После того раза с Telegram-каналом наша внутренняя редакция у себя настроила все механизмы, чтобы защититься от таких ситуаций. Но мы очень спешили запустить Skypro и загрузили весь отдел маркетинга.

В результате получилось, что механизмы, которые обычно нас защищают, дали сбой. Единственное, что может здесь по-настоящему защитить — это культура и принципы. Мы на них уповаем, уповали и будем уповать дальше.

Нельзя сказать, что есть конкретный человек, который ошибся. Мы собрали ошибки по всей вертикали. Мы как руководители сами загрузили маркетологов, и мы же начали собирать ресурсы из других подразделений.

Этот запуск был для нас большой, значимый и быстрый. Скорость для нас всегда стоит на самом первом месте, но из-за неё не сработали все стандартные системы защиты.