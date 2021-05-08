«Просто откажите» не предлагать. Материал издания «Кинжал».

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Если вы читаете «Кинжал» хотя бы три минуты, вы уже знаете, что мы против переработок, ненормированного рабочего дня и сбитого сна. Наш герой — тот, кому на вечер дали вагон работы, а он такой: «Нет».

Но это в идеальном мире. В реальности часто бывает наоборот: к тебе приходит человек, которому нельзя отказать, и даёт задачу, которую невозможно сделать за рабочий день.

Например, приходит ваш непосредственный руководитель с таким монологом:

Слушай, у нас тут аврал и ЧП. Оля заболела, Витя уволился, теперь только ты можешь нам помочь сделать эту презентацию. Вот исходники, вот ТЗ, срок — к утру. Давай. Не посрами честь фирмы! На тебя вся надежда!

Как сейчас может звучать для вас эта задача:

Нужно бросить все личные и семейные дела и засесть за работу.

Работать придётся до глубокой ночи или даже всю ночь.

Утром кровь из носа должна быть готовая презентация.

Это очень-очень важно, это могу сделать только я.

Теперь смотрите, как мы сломаем эту парадигму.

Шаг 0: Осознать богатство и разнообразие мира

Сейчас может казаться, что единственный способ решить эту задачу — сесть и самостоятельно сделать эту презентацию к утру. Это единственная цель и единственный способ к ней прийти — через единоличный самоотверженный труд.

Но мир намного богаче и разнообразнее. Например, вот что может быть:

Презентация нужна не к утру, а к обеду. Просто руководитель перестраховался на случай, если вы не успеете.

Нужна не презентация из 30 слайдов, а 2–3 главных слайда. А из них главная — одна картинка и одна цифра (например, бюджет проекта). Просто руководитель хочет для важности размазать это на целую большую презентацию.

На самом деле вы не единственный, кто может эту презентацию сделать. Просто вы самый безотказный и надёжный сотрудник с самым предсказуемым результатом. Остальные могут и отказать в грубой форме, и потребовать оплатить дополнительный труд.

Вам можно взять кого-то в помощь.

Презентация уже сделана и лежит у Оли, просто Оля её не выложила на общий сервер.

Можно представить, что босс нарисовал вам одну из дорожек к цели, а этих дорожек на самом деле намного больше.

А ещё много других целей: вы выспались, вы хорошо себя чувствуете, вы придумали систему автоматизации презентаций, вы наняли помощника, вы ушли с этой проклятой работы и нашли работу намного лучше. В конце концов, вы взяли мотыля и поехали на реку, ведь вы любите рыбалку.

Короче: путь, который нарисовал ваш босс, — это один путь. А их огромное количество:

Шаг 1. Сказать «нет» конкретным вещам

Теперь смотрите: можно сказать «Нет» всей задаче, а можно сказать «Нет» какой-то конкретной её части. Например, можно сказать «Нет» работе в ночь.

Раньше это «нет» означало бы «Я не буду делать всю задачу, пошёл вон».

А теперь оно означает «Я не смогу сделать конкретно вот эту часть. А про остальное давай подумаем вместе: как бы нам это сделать?»

И теперь вы вместе с боссом будете думать, как решить задачу, не прибегая к переработкам.

Шаг 2. Понять реальное положение дел

Когда вы начинаете вместе думать над решением, в ваших интересах понять задачу одинаково. Поэтому самое время поинтересоваться:

Какова реальная задача? Чего реально ждёт клиент? Что мы ему обещали? Что должны отдать по договору?

Каковы реальные сроки и с чем они связаны? Что произойдёт завтра утром? А когда презентация реально понадобится?

Каковы последствия, если что-то не произойдёт? Например, если ко встрече презентации не будет? Без чего эта презентация точно не может существовать?

Как мы решали эту проблему раньше? Кто делал презентацию до меня? Есть ли у них какие-то наработки? Что мешает их использовать?

Кто ещё может мне помочь с этой задачей?

Важно, чтобы эти вопросы задавались в дружелюбной и заботливой манере. Не с претензией в духе «Объясни мне сначала задачу, пёс». А в духе «Я понимаю, что это очень важно, и очень хочу тебе помочь».

Короче: вы сказали «нет» переработкам, но сказали «да» проекту в целом. Теперь вы дружелюбно и заботливо ищете ответ на вопрос «Как это лучше сделать?»

Шаг 3. Зафиксировать план

Теперь хитрость: все эти авралы, срочные горячие задницы и прочие ужасы офисной жизни, как правило, не любят, чтобы их фиксировали. Какой-нибудь нерадивый менеджер очень хочет, чтобы его авральные задачи остались «между нами», а в случае чего он бы не был виноват.

Поэтому когда вы вместе с автором аврала придумали новый план, очень полезно зафиксировать его письменно. Достаточно написать письмо или поставить задачу в таск-трекере. Написали, отправили, получили письменное подтверждение, и только тогда — за дело. Это ваша страховка на случай, если завтра утром вы окажетесь крайним.

Короче: как отказать боссу

— Олег, мне очень ценно, что ты в таких ситуациях приходишь ко мне. Но мне не вариант работать в ночь, я потом не смогу работать два дня. Давай разберёмся, как я могу тебе помочь с этой задачей, не залезая на глубокую ночь?

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.