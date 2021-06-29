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Идеи для продуктивных людей от человека, который полгода писал про продуктивность Статьи редакции
Без списка дел и запрета на прокрастинацию.
Автор Bloomberg Арианна Коэн за полгода опросила почти 200 экспертов о том, как закончить скучный проект, выполнить задачу в пятницу после обеда, оставаться форме и работать, когда покидают силы.
Коэн написала об этом несколько материалов и выделила для себя пять правил продуктивности, которые изменили её повседневный подход к работе.
1. Избавьтесь от списка дел
Коэн рекомендует вместо него использовать «Яркий метод», который она подробно описала в другом материале. Это стратегия календарного планирования от специалиста по тайм-менеджменту Келли Нолан.
Метод предполагает, что нужно завести цифровой календарь и выделить в нём время для каждого дела, включая подъём, душ, выбор одежды, зарядку, приём пищи и досуг.
По мнению Нолан, такая система наглядно показывает, что в определённое время человек физически не может приступить к другой задаче. Благодаря этому чёткому таймингу он не будет разрываться между делами.
2. Предлагайте даже плохие идеи
Чтобы выбрать 50 тем для текстов, автору материала Арианне Коэн пришлось придумать 200 идей. Предлагать даже невыдающиеся идеи ей рекомендовала директор креативной студии Sing Sing в Лос-Анджелесе Ади Гудрич. По её мнению, важны не они сами, а процесс обсуждения.
3. Прокрастинируйте с пользой
Если не хочется выполнять утомительную или трудную рабочую задачу, учительница средней школы Бостона Лилли Маршалл советует приняться за другую. Она называет это «продуктивно откладывать дела на потом».
Арианна Коэн старается заменить скучную задачу другими срочными делами на день, а не заниматься онлайн-шопингом вместо работы.
4. Проявляйте скромный энтузиазм
«Каждый сам себе продавец», — считает Эллен Беннет, основательница магазина спецодежды для кулинаров Hedley & Bennett. Она так увлечённо рассказывает клиентам о фартуках, что они сами рассказывают о ней знакомым.
5. Будьте дипломатичны
Когда вы отвергаете «идиотский план» своего коллеги, знайте, что ваша идея тоже не произведёт на него никакого впечатления, предупреждает корпоративный психолог из Пенсильванского университета Адам Грант.
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