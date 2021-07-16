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Личный опыт
Виктория Степанова

Пример: владелец магазина комиксов уличил детей-посетителей в краже и разобрался в ситуации без полиции и скандала Статьи редакции

Попросил у девочек номера родителей и пригласил их в магазин на беседу.

1 1 комментарий
126 просмотров

Управляющий «Магазином комиксов в Южно-Сахалинске» Леонид заметил трёх школьниц, которые несколько дней подряд приходили к одному и тому же стеллажу. После их ухода он обнаружил пропажу — дети вынесли из магазина четвёртый том манги «Моя геройская академия».

Книги из «Магазина комиксов в Южно-Сахалинске»
Лёнчик OLED-модель @blasterisfaster
Сегодня у себя в магазине спалил ОПГ из девочек-воришек.

Стали часто заходить несколько девчонок и подолгу ковыряться в коробках со значками перекладывая их из стороны в сторону — это сразу вызывает подозрение.

Ходили день, два, а вчера после их ухода на полке пропала книжка.

В магазине у предпринимателя не было видеонаблюдения. Он предположил, что дети ещё поблизости, и обратился к администрации торгового центра. По камерам владелец магазина увидел, что девочки рассматривали украденную книжку прямо у входа.

Лёнчик OLED-модель @blasterisfaster
Но это ладно, у меня камер нет, но камеры есть в ТЦ и я логично предположил, что дети не будучи умными — выйдя на улицу тут же начнут рассматривать украденное. И я оказался прав. Запись с камеры на крыльце ровно это и показала — девчонки стали разглядывать лут. https://t.co/WAgHKHve3n

Камеры ТЦ также записали сам момент кражи из холла. Леонид решил, что скоро дети появятся снова — в тот день они были в магазине дважды. Так и случилось — девочки пришли на следующий же день и хотели купить кружку.

Предприниматель остановил школьниц и спокойно спросил, как они предлагают решать проблему. Дети притворились, что ничего не понимают. Тогда Леонид сказал, что у него есть запись с камеры наблюдения, где они выносят из магазина, а потом листают на улице книжку.

Девочки расплакались и начали сваливать вину друг на друга, но пообещали всё вернуть. Оказалось, что кроме книги они взяли ещё и повязку — мерч по аниме «Наруто». Леонид успокоил их и попросил дать номера телефонов родителей.

Лёнчик OLED-модель @blasterisfaster
Я объяснил девчонкам, что лучше я сейчас поговорю с их мамами и они «получат по жопе», чем я сейчас вызову полицию, родителей оштрафуют, а девчонок поставят на учёт.
Лёнчик OLED-модель @blasterisfaster
И от этого, они, если честно — немного опешили. Я не кричал на них, я не ругал их, не стыдил их. Более того, я прекрасно понимаю, в какой непростой и неприятной ситуации оказались дети по собственной глупости. И конечно же мне их искренне жаль.
Лёнчик OLED-модель @blasterisfaster
Я и сам тут между делом папа маленького ангелочка и ещё неизвестно кто мне вот так позвонит в вечер пятницы и что скажет.

Школьницы не стали сопротивляться, и предприниматель позвонил родителям прямо при них. Со взрослыми он тоже говорил без угроз: объяснил ситуацию и попросил прийти в магазин, чтобы во всём разобраться.

Одна из матерей отреагировала спокойно и попросила напугать дочь тюрьмой, чтобы ей неповадно было воровать. Мама другой девочки подумала, что это розыгрыш, и сама перезвонила дочке. Та в слезах во всём призналась.

Третья девочка ничего не крала — она прикрывала подруг. Но её родителям в профилактических целях Леонид тоже решил позвонить. Трубку взял папа, спокойно выслушал и приехал через десять минут.

Отец девочки оказался бывшим полицейским, рассказал Леониду про других родителей и пообещал строго поговорить со своим ребёнком. К его дочери у предпринимателя не было материальных претензий, и на этом они попрощались.

В субботу в магазин должны прийти мамы двух других девочек, и Леонид обещает поделиться продолжением истории.

#комиксы #аниме #малыйбизнес

1 1 комментарий
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Чудесный браслет

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А в субботу в магазин приедут полицейские по заявлению о попытке домогательства к девочкам (ведь камер-то нету), и тогда начнётся настоящая потеха...

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