизводите то, что слышали, в то время как сами ничему не научились. Вы должны убедиться, что ваше объяснение не сложнее, скажем, уровня чтения в шестом классе, где используются легкодоступные слова и фразы.
Когда вы от начала до конца выражаете идею простым языком понятным ребенку, вы заставляете себя понять концепцию на более глубоком уровне и упрощаете отношения и связи между идеями. Вы можете лучше объяснить, что есть что в вашем описании.
Приглядевшись к картине, вы бы могли сказать, что на ней нет зданий, подобных тем, на которые мы смотрим каждый день. Вместо этого на ней использованы определенные формы и цвета для изображения городского пейзажа.
Вы могли бы поразмышлять о том, почему художник выбрал эти формы и эти цвета и объяснить, почему художники иногда так поступают, а также сообщить, что вы думаете о произведении, учитывая все это. Скорее всего, после того, как вы дадите полное описание картины в самых простых терминах, которые будут легко понятны шестикласснику, вы многое узнаете об этой картине и абстрактном искусстве в целом.
Кое-что из того, что вы могли бы таким образом объяснить, будет легко. Это те места, где у вас есть четкое представление о предмете. Но вы найдете много мест, где все гораздо более туманно.
Шаг 2. Выявите пробелы в своем объяснении
Области, в которых вы испытываете трудности на первом шаге — это те места, где у вас есть пробелы в понимании. Обнаружение пробелов в знаниях — когда вы забываете что-то важное, не можете это объяснить или просто не можете понять, как взаимодействуют переменные — важная часть процесса обучения. Заполнение этих пробелов — это то, что действительно заставляет знание работать.
Теперь, когда вы знаете, где у вас есть пробелы в понимании, вернитесь к исходному материалу. Дополните его другими источниками. Найдите определения. Продолжайте пока не сможете объяснить все, что вам нужно в простых выражениях.
Только тогда, когда вы сможете объяснить свое понимание без профессионального жаргона и простыми словами, вы сможете продемонстрировать это понимание. Подумайте об этом в таком ключе: если вам требуется сложная терминология чтобы объяснить то, что вы знаете — у вас нет гибкости. Когда кто-то задает вам вопрос, вы можете только повторить то, что уже было сказано.
Простые формулировки можно переставлять и легко комбинировать с другими словами, чтобы выразить свою точку зрения. Когда вы можете сказать что-то разными способами, используя разные слова — вы действительно хорошо это понимаете. Умение объяснять что-либо простым и доступным языком показывает, что вы проделали работу, необходимую для обучения. Пропустите эту часть, и вы получите иллюзию знания, которую можно запросто разрушить, бросив вам вызов.
Выявление границ вашего понимания — это также способ определить круг вашей компетенции. Когда вы знаете то, что знаете (и честны в том, чего не знаете), вы ограничиваете ошибки, которые можете совершить и увеличиваете свои шансы на успех при применении знаний.
Шаг 3. Упорядочите и упростите
Теперь у вас есть набор рукописных заметок, содержащих простое объяснение. Соберите их в повествование, которое сможете рассказать от начала до конца. Прочтите это вслух. Если в какой-то момент объяснение звучит запутанно — вернитесь ко второму шагу. Продолжайте повторять, пока не получите историю, которую вы можете рассказать любому, кто будет ее слушать.
Если вы будете следовать этому подходу снова и снова, у вас получится папка, полная материалов на разные темы. Если пару раз в год вы уделите время тому, чтобы перебрать материалы в папке, то поймете, сколько всего вы сохранили в голове.
Шаг 4. Расскажите (опционально)
Эта часть необязательна, но является логическим результатом всего, что вы только что сделали. Если вы действительно хотите быть уверенным в своем понимании — пропустите его через кого-нибудь (в идеале, через кого-то, кто мало знает предмет). Окончательная проверка ваших знаний — это ваша способность передать их другому человеку. Вы можете непосредственно зачитать написанное.
Вы можете представить материал как лекцию. Вы можете попросить друзей выделить несколько минут их времени, пока вы покупаете им ужин. Вы можете добровольно выступить в качестве приглашенного лектора в классе вашего ребенка или в доме престарелых. На самом деле имеет значение только то, что вы пытаетесь передать материал хотя бы одному человеку, который с ним не так хорошо знаком.
