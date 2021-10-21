Давид Аракелян начал с торговли в ларьках в 90-е, работал в игорном бизнесе, строил маршруты для вывоза мусора и торговал пивом. Сейчас он открывает для других несколько пивных магазинов в месяц и берёт за каждый 150 тысяч рублей.

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В начале 2011 года предприниматель купил пивной магазин в Петербурге, но через полгода разорился из-за повышения аренды. Он сразу снял новое помещение и своими силами оборудовал под продажу пива.

Магазин приносил небольшую прибыль, поэтому в конце года Давид Аракелян продал его. Но забыл удалить объявление с сайта, и ему позвонили с просьбой помочь открыть такой же магазин. Так предприниматель начал новый бизнес и сделал «под ключ» 130 магазинов в Москве и Петербурге.

Ассортимент одного из магазинов

Оглавление

Первый опыт в торговле

Я переехал из Армении в Ленинград в 1986 году и поступил в Политехнический институт на вечернее отделение. Тогда ещё действовал закон о тунеядстве: если ты учился на вечернем, это не давало тебе права не работать.

Я устроился на завод токарем, потом меня призвали в армию, и я вернулся туда работать уже слесарем. Мы неплохо получали, была сдельная оплата: сколько сделал, столько и заплатят.

Теперь на месте завода бизнес-центр, а рядом торговый центр «Охта молл» citywalls.ru

Потом при Ельцине началась волна банкротств: в 1993 году завод разорился, и всех уволили без выходного пособия. Полгода было очень голодное время. Я пошёл продавцом в ларёк, поднабрался опыта, скопил денег, и в 1995 году мы с другом детства арендовали киоск за $400 в месяц.

Днём — ларёк, вечером — институт. Я стал небедным студентом — купил первую машину и ездил на ней за товаром в Апраксин двор или на Северный рынок. Мы продавали продукты и алкоголь. В основном наценка на всё была 30%, а на жвачки Love is и Turbo — 100%.

После двух-трёх месяцев торговли мы заработали хорошие деньги и арендовали второй киоск ближе к метро за $1000 в месяц. Мы наняли продавцов и договорились с нашим товарищем, что он будет обеспечивать безопасность ларьков за $100 в месяц.

Привозили на точки товар, пересчитывали все джин-тоники, сникерсы, жвачки, вносили их в тетрадки учёта и разъезжались каждый по своим делам. Когда случались неприятности, нам звонили на пейджеры или домашние телефоны.

Давид Аракелян в 90-е

Каждый день никто не приходил с автоматами, как в фильмах показывают. Ночью могли вскрыть ларёк или припугнуть продавца, но деньги не вымогали. Рэкет в основном был милицейский.

Как-то раз милиционеры подбросили нашему продавцу пистолет в рукав куртки. Они пытались предлагать свои услуги: «Мы сейчас возьмём Marlboro, бутылку абсента и водку Smirnoff. Если будет ещё кто-то приходить, ты нам звони на 02, спрашивай такого-то». Ну, развод в общем.

Другой милиционер с собакой навязался нас охранять по ночам, но не давал никакой гарантии. Мы ему платили, чтобы избавиться от проблем, которые могли получить от него же. Налоговая приходила искать нарушения. На бумажке сразу писали цифру. Либо плати официальный штраф 5 млн рублей, либо $500 сейчас.

Ларьки не приносили сверхприбылей. Мы зарабатывали от $500 до $1000 в месяц. Хорошо зарабатывали те, кто держали десятки ларьков или торговали палёной водкой — это было прибыльно. Мы старались вести дела честно, насколько это было возможно в то время.

Мои ровесники помнят объявления на ларьках: «Куплю золото», «Куплю ваучеры». Мы тоже хотели заработать на ваучерах — приватизационных чеках, которые можно было обменять на акции предприятий.

Брали у людей ваучеры в ларьках и меняли их на деньги или товары. Потом надо было ездить на биржу и продавать ваучеры за доллары. Поездки занимали много времени, и мы перестали этим заниматься.

