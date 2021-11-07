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Как вести записи, чтобы всё понять и запомнить? Четыре простых способа Статьи редакции
Методики конспектирования лекций, совещаний и книг в материале издания Reminder.
Использовать каждую свободную минуту для самообразования — на первый взгляд замечательная идея. Во время уборки включить подкаст «Голый землекоп» и слушать, как биолог Вадим Гладышев объясняет, что делает землекопа вечно молодым. Почему бы и нет?
Но вот в чём вопрос: действуем ли мы заодно со своим мозгом? Как много мы понимаем и запоминаем, когда между делом смотрим лекцию философа Алена де Боттона о природе любви? Или, наоборот, так усиленно готовимся к проверке знаний — выступлению, интервью, экзамену, что не выходим из дома?
Не важно, о чём идёт речь: о совещании, чтении книги или изучении нового языка — всё это пройдёт для вас не даром, если правильно законспектировать новую информацию.
Как именно конспектирование синхронизирует процесс познания с естественной работой мозга? И какие методы ведения конспекта делают это лучше всего? Reminder разобрался в теме и советует простые и эффективные методы конспектирования для самых разных задач.
Почему стоит всё записывать?
Конспект позволяет разобраться в теме
Чтобы эффективно учиться, мы должны не просто слушать умные мысли других людей, а взаимодействовать с материалом. Например, формулировать вопросы, вступать в дискуссии, участвовать в викторинах или других игровых форматах.
Конспект — самый легкий способ превратить пассивное слушание в активное обучение. Когда мы пишем, то пропускаем информацию через себя: заменяем чужие слова собственными формулировками, обобщаем, структурируем.
Лучше всего это получается делать от руки. Печатая на ноутбуке, мы почти дословно передаем содержание услышанного — и потом хуже справляемся с заданиями на понимание темы и применение новых знаний на практике. А еще спустя сутки помним меньше, чем если пользоваться ручкой и бумагой.
Конспект мешает отвлекаться
Правило TED Talks гласит: выступление должно быть не более 18 минут. Если спикер рассказывает историю Вселенной — тоже. Куратор конференции Крис Андерсон объясняет ограничение так: внимание аудитории, даже если оно находится в руках у опытного и блистательного оратора, быстро и неизбежно рассеивается.
Если же параллельно мы делаем пометки в блокноте, то позволяем нашему вниманию переключаться — но не на посторонние вещи, а на обработку нужной информации.
Конспект помогает запомнить
Мы лучше запоминаем информацию, когда связываем ее с уже имеющейся. Так гласит принцип ассоциативности. Если новый материал подтолкнул вас на размышления, вы уже создали цепочку ассоциаций у себя в голове.
Осталось зафиксировать её. Так проще вспомнить один из концов этой цепи, который приведет вас к другому. Ещё лучше, если вы связали новую информацию с эмоциями и отразили свои впечатления в конспекте — такие знания надёжнее запоминаются, как показали исследования.
Для связывания информации с ассоциациями есть даже специальные методы конспектирования, например — скетчноутинг (о них расскажем позже).
Как максимально просто записать и запомнить что угодно?
→ Используйте таблицу «Знал — не знал — интересно»
Для запоминания важно соединить новые знания с уже имеющимися, а также подкрепить их эмоциями. С этим поможет простая таблица из трёх колонок. Подходит и для записей во время лекции, и для вдумчивого чтения книг и статей.
Как применять
- Возьмите блокнот или откройте электронное приложение для записей. Расчертите лист на три равные колонки. Первую назовите «Знал», вторую — «Не знал», третью — «Интересно». Или можете просто взять готовый шаблон для Notion.
- В колонку «Знал» тезисно записывайте важную, но уже знакомую информацию. В «Не знал» — новые для себя мысли и ранее неизвестные детали информации из первой колонки: имена, даты, термины. Колонка «Интересно» — для всего, что вызывает яркие эмоции и желание узнать больше.
Почему это работает
Колонка «Знал» помогает не думать о новой информации как о чем-то сложном и обособленном. Частично она вам уже знакома.
«Не знал» обращает внимание на то, что было неизвестно, и служит напоминаем: в этом стоит разобраться.
А «Интересно» работает с нашими эмоциями. Информация из этой колонки почти гарантированно отложится в памяти.
Как понять и запомнить лекцию?
→ Чертите таблицу по методу Корнелла
Иногда во время лекций мы обнаруживаем себя в роли стенографиста, который пытается успеть записать всё и уже не понимает, о чём идёт речь. Преподаватель Корнельского университета Уолтер Поук разработал собственный метод записи, который решает эту проблему.
Метод Корнелла позволяет сократить и организовывать информацию так, чтобы размышлять об услышанном пришлось прямо во время лекции, а после неё было легко продолжить обдумывать, дополнять и повторять информацию.
Как применять
- Возьмите готовый шаблон в Notion. Либо сделайте свой — в блокноте или удобном приложении. Начертите горизонтальную линию — примерно на 5 см выше нижнего края листа так, чтобы в нижней части поместились 5–7 строк текста. Здесь вы будете писать резюме.
- Верхнюю часть разделите вертикальной линией на две колонки так, чтобы левая была уже (1/3 листа), правая — шире (2/3 листа). Левую колонку озаглавьте как «Комментарии», правую — «Заметки».
- Колонка «Комментарии» — это не конспект лекции, а примечания к нему. Используйте для ключевых слов, терминов, названий концепций и важных дат. Туда же заносите вопросы — те, которые поднимал лектор, и те, что возникли лично у вас во время лекции или после неё. Ваши комментарии должны быть максимально краткими (не зря им отводится всего треть листа).
- В «Записи» заносите услышанное: основные идеи лекции, определения ключевых слов, ответы на вопросы. По сути, эта колонка поясняет и раскрывает то, что совсем коротко написано в «Комментариях». Но её тоже стоит заполнять лаконично: длинные предложения перестраивать так, чтобы они стали тезисами, использовать сокращения и так далее.
- А нижняя часть — для главной мысли лекции. Её нужно сформулировать своими словами. Если дать краткую выжимку не получается, значит, информацию вы пока не усвоили.
Почему это работает
Метод Корнелла — сортировочный конвейер для