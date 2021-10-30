Профессор коммуникаций из Университета Вашингтона Мэтт Макгаррити призывает меньше зацикливаться на чистоте речи. Перевод «Идеономики».

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Много лет назад я выступал с 15-минутным докладом об онлайн-выступлениях на Toastmasters. Это было большое собрание с парой сотен зрителей, глубоко интересующихся публичными выступлениями. Потом, во время обеда, я пообщался с некоторыми слушателями. Многие хвалили мою речь, кто-то хотел обсудить эту тему более подробно.

А один парень подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Вы сказали «эм» тридцать восемь раз». Уверен, он думал, что для меня это жизненно важная информация. В некоторых клубах Toastmasters есть специальные люди, которые считают слова-связки. Во время моего выступления он сидел сзади и ставил отметку каждый раз, когда я произносил «э-э» или «эммм». Он не хотел мне зла, но в его комментарии была явная критика.

Вам, наверное, говорили, что отсутствие «эм» — это важный фактор успеха речи. Я выступаю перед публикой и преподаю более 35 лет и не считаю, что слова-паразиты имеют большое значение. Конечно, есть исключения. Тому, кто говорит «эм» через каждые три слова, нужна помощь — потому что это отвлекает.

Однако для подавляющего большинства ораторов попытки избавиться от всяких «эм» и «хм» не стоят потраченного времени. Моя точка зрения основана на понимании обработки речи в лингвистике. Когда вы это узнаете, то перестанете переживать из-за «эм». Но при этом сможете уменьшить их количество в своей речи.

Почему мы говорим «эм»?

У людей прекрасный речевой аппарат. За миллисекунды мы можем перевести мысль в лингвистическую концепцию, собрать нужные слова в правильном порядке, а затем сформулировать ее — с соответствующей интонацией — собеседнику.

Мощность умственной обработки, необходимая для формулирования высказывания, поразительна. Но иногда нам нужно немного больше времени, чтобы понять, что мы собираемся сказать. Возможно, мы используем необычное слово и нам нужно обдумать, как сделать это правильно.

Иногда бывает так много вариантов слов и предложений, что требуется время, чтобы выбрать один. В общем, «эм» возникает в моменты неопределенности и разрывов между формулировкой и произношением. Ваш мозг заполняет пробелы «эм», пока вы не поймете, что сказать дальше. Почему просто не промолчать? Потому что «эм» нужно слушателю. Это сигнал: «Эй, я все еще говорю. Сейчас небольшая задержка в потоке слов, но я еще не закончил». Это информация для слушателя о том, что разговор еще не закончен и вы вот-вот продолжите.

«Эм», «ну» и «эээ» — это не слова-паразиты, которые вкрадываются в вашу речь. Они играют жизненно важную роль в сглаживании процесса производства, обработки и взаимодействия речи.

«Эм» действительно приносит пользу слушателям. Они привлекают внимание. Так, исследование Майкла Эрарда говорит о том, что детям часто полезно слышать «эм», это заостряет их внимание на слове, которое следует за паузой. «Эм» часто возникают, когда речь заходит о менее предсказуемых предметах. Не только потому, что говорящему требуется дополнительное время, чтобы подобрать слово из своего лексикона, но и потому, что это помогает слушателю легко интегрировать неожиданный контент. Это особенно важно для детей, которые учат новые слова.

В одном исследовании, посвященном «эм», слушатели должны были идентифицировать определенные слова из спонтанной речи с «эм» и без «эм». Быстрее получилось в речи с «эм». Слова-связки усилили внимание к последующей речи, и участники нажимали на кнопку быстрее, когда слышали нужное слово. В аналогичном исследовании участники определяли формы на основе словесных инструкций. Опять же, быстрее получилось в случае с «эм». Автор даже называет «эм» типом вокального жеста, который дает слушателям возможность заглянуть в сознание говорящего — на мой взгляд, интригующая концепция.

