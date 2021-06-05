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Личный опыт
Евгений Делюкин

Ставить цели бесполезно: чтобы добиться успеха в делах и бизнесе, сосредоточьтесь на проектах и привычках Статьи редакции

Перевод издания «Идеономика».

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Автор блога о производительности Крис Бейли рассказывает, чем заменил постановку целей и к чему это привело.

Я никогда не ставлю себе целей. Некоторых людей это удивляет, учитывая, что я изучаю и пишу о производительности. Раньше я не был совсем уверен в этой стратегии (или ее отсутствии): добьюсь ли я большего, если на самом деле буду ставить цели?

Нужно ли устанавливать цели для моего бизнеса — планировать показатели дохода, количество продаваемых книг или что-то еще? Однако сколько бы подходов я ни испробовал, ни один из них не был идеальным.

Недавно я разговаривал с друзьями, которые добились традиционного успеха в карьере. Меня удивило, что никто из них тоже не ставит цели!

Это подтвердило мысль, которую я некоторое время обдумывал: традиционные цели, основанные на показателях, переоценены. Если подумать, цели — это вообще несколько странная концепция.

Традиционные цели обычно связаны с конкретными показателями:

  • Сбросить 20 фунтов;
  • Увеличить число слушателей подкастов на 25% в месяц;
  • Зарабатывать больше $100 тысяч в год;
  • Увеличить количество подписчиков рассылки;
  • Откладывать 40% годового дохода на пенсию.

Мы ставим цели, потому что хотим, чтобы наши действия имели смысл, потому что у нас есть врожденное желание работать над чем-то. Цели становятся магнитом, на который мы ориентируем свои действия.

Но проблема с целями, основанными на показателях, очевидна: эти показатели — не конечная точка, это линия на песке. После того, как мы сбросили 20 фунтов, мы можем сбросить еще 10.

Когда вы станете партнером в компании и зарплата превысит $100 тысяч, вы сможете продвигаться дальше. Зачастую, когда установленные показатели достигнуты, мало что меняется.

Цели должны быть конечной точкой, подведением итогов. Но традиционные цели обычно не такие: мы продолжаем идти далеко за рамки первоначальной идеи.

Вот почему я пришел к выводу, что вместо целей стоит ориентироваться на проекты и привычки.

  • Проекты позволяют сосредоточиться на создании чего-то выдающегося. Завершенный проект — это кульминация многих ориентиров, последнее достижение в конце вашего списка задач. Завершение проекта — это естественный конечный результат: как только вы отправили его в мир, можете переходить к следующему. Проект — это не показатель, это что-то конкретное, что вы делаете. Как только один закончен, можно браться за следующий.
  • Привычки сосредоточены на процессе. Именно этот процесс приводит вас к показателям, которых вы хотите достичь. Привычка не заказывать еду на вынос поможет сбросить вес, создание неизменно качественного контента поможет развитию подкаста или списка рассылки, а создание ритуалов для концентрации — даст возможность заработать больше денег и вести более сбалансированный образ жизни.

Мне чрезвычайно помог этот подход, при котором я называют то, что делаю, проектами и привычками, а не целями. У проектов есть естественная конечная точка, а привычки — это то, что вы делаете постоянно. И то, и другое затрагивает суть успеха: создание сильных ритуалов, которые помогают выполнять значимую работу.

Недавно я обнаружил, что этот метод проявляется и в моей попытке похудеть. В течение долгого времени моей шаткой целью было снизить вес до 170 фунтов. Проблема, конечно же, в том, что это показатель, а не естественная конечная точка: работа не прекращается, когда я достигаю желаемого веса. Гораздо лучше и продуктивнее поработать над привычками.

В частности, над тремя самыми важными:

  • Фокусироваться не на том, что я ем, а на том почему я ем. Не нужно есть от скуки, в качестве бегства или развлечения — я ем лишь когда я голоден и когда мое тело хочет еды. Еда должна служить мне.
  • Чувствовать голод один раз в день и ждать, пока тело попросит еды.
  • Не перекусывать после 8 часов вечера, кроме двух раз в неделю, когда я хочу себя побаловать.

Развивая эти три привычки, я обнаружил кое-что замечательное. Чем больше я сосредотачиваюсь на них и чем меньше зацикливаюсь на желании снизить вес, тем ближе я подхожу к достижению первоначальной цели.

Я обнаружил, что аналогичное происходит и с проектами. Ключевым в моей работе всегда было достаточное количество проектов в повестке дня одновременно — работа, которая вовлекает и мотивирует меня делать что-то конкретное, помогающее моим читателям, слушателям и клиентам.

Постоянный поток интересных проектов означает, что я всегда работаю над чем-то значимым, чем-то, что продвигает мою работу и в конечном итоге приносит больше успеха мне и моим потребителям.

Цели часто слишком конкретны, чтобы к ним стремиться. По той же причине я против пятилетних планов: если вы точно знаете, чего достигните через пять лет, вы, вероятно, либо слишком осторожничаете, либо не учитываете все риски в карьере или жизни.

Вместо того, чтобы стремиться к некоему показателю, сосредоточьтесь на том, что вас к нему приведет. Обычно это означает выполнение проектов и выработку полезных для вас привычек.

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#продуктивность

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