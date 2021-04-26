18+
Условия подписки Яндекс.Плюс: clck.ru/FMQND. 45 дней подписки Яндекс.Плюс - бесплатно, далее автопродление - 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 01.12.2022г. Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс.Условия просмотра на КиноПоиск: ya.cc/4y4UX
45 дней сериалов
и фильмов по промокоду:
VC45
Активировать
Личный опыт
Виктория Степанова

«Никогда не прячьте ошибки»: как себя вести, если вы взяли тексты конкурентов для своего лендинга — отвечает Skyeng Статьи редакции

Компания сама недавно оказалась в такой ситуации и публично во всём призналась.

0 Обсудить
85 просмотров

21 апреля управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский публично признался в Facebook, что компания заимствовала у Skillbox и «Нетологии» описание нескольких курсов для лендингов своего нового проекта — онлайн-университета Skypro.

Ларьяновский извинился перед коллегами по рынку за использование их текстов. По просьбе vc.ru Ларьяновский рассказал, почему компания извинилась публично и как после таких случаев разговаривать с командой.

Комната отдыха в офисе Skyeng Skyeng

Как в Skyeng узнали, что описание их курсов совпадает с текстами на сайтах других сервисов

Александр Ларьяновский начал свой пост со слов: «"Никогда такого не было, и вот опять". В четвёртый раз за девять лет Skyeng я краснею и проваливаюсь со стыда». Skyeng уже попадала в случаи, когда заимствовала чужой контент.

Первый раз компания взяла контент из Telegram-канала и использовала его в своих материалах с указанием автора, но без его разрешения. Второй случай был шесть лет назад — дизайнеры взяли чужие макеты и за это компания тоже принесла извинения.

По словам Ларьяновского, они придерживаются принципа sales first — тестируют спрос до того, как сделают продукт. Перед запуском Skypro, на который ушло два месяца, команда смотрела, как сделаны лендинги «лучших онлайн-школ».

Руководство установило команде маркетинга жёсткие сроки, из-за чего пострадало качество — на лендинге вместо оригинальных текстов оказалась заготовка с чужими описаниями курсов.

После того раза с Telegram-каналом наша внутренняя редакция у себя настроила все механизмы, чтобы защититься от таких ситуаций. Но мы очень спешили запустить Skypro и загрузили весь отдел маркетинга.

В результате получилось, что механизмы, которые обычно нас защищают, дали сбой. Единственное, что может здесь по-настоящему защитить — это культура и принципы. Мы на них уповаем, уповали и будем уповать дальше.

Нельзя сказать, что есть конкретный человек, который ошибся. Мы собрали ошибки по всей вертикали. Мы как руководители сами загрузили маркетологов, и мы же начали собирать ресурсы из других подразделений.

Этот запуск был для нас большой, значимый и быстрый. Скорость для нас всегда стоит на самом первом месте, но из-за неё не сработали все стандартные системы защиты.

Александр Ларьяновский
управляющий партнёр Skyeng

На заимствование у конкурентов указал один из руководителей проекта Skypro, который в рабочем чате показал команде скриншоты с одинаковым текстом на их лендинге и на сайте Skillbox.Пр

Пробный лендинг курса от Skypro
Лендинг курса «Основы видеопроизводства» от Skillbox

Ларьяновский говорит, что подождал полчаса, чтобы оценить масштаб бедствия, и решил извиниться перед Skillbox в Facebook. В комментариях отозвались сотрудники «Нетологии» и указали, что с их лендингов тоже взяли текст.

Перед тем, как я опубликовал пост, мне не успел никто пожаловаться из других онлайн-школ, но это и неважно. Я считаю, что в таких ситуациях надо моментально и честно реагировать, иначе ты получишь презрение рынка.

Если бы мы никак не среагировали и даже не извинились, мы бы в компании посеяли семечко, что можно быть не тем, кем ты себя декларируешь. Зачем?

Наша ключевая компетенция — обучать людей новым навыкам. Но если мы сами не можем поступать правильно — нужны ли мы вообще на этом рынке?

