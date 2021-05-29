Как сохранить рассудок в новостной ленте — в материале издания «Кинжал».

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Итак, вы листаете ленту и чувствуете, как волнами на вас накатывает тревога. Сердце сжимается от несправедливости. Хочется протестовать, делать репост и писать комментарий. Или собирать чемоданы и уезжать за границу. Или прятаться за большой железной дверью.

Понимаю вас.

Сейчас покажу одну технику, которая поможет успокоиться.

Зайдите на свою страничку в соцсети — ту, где вы делаете репосты важных событий. Начинайте крутить вниз: сначала на неделю назад, потом на три, потом на месяц и всё дальше и дальше в прошлое.

Пока крутите, вспоминайте своё состояние тогда, когда вы делали эти репосты. Как вы себя ощущали? О чём думали? Почему сделали именно этот репост?

Читайте свои старые посты-размышления. Или вспоминайте, о чём тогда говорили с друзьями. Вспоминайте как можно тщательнее.

И пока вспоминаете, обращайте внимание на то, как это прошло. То, что три месяца назад казалось вам самым вопиющим, важным и непреодолимым, спустя уже месяц больше не казалось таковым. Оно вообще забылось, как будто не было ничего. Остановитесь на отметке «год назад». Вспомните, какой была ваша жизнь тогда. Что вас тревожило? Отчего разрывалось сердце? Где теперь все эти тревоги? Как это повлияло на вашу жизнь?



К этому моменту вы начнёте осознавать:

Из того, что сегодня вызывает у меня тревогу, многое перестанет меня тревожить через две недели. Моя жизнь продолжит идти своим чередом. Я пройду этот тревожный этап, со мной всё будет в порядке.

Ключевое слово — «многое». Смотрите:

Есть события и темы, которые касаются вас напрямую. Например, вы можете быть заняты в сфере образования, а в России уже какое-то время эту сферу пытаются зарегулировать. В вашу работу вмешиваются, создают вам дискомфорт, вы теряете деньги. Скорее всего, вы «качаете» эту тему системно и долго. Для вас это уже не источник тревоги, а источник проблем, которые вы решаете.

Есть темы, которые не касаются вашей жизни напрямую, но вы можете запросто представить, как они коснутся вас. Например, вы читали, как судья назначила приговор за репост, и представляете, как такой же приговор может коснуться вас. Вы заметите, что это было проблемой год назад, полгода назад и сейчас. С тех пор ничего не изменилось.

Вы почувствуете, что сегодняшняя ситуация — это то же, что было полгода назад, и ваша мысль переключится с тревоги на нечто более рациональное: «Могу ли я на это влиять? Что я могу изменить? Каковы варианты?»

Наконец, будут темы, которые случаются разово и пропадают навсегда. Полгода назад активисты качали за мусор в океане, потом эти же люди говорили про свалку, потом внезапно внимание переключилось на углеродный след, права меньшинств в США и выступление Байдена, потом тут же политические репрессии, авиакатастрофы, аварийное жильё и что угодно ещё.

И вы вспомните, что в тот момент эти проблемы казались важными и непреодолимыми, а через две недели словно канули, ни на что не повлияв. Этих проблем будет большинство. И вот конкретно от этих проблем вас отпустит.

Как и почему это работает

Мы с вами оказались в довольно неприятной ситуации: с одной стороны, есть политики и активисты, которые хотят заполучить наше внимание; с другой — СМИ, которые зарабатывают на нашем внимании.

И тем и другим нужно, чтобы мы с вами были тревожны, озабочены и взвинчены. Им необходимо, чтобы мы делали репосты, писали комментарии и обсуждали главные события недели. Если мы этого не делаем, они не могут на нас влиять, продавать нам рекламу и избираться на выборах.

Но неделя неизбежно заканчивается, и начинается новая. За выходные все отдохнули, переключились, вернулись в реальность, и события прошлой недели как-то уже не так важны. Поэтому теперь нужны новые события, новые герои и новые ужасы.

Дело не в том, что мир сейчас особенно несправедлив или жесток. Напротив: мы живём в самое безопасное, благополучное, здоровое и изобильное время человеческой истории. По сравнению с прошлыми десятилетиями у нас снижается преступность, лучше защищаются права человека, общий бытовой комфорт только растёт.

Просто среди всех достижений цивилизации у нас есть СМИ и соцсети. И этим ребятам очень важно, чтобы наши глаза и сердца были прикованы к их повестке. Это не мир плохой, это так устроена экономика внимания. Пока мы тревожимся и репостим, издания продают рекламу. Как только мы перестанем так тревожиться, тысячи журналистов лишатся работы.

Но эта неделя закончится, за ней другая, а за ней и следующая. И через пару недель то, из-за чего наши сердца сжимались ещё совсем недавно, покажется нам наивным, смешным и не таким важным.

Выдыхайте.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.