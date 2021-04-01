Однажды я проснулся и увидел, что Asana полностью перезапустила сервис. Их рекламный сайт выглядел отлично. Лучше, чем наш.

Их новое приложение, хоть и не идеальное, обладало всеми функциями, которые мы хотели бы запустить, оно работало на большем количестве платформ и, самое главное, было быстрым и без багов.

К этому моменту мы сжигали более $150 тысяч в месяц. Тогда мы решили, что нам не нужно «владеть этим рынком». Мы могли бы просто съесть маленький кусочек пирога. Какое-то время это выглядело как нормальная стратегия.

Но отток клиентов застал нас врасплох, а стоимость привлечения новых стала невыгодной. Ошибок всё ещё было много, а Asana и другие продолжали делать свой продукт лучше.

Однажды я посмотрел на Asana и почувствовал пощечину. Их маркетинг лучше. Их продукт лучше. Их функции лучше. Их поддержка лучше. Их интеграция лучше. Они победили. Мы проиграли.

12 лет и более $10 млн. Мы закончили сжигать деньги в проигрышной битве. Мы сдаемся. Дастин был прав.