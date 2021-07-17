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Рид Хоффман: «Я фанат игр. И это не шахматы» Статьи редакции
Основатель LinkedIn и венчурный инвестор рассказал, какие игры помогли ему добиться успеха в бизнесе. Перевод издания «Идеономика».
В дискуссиях с учредителями и инвесторами, а также в интервью я часто рассказываю, какую роль сыграли в моей карьере игры. Это стало причудливой гранью моей публичной персоны: Рид Хоффман, игроман.
Я люблю игры и люблю о них говорить. Но раньше эти разговоры никогда не касались самих игр. В лучшем случае упоминались одна-две игры для размышления.
А в последнем эпизоде Greymatter мой друг, соавтор Blitzscaling и фанат игр Крис Йе глубоко погрузился в детали того, как игры сформировали мою личность и карьеру.
Мы не только обсудили, почему я считаю игры ценными для предпринимателей, но и довольно пристально рассмотрели конкретные игры, которые повлияли на мою жизнь.
Почему игры — это серьёзная стратегия
По моему опыту, игры — один из лучших способов понять важную область стратегии. Стратегия возникла на основе военных действий не на жизнь, а на смерть.
Выберете хорошую стратегию, и ваше племя или нация выиграют битву или войну. Выберете плохую, и можете перестать существовать. Чтобы разрабатывать выигрышные стратегии, военные придумали варгеймы как способ изучения различных стратегий и анализа конкретных сценариев.
И хотя большинство игр, сыгравших важную роль в моей жизни, не относятся к варгеймам, у них есть аналогичная способность задавать ключевые вопросы и отвечать на них:
- Как выразить стратегию последовательно?
- Какая связь между стратегией и целями?
- В чём разница между стратегией и тактикой, и как они сочетаются друг с другом?
- Как можно сделать стратегию более эффективной?
- Какие стратегии лучше всего работают против определенных типов противников?
Игры позволяют игрокам развивать то, что немцы называют «fingerpitzengefühl» или «ощущение на кончиках пальцев», для решения этих ключевых вопросов в нестабильном и быстро меняющемся мире.
Какие типы игр учат стратегии
Люди, слыша, что я играю в игры, часто думают, что я имею в виду шахматы или го. Думаю, они смотрели слишком много фильмов, где злой гений и бравый герой душевно играют в шахматы в жерле вулкана.
Шахматы и го — прекрасные игры, которые помогают эффективно настроить разум. Они требуют целеустремленности, умственной сосредоточенности и размышлений. Но они не учат стратегии, которая нужна в этом мире.
Проблема в том, что у шахмат и го нет внешних переменных. Ни везения, ни изменчивой погоды, ни внешних рыночных сил. Игры полностью прозрачны. Вы видите всё, что есть на доске.
Да, благодаря этому они стали честным и элегантным спортом, но эта прозрачность делает их плохим аналогом реального мира. Вы можете найти книгу по шахматам, в которой перечислены тысячи известных маневров, каждый из которых назван в честь бывшего гроссмейстера.
Например, сицилианская защита — очень популярная и эффективная шахматная стратегия. Она появилась в 1594 году. Изучение исторических стратегий не готовит вас к реальному миру, где вы не можете просто сказать: «Это в точности то же, что произошло 400 лет назад, когда Джулио Чезаре Полерио играл с Джеронимо Кашио».
Мне нравятся игры, которые требуют навыков, вознаграждают тех, кто знает правила, и зачастую имеют корпус общих стратегий и тактик. Но в них также присутствует элемент неопределённости и случайности, будь то броски кубиков, конкурентные уловки или неполная информация.
Это делает их более близкими к реальному миру, включая мир бизнеса. Вот почему игры стали для меня неотъемлемой частью развития бизнес-стратегий и теорий, которые я разработал и внедрил.
Даже такая простая игра, как покер Техасский Холдем, помогает развить стратегические инстинкты. Когда закрытые карты переворачиваются и разыгрываются («флоп», «тёрн» и «ривер»), случайность, которой это сопровождается, требует корректировки стратегии вероятностным, а не детерминированным образом.