Слушатели же считают «эм» неподготовленностью. В формальных условиях это может быть проблемой. По данным одного исследования, слушатели считают выступающих, начинающих с «эм», менее уверенными в своих ответах, чем тех, кто скрашивал свою речь эквивалентными паузами. То есть люди, которые потратили столько же времени при ответе на вопрос, но не использовали «эм», выглядели более уверенными в ответе. Работник Toastmaster, считавший мои «эм», вероятно, был такого же склада ума.

В менее формальной обстановке такой недостаток подготовки считается положительным моментом. Например, одно исследование показало, что слушатели считают людей, использующих «эм» в спонтанной речи, более расслабленными. А другое — что «эм» положительно влияет на эффективность говорящих. В ходе эксперимента участники звонили людям и пытались убедить их принять участие в исследовании. Лингвистов интересовало, насколько успешно звонящие смогут убедить собеседников оставаться на линии.

Участники, которые говорили умеренно быстро, делали паузы и использовали «эм», оказались более успешными, чем те, у кого не было таких «запинок». Исследовательская группа предположила, что отполированная речь без «эм» звучала слишком заскриптовано. Представьте собеседование, на котором ответы кандидата выглядят чересчур механическими и заранее отрепетированными. Когда я был коучем по соревновательной речи, я часто с этим сталкивался. Излишне отполированные спикеры, которые не использовали ни одного «эм», казались фальшивыми. Так что моя текущая позиция — это покаяние перед людьми, которых я тренировал для победы в этом пластическом жанре.

Сокращение количества «эм»

Если предположить, что мы имеем дело с задержкой обработки, а не с чем-то более сложным, например, заиканием, решить проблему «эм» несложно. Сокращение количества «эм» в значительной степени связано с тем, насколько хорошо вы понимаете, что хотите сказать, и (или) сколько времени у вас на это есть.

Практика. На самом деле это очевидно, но я должен это сказать. Вам не придется так напрягаться в поисках нужного слова, если вы лучше поймете течение своей речи. Я говорю не про заучивание наизусть, так как тут все легко может пойти наперекосяк. Я советую проговорить речь несколько раз, чтобы вы знали ее течение и ключевые фрагменты. Представьте речь песней или музыкальным произведением. У вас не будет проблем с отдельными нотами, если вы знаете основную мелодию.

Пониженная скорость речи. Очевидно, что небольшая скорость поможет вам с ошибками планирования. Я не думаю, что всю речь нужно произносить медленно, но имеет смысл снизить скорость, если у вас появляется слишком много «эм». На несколько секунд. Можно воспользоваться моментом, сделать глоток воды и продолжить. У меня в арсенале есть несколько переходных фраз, которые можно использовать практически в любой ситуации. Они дают мне немного времени, чтобы мозг понял, где я, и включился.

Не переборщить с «эм»

Я думаю, иногда «эм» отвлекают внимание. Подавляющее их большинство мы даже не замечаем. Но когда «эм» отодвигают в сторону содержание и выходят на центральное место, они мешают цели выступления. И тут требуется вмешательство. Если в вашей речи слишком много «эм», больше практикуйтесь и возьмите их под контроль. Если вы хорошо знаете речь, но в ней все равно есть слова-связки, займитесь улучшением других моментов. Не нужно стремиться говорить совсем без «эм». Это требует много практики или написания сценариев, и обычно оно того не стоит. В какой-то момент это превращается в борьбу с самой природой человеческой речи.

К настоящему моменту я подготовил тысячи людей к тысячам выступлений. Мой совет тем, кто спрашивает об «эм», обычно таков: «Не переживайте об этом, у вас все в порядке. Сосредоточьтесь в первую очередь на других улучшениях». «Эм» — это часть любой речи. Лучше смириться со словами-связками, чем пытаться стереть их с лица земли.

После того, как «счетовод» от Toastmasters представил мне квитанцию на тридцать восемь «эм», я вежливо поблагодарил его и пошел дальше. Я не считаю «эм», потому что не думаю, что они имеют большое значение.

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