В 1995 году администрация города изменила требования к архитектуре киосков: их нужно было выкупить вместе с землёй и перестроить. У нас были накопления, но не такие. Ларёк с участком тогда стоил дороже квартиры. Власти провели конкурс, земля досталась другим людям, наши ларьки снесли.

У нас остался товар, мы с другом его поделили и сбывали, как могли. Я всё продал на реализацию музыкальным клубам.

Потом мы попробовали с партнёром торговать в другом месте, но мы обанкротились и плохо расстались. Слава богу, дружба осталась, но бизнеса не получилось — это урок. Очень важно иметь хорошего партнёра или не иметь совсем.

Карьера в игорном бизнесе и логистике

В 1996 году я устроился охранником в зал игровых автоматов. У владельцев бизнеса было около 20 точек по городу и рестораны, где иногда проходили криминальные банкеты. Мы успокаивали бандитов, чтобы они всех не перестреляли.

Потом меня повысили до управляющего и стали платить процент с прибыли трёх лучших залов. Я занимался инкассацией, наводил порядки. Не богоугодное дело, но очень прибыльное. Если переводить на сегодняшние деньги, я зарабатывал около 300 тысяч рублей в месяц.

У нас было золотое правило — мы никогда не играли сами. В компьютер вносят алгоритм, и аппарат выдаёт меньше денег, чем нужно. Иначе бы люди не проигрывали столько.

Тогда я получил самый жёсткий опыт в жизни и научился решать вопросы. Один из залов как-то раз взорвали. Нас там не было, но люди пострадали. Клуб находился в хорошем месте в центре города, и на помещение претендовала одна крупная финансово-промышленная группа, которая существует до сих пор.

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В 2001 году мы как-то раз с напарником пришли на точку, а там оказались другие собственники. Прежний владелец продал сеть и эмигрировал за границу. Они по-человечески отнеслись и напоследок заплатили нам какие-то деньги.

Их хватило на первое время, а потом друг предложил мне неплохую подработку на складе, где перерабатывали соки. У меня была способность с нуля делать карьеру, и через несколько месяцев я уже был бригадиром грузчиков, дальше стал кладовщиком, потом начальником склада. Карьерный рост быстро закончился, и я переехал в Москву, где мне предложили присоединиться к интересному логистическому проекту. Моей задачей было сократить затраты на вывоз мусора в разных городах хотя бы на 15-20%.

Первые полгода я искал поставщиков оборудования, софта и операторов связи для GPS-приборов. Некоторые ездили со мной по регионам тестировать систему.

На работе

В пять часов утра я садился в мусоровоз с ноутбуком и GPS-прибором, отмечал на карте каждую контейнерную площадку и строил кратчайшие пути от двора до полигона. Сейчас маршруты строит «Яндекс», тогда это было в диковинку.

Ещё мы ставили на мусоровозы датчики уровня топлива и понимали, кто ворует дизель. Некоторые руководители автопарков даже разрешали водителям воровать: чем больше экономия топлива, тем меньше выделялось на следующий год.

Как-то раз я возвращался с работы на служебную квартиру в Барнауле и в двери была записка: «Заходишь в подъезд — береги голову». После 90-х относишься к такому философски. Хотят по башке дать — дадут. Меня это только подстегивало. Я показал записку напарнику, он сказал, это нормально.

Я заметил, что водители после работы выпивают в рюмочной. Я стал угощать их и доказывал, что не москвич — ребята не любили столичных начальников. Сначала они с недоверием ко мне относились, но постепенно я начал выведывать у них какие-то тайны.

Мне оплачивали суточные, служебные квартиры, питание и проезд. Зарплата была 100 тысяч рублей в месяц. Проект поровну финансировали частные инвесторы и региональные администрации. Но в 2010 году власти перестали выделять деньги, и проект закрыли.

Первый пивной магазин

В 2011 году я вернулся в Петербург и открыл ИП. Сторговался и за 100 тысяч рублей купил уютный пивной магазин в районе метро «Проспект Просвещения». Арендная ставка была высокой — 60 тысяч рублей в месяц за помещение площадью 21 м², но ничего лучше я тогда найти не смог.