Любой бренд, который претендует на лидерство, должен заботиться о своей репутации, но в нашей стране, мне кажется, она низко ценится. Все ошибки можно легко вычистить в поисковиках по закону о забвении и забыть о них.

Коллеги меня спросили, не боюсь ли я, что это ударит по моей репутации. Я сказал им, что со всеми может такое случиться. Разница в том, как ты реагируешь на свои ошибки.

Александр Ларьяновский

Как в Skyeng разбирают ошибки внутри команды

Ларьяновский в комментариях к своему посту шутил, что провинившегося копирайтера «казнили как порядочного человека, без позора». На самом деле в Skyeng не устраивают «публичных порок» и спокойно разбирают ситуацию с командой, пояснил он.

Один из принципов — честная обратная связь: свои ошибки признают и руководители, и остальные сотрудники.

У нас люди привыкли, что за ошибки никаких порок не бывает. Эта мысль абсолютно абсурдная. Всё равно как ругать ребёнка, который только учится ходить и падает. Если ты устраиваешь порки, то ты парализуешь у людей желание что-то делать.

Два года назад мы написали новую версию своих принципов. Я смотрел на этот лист и думал: как понять, где благие намерения, а где правда. Я провёл эксперимент: стал наблюдать, как ведут себя ребята, которые быстрее других делают карьеру в Skyeng.

Потом сравнил их поведение с принципами, которые я прописал. Мне стало намного легче, когда я понял, что написанное совпадает с реальностью. Принципы компании — важная штука.

Когда устраиваешься в какую-то большую компанию, где говорят «мы открытые, клиентоориентированные и честные», а на деле видишь, что все разговоры ведутся в кулуарах, то сразу понятно, что вышесказанное — неправда.

Мне кажется, что клиентоориентированность в компании в принципе невозможна, если ты к сотрудникам не относишься так же, как к клиентам.

Александр Ларьяновский

За все ошибки несут ответственность руководители, потому что на них смотрят подчинённый, считает управляющий партнёр Skyeng.

Мне кажется, что умение брать на себя ответственность — это единственное, что отличает начальника от подчинённого. Почему директор стройки получает зарплату больше, чем рабочий? Потому что на начальнике лежит ответственность, и он должен быть готов принять на себя удар и подать пример.

И слова здесь не работают, работают только дела. На эту тему есть советский анекдот. Чем отличается командир взвода от политрука? Командир взвода говорит «делай как я», а политрук — «делай, как я говорю».

Дети делают то, что делают родители, они не слушают, что им говорят. Дети не читают, если родители не читают, дети не занимаются спортом, если родители не занимаются спортом.

То же самое с сотрудниками: никто не делает то, что ему говорят, все повторяют за руководителем. Поэтому если ты хочешь собрать добросовестную команду, будь таким сам. Точка. Других вариантов не бывает.

Александр Ларьяновский

Что Skyeng сделает, чтобы не повторять таких ошибок

Сооснователь Skyeng Харитон Матвеев, который в этот момент находился в отпуске, подбодрил коллег в рабочем чате и сделал выводы, которые команда должна извлечь из истории с лендингом на будущее.

Отрывок из сообщения Харитона Матвеева Skyeng

В Skyeng занялись налаживанием внутренних коммуникаций. Руководители донесли до команды две мысли:

  • Копипаст и заимствование уникальных торговых предложений из чужих курсов — это плохо.
  • Все имеют право на ошибку, и за это никого не уволят.

Компания выработала план действий на случай, если команда использует чужой контент:

  1. Принести извинения.
  2. Обсудить с командой, где и по какой причине в проекте произошёл сбой. Сделать выводы.
  3. Найти в коллективе ответственного за исправление бизнес-процессов.

По мнению Ларьяновского, дополнительных мер антикризисного пиара в этой ситуации не требуется, потому что публичное признание своей ошибки — самое важное в таких случаях.

Мне кажется, что нет каких-то универсальных решений. Коллеги могут не принять извинения. Когда я писал пост, я не думал об антикризисном пиаре. Я думал, что, действительно, это же норма — ты наступил человеку на ногу и говоришь «извините». Для меня извинения всегда важнее сути конфликта.