Это вам не ситуация с четким набором вариантов, как во время обучения в Гарвардской школе бизнеса. Вам приходится самостоятельно проработать эпистемологию, то есть разобраться: во что я верю? Во что я не верю? Как мне научиться? Откуда мне это узнать?
Другой ключевой фактор заключается в том, что игры могут давать немедленную обратную связь. В отличие от реального мира, где требуются недели, месяцы и даже годы, чтобы увидеть результаты, игра позволяет попробовать что-то и повторить за очень короткий период времени, возможно, всего за несколько часов.
Последняя общая характеристика игр, в которые я играю, — это то, что они многосторонние. Самые интересные игры — это не просто поединок по армрестлингу. Они представляют собой сложное сочетание конкуренции, сотрудничества и структурированных маневров.
Конечно, не каждая игра даёт полезные навыки межличностного общения. Рассмотрим игру «Дипломатия», в которую я играл, кажется, только дважды. Я быстро понял, что это не та игра, в которую я хотел бы играть со своими друзьями. Я вспомнил мультик из четырёх серий об этой игре.
Сначала человек спрашивает трёх игроков, сидящих в ряд за столом: «Настоящий игрок «Дипломатии», пожалуйста, встаньте». Двое людей за пределами ряда встают, и их улыбки превращаются в шокированные лица. И затем они оба падают замертво, пораженные кинжалами в спину, в то время как средняя фигура стоит. Явный «победитель».
Проблема «Дипломатии» в том, что единственный способ победить — солгать и предать своих друзей. Когда я впервые сыграл в «Дипломатию» ещё в детстве, люди, с которыми я играл, потом не разговаривали друг с другом целую неделю. Поэтому я сказал друзьям: «Мы больше не играем в эту игру».
Игра №1: Tactics II
Я открыл для себя Tactics II, когда спустился в игровой магазин и попросил настольную игру начального уровня. Это варгейм с базовой картой и набором фишек для различных воинских частей, таких как пехота и танки, с разными атрибутами.
Вы осматриваете поле битвы, размещаете свои отряды, а конфликты разрешаются бросанием кубиков. Бой вероятностный. Не факт, что ваш танк побьёт пехоту или наоборот, поэтому нужно учитывать неопределённость в своих планах и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам с помощью плана (или планов) «Б».
Хотя игра весьма проста, я начал задавать вдумчивые вопросы:
- Какова цель?
- Какова стратегия?
- Кто противники?
- Какова их стратегия?
- Как выглядит поле битвы?
- Что может повлиять на битву?
- Как эта стратегия должна взять верх над стратегией противника?
- И почему эта стратегия возобладает?
Совокупность тактик формирует стратегию, но тактика также может определять стратегию. Например, если вы что-то понимаете в тактике танковых сражений, чего не понимают ваши противники, вы можете прорваться через их ряды, и затем это станет частью вашей стратегии.
Но вам по-прежнему нужна умная тактика для реализации этой стратегии — вы можете выстроить свои танки таким образом, чтобы скрыть свои намерения и удивить умного противника характером вашей атаки.
Но даже если ваша стратегия лучше, чем у вашего противника или противников, вам всё равно нужно быть готовыми к адаптации, потому что случай может сорвать самые умные планы. Это часто проявляется в мире стартапов. Не нужно судить о вещах исключительно по результатам.
Вы можете создать правильную стратегию и выбрать правильную тактику, но всё равно потерпеть неудачу, потому что «бросок кубиков» сыграет против вас. Вам нужна твёрдость и интеллектуальная честность, чтобы точно решить, ошиблись ли вы или вам просто не повезло.
Это один из принципов, который Энни Дьюк очень хорошо описывает в своей книге «Принцип ставок», посвящённой покеру и принятию решений. Дьюк советует не зацикливаться на «результате», а учит принимать решения, обрабатывать и оценивать.
