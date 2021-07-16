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Пример: владелец магазина комиксов уличил детей-посетителей в краже и разобрался в ситуации без полиции и скандала Статьи редакции
Попросил у девочек номера родителей и пригласил их в магазин на беседу.
Управляющий «Магазином комиксов в Южно-Сахалинске» Леонид заметил трёх школьниц, которые несколько дней подряд приходили к одному и тому же стеллажу. После их ухода он обнаружил пропажу — дети вынесли из магазина четвёртый том манги «Моя геройская академия».
В магазине у предпринимателя не было видеонаблюдения. Он предположил, что дети ещё поблизости, и обратился к администрации торгового центра. По камерам владелец магазина увидел, что девочки рассматривали украденную книжку прямо у входа.
Камеры ТЦ также записали сам момент кражи из холла. Леонид решил, что скоро дети появятся снова — в тот день они были в магазине дважды. Так и случилось — девочки пришли на следующий же день и хотели купить кружку.
Предприниматель остановил школьниц и спокойно спросил, как они предлагают решать проблему. Дети притворились, что ничего не понимают. Тогда Леонид сказал, что у него есть запись с камеры наблюдения, где они выносят из магазина, а потом листают на улице книжку.
Девочки расплакались и начали сваливать вину друг на друга, но пообещали всё вернуть. Оказалось, что кроме книги они взяли ещё и повязку — мерч по аниме «Наруто». Леонид успокоил их и попросил дать номера телефонов родителей.
Школьницы не стали сопротивляться, и предприниматель позвонил родителям прямо при них. Со взрослыми он тоже говорил без угроз: объяснил ситуацию и попросил прийти в магазин, чтобы во всём разобраться.
Одна из матерей отреагировала спокойно и попросила напугать дочь тюрьмой, чтобы ей неповадно было воровать. Мама другой девочки подумала, что это розыгрыш, и сама перезвонила дочке. Та в слезах во всём призналась.
Третья девочка ничего не крала — она прикрывала подруг. Но её родителям в профилактических целях Леонид тоже решил позвонить. Трубку взял папа, спокойно выслушал и приехал через десять минут.
Отец девочки оказался бывшим полицейским, рассказал Леониду про других родителей и пообещал строго поговорить со своим ребёнком. К его дочери у предпринимателя не было материальных претензий, и на этом они попрощались.
В субботу в магазин должны прийти мамы двух других девочек, и Леонид обещает поделиться продолжением истории.
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