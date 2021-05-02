​Супернавык, о котором почти никто не знает: почему важно не только учиться, но и разучиваться

Материал издания Reminder.

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Многие ставят себе цель: научиться чему-то новому каждый день, неделю или месяц. Редко кто-то стремится к противоположному — разучиться тому, что знает. Важность образования и саморазвития очевидна для всех, но способность избавляться от полученных знаний — это тоже суперсила, которую мы недооцениваем.

Andrea Piacquadio / Pexels

Американский футуролог и философ Элвин Тоффлер, один из авторов концепции постиндустриального общества, утверждал: в XXI веке неграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться.

Люди учатся всю жизнь. От семьи, школы, культуры мы получаем инсайты о том, как нужно себя вести и как не нужно, что считается успехом, счастьем и так далее. Мы формируем представления о том, как устроены общества, религии, правительства, отношения и вообще реальность, которая нас окружает.

Вся информация, которую усваивает человек, склеивается в линзу, через которую он видит мир. Обычно чем больше мы узнаем, тем более фиксированной становится картинка: какие-то явления становятся более понятными, какие-то — менее возможными.

Но некоторые из полученных инсайтов не соотносятся с личным, внутренним «я». Иначе говоря, те самые глубоко засевшие знания и идеи, которые когда-то помогали нам (иначе мы не дотянули бы до этого дня), могут стать помехой для дальнейшей счастливой жизни.

Это происходит не только с информацией, но и с навыками и деятельностью. Ольга Скиппер, консультант по организационному поведению, приводит в пример руководителей и основателей бизнеса.

Они настолько привыкают работать 24/7, постоянно проверять рабочую почту и мессенджеры, принимать решения и руководить людьми в определенной манере, что не могут разглядеть момент, когда привычный образ действий начинает приносить больше вреда, чем пользы, и не дает удовлетворения от работы и жизни.

Вот почему так важно научиться разучиваться (unlearn) — прекращать использовать те знания, привычки, ожидания, модели, которые были усвоены когда-то в прошлом, а сейчас перестали быть актуальными и мешают нам развиваться дальше.

Умение разучиваться помогает взглянуть на мир и нерешенные задачи по-новому, стимулирует креативность, позволяет стать гибче и любопытнее — то есть в конечном итоге получить новые знания и возможности. Кроме того, оно важно для психологического самочувствия: когда выученные ожидания от мира не совпадают с внутренними ощущениями, это может привести к разочарованию, апатии и депрессии.

При этом разучиваться — не то же самое, что учиться новому. Усваивая новые знания, мы воспринимаем их через ту же имеющуюся линзу, и некоторые наши взгляды диктуют, чему именно мы пытаемся или не пытаемся (не хотим) учиться.

Чтобы разучиться, нужно разрушить фундамент, на котором стоят наши мысли, пристрастия, отношение к чему-то, пишет психолог Мариана Плата. Для этого важно привыкнуть задавать себе вопросы. Например:

Откуда у меня уверенность в этом?

Это соответствует той жизни, которую мне хочется?



Это соотносится с моей личностью и с тем человеком, каким я хотел бы быть?



Это способствует моему психологическому благополучию?



Как научиться разучиваться

Одна дзэнская притча учит, что нельзя налить чай в полную чашку. Разучиться чему-то — лучший способ заменить то, что мы считали истиной, на то, что сейчас кажется истиной в еще большей степени. Это сложно и некомфортно, потому что с привычным всегда нелегко расставаться. Доказано, что переживания об утраченном воспринимаются острее, чем радость от приобретенного.

Вот основные принципы, которых нужно придерживаться, чтобы разучиться.

Открытость к самой идее о том, как важно что-то забывать

Большая часть того, что человек знает, зашита глубоко внутри него и проявляется в автоматических реакциях в поведении и суждениях. Чтобы нарушить автоматизм, необходимо сознательно искать старые навыки, которые лучше отпустить.

Симпатия к неизвестному

В привычных условиях воспроизводятся знакомые паттерны мышления и поведения. Помещая себя в новые — возможно, менее комфортные — ситуации, мы учимся видеть вещи с новой перспективы. Путешествия — отличный способ реализовать этот принцип.

Использование триггеров

Американский журналист Стивен Котлер, автор бестселлеров и исследователь персональной эффективности, выделяет 22 триггера, помогающих ввести человека в «состояние потока» и максимизировать его продуктивность. Некоторые из них также полезны для построения правильного отношения к переменам:

Идите на риск.

Ищите новизны.



Не избегайте сложности.



Не бойтесь непредсказуемости.



Тренируйте креативность.



Поощрение любопытства

Дети постоянно задают вопросы и не успокаиваются, получая ответ, — они спрашивают снова и снова. Взрослея, мы перестаем так себя вести и привыкаем принимать все как есть. Но это необязательно. Известный блогер Тим Феррис составил список из 17 неловких вопросов, которые, как он утверждает, изменили его жизнь. Многие из них вполне помогают разучиваться:

Что, если бы я делал все наоборот в течение 48 часов?

Как я действовал бы в бизнесе, если бы на работу у меня было всего 2 часа в неделю?



Что, если бы можно было только «уменьшать» — то есть упрощать, а не усложнять, — чтобы решить проблему?



Поиск своих ошибок

Физик Ричард Фейнман писал: «Мы стараемся как можно быстрее доказать, что были неправы, потому что только так можно понять, как двигаться вперед». Чтобы сделать это, подвергайте сомнению свои убеждения и собирайте информацию, которая может развенчать их. Можно начать со списка убеждений, которые тормозят вас, и видов деятельности, которые не улучшают жизнь.

Преодолевайте страх

Предприниматель Адео Ресси, сооснователь и глава Founder Institute, говорит, что в его сфере — он готовит офисных работников к роли предпринимателей — процесс «забывания» старой модели поведения и формирования новой занимает около 3,5 месяца.

Часто хорошим мотиватором оказывается страх — перед задачами, которые человек раньше никогда не выполнял. Например, в рамках обучения Ресси просит начинающих предпринимателей создать сайт, привлечь 2000 человек и продать 50 продуктов за ограниченное время — многие считают это невозможным, а когда все-таки достигают таких целей, отказываются от привычных моделей мышления.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.