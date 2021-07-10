Материал издания «Кинжал».

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Наш знакомый Ибрагим вечно попадает в одну и ту же ситуацию — делает задачи через «не хочу». Например, жена просит Ибрагима повесить полочку. Ибрагим обещает сделать в ближайшее время.

Проходит день, второй, десятый — полочки нет. Ибрагим даже не брался. Если спросить его почему, он скажет что-то в духе «Да просто времени не было». На самом деле времени прошёл вагон, он уже успел много раз вынести мусор, сделать уборку, решить сложнейшие задачи на работе, сходить на тренировку, даже приготовить домашнюю пиццу. Всё — кроме полочки.

Почему? Потому что внутри у Ибрагима сопротивление к этой задаче. Он молодой хозяин, поэтому ещё не знает, как вешать такого рода полочки, на что, где брать крепёж, как правильно работать дрелью и т. д. Вроде все вопросы по отдельности несрочные, но гора этих вопросов давит. А сверху ещё чувство вины, что жена попросила, а он всё никак не соберётся.

Что делать

Ведущие ибрагимологи нашей страны сходятся во мнении, что Ибрагим не вдохновил себя на выполнение этой задачи. А именно:

Не разобрался, чего именно хочет его жена. Почему полочку? Какую? Почему именно здесь? Может быть, здесь лучше подойдёт не полочка, а крючки на самоклейке?

Не увидел для себя «картинки» хорошего результата. Какие положительные изменения случатся в их семейной жизни после того, как появится полочка?

Склеил в одно дело изучение вопроса, подготовку и исполнение. Получился такой «комок неопределённости», который трудно разделить на понятные части.

В итоге получилась задача, за которую не хотелось браться. А можно было так:

Уточнить задачу: «Зачем тут полочка?», «Что мы будем на неё класть?»

Вместе с женой сформулировать, как бы они могли вместе получить пользу от этой полочки.

Отдельно изучить вопрос о полочках, отдельно собрать инструменты, отдельно — повесить. И после каждого этапа благодарить себя за проделанную работу.

При необходимости — попросить о помощи. Например, если у тестя есть дрель, то почему бы жене не позвонить ему?



Теперь Ибрагима не гложет нудная непонятная задача, а вдохновляет перспектива улучшения его с женой жизни.

В работе

Такой подход даёт много преимуществ помимо того, что дела делаются быстрее:

Люди на работе ощущают, что вас реально волнуют их задачи и вы хотите их делать хорошо. Когда вы общаетесь с ними про их задачи, это в миллион раз ценнее, чем когда молча соглашаетесь.

Часто ваше общение помогает вам прийти к более удачным решениям, чем изначальная задача. Хотели текстовый документ — пообщались — сделали презентацию — она сработала лучше.



Вам намного легче преодолевать трудности в работе, потому что вы в целом живёте в более расслабленном и счастливом состоянии.



«Но у меня скучная и бесполезная работа!»

Тут как посмотреть.

Одно дело — если человек пытается себя вдохновить, но не находит поводов и обстоятельств. Например, если вы работаете в библиотеке, в которую никто никогда не приходит, и тут чем ни занимайся — никакой пользы ни для кого. Тогда, если вы хотите заниматься полезным и интересным делом, стоит подыскать другое место работы.

А бывает, что у человека просто нет привычки себя вдохновлять. Что тут скажешь…

Детей вдохновляет Моргенштерн. Подростков вдохновляет Илон Маск. Взрослые вдохновляют себя сами.

Материал подготовили в издании «Кинжал». В нём пишут о том, что даёт преимущество в жизни: работе, саморазвитии, переговорах и отношениях в коллективе, деньгах, личном счастье и психическом здоровье.