Словом, после игры нужно задавать не вопрос «Я выиграл или проиграл?» а, скорее, «Правильно ли я сыграл? Или мне просто повезло?» Кстати, иногда вам просто везёт.
Существует игровая механика, называемая механикой преимущества. Её используют в игре Dungeons and Dragons. Вы можете получить преимущество с помощью союзника или магии.
Преимущество означает, что вместо одного раза вы можете бросить кубик дважды и выбрать лучший результат. Вот в чём суть стратегии: дать себе шанс бросить кубик как можно больше раз, чтобы получить самые высокие шансы на победу.
Игра №2: RuneQuest
Впервые я познакомился с Dungeons and Dragons (D&D), когда мне было девять лет. Няня, которую нанял мой отец, владела высокоэффективной техникой утихомиривания маленьких мальчиков — она позволяла им убивать монстров и добывать сокровища в фантастическом мире.
Техника работала настолько хорошо, что я спрашивал отца: «Тебе не нужно встретиться с кем-нибудь? Мне нужна няня».
И хотя впервые я познакомился с консольными ролевыми играми благодаря D&D, любимой такой игрой стала RuneQuest. Я обнаружил, что мои товарищи по школе, которые играли в D&D, увлекались тем, что называется «пауэргейминг».
Это неустанное стремление сделать своего персонажа (игрового аватара) настолько богоподобным и могущественным, насколько это возможно. Пауэргеймер с гордостью сказал бы: «Я Паладин 20-го уровня с мечом +5». Многим нравится этот стиль, но мне нет.
Мне хотелось сочетания повествования и варгейма. Я хотел создавать историю и решать головоломки и проблемы, а не просто убивать драконов (если только убийство дракона не спасало родной город моего клана).
Одним из отличий RuneQuest от D&D был акцент на навыках и боях. Персонажами RuneQuest могут быть актеры или следопыты, а не только воины. (Кстати, в более поздних версиях D&D тоже появилось распределением по навыкам.)
К тому же однажды я обнаружил, что штаб-квартира компании Chaosium, создавшей RuneQuest, находится в нескольких минутах ходьбы от моего дома!
Один из моих друзей жил в том же квартале, где располагалась компания, и, поскольку они, вероятно, не должны были устраивать игровую компанию в частном доме, команда RuneQuest была очень любезна со своими соседями, в том числе с соседскими детьми.
Мы с другом стали ходить туда и познакомились с командой. Когда они создали пакет сценариев со следующим выпуском RuneQuest, я подумал, что это небрежная работа. Я прошёлся по нему с красной ручкой и поделился своим мнением с соавтором RuneQuest Стивом Перрином.
Я думал, что увижу в его лице: «О, Боже, я не могу поверить, что этот ребёнок пытается учить меня бизнесу». Но, к счастью, Стив был любопытным и интеллектуальным, поэтому он прочитал мой комментарий, задавая вопросы вроде: «Почему ты так подумал? А тут почему ты это решил?».
Я изложил свои аргументы, и в конце встречи он спросил меня: «Ты хочешь работу?».
«Что вы имеете в виду?» — спросил я.
«Я тут работаю кое над чем ещё, — сказал Стив. — Взгляни на это и скажи мне, что думаешь. Если придумаешь что-то полезное, я заплачу тебе за это». Я с готовностью согласился, даже не спрашивая, сколько он готов заплатить.
Думаю, с пятницы до понедельника я спал около трёх часов, все остальное время работал. А потом, после школы в понедельник, я пошёл и сдал свой проект.
За выходные я сделал всё, от затягивания сюжетных линий до добавления и удаления персонажей. Я также переработал математику сложности встреч. На тот момент я играл в игры уже несколько лет, поэтому мог использовать большой практический опыт.
Стив прочитал мою работу и сказал: «Отлично! Ты будешь считаться соавтором и получишь гонорар, потому что помог улучшить продукт». Когда они выпустили Borderlands, я получил чек за свою работу, который с гордостью принёс отцу.
«Где ты взял этот чек?», — спросил отец, подозрительно глядя на меня.
«Я немного поработал над RuneQuest», — сказал я.