Вопросы, которые вам задают, и отзывы, которые вы получаете, бесценны для дальнейшего углубления вашего понимания. Услышав, что интересует вашу аудиторию, вы, скорее всего, пробудите собственное любопытство, которое направит вас на путь дальнейшего обучения. Наконец, только когда вы начнете хорошо разбираться в некоторых вещах, вы поймете, как много еще предстоит узнать.
Техника Фейнмана — это не только прекрасный рецепт для обучения, но и окно в другой образ мышления, который позволяет вам разбирать идеи на части и собирать их с нуля.
Когда вы разговариваете с кем-то, и этот кто-то начинает использовать слова или отношения, которые вам не понятны — просите собеседника объяснить их вам так, как будто вам двенадцать.
Так вы углубите не только свои собственные знания, но и знания вашего собеседника.
Подход Фейнмана интуитивно полагает, что интеллект связан с процессом роста, что хорошо согласуется с работой Кэрол Дуэк, которая описывает разницу между установкой на данность и установкой на рост.
Что значит «знать»?
Ричард Фейнман считал, что «мир намного интереснее любой науки». Он понимал разницу между знанием чего-либо и знанием названия чего-либо, а также понимал, что когда вы действительно знаете что-то, вы можете широко использовать это знание.
Когда вы знаете только то, что и как называется — у вас нет реального представления о том, что это такое. Вы не можете разобрать его и поиграть с ним или использовать его для установления новых связей и получения новых идей. Когда вы что-то знаете, ярлыки не важны: нет необходимости хранить всё в коробке, в которой оно пришло.
Объяснения Фейнмана — о значении вопроса «почему», каким образом поезда остаются на рельсах при движении по кривой, как мы ищем новые законы науки или как работают резиновые ленты — просты и действенны. Здесь он подчеркивает разницу между знанием названия чего-либо и пониманием явления.
Если вы знаете название чего-то — это не означает, что вы это что-то понимаете. Мы говорим на языке умозрительных запутанных обобщений, чтобы прикрыть непонимание.
Как же тогда нам учиться? Здесь Фейнман вторит Альберту Эйнштейну и предлагает разбирать вещи на части. Он описывает унылую научную книгу для первоклассников, которая пытается объяснить детям, что такое энергия, показывая серию картинок о заводной игрушечной собаке и спрашивая: «Что заставляет ее двигаться?»
Для Фейнмана это был неправильный подход, поскольку он был слишком абстрактным. Сказать, что энергия заставляет собаку двигаться, всё равно, что сказать, «что ‘Бог заставляет ее двигаться’или ‘дух заставляет ее двигаться’или ‘подвижность заставляет ее двигаться’. (Фактически, с равным успехом можно сказать и то, что ‘энергия заставляет ее останавливаться’)»
Пребывание на уровне абстрактного не дает реального понимания. Впоследствии дети могут правильно ответить на вопрос на тесте, если у них хорошая память. Но они не будут иметь никакого представления о том, что такое энергия на самом деле.
Затем Фейнман описывает более полезный подход:
После техники Фейнмана
Техника Фейнмана помогает в обучении. Но обучение не происходит изолированно. Мы получаем знания не только из книг, которые читаем, но и от людей, с которыми общаемся, сталкиваясь с различными взглядами, идеями и мнениями. Ричард Фейнман также дал совет о том, как отсортировать информацию, чтобы отделить правильную от той, которая вызывает некоторую озабоченность в ходе обучения.
В серии лекций нетехнического характера в 1963 году, увековеченных в небольшой книге Значение всего этого: мысли гражданина-ученого (The Meaning of It All: Thoughts of a Citizen Scientist), Фейнман рассказывает об основах способности к рассуждению и некоторых проблемах своего времени. Его метод проверки информации—это еще один набор инструментов, который можно использовать наряду с техникой обучения Фейнмана, чтобы преуспеть в том, что вы изучаете.
Особенно полезен ряд «профессиональных приемов», которые он приводит в разделе «Этот ненаучный век». Эти приемы показывают, что Фейнман использует метод мышления, которому он научился в чистой науке, и применяет его к более приземленным темам, с которыми большинству из нас приходится сталкиваться каждый день.
Прежде чем мы начнем, стоит отметить, что Фейнман не преминул упомянуть, что нет необходимости рассматривать всё с научной точностью. Вы сами можете решить, где в вашей жизни эти приемы могут быть наиболее полезны.
