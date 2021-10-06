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«Наши миры не так далеки друг от друга»: история сантехника, который стал облачным инженером Статьи редакции
Преподаватель облачных технологий и топ-менеджер Google Cloud Форрест Бразил рассказал о Дэниеле Синглетари, который благодаря своему опыту работы сантехником смог получить сертификацию AWS, изучить облачный стек и стать DevOps-инженером.
Бразил отмечает, что сантехник превосходил выпускников ИТ-университетов по навыкам, которые нужны облачным специалистам. Ему достаточно было подтянуть практические знания по технологиям.
Для этого Синглетари создал своё резюме на AWS, изучил полный стек облачных технологий и написал руководство «Облако для сантехников», которое распространилось в LinkedIn с 200 тысячами репостов и привлекло HR-менеджеров.
«Большая вонючая история»
Когда бушевал Covid-19, Дэниел понял, что устал от своей работы — он трудился в коммерческом и жилом районе Атланты по 11 часов день, занимаясь исправлением «одних из самых грязных и вонючих проблем в стране».
Однажды ему позвонили по поводу необъяснимого запаха в торговом центре — Дэниел с коллегой отправились выяснять, в чем дело. Приехали и поняли: это сточные воды.
Изучив уборные, Дэниел заметил странное: вокруг основания унитазов струился поток воздуха. Когда он приподнял один из унитазов, сантехника обдало порывом мерзкого ветра. Это было не то, что необычно, а вообще невозможно в нормальной ситуации, ведь канализационные трубы не должны пропускать воздух.
Чтобы найти причину, Дэниэл с напарником три дня прочёсывали здание с двух сторон, вскрывая и проверяя всю сантехнику в помещениях. В результате они нашли два возможных источника воздушного потока — в парикмахерской и ресторане.
Проблема усложнилась: нельзя проверить трубы в ресторане, не закрывая его. Тогда Дэниелу пришла идея провести тест — он открыл дымовую шашку у вентиляции на крыше, чтобы проследить, куда пойдёт дым.
Оказалось, кто-то подключил вытяжку ресторанной печи к канализационной системе, нагнетая воздух в трубы. Проблема была решена, но желание Дэниела бросить работу сантехника только выросло.
Проблема с вентиляцией помогла Дэниелу добиться успеха в облаках
В это время сосед ИТ-специалист предложил Дэниэлу выполнить задание Cloud Resume Challenge от Форреста Бразила. Желающим нужно было пройти сертификацию AWS базового уровня и разместить своё резюме в облаке, чтобы получить от Бразила рекомендацию и помощь в поиске работы.
Спецификации проекта требовали, чтобы участник Cloud Resume Challenge изучил систему управления версиями, CI/CD, Python, JavaScript и другие элементы облачного стека. Этот проект даже превосходил то, что нужно облачным специалистам в реальной жизни.
Дэниэл приступил к работе — он смог быстро запустить сайт, но застрял на создании счетчика посетителей и бэкенд-части проекта.
Чтобы решить проблему, сантехник купил доску и нарисовал структуру проекта по аналогии с тем, как устроена канализационная система, и начал исключать места, где проблемы быть не могло.
В результате у него получилась настоящая облачная инфраструктура, пишет Бразил.
Несколько недель Дэниэл работал после 11-часовых смен, чтобы доделать проект. В результате у него всё получилось отлично, считает Бразил.
Одно из основных требований к резюме — написать рассказ в блоге о своих знаниях и навыках. Публикация Дэниела «Руководство по облаку для сантехников» стала вирусной в LinkedIn — её репостили более 200 тысяч раз. Всего через месяц после окончания проекта Дэниела наняли инженером по облачному DevOps — и, по словам Бразила, тот отлично справляется с работой.
Бразил отмечает: в успехе Дэниела нет ничего необычного — это результат труда, настойчивости и навыков, которые сантехник освоил во время своей деятельности. Они отлично ложатся на работу инфраструктурой команды:
- Он знал как устранять проблемы. Учитывая серьёзность проблемы (воняло всё здание), Дэниел выбрал не временные меры, а планомерно перебирал варианты, пока не нашёл источник и решение.
- Он умеет сотрудничать. Дэниел работал с коллегой на протяжении всего процесса и разделял задачи, чтобы ускорить процесс «отладки». Это означает, что и парное программирование для него — естественное дело.
- Он умеет проверять и наблюдать. Выражение «дымовое тестирование» используется в контексте тестирования ПО — оказалось, что оно может иметь и буквальное значение. Дэниел использовал его, чтобы найти источник проблемы вместо того, чтобы делать случайные предположения.
- Он понимает необходимость непрерывной работы бизнеса. Дэниелу приходилось искать источник проблемы, не останавливая предприятия — он не мог перекрыть воду во всём здании на несколько дней, пока разбирается, что произошло.
По словам Бразила, резюме Дэниела — лучшее, что он видел в своей жизни. Он считает, что те, кто упорно занимаются саморазвитием и пробуют себя, смогут сменить работу: среди облачных инженеров есть люди из торговли, HR, сферы питания, менеджеров. Нужно лишь желание и усердие.
Как по мне смоук-тест - это поверхностное тестирование ПО (запуск программы и проверка критических кейсов), чтобы отдать на более глубокое тестирование. Сантехник занимался тестированием компонентов системы с целью найти неисправность. Как по мне, цели у обоих отличаются. Только название совпадает.
Преподаватель облачных технологий и топ-менеджер Google Cloud Форрест Бразил рассказал о Дэниеле Синглетари, который благодаря своему опыту работы сантехником смог получить сертификацию AWS, изучить облачный стек и стать DevOps-инженером.
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