Отец задумался на секунду и сказал: «Хорошо. Но этот чек мы положим на депозит. Тебе нельзя тратить эти деньги».
Я думаю, тогда у него появилась надежда, что его одержимый играми ребёнок когда-нибудь получит работу.
Ролевые игры также показывают, что смысл игры — это нечто большее, чем просто «победа». В таком варгейме, как Tactics II, вы либо выигрываете, либо проигрываете. В RuneQuest или в реальной жизни вы можете преуспеть или потерпеть неудачу в своих поисках или запуске продукта.
Но вы не говорите: «Я выиграл!» потому что нашли больше золота или достигли желаемой цели. Также важно, какой вы человек и какое влияние оказали на общество в целом.
Теперь мы лучше понимаем, что ролевые игры — это не просто игры. Это также импровизация и совместное повествование. Тут нет кого-то главного, кто говорит всем, что делать.
Вместо этого вы нащупываете свой путь и учитесь проявлять лидерство косвенным путем или через влияние. И это отличная подготовка к миру предпринимательства и многим моментам жизни.
Все мы проживаем жизнь с историей, проносящейся в голове. Фактически, подавляющее большинство из нас переживает общую историю, потому что мы не единственные люди в нашем повествовании. Суть жизни — найти способ сотрудничать, чтобы вместе рассказать гораздо лучшую историю.
Игра №3: «Колонизаторы»
«Колонизаторы» (или просто «Катан») — часть явления, известного как «Немецкие игры». Работники в Германии, как правило, возвращаются домой около 17:00, оставляя семье гораздо больше свободного времени, чтобы вместе поиграть в игры.
Количество настольных игр на душу населения в Германии выше, чем в любой другой стране мира! Кроме того, послевоенное отвращение немецкой культуры к прямым конфликтам и войнам заставило немецкие семьи избегать традиционных военных игр.
В результате появился новый жанр игр, ориентированный на экономику и добычу ресурсов, с множеством путей к победе. «Катан», опубликованный в 1995 году, стал международным хитом и сделал немецкий игровой жанр популярным во всём мире, в том числе в Америке.
Как и большинство немецких игр, «Колонизаторы» намного сложнее, чем американская настольная игра, с гораздо более глубоким набором правил. Я рекомендую, если вы раньше не пробовали эту игру, не начинать играть, просто прочитав правила. Постарайтесь найти опытного игрока и попросите его научить вас, играя в набор различных обучающих игр.
Например, когда я учу друзей, мы играем так, чтобы у всех были видны карты. Так мы используем ход каждого игрока в качестве инструмента для обучения. Совместная игра помогает всем начинающим игрокам быстрее научиться различать хорошие и плохие ходы.
С «Колонизаторами» меня познакомил мой друг Том Тодаро, с которым я вместе работал в PayPal. Том спросил меня, играл ли я когда-нибудь в «Катан». Когда я ответил «нет», он сказал: «О, ты должен попробовать!» К этому моменту я уже несколько десятков лет не играл в настольные игры, и, конечно же, проиграл первые пять-десять игр. Но постепенно научился.
Все игроки пытаются выиграть, но им приходится сотрудничать в этих сделках. Возможно, вам придётся убеждать другого игрока торговать с вами, а не с третьим игроком, и у каждого из вас есть собственный план относительно этой сделки.
Это хорошо заметно в предпринимательстве в Кремниевой долине. Предпринимательство — это не соло занятие. Вы «торгуетесь» с инвесторами, клиентами, сотрудниками, поставщиками и партнёрами. Как и в игре, предпринимательство включает в себя элементы вероятности и везения.
У вас может быть хорошая начальная стратегия, но если «бросок кубиков» радикально изменит ситуацию, вам придётся изменить свою стратегию соответственно. К счастью, как и в «Катане», есть несколько путей к победе, и никогда не поздно перейти на альтернативный путь.
Я играю в «Колонизаторов» уже два десятилетия, и она остается моей любимой игрой для обучения предпринимательской стратегии.
Комментарий удален
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