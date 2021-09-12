Менеджмент энергии: управляйте не временем, а ресурсами

Материал издания Reminder.

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Чем больше сил у вас на работу, тем быстрее вы её выполните, а значит, успеете больше.

Как всё успеть? Казалось бы, ответ давно дал тайм-менеджмент: надо составить список дел, расписать, какое время на них уйдет, и придерживаться плана. Но в реальности всё происходит немного иначе. Вы берётесь за первое занятие, и оно занимает у вас не 30 минут, а полтора часа.

Прежде чем взяться за следующий пункт, вам приходится ответить на срочный телефонный звонок, разговор растягивается ещё на полчаса — и вот уже составленный план не имеет смысла.

Сторонники альтернативного подхода предлагают управлять не временем, а энергией. Если у вас есть силы и настроение, чтобы эффективно работать, то вам легче будет и справиться с поставленными задачами, и принимать решения, и распределять свое внимание.

Этот подход не отменяет календари и списки дел — он лишь ставит на первое место ваше физическое и ментальное состояние и предлагает позаботиться о нём.

Типы «энергии»

Авторы известной статьи из Harvard Business Review выделяют четыре основных источника энергии. Подробнее они написали об этом в книге «Жизнь на полной мощности».

Физическая энергия. Это ваше общее физическое самочувствие. Чтобы сохранять его в норме, авторы советуют позаботиться о здоровом сне, включить в режим дня регулярную физическую активность, сократить потребление алкоголя, переключиться на более здоровую еду. Эмоциональная энергия. Это знак ваших эмоций: позитивный или негативный. Заниматься работой лучше со спокойным оптимизмом и уверенностью в себе, а не в порыве гнева, с раздражением или безразличием уставшего человека. Эмоциональную перезагрузку обеспечивают, например, дыхательные практики. Также помогают любые акты благодарности: можно поговорить с коллегой или даже написать письмо человеку, который вам помог в прошлом. Наконец, авторы статьи рекомендуют учиться смотреть на возникающие в ходе рабочего дня проблемы под другим углом: «Как я буду относиться к случившемуся через шесть месяцев?», «Чему меня научил этот опыт? Что полезного я извлек из него?». Так больше шансов, что локальные кризисы не вытянут из вас все силы.

Интеллектуальная энергия. То, на что направлены ваши мысли и внимание. Для сфокусированной работы как нельзя лучше подходят принципы Deep Work: удалить внешние раздражители (типа смартфона) и отвести временной отрезок на текущее задание и только на него.

Духовная энергия (никакой эзотерики: в оригинале — spirit, в книге — гармония). Всё, что связано с ощущением смысла деятельности: если ваши сегодняшние задачи соотносятся с тем, во что вы верите, в чем видите своё предназначение, то у вас найдутся силы, чтобы справиться с ними. Определить свои ценности и цели можно, например, пройдя тест на сильные черты характера или составив долгосрочные планы на жизнь. Мы писали об этом в прошлых статьях: 1, 2, 3.



Короткий тест

Проверьте, всё ли у вас в порядке с энергией. Отметьте пункты, которые вам соответствуют:

Тело

Мне редко удается спать 7-8 часов в день, и я часто чувствую усталость по утрам.

Я часто пропускаю завтрак или заменяю его перекусом.

Я мало занимаюсь спортом (кардионагрузка реже 3 раз в неделю, силовые тренировки реже 1 раза в неделю).

Я не делаю короткие перерывы на отдых в течение рабочего дня и часто обедаю за работой или вовсе пропускаю прием пищи.

Эмоции

Я часто чувствую раздражение, нетерпение или тревогу во время работы, особенно если появляются сложности.

Я мало времени провожу с семьей и близкими, а когда я с ними, я не посвящаю им всё своё внимание.



У меня не хватает времени на занятия, которые приносят мне больше всего удовольствия.



Я редко выражаю людям благодарность и так же редко хвалю себя за достижения и таланты.



Мысли

Мне сложно сконцентрироваться на чем-то одном, я легко отвлекаюсь в течение дня, особенно на телефон.

Большую часть дня я решаю сиюминутные проблемы и мало времени уделяю занятиям, которые принесут больше пользы в долгосрочной перспективе.



Я мало времени уделяю самоанализу, планированию и новым идеям.



Я работаю по вечерам и в выходные и почти никогда не отключаю рабочие уведомления.



Дух

На работе я мало занимаюсь тем, что у меня лучше всего получается и что я больше всего люблю делать.

Есть существенный разрыв между тем, что я считаю важным в жизни, и тем, как я на самом деле распределяю своё время и энергию.



На мои решения больше влияют внешние факторы, чем внутреннее ощущение моей цели и предназначения.



Я мало времени и энергии уделяю тому, чтобы позитивно влиять на своё окружение и на мир.