Антикризисный пиар — это умение правильно отреагировать. Это почти никогда не означает соврать. Доверие можно вызвать, если говорить правду и признавать ошибки. И в этом смысле искренность компании намного лучше работает, чем манипуляция.

Кстати, я искренне считаю Дейла Карнеги врагом человеческого рода, потому что он учил многие поколения людей манипуляциям вместо того, чтобы научить их правильно себя вести, когда они неправы.

Мне в целом нравится крен в сторону признания бизнесом своих ошибок и принятия ответственности за них. Это должно стать всеобщей корпоративной культурой. Её смысл в том, как человек поступает в ситуации, когда у него нет чёткой инструкции. Нельзя написать руководство для всех случаев жизни.

Александр Ларьяновский

#skyeng #skypro #авторскиеправа #онлайнобразование

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Виктория Степанова", "author_type": "editor", "tags": ["skypro","\u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435\u043f\u0440\u0430\u0432\u0430","skyeng"], "comments": 0, "likes": 4, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "life", "id": 238718, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Apr 2021 14:26:37 +0300", "is_special": false }
18+
Условия подписки Яндекс.Плюс: clck.ru/FMQND. 45 дней подписки Яндекс.Плюс - бесплатно, далее автопродление - 199 руб./мес. с указанием данных банковской карты. Предложение до 01.12.2022г. Только для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс.Плюс.Условия просмотра на КиноПоиск: ya.cc/4y4UX
45 дней сериалов и фильмов по промокоду VC45
Активировать
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

SberDevices
Подписан
Отписаться
Выпускать новости без студии и превратить презентацию в шоу: знакомимся с виртуальной ведущей Еленой и платформой Visper
Если у вас есть SberBox или SberPortal, вы наверняка знакомы с ведущей Еленой. От привычных спикеров Елену отличает то,…
1
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как я на коленке делал свой бесплатный курс программирования, о котором мечтал 3 года
В этой статье я расскажу о MVP курса по обучению программированию, который возник благодаря удаленке.
0
NTA
Подписан
Отписаться
Несколько забавных, и не только, фишек Python
Каким бы весёлым (или скучным?) не казалось вам программирование, всегда можно внести в этот процесс ещё больше красок.…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Бондаренко
за день
Если бы да кабы - во рту выросли грибы - то был бы не рот - а полный огород. Если бы он в 2011 купил на 43000$ биткоинов, то сейчас бы продал их за 100500 мильйонов. Точно так же мог бы тогда инвестировать в S&P - и…
Инвестиции в однушки в РФ: итоги 10 лет
Gidevan
за неделю
Ну по фотографиям не понятно был ли пожар. Тут без эксперта не обойтись. 
«Тинькофф.Страхование»: экспертизу назначили после того, как мы по согласованию вынесли сгоревшую мебель из квартиры

Комментарии

Илья Шишкунов

Предугадала Instagram, YouTube…

Евстигней Миланов

«Ватериус». От хобби-проекта до…

Против Спама

Ставит ли «Спортмастер…

Sasha Step

«Яндекс» запустил «Документы…

Sergei Timofeyev

Владелец прав на Angry Birds…

Гриша Костин

Ставит ли «Спортмастер…

Sabit Sugirov

«Яндекс» запустил «Документы…

Против Спама

Ставит ли «Спортмастер…

Ника Ткачёва

«Яндекс» запустил «Документы…

Sht_Anton

Антимонопольная служба не нашла…

Dmitry Mikushin

«Ватериус». От хобби-проекта до…

Aleksandr…

Антимонопольная служба не нашла…

Савелий Палицин

Антимонопольная служба не нашла…

Oleg Oleg

Антимонопольная служба не нашла…

Aleksandr…

Антимонопольная служба не нашла…

Алексей Мартынов

«Ватериус». От хобби-проекта до…

Екатерина Попова

Инвестиции в однушки в РФ…

TaleWithNoEnd

Я купил Xbox Series S на Ozon…

Савелий Палицин

Антимонопольная служба не нашла…

Алексей из…

«Яндекс» запустил «Документы…
null