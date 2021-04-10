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Личный опыт
Sergei Pankov

Что показали трекеры сна, когда я переехал за город: финский биохакер Ильмо Стремберг — о том, где лучше высыпаешься

Почему за городом мы спим спокойнее, можно ли в городе приблизиться к этому и помогают ли трекеры сна — в материале издания Reminder.

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В прошлом году я провел 125 ночей за городом и почувствовал, что благодаря этому начал лучше высыпаться. Это может показаться естественным: считается, что сон на природе здоровее. Но какие именно факторы загородной жизни повышают его качество? И насколько благодаря им улучшился мой сон по объективным показателям? Чтобы выяснить это, я решил провести небольшой эксперимент с использованием двух трекеров сна (оригинал отчета опубликован в моем блоге).

Главные враги сна

Что говорит по этому поводу наука? Судя по исследованиям, среди внешних факторов, которые нарушают сон или ощутимо снижают его качество, лидируют три:

  1. Шум дорожного движения. По данным ВОЗ, длительное воздействие шума повышает риск сердечных приступов и гипертонии, может усилить бессонницу и утреннюю усталость. Слуховая система непрерывно анализирует звуковую информацию, которая фильтруется и интерпретируется разными структурами мозга. Тесты показывают, что реакцией на шумовые раздражители может быть увеличение выработки гормонов стресса: адреналина, норадреналина и кортизола. Но интересно, что во сне шум способен вызвать стресс и без гормональной стимуляции. Миндалевидное тело (орган лимбической системы мозга, играющий ключевую роль в формировании эмоций) обладает способностью к обучению и распознаванию опасности, связанной с определенными звуковыми сигналами. Поэтому мозг может отреагировать по принципу «бей или беги» на шум приближающегося грузовика, даже когда вы спите.
  2. Внешнее освещение. Мое внимание привлекло одно интересное исследование: на протяжении восьми лет ученые с помощью регулярных опросов определяли качество сна у более чем 15 000 человек. В тестах принимали участие жители городов (с населением более 500 тысяч человек), небольших сельских коммун и отдельно стоящих ферм. Ответы испытуемых сопоставлялись со спутниковыми данными об интенсивности внешнего освещения в ночное время суток в местах их проживания. Это исследование выявило четкую корреляцию нарушений и сокращения продолжительности сна с интенсивностью внешнего освещения: люди, страдающие от слишком яркого света по ночам, испытывают на 13% меньше удовлетворения от сна.
  3. Внутреннее освещение. Этот вопрос тоже неплохо изучен. Но самым убедительным мне кажется исследование, проведенное в двух аргентинских коммунах, члены которых принадлежат к одной этнической и социокультурной группе. Разница между ними состоит лишь в том, что в одной коммуне есть электричество, а в другой — нет. Оказалось, что наличие электрического освещения в домах четко коррелирует с общим сокращением продолжительности сна. Это наблюдение согласуется с идеями, которые высказывает английский нейробиолог Мэттью Уолкер в своей превосходной «Зачем мы спим». Иногда даже света ночника достаточно, чтобы подавить выработку гормона сна мелатонина. Но лампы не единственные враги ночного отдыха. Использование гаджетов с экранами за час или меньше до сна не только увеличивает время засыпания, но и сокращает продолжительность REM-сна, а его недостаток может плохо повлиять на когнитивные функции: обучение и память.

Факторы качества сна в моей жизни

Я живу в двух местах: в квартире в 10 минутах ходьбы от центра Хельсинки и в загородном доме в 100 километрах от Хельсинки. Если сравнивать две эти локации, опираясь на исследования, в моем загородном доме должны быть все условия для хорошего сна:

  • Кровать там больше, что дает простор для движений во сне; матрас — умеренно жесткий, а это, судя по научным данным, должно снижать нагрузку на спину.
  • Температура в загородной спальне прохладнее; наше тело запрограммировано на небольшое снижение внутренней температуры к вечеру, и поэтому прохладный воздух может сигнализировать организму, что пора ложиться спать.
  • После заката в спальне становится совершенно темно благодаря остутствию уличного освещения и дорожного движения.
  • Отсутствие посторонних шумов вроде голосов соседей за стеной и типичных звуков мегаполиса: шума машин, сирен «скорой помощи» и полиции.