Первый магазин на проспекте Просвещения, 38

Сделал медицинскую книжку и полгода сам стоял за прилавком. Продавал пиво на розлив, которое сам заказывал у дистрибьюторов. Ещё не было санкций, и я брал много импортных сортов из Германии, Чехии и Голландии. Было вкусное пиво из Украины и Белоруссии, но сейчас качество у них испортилось.

Когда начал торговать, в округе закрылось несколько конкурентов. С одним мы общались и до сих пор созваниваемся. Он мне как-то позвонил и сказал: «Я понял, что не смогу с тобой конкурировать, и устроился по специальности». Он закончил какой-то финансовый вуз, и после закрытия магазина сделал карьеру в банке.

Дневная выручка у меня была максимум 25-30 тысяч рублей, а прибыль — от 50 до 100 тысяч рублей в месяц в зависимости от сезона.

Первое время сам стоял за прилавком. Тогда можно было торговать до 23 часов. Не мог ни в банк съездить, ни на день рождения сходить, поэтому решил нанять продавца. Но когда приходит продавец, выручка всегда падает. У неё была 17-18 тысяч рублей в день.

Но я знал потенциал своего магазина и объяснял ей: если в магазин идут за пивом или рыбой — это плохо, если идут к тебе — это хорошо. А она мне: «Я что, должна танцевать перед покупателями?». Я ей ответил: «Как хочешь, но выручка должна быть выше».

Интерьер «Пив-Пункта»

Я платил продавщице 1000 рублей в день на испытательном сроке, а после него ещё доплачивал процент с выручки. В подсобке был туалет с душем, диван, холодильник — все условия. Купил ей калькулятор и швабру, которую она попросила — помещение небольшое, работали без уборщицы.

Обеды ей оплачивал, плюс литр кваса в день летом, разрешал бесплатно брать сидр или рыбу в выходной. Папе продавщицы платил, чтобы он за кондиционером смотрел, а её сыну разрешал делать уроки за моим столом.

В работе как в отношениях: ты сначала должен дать человеку что-то, а потом с него требовать.

Через несколько месяцев арендодатель повысил аренду до 80 тысяч рублей. Я не мог попросить у него скидку, потому что он каждый месяц приезжал за деньгами и видел очередь из покупателей. Продать бизнес целиком не успел — собственник уже нашёл другого арендатора на помещение.

Я распродал стол, шкаф, холодильник, витрины и музыкальный центр из магазина и за 25 тысяч рублей в месяц арендовал помещение в торговом комплексе «Славянский базар» на улице Подвойского. С ремонтом мне помог друг и не взял денег за работу. В 2012 году я открыл новый магазин. Сначала торговал сам, потом нанял продавца.

Магазин в «Славянском базаре»

У меня было нечто среднее между баром и магазином. Это отдельный вид бизнеса, который многие считают рассадником алкоголизма. Люди пили пиво за столиком, и я пускал их в служебный туалет. Это очень не нравилось продавцам из соседних отделов.

В торговый комплекс почти не заходили новые люди, на Просвещения трафик был лучше. Приходилось искать какие-то способы альтернативных продаж.

Постоянные покупатели звонили с похмелья и просили занести пива. Доставлять алкоголь нельзя, но я договорился с доставкой суши, чтобы их курьеры заодно разносили наше пиво.

Как появилась идея открывать магазины для других

Прибыль в «Славянском базаре» была меньше — около 50 тысяч рублей в месяц. Через полгода я решил, что перерос этот бизнес, и выставил его на продажу на «Авито» и специализированных сайтах по продаже бизнесов.

Магазин продал легко, потому что устроил покупателю тест-драйв — тогда такого ещё не было. Он стал спрашивать про прибыль, и я предложил ему в течение недели приходить в магазин в удобное время и наблюдать, сколько людей приходит, какая выручка.

Он купил его за 250 тысяч рублей, а я потратил на открытие где-то 50 тысяч рублей. На эти деньги заплатил налоги и рассчитался с поставщиками, а на остаток жил сам и думал, чем заняться дальше.

