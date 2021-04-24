Перевод издания «Идеономика».

{"id":238216,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna","title":"\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 \u0438 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u043d\u0430\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna&title=\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 \u0438 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u043d\u0430\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna&text=\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 \u0438 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u043d\u0430\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna&text=\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 \u0438 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u043d\u0430\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0431\u0435\u0440\u0451\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043a\u0430 \u0437\u0430\u0441\u0438\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0430 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u0434\u044b\u0445\u0430 \u0438 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u00ab\u043f\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u043d\u0430\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/life\/238216-otkuda-beretsya-privychka-zasizhivatsya-dopozdna-i-chto-delat-dlya-horoshego-otdyha-i-borby-s-prokrastinaciey-sna","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 340 просмотров

Прокрастинация сна — возмездие за слишком насыщенную жизнь

Я считаю себя совой и почти не удивляюсь, когда, оторвавшись от ленты Instagram, обнаруживаю, что давно пора спать. Я легко объясняют это себе тем, что всегда ложусь поздно, и единственное время, которое могу потратить на себя — когда муж и дочь спят. Но на самом-то деле я прокрастинирую.

Некоторые исследователи называют это прокрастинацией засыпания или прокрастинацией в постели, а в переводе с китайского этот феномен звучит как «прокрастинация сна в отместку».

Как бы оно ни называлось, в моем случае это связано с сочетанием технологий и беспокойства: я переживаю, что не смогу быстро заснуть, поэтому говорю себе, что буду просто листать социальные сети, пока не устану. Именно это — наряду с отсутствием того, что исследователи называют саморегуляцией — делает меня хрестоматийным прокрастинатором сна.

Почему появляется прокрастинация сна

Понятие прокрастинации сна впервые появилось в исследовании 2014 года, проведенном в Нидерландах, где оно определяется просто как «неспособность отправиться спать в положенное время, хотя никакие внешние обстоятельства не мешают человеку сделать это».

Понятие «в отместку» было добавлено в 2020 году с началом пандемии, но существует такая концепция на самом деле гораздо дольше.

По словам эксперта по производительности Алессандры Эдвардс, прокрастинация сна в отместку — довольно распространенное явление у людей, которые считают, что не контролируют свое время (например, занятые в стрессовых профессиях) и ищут способ вернуть себе немного личного времени, даже если для этого приходится ложиться спать слишком поздно.

«Когда наступает вечер, они категорически отказываются ложиться спать в то время, которое, как они знают, подходит им лучше всего и позволяет им хорошо выспаться и почувствовать себя лучше, — объясняет Эдвардс. — При этом присутствует некое чувство возмездия против жизни и желание делать назло — не спать и заниматься чем-то приятным».

Как личность влияет на недосыпание

По мнению ведущего автора исследования, в котором впервые появилось понятие прокрастинации сна, бихевиориста Флор Круз из Утрехтского университета, существует связь между прокрастинацией в повседневной жизни и перед сном.

«Интересное отличие заключается в том, что люди обычно откладывают выполнение задач, которые им неприятны — работа по дому, домашнее задание, скучные дела — а сон у большинства людей совсем не вызывает отвращения, — говорит Круз. — Возможно, людям не нравятся рутинные занятия перед сном или они просто не хотят прекращать привычные дела».

В дополнительном исследовании 2014 года, проведенном с большим количеством участников, Круз и ее команда утверждали, что возможная причина прокрастинации сна кроется в отсутствии саморегуляции, связанном с такими личностными качествами, как импульсивность или склонность легко отвлекаться.

Хотя саморегуляция и прокрастинация могут показаться противоположными сторонами одной медали, на самом деле это не так. Исследование, проведенное в 2019 году, определило прокрастинацию как откладывание действия, в то время как саморегуляция, по мнению авторов, связана с «мыслями, чувствами и поведением, которые помогают людям ставить личные цели».

Эдвардс добавляет, что люди, у которых есть проблемы с саморегуляцией, только перед сном могут обработать всю эмоциональную информацию за день, включая «разочарование и гнев или страх и тревогу, которые они, возможно, испытывали в течение дня, но вынуждены были отодвинуть на второй план».

Исследование Круз показывает, что «вмешательства в саморегуляцию» улучшают сон и, следовательно, снижают прокрастинацию сна. Чтобы полноценно спать, недостаточно просто установить время отхода ко сну (особенно с учетом того, что саморегуляция связана с мыслями и чувствами, а не только с поведением).

Именно тут на первый план выходят специалисты по сну, такие как Майкл Бреус, известный как «Доктор Сон» — дипломированный специалист Американского совета сомнологии и член Американской академии сомнологии.

Как «час снижения энергии» может уменьшить прокрастинацию сна

Бреус изучает, как можно помочь людям заснуть, и в работе с пациентами использует технику, которую он называет «часом снижения энергии». Эта стратегия, представленная в его первой книге «Спокойной ночи», призвана замедлить работу разума, отложить девайсы и решить проблему повседневной прокрастинации (которая может привести к прокрастинации сна).

«Час снижения энергии» состоит из трех 20-минутных сегментов:

Первые 20 минут посвящены делам, которые необходимо доделать.

Вторые 20 минут отводятся на гигиену (например, горячая ванна).

Последние 20 минут предназначены для расслабления (например, медитации, молитвы или заполнения дневника).

Очередность сегментов — это, по словам Бреуса, «секретный ингридиент». С помощью этой техники вы не только обращаетесь к конкретным формам саморегуляции, но также учитываете элемент мыслей и чувств.

Для тех из нас, кто сидит в интернете до глубокой ночи, это может показаться простым решением, но Бреус подчеркивает, что существует дополнительный элемент в виде FOMO (страха упущенных возможностей), который, отчасти из-за пандемии, делает «час снижения энергии» немного более устрашающим.

«Я понимаю, что сейчас люди не могут по-настоящему насладиться одиночеством, и пара часов в телефоне доставляет удовольствие, но теряется счет времени, — говорит Бреус. — И меня занимает важный вопрос: если вы хотите немного «своего» времени, почему бы не запланировать его?»

«Если не получается сделать это просто, устанавливайте таймер, чтобы прерываться. Он прозвонил — идите чистить зубы, потом вернитесь и — если вам нужно еще немного времени — установите его еще на 15 минут и попробуйте снова».

Час снижения энергии Бреуса соответствует выводам других исследователей. Круз говорит, что конкретный план «если-то» («Если сейчас 11 часов вечера, то я иду наверх, чтобы почистить зубы») и привычки гигиены сна, «например, завершать день расслабляющими делами, приглушив свет и убрав из спальни все отвлекающие факторы».

Это многообещающая стратегия для тех, кто не ложиться спать вовремя из-за проблем с саморегуляцией.

Разбивая на этапы последний час перед сном, вы не только получаете четкий план, но и решаете любые задачи, которые, возможно, пропустили или отложили. Вы проявляете заботу о здоровье и обрабатываете потенциально подавленные за день эмоции. И все это для того, чтобы хорошо отдохнуть и провести следующий день во всеоружии.

Статьи по теме