Независимо от того, какую информацию вы пытаетесь добыть, эти приемы помогут вам глубже погрузиться в темы и идеи и не погрязнуть в неточностях и заблуждениях на пути к истинному знанию.
Вступая в область в научном смысле «познаваемых» вещей, мы можем использовать первый прием, чтобы выяснить, действительно ли кто-нибудь здесь знает свое дело или он просто копирует других:
Если вы будете обучаться чему-то, используя технику Фейнмана, вы сможете отвечать на вопросы по этой теме. Вы можете проводить обоснованные аналогии, экстраполировать принципы на другие ситуации и легко признавать то, чего вы не знаете.
Второй прием связан с неопределенностью. Очень немногие идеи в жизни абсолютно верны. Что мы можем сделать, так это максимально приблизиться к истине с помощью имеющейся информации:
Фейнман говорит здесь о сером (амбивалентном) мышлении, о способности помещать что-либо на градиент от «вероятно истинного» к «вероятно ложному» и о том, как мы справляемся с этой неопределенностью. Он не предлагает метода выяснения абсолютной доктринальной истины.
Другой термин для того, что он предлагает — байесовское обновление. Мы начинаем с априорных вероятностей, основанных на более раннем понимании, и «обновляем» вероятность чего-либо на основе того, что узнаем впоследствии. Чрезвычайно полезный инструмент.
Третий прием Фейнмана — осознание, что по мере того, как мы исследуем что-либо на истинность, влияние новых доказательств и методов проведения эксперимента должно всё больше и больше усиливаться, а не ослабевать. Знания не статичны, и мы должны быть открыты для непрерывной переоценки того, что, как нам кажется, мы знаем. Здесь он приводит отличный пример исследования ментальной телепатии:
Мы должны совершенствовать процесс проведения исследований и экспериментов, всегда обращая внимание на небольшие изменения, если хотим узнать реальную картину. В противном случае мы мучаем мир на предмет того, чтобы наши результаты соответствовали нашим ожиданиям. Если в результате тщательных уточнений и повторных экспериментов эффект будет все время слабеть, мы не можем утверждать достоверность явления или, по крайней мере, тех показателей, на которые изначально рассчитывали.
Четвертый прием заключается в том, чтобы задать правильный вопрос, и это не вопрос о том, «возможно ли что-то». Это вопрос — «насколько это действительно возможно?» Многие настолько увлекаются первым, что забывают задать второй:
Пятый прием очень, очень распространен даже спустя 50 лет после того, как Фейнман указал на него. Вы не можете судить о вероятности того, что что-то произойдет после того, как это уже произошло. Это избирательный подход. Вы должны заранее провести эксперимент, чтобы он что-то значил:
Шестой прием знаком почти каждому из нас, при этом почти каждый из нас с завидной регулярностью забывает: случай во множественном числе — это не данные. Мы должны использовать правильную статистическую выборку, чтобы понять, знаем ли мы, о чем говорим:
Последний прием — понять, что многие ошибки люди совершают просто из-за недостатка информации. Они даже не подозревают, что им не хватает необходимых инструментов. От этого может быть очень сложно себя защитить т.к. трудно понять это, когда вы упускаете информацию, которая могла бы изменить ваше мышление. Фейнман приводит простой случай с астрологией, чтобы показать суть:
Заключение
Знать что-либо ценно. Чем больше вы понимаете, как устроен мир, тем больше у вас возможностей справляться с неожиданностями и тем лучше вы можете создавать и использовать возможности. Техника обучения Фейнмана — отличный метод для развития мастерства в работе с совокупностью информации. Как только вы разовьете это мастерство, знания станут мощным инструментом в вашем распоряжении.
Но как показал сам Фейнман, готовность и способность ставить под сомнение свои знания и знания других — это путь совершенствования. Обучение — это путешествие.
Я человек простой - вижу статью про Фейнмана - лайкаю еще до того, как прочитаю.
Есть техника - Технология публичных выступлений. Разработана очень давно и использует данные принципы, только более компактно.
Вся суть сводится к такому- хочешь рассказать другим - пойми это сам. Чтобы понять самому - расскажи это другому.
Рекомендую инфоциганам почитать. Просто классика как вешать лапшу на уши.
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