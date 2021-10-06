Меня осенило: наши миры не так и далеки друг от друга.

Начнем с того, что проблемы не всегда проявляются в понятной форме — как ошибки COR и поиск выходящего канализационного воздуха. Мы сужали круг поиска с двух сторон подобно тому, как вы пишете код с пробелами между модулями и комментариями — так можно поэтапно пройтись по нему, а не переделывать всю логику.

Затем мы использовали дымовые шашки, чтобы заставить проблему проявиться. Пусть даже немного нестандартным способом. Подобно тому, как тесты для кода могут показать, где кроется проблема. Для их разработки тоже иногда приходится мыслить нестандартно.

Чтобы решить проблему и не нарушить бизнес-процессы, нам пришлось работать ночью. Облако ничем не отличается: если вы найдёте проблему, вы не сможете остановить работу системы для устранения ошибки — ведь на первом месте ваши пользователи и данные.