После продажи магазина я забыл снять объявление с сайтов, и мне позвонили с просьбой помочь с открытием пивного магазина. Я ответил, что перезвоню — непонятно было, как оценить свои услуги. Прикинул, сколько сам был бы готов отдать за такое. Перезвонил и назвал человеку сумму 40 тысяч рублей.

В итоге мы так и не начали работать, но я благодарен ему за идею. Во время открытия своего магазина у меня были мысли помогать другим. Я на своём опыте понял, что если, например, неправильно замерил рекламные вывески — потерял деньги, и так на каждом шагу. Но я не мог сформулировать эту идею, потому что голова была забита тем, как выжить.

Когда появились деньги, я освободился, сел и упорядочил мысли. Помню, как публиковал объявление о помощи в открытии магазинов на «Авито» и думал: «Сейчас нажму “ОК” и посыпятся звонки, как я на них отвечать буду? А вдруг что-то не получится?».

Первым мне позвонил Анатолий, с которым мы за год открыли четыре магазина. Когда открыли первый, он остался доволен и снова обратился ко мне через какое-то время — попросил помочь со вторым, потом с третьим. Он сам уже всё умел, но всё равно хотел открывать со мной. Я ему сделал скидку 50%.

Первый магазин Анатолия тоже назывался «Пив-Пункт»

Где предприниматель находит клиентов и за что они ему платят

Первые клиенты находили меня через «Авито», теперь уже работает «сарафанное радио». Сложно отследить, откуда обо мне узнают. Люди звонят и говорят: «Кто-то дал ваш номер, уже не помню кто». Свой сайт делал несколько раз, и меня начинали заваливать звонками, поэтому от него отказался.

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Я начал открывать магазины для других в 2012 году и сперва всё делал сам: заказывал наружную рекламу, находил на улице строителей и предлагал им со мной поработать.

Потом кто-то мне сказал: «Почему ты не наймёшь рекламное агентство?». Я стал искать подрядчиков и пять лет собирал команду, с которой теперь работаю на постоянной основе.

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Если я открываю магазин «под ключ» — это стоит 150 тысяч рублей. Аванс — 75 тысяч рублей , остаток — можно отдавать по частям до открытия магазина. Стараюсь разделить оплату на этапы: 25 тысяч рублей после подписания договора аренды помещения, ещё 25 тысяч — после покупки оборудования, и последние 25 тысяч — после открытия.

Первым делом подбираю заказчику пять вариантов помещений в том районе, того метража и по той цене, которую мы обговорили заранее.

Тут нельзя давать слабину: если человек хочет арендовать 20 м² за 5000 рублей, говорю, что у нас с ним ничего не получится. Предприниматель должен уметь рисковать, если не умеет — это надолго. Человек будет сомневаться на каждом этапе: сегодня выберет плитку, а завтра захочет ламинат. Такие проекты я называю неинтересными: 150 тысяч рублей растягиваются на три месяца, и в итоге ты получаешь 50 тысяч рублей в месяц.



Сроки проекта зависят от того, как быстро я найду и согласую с клиентом помещение. Иногда работаю с риэлторами, но им тяжело объяснить, что нужно.

Помню, сказал девушке: «Найдите помещение, чтобы рядом не было конкурентов». Она предложила помещение, где конкурент был за соседней дверью. И говорит: «А я всё время с другой стороны приезжала, не видела».

У меня на аутсорсинге есть юрист, которая помогает моим клиентам открыть ИП, составить уведомление об открытии магазина для Роспотребнадзора, оформить уголок потребителя и сделать по закону наружную рекламу, чтобы её согласовали в комитетах по печати и архитектуре и выдали разрешение на установку.

Даже если ты снаружи клеишь наклейку на дверь или окно, её надо согласовать.

Названия магазинов часто я придумываю, иногда клиенты приходят с готовыми. Некоторые хотят название, как у других. Мы предупреждаем, что это под их ответственность.

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Лицензию в нашем бизнесе получать не нужно: мы не продаём крепкий алкоголь. Потом я нахожу продавцов с опытом и медкнижками, а бухгалтер из моей команды помогает официально трудоустроить работников и составить квартальные отчёты для налоговой.

