На примере домика. Материал издания «Кинжал».

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Есть такие проекты, у которых и команда крутая, и никто не филонит, и все технологии передовые, а итог всё равно грустный. Проект не сдаётся в срок, у менеджера нервный срыв, работа доделывается в убыток, ещё и клиент обижен.

Возможно, сегодня покажем одну из причин.

Планировать легко и приятно

Представьте, что одному человеку нужно построить дом за три месяца. Этот человек приходит в строительную компанию, которая специализируется на быстросборных домах и готовых панелях. Клиенту назначают менеджера.

Менеджер прикидывает, что три месяца — это достаточно большой срок для такого проекта, поэтому нужно выложиться по полной. Ему кажется, что клиент ждёт вау-решение, а если вау не предложить, клиент уйдёт в другую строительную фирму. Менеджер решает, что главное сейчас — выложить все козыри, договориться, а потом разберёмся.

Менеджер садится составлять смету, а дальше всё как в тумане: окна сделаем во весь пол, добавим башни с винтовыми лестницами, на нижнем этаже сделаем пять комнат и обнесём замок изящным забором — так делаются дела у настоящих профи.

Заказчику всё нравится.

Проект никогда не идёт по плану

Начинается строительство. Сначала выяснилось, что для окон в пол нужно заказывать специальные рамы. Это отодвинуло сдачу проекта на две недели.

Потом поставщик привёз неправильные окна, нужно было возвращаться на фабрику и переделывать. А бригада, которая должна была устанавливать, уже должна была уехать на другой объект. А новая бригада не владела нужной технологией.

Короче говоря, проект съехал на месяц, потом ещё на два. Сначала заказчик злился, потом потребовал выплатить неустойку и пригрозил судом.

Может показаться, что этому проекту просто не повезло: если бы никаких накладок не было, то дворец построили бы вовремя и всё было бы хорошо. Но это иллюзия. На самом деле…

Во всех проектах всегда что-то идёт не по плану.

Во всех проектах случаются задержки, нестыковки и ЧП.

Нет ни одного проекта в мире, который проходил бы на 100% в соответствии с планом.

Причина простая: жизнь бесконечно сложнее, чем любые наши планы. Мы принципиально не можем предсказать, что произойдёт в ближайшем будущем.

Не лучший план, а лучшие решения

Менеджер вместе с клиентом не могут на старте проекта предугадать всё, что случится дальше. Если бы они заранее знали о проблемах с поставщиком, они бы не обратились к нему. Но тогда возникли бы другие проблемы — например с другим поставщиком.

Вообще пытаться составить идеальный, учитывающий всё план — это утопия. Гораздо полезнее будет договориться, что клиент и менеджер будут пытаться на каждом этапе принимать лучшие решения, исходя из ситуации.

Например, во время стройки мы узнали, что привезли неправильные окна. И теперь мы с клиентом принимаем решение: отправить эти окна на переделку, заказать другие, попытаться вставить эти и так далее. Именно этот момент принятия решений и сделает наш проект успешным (или провалит его):

Сила дедлайна

Самый правильный вопрос в этой ситуации — а по какому принципу принимать решения на развилках? Ведь у всех вариантов есть плюсы и минусы. Например, если отправить окна на переделку, на это уйдёт месяц; а если заказать на другой фабрике, то не факт, что сразу сделают то, что нужно. И чем больше об этом думаешь, тем сложнее принять решение.

Есть один принцип, который можно применять в таких ситуациях: между «всё», «идеально» и «вовремя» всегда выбирай «вовремя».



Иными словами, при прочих равных отдавай предпочтение тем решениям, которые помогут тебе сделать работу в срок. Даже если для этого потребуется передоговориться с клиентом насчёт объёма работ.

Возьмём нашу ситуацию с окнами. Одно из решений — поставить в дом те окна, которые есть на складе. Это самый быстрый вариант, но это не совсем то, чего хотел клиент. Два других варианта — сделать именно те окна, которые хотел клиент, но в одном случае сдача дома сдвинется на две недели, а во втором — на месяц.