Подтвердится ли положительный эффект этих факторов в моем случае? Для проверки я использую два трекера. Кольцо Oura, которое может отслеживания общую продолжительность, качество и фазы сна. И Somnofy — бесконтактный монитор сна норвежского производства. На мой взгляд, это один из самых интересных гаджетов для здоровья в 2021 году. В отличие от Oura и других браслетов, часов и колец, он отслеживает не только внутреннее состояние спящего (ваши движения и частоту дыхания), но и внешние условия сна: температуру воздуха, уровень шума и освещенности. А уже потом загружает данные в облако, чтобы проанализировать качество и фазы сна.

Объективные данные vs субъективные ощущения

Для первого сравнительного анализа я собрал данные Oura за 125 дней, проведенных в городе. Благодаря сервису геолокации Google можно наглядно представить «географию» моего сна на таймлане с точностью до минуты. Весной я чаще спал за городом. Летом — в городе. В этом эксперименте я не учитывал сезонные колебания качества сна, хотя они тоже могут иметь значение.

Что показывает Oura?

Данные моего «умного» кольца оказались для меня полной неожиданностью. Пребывание за городом дало мне всего 1 минуту прибавки глубокого сна, но по всем остальным показателям сон «на природе» проигрывал. Что это значит? Есть два возможных объяснения: либо моя субъективная оценка качества сна неверна, либо Oura недостаточно точно измеряет сон. Браслеты, часы и другие носимые трекеры сна физически фиксируют ограниченное количество параметров, а затем на их основании просто моделируют остальные показатели. И хотя алгоритмы постоянно самообучаются, генерируемые ими данные — это скорее информация для размышления, чем руководство к действию. Как показало сравнение Oura с полисомнографией («золотым снандартом» в измерении сна), данные кольца могут вплоть до 49% отклоняться от реальных. Достаточно сказать, что микропробуждения оно правильно определяет только в половине случаев.

Что может добавить Somnofy?

Аппарата для полисомнографии у меня нет, но зато с ноября 2020 года я начал использовать Somnofy. К сожалению, для сопоставления я могу использовать лишь информацию, собранную этим трекером за 24 дня, так как я не бывал за городом с начала декабря.

И снова сюрприз. Но на этот раз данные трекера подтверждают мои субъективные ощущения. Несмотря на меньший объем выборки, видна четкая разница между показателями сна в сельской местности и в городе. Загородный сон оказался лучше по всем параметрам, включая температуру и качество воздуха, а также уровень шума.

Для наглядности сведем воедино показания Oura и Somnofy за те же 24 дня. Как видно по инфографике, цифры сильно расходятся. Какому трекеру верить? На мой взгляд, повторяющиеся значения в показаниях Oura выглядят менее убедительно.

Как я улучшаю качество сна в городе

  • Шум. Есть три способа решения этой проблемы: беруши, шумоподавляющие наушники для сна или генератор «розового шума» — это монотонные природный шум типа шелеста листвы или завываний ветра, который, судя по научным данным, хорошо усыпляет наш мозг. Пока что я использую для блокирования посторонних шумов компромиссный вариант: iPad c включенной аудиозаписью шума дождя. Есть лишь один звук, который даже самый шумный дождь не в силах заглушить: грохот дорожных работ.
  • Свет. Даже плотные шторы и жалюзи иногда пропускают яркие блики света с улицы. Маска для сна — один из вариантов решения этой проблемы. С внутренним светом немного проще. Я стараюсь не использовать гаджеты перед сном. Но из-за того что места в городской квартире недостаточно, мне приходится держать часть бытовой электроники в спальне. Как оказалось, это не лучшее решение, потому что зарядные устройства и кабели некоторых гаджетов имеют светодиодные индикаторы. Раньше я не обращал на них внимание. Но судя по моим измерениям, даже такие источники света могут влиять на качество сна. Если нет возможности выключать гаджеты на ночь, я рекомендую использовать специальные клейкие заглушки для светодиодов.

Наконец, главный вопрос. Есть ли практический смысл в мониторинге сна, кроме удовлетворения любопытства? Мой ответ — да. Собранные данные, какими бы приблизительными они ни были, стимулируют к работе над собой и помогают определить нюансы, требующие корректировки. Без мониторинга они наверняка остались бы незамеченными. Теперь, чтобы приблизить свой ночной отдых в городе к «загородным стандартам», я планирую провести 60-дневный эксперимент по максимальной оптимизации сна.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.

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