Затем обучаю продавцов работать с кассой и оборудованием для розлива, даю скрипты продаж. У моего подрядчика-айтишника за 100 тысяч рублей можно купить кассу с софтом, завести в него все наименования продукции, списывать остатки пива и делать отчёты, сравнивать, сколько выручки за смену делают разные продавцы.

Общий совет всем — устанавливать видеонаблюдение и не доверять продавцам инкассацию и расчёты с поставщиками. В 2016 году я нанял девушку, которая украла выручку. Оказалось, она обнесла уже несколько магазинов, и её объявили в розыск. Нас с собственником магазина потом допрашивали.

С тех пор я фотографирую всех кандидатов и храню их данные. В Питере есть сообщество предпринимателей, которые занимаются пивом, и мы рассказываем друг другу в чате о недобросовестных продавцах.

Давид Аракелян рекомендует менять продавцов каждые 6-8 месяцев, чтобы не падали продажи

Дальше даю клиентам список необходимого инвентаря и они потихоньку его покупают к открытию. Если у человека небольшой бюджет, подсказываю, где можно взять подержанные гастроёмкости и качественную витрину за 20 тысяч рублей, а не за 30 тысяч. На разницу можно купить много вяленой рыбы.

Потом помогаю сформировать ассортимент. Если неподалёку от магазина есть элитные жилые комплексы и во дворе стоят дорогие машины — можно заказывать больше импортных сортов. В любом магазине должен быть «джентльменский набор»:

Светлое пиво — фильтрованное и нефильтрованное.

Тёмное пиво — фильтрованное и нефильтрованное.

Пиво уровня «Жигулёвского».

Импортные и крафтовые сорта.

Эль.

Сидр — яблочный, грушевый, сухой, полусухой и сладкий.

Вишнёвое пиво.

Медовуха.

Квас и лимонад — летом.

Рыба — вобла и камбала.

Снеки — солёные орешки, чипсы и гренки.

Некоторые спрашивают: «А нам точно нужно Жигулёвское пиво?». Можно поставить один крафт, но в магазин не будут заходить люди с низким достатком. Успех — это когда у вас бабушка с пенсии берёт рыбу или квас для окрошки. Надо на всех ориентироваться.

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В отличие от франшизы у меня всё свободно: я не навязываю клиентам своих подрядчиков или поставщиков. Сам менял их в зависимости от того, как они себя вели. Заказчики могут работать с моей командой или привлечь своих специалистов. Мой гонорар всё равно будет 150 тысяч рублей.

Если человек у меня попросил строительную бригаду, могу вообще не брать с него денег — мне не жалко, пусть забирает. Но мне интереснее брать проект целиком, два или три в месяц. Раньше, бывало, найдёшь помещение, а тебе говорят: «Спасибо, дальше мы сами. Вот тебе десять тысяч рублей».

Я был на энтузиазме и по телефону сразу всё рассказывал. Через неделю звонишь человеку, а он уже собирается сам дела вести, и ты понимаешь, что тебя использовали.

Теперь все консультации для новых людей только за деньги — 5000 рублей в час . Обычно мы беседуем с человеком два часа, я помогаю ему сформировать ассортимент для магазина или мини-бара и делюсь контактами поставщиков и подрядчиков.

После консультации некоторые сразу понимают, что не готовы этим заниматься, а с другими разговор перерастает в проект. В таких случаях я могу вычесть сумму консультации из своего гонорара.

Были люди, которые заплатили аванс и пропали. Звоню — не берут трубку, пишу — читают и не отвечают. В один месяц таких случаев было два — никто из них так и не объявился. Был случай, когда у человека возникли проблемы в семье, и ему было уже не до магазина. Я часть аванса ему вернул.

Сколько стоит открыть магазин и что может пойти не так

В Петербурге открыть «под ключ» магазин площадью 20 м² обойдётся как минимум в 800 тысяч рублей .

Стройматериалы и мебель (барная стойка, полки, фальш-стена для крепления кранов) — 150 тысяч рублей.

Мой гонорар — 150 тысяч рублей.

Касса с программным обеспечением — 100 тысяч рублей.

Товар, гастроёмкости, весы — 100 тысяч рублей.

Аренда — около 100 тысяч рублей за первый месяц и залог.

Холодная комната для хранения пива — 90 тысяч рублей.

Холодильное оборудование для рыбы и бутылочного пива — 50 тысяч рублей.

Вывески и листовки — 50 тысяч рублей.

Оборудование для розлива поставщики выдают бесплатно.

В пустых помещениях, где нужно провести электрику, установить сантехнику, положить плитку на полы, выровнять и покрасить стены и потолок ещё как минимум 600 тысяч рублей уйдёт на ремонт .

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Также я открываю «под ключ» магазины-бары — это объекты общественного питания с другой формой налогообложения и бухгалтерией.

Помещение должно быть не меньше 50 м² со столиками и туалетом для посетителей.

Сейчас как раз открываем такой — там только на ремонт ушло 700-800 тысяч, а вся смета была 1,5 млн рублей.

Такие проекты затягиваются дольше, чем на месяц. Недавно выбил у собственника помещения арендные каникулы на три месяца. Два месяца уйдёт на открытие магазина, и ещё один клиент отработает бесплатно. Экономия 60 тысяч рублей, на которые он может купить 25 бочек пива. Делаю всё, чтобы человек мне с удовольствием отдал мой гонорар.

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Пока я беру за магазины-бары как за обычные, но планирую пересмотреть прайс и брать больше. Таких проектов сейчас мало, в основном заказчики хотят магазины.

Пару лет назад я мог за 350-400 тысяч открыть бизнес «под ключ». Для людей это были подъемные деньги. Можно было кредит взять или накопить. Теперь на магазин нужно закладывать 1 млн рублей .

Обычно за сезон цены растут на 20-30%, а в этом году стройматериалы подорожали на 300-400%. Некоторые перезванивают мне спустя полгода после первого разговора и не понимают, почему так дорого.

С 2012 года я открыл уже 130 пивных магазинов: четыре из них в Москве, остальные в Петербурге. Последний проект в Москве запустил в 2017 году. Тогда и там, и в Питере можно было открыть магазин «под ключ» за 300-400 тысяч рублей.

Выручка магазинов и мини-баров колеблется от 300 тысяч рублей до 1,5 млн рублей в месяц в зависимости от расположения, ассортимента и формата точки. В среднем вложения в магазин окупаются за 12-15 месяцев.

В начале я даю оценку проекту и могу сделать прогноз по выручке, но не гарантирую заказчикам, что их магазины будут прибыльными. Те, кто называют точные сроки окупаемости и прибыль, как мне кажется, врут.

В России собственники вообще могут выкинуть тебя из помещения или поднять аренду. Когда мы открывали магазин с петербургским рок-музыкантом, нас тоже подставили арендодатели.

Мы сняли отдел в их магазине фермерских товаров, потому что они обещали привлечь других арендаторов. В итоге пивной магазин так и остался там один. А покупатели не любят заходить в пустые помещения. Торговля не пошла, и через три месяца владелец закрыл магазин.

Но мы остались в хороших отношениях, и я благодарен ему за это. Новым заказчикам я даю контакты и тех, у кого бизнес пошёл, и тех, кто прогорел. В магазины моих клиентов они могут съездить как в шоу-рум.

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Есть обиженные клиенты, которые пишут о моей работе плохие отзывы. Один мне подпортил рейтинг на «Авито». Мы выбирали с ним помещение, и он захотел магазин в павильоне. Торговать можно только в тех, где есть фундамент, кадастровый номер и подведены коммуникации.

Я предупредил, что лучше не рисковать, но они с женой захотели именно павильон. Согласился сделать там магазин под его ответственность, но надо было брать с клиента расписку.

Прошло время, он звонит и жалуется: «Пришёл участковый, оштрафовал, потому что там торговать нельзя. Почему ты меня не отговорил?». Я считаю, предприниматель должен отвечать за свои решения, а не искать виноватых. Всем мил не будешь.

Конечно, я тоже допускаю ошибки. Лет шесть-семь назад мы сверлили в помещении пол и проткнули трубу с горячей водой. Она залила доски, и мне пришлось за свой счёт купить новые. Тогда дерево не так дорого стоило, и я не ушёл в минус, но прибыль получилась меньше.

С тех пор я всегда запрашиваю у собственника помещения схему всех коммуникаций.

Кому предприниматель открывает магазины и почему работает без партнёров

Успех магазина зависит от владельца: сам он работает или с продавцом, развивает магазин или пускает всё на самотёк. Ко мне как-то обратилась за консультацией молодая пара. Ребята переехали из Новосибирска и вообще не знали, чем хотят заниматься. У них были сбережения, и чтобы их не спустить, решили вложить в дело.

Я им помог, и теперь у них два успешных магазина. Ребята молодцы, хорошо ведут Instagram, занимаются маркетингом. Они тоже ошибались, но теперь говорят, что я дал им путёвку в жизнь. Я помогаю людям не только открывать магазины, но и учу вести бизнес.

Но обычно ко мне обращаются люди с опытом в бизнесе или менеджеры со сбережениями, которые они хотят куда-то вложить. Топ-менеджеры «Газпрома» заказывали у меня магазины и до сих пор ими владеют.

Но бывают и очень неприятные случаи: одни клиенты продавали в магазине запрещённые вещества. Пиво для них было ширмой.

Через какое-то время после открытия я всем звоню узнать, как дела. Нет такого, что я открыл магазин и забыл человека. Некоторым я потом помогаю повысить продажи. Мы договариваемся о гонораре, и я работаю на точке два-три раза в неделю по несколько часов в день.

В некоторые магазины я захожу как тайный покупатель и проверяю продавцов на знание ассортимента. Потом рассказываю клиенту, если человек грубо отвечает, сидит в телефоне или выпил на работе, и советую принять меры. За это я денег не беру, просто помогаю тем, с кем мы в хороших отношениях.

Большинство клиентов остались довольны сотрудничеством. Мы общаемся, встречаемся, они до сих пор совета спрашивают. Многие уже другим бизнесом занимаются, для них пивной магазин стал стартом. Некоторым я помогал продать магазин.

Были у меня клиенты — два друга детства, которые вместе владеют крупным бизнесом в Питере. Открыли магазин, они два месяца отработали, а потом он попросил помочь от него избавиться.

У них начались тёрки из-за магазина, и они решили его продать, чтобы не потерять основной бизнес. Я предложил купить их магазин своему новому клиенту. Они сами договорились, а я получил процент со сделки.

Мне многие предлагают что-то делать вместе: шиномонтаж открыть или автосервис. Помню, лет семь назад я чуть не влип. Мне предложила вместе работать женщина, которая открывала «под ключ» салоны красоты.

Я не очень понимаю в этих делах, и мы решили, что я возьму 30% гонорара. Первого клиента нашла она — человек оказался из криминальных авторитетов.

Мужчина хотел своей дамочке открыть в подарок салон. И моя партнёрша их обманула: они договорились о дорогом оборудовании, а она взяла дешёвое. Потом у нас заказчиком был неприятный разговор в Мерседесе Гелендвагене.

Спасло только то, что мы с заказчиком оба родом с Кавказа, и нашли общий язык. С партнёрши как с гуся вода: даже не поняла, что могла живой из машины не выйти.

Им она вернула часть денег за оборудование, а мне мои 30% гонорара отдавала по 500-1000 рублей. Не отвечала на мои звонки, заблокировала меня в соцсетях и до конца сумму так и не вернула.

Теперь я отсеиваю партнёров, как актёр Джордж Клуни. У него есть свой ресторан, куда он приглашает людей на переговоры и смотрит, как они ведут себя с официантами. Если человек оскорбительно относится к другим, когда выпьет, я с ним работать не буду.

Сейчас я мог бы управлять самой крупной сетью пивных магазинов. Меня 9 лет спрашивают, почему я не открою свой магазин и не начну продавать франшизу. На пенсии я открою свой барчик, но это будет не в России. Сейчас мне нравится свобода: у меня есть время на другие проекты.

Давид Аракелян на кулинарном мастер-классе