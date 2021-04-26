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«Никогда не прячьте ошибки»: как себя вести, если вы взяли тексты конкурентов для своего лендинга — отвечает Skyeng Статьи редакции
Компания сама недавно оказалась в такой ситуации и публично во всём призналась.
21 апреля управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский публично признался в Facebook, что компания заимствовала у Skillbox и «Нетологии» описание нескольких курсов для лендингов своего нового проекта — онлайн-университета Skypro.
Ларьяновский извинился перед коллегами по рынку за использование их текстов. По просьбе vc.ru Ларьяновский рассказал, почему компания извинилась публично и как после таких случаев разговаривать с командой.
Как в Skyeng узнали, что описание их курсов совпадает с текстами на сайтах других сервисов
Александр Ларьяновский начал свой пост со слов: «"Никогда такого не было, и вот опять". В четвёртый раз за девять лет Skyeng я краснею и проваливаюсь со стыда». Skyeng уже попадала в случаи, когда заимствовала чужой контент.
Первый раз компания взяла контент из Telegram-канала и использовала его в своих материалах с указанием автора, но без его разрешения. Второй случай был шесть лет назад — дизайнеры взяли чужие макеты и за это компания тоже принесла извинения.
По словам Ларьяновского, они придерживаются принципа sales first — тестируют спрос до того, как сделают продукт. Перед запуском Skypro, на который ушло два месяца, команда смотрела, как сделаны лендинги «лучших онлайн-школ».
Руководство установило команде маркетинга жёсткие сроки, из-за чего пострадало качество — на лендинге вместо оригинальных текстов оказалась заготовка с чужими описаниями курсов.
На заимствование у конкурентов указал один из руководителей проекта Skypro, который в рабочем чате показал команде скриншоты с одинаковым текстом на их лендинге и на сайте Skillbox.Пр
Ларьяновский говорит, что подождал полчаса, чтобы оценить масштаб бедствия, и решил извиниться перед Skillbox в Facebook. В комментариях отозвались сотрудники «Нетологии» и указали, что с их лендингов тоже взяли текст.
Как в Skyeng разбирают ошибки внутри команды
Ларьяновский в комментариях к своему посту шутил, что провинившегося копирайтера «казнили как порядочного человека, без позора». На самом деле в Skyeng не устраивают «публичных порок» и спокойно разбирают ситуацию с командой, пояснил он.
Один из принципов — честная обратная связь: свои ошибки признают и руководители, и остальные сотрудники.
За все ошибки несут ответственность руководители, потому что на них смотрят подчинённый, считает управляющий партнёр Skyeng.
Что Skyeng сделает, чтобы не повторять таких ошибок
Сооснователь Skyeng Харитон Матвеев, который в этот момент находился в отпуске, подбодрил коллег в рабочем чате и сделал выводы, которые команда должна извлечь из истории с лендингом на будущее.
В Skyeng занялись налаживанием внутренних коммуникаций. Руководители донесли до команды две мысли:
- Копипаст и заимствование уникальных торговых предложений из чужих курсов — это плохо.
- Все имеют право на ошибку, и за это никого не уволят.
Компания выработала план действий на случай, если команда использует чужой контент:
- Принести извинения.
- Обсудить с командой, где и по какой причине в проекте произошёл сбой. Сделать выводы.
- Найти в коллективе ответственного за исправление бизнес-процессов.
По мнению Ларьяновского, дополнительных мер антикризисного пиара в этой ситуации не требуется, потому что публичное признание своей ошибки — самое важное в таких случаях.
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