Что будет, если выбрать один из вариантов со смещением срока:

Смещённый срок на одном участке работ повлияет на сроки других участков. Там бригада не дождалась; тут начались дожди и повредилась открытая часть стены; без окон нельзя переходить к отделке, а отделочники уже ушли на другой проект.

Чем дольше идёт проект, тем больше других новых обстоятельств может вскрыться. Архитектор может уволиться или заболеть, у клиента могут кончиться деньги или против него возбудят уголовное дело, произойдёт скачок курсов валют. Можно представить, что чем дольше тянется проект, тем больше рисков он на себя собирает.

Клиент не получит полезный результат в оговорённый срок. А для него это могло быть важно.

Компания потратит больше времени на проект, а время — деньги.



Поэтому полезнее и безопаснее всего будет договориться с клиентом, что мы сейчас ставим стандартные окна и сдаём проект в срок.

Делать вовремя — больно

И тут любой менеджер совершенно справедливо скажет: «Ни один клиент не согласится поставить стандартные окна, если мы пообещали ему авторские! Невозможно продать клиенту работу на 100 миллионов, а сделать только на 80!». Это справедливо.

Вот что на это можно сказать:

Клиент в итоге имеет право финального слова. Отличный способ начать общение — подчеркнуть, что в любом случае мы сделаем так, как решит клиент. Если после рассмотрения всех аргументов он решит, что нужны авторские окна и дополнительное время, мы уважаем это решение и сделаем проект так, как ему нужно.

Сделать вовремя — в ваших общих интересах. Клиент тоже должен понимать, что риски проекта вы с ним несёте одинаково. Даже если он вас засудит за несданный вовремя дом, у него всё равно будет несданный дом. Выбирая между никаким домом и домом с неидеальными окнами, большинство людей выберут неидеальные окна.

Переплата? Мы вернём. В случае с окнами очевидно, что авторские будут стоить дороже, чем стандартные. Мы вернём эти деньги, никаких проблем.

Мы хотим сделать вам хорошо, а не отлынивать от работы. Клиент должен осознавать, что мы на его стороне. Мы предлагаем стандартные окна не потому, что нам лень возиться с авторскими. Мы знаем, что с авторскими окнами проект под гораздо большей угрозой, чем со стандартными.

Но вообще замечание справедливое: отказываться от классных штучек и решений в пользу срока всегда больно. Только лучшие из нас умеют договариваться о таких вещах.

Ещё достроим

Главное, что даёт любовь к несдвигаемым дедлайнам, — возможность доделать работу после запуска. Это применимо не везде: в частности, нельзя заменить стандартные окна на авторские, когда уже закончен ремонт. Но в некоторых случаях применимо.

Например, если клиент хотел сразу открыться с идеальным домом и великолепным забором, можно предложить разделить эту работу на два этапа. Сначала построить дом и поставить временный забор, потом сосредоточиться на заборе.

И есть ещё одно важное соображение: за время проекта задачи и потребности клиента почти всегда меняются.



Это значит, что за время проекта клиенту станет актуально что-то новое — что-то, о чём вы понятия не имели на старте. Например, жена забеременела, и теперь к дому нужно добавлять новые комнаты, а то и целый этаж. Или дом планировался для родителей, а теперь его будут сдавать для туристов. И уже исходя из этих вводных можно принимать новые решения.

Работает в диджитале

Строительство дома не лучшая метафора для этой ситуации, потому что там грязь, стройматериалы и фундамент просто так не положишь. Дома, наверное, действительно нужно строить по проекту, а не как получится.

А вот сайты и мобильные приложения можно запросто запускать по частям. Статьи выпускать кусочками и «склеивать» в циклы. Длинный видеоурок можно нарезать на несколько коротких и выпустить каждый в срок.

Договориться об этом с клиентом всегда сложно, но это всегда того стоит. И у вас это получится.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.