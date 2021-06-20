Эти люди часто кажутся застенчивыми, но они умны, конкурентоспособны и жёстки, считает предприниматель и основатель Y Combinator.

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Перевод издания «Идеономика».

Пол Грэм JD Lasica/Flickr

Большинство людей считают ботаников тихими и застенчивыми людьми. В обычных социальных ситуациях они такие же тихие и застенчивые, каким был бы звездный футболист, оказавшийся в центре симпозиума по физике. И по той же причине: это рыба, вытащенная из воды.

Но кажущаяся неуверенность ботаников — это иллюзия, потому что остальные люди наблюдают за ними в обычных социальных ситуациях. А на самом деле некоторые ботаники довольно яростны и жестки.

Яростные ботаники — небольшая, но интересная группа. Как правило, они чрезвычайно конкурентоспособны — я бы сказал, более конкурентоспособны, чем высококонкурентные не ботаники. Они принимают конкуренцию близко к сердцу.

Отчасти из-за недостатка эмоциональной зрелости, которая не дает им дистанцироваться, но также потому, что в состязаниях, в которых они участвуют, меньше случайности, и поэтому в них более естественно принимать результаты на свой счет.

Яростные ботаники также зачастую несколько самоуверенны, особенно в молодом возрасте. Может показаться, что ошибочные представления о своих способностях — это недостаток, но эмпирически это не так. До определенного момента уверенность — это самоисполняющееся пророчество.

Еще одно качество, которое можно найти у самых яростных ботаников, — это интеллект. Не все ботаники умны, но яростные — всегда, хотя бы умеренно. Если бы они не были умны, у них не хватило бы уверенности быть жесткими.

Также существует естественная связь между ботанством и независимым мышлением. Трудно иметь независимое мышление, не будучи несколько неловким в социальном плане, потому что общепринятые убеждения часто ошибочны или, по крайней мере, субъективны.

Ни один человек, одновременно обладающий амбициями и независимым мышлением, не захотел бы тратить усилия, чтобы вписаться в эти общепринятые рамки. А независимое мышление яростных ботаников, очевидно, скорее агрессивное, чем пассивное: они вовсе не находятся в неведении относительно существующих правил, скорее правила их раздражают.

Я не так уверен, что яростные ботаники нетерпеливы, но, похоже, большинство из них именно такие. Это заметно в разговоре, так как они часто перебивают. Это просто раздражает, но у наиболее перспективных и жестких ботаников это связано с более глубоким нетерпением в решении проблем. Возможно, состязательность и нетерпеливость яростных ботаников — не отдельные качества, а два проявления одного основополагающего — одержимости.

Когда все эти качества объединяются в достаточном количестве, результат получается довольно внушительным. Наиболее ярким примером яростных ботаников может быть «Двойная спираль» Джеймса Уотсона. Первое предложение книги звучит так: «Я никогда не видел, чтобы Фрэнсис Крик держался скромно», а Крик, портрет которого он продолжает рисовать, — это типичный яростный ботаник: блестящий, социально неловкий, конкурентоспособный, независимый, самоуверенный.

Портрет героя Уотсон рисует с самого себя. Ему недостает социальной осведомленности, но это делает оба портрета намного более реалистичными, потому что он открыто излагает всевозможные мнения и мотивы, которые скрыл бы более уравновешенный человек.

Более того, из истории ясно, что яростное ботанство Крика и Уотсона было неотъемлемой частью их успеха. Независимость мышления заставляла их применять подходы, которые большинство других людей игнорировало, их самоуверенность позволяла работать над проблемами, которые они понимали только наполовину, а нетерпение и состязательность давали им возможность получить ответы раньше других.

То, что ботаники могут быть жесткими и яростными, неизвестно не только многим нормальным людям, но даже некоторым молодым ботаникам. Особенно на раннем этапе ботаники проводят так много времени в обычных социальных ситуациях и так мало занимаются реальной работой, что получают гораздо больше свидетельств своей неловкости, чем силы.

Так что найдутся те, кто прочитает это описание яростного ботаника и поймет: «Хм, это же я». И теперь я обращаюсь к тебе, молодой яростный ботаник.

У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость заключается в том, что твоя ярость будет большим подспорьем в решении сложных проблем. И не только тех научно-технических проблем, которые традиционно решают ботаники. Чем дальше идет прогресс, тем больше появляется областей, где вы можете достичь успеха. И стать богатыми, ведь 7 из 8 самых богатых людей Америки — яростные ботаники.

Действительно, быть яростным ботаником, вероятно, даже более полезно в бизнесе, чем на изначальной территории ботаников — в науке. Здесь жесткость кажется необязательной. Дарвин, например, не был особенно жестким.

Но быть генеральным директором компании определенного размера, не проявляя жесткости, невозможно, поэтому теперь, когда ботаники могут добиваться успеха в бизнесе, им будут доставаться все более громкие победы.

Плохая новость заключается в том, что если не тренироваться, твоя жесткость превратится в озлобленность, и ты станешь интеллектуальным задирой: сварливым системным администратором, форумным троллем, хейтером, поборником новых идей.

Как избежать этой участи? Работать над амбициозными проектами. Если они будут успешными, это принесет тебе удовлетворение, которое нейтрализует озлобленность. Но не обязательно добиваться успеха, чтобы почувствовать его: простая работа над тяжелыми проектами доставляет даже самым яростным ботаникам чувство удовлетворения. А те, кому не доставляет, по крайней мере, чем-то заняты.

Другое решение может заключаться в том, чтобы как-то выключить свою жесткость — при помощи медитации, психотерапии или чего-то в этом роде. Может быть, некоторым это поможет. Я не знаю наверняка. Но мне это не кажется оптимальным решением. Если вам дают острый нож, то, на мой взгляд, лучше его использовать, чем тупить лезвие, чтобы не порезаться.

Если вы выбрали амбициозный маршрут, вас ждет попутный ветер. Сейчас самое время быть ботаником. С прошлого века мы наблюдаем переход власти от торговцев к техническим специалистам — от харизматичных людей к компетентным — и я не вижу на горизонте ничего, что могло бы положить этому конец. По крайней мере, до тех пор, пока ботаники сами не покончат с этим, создав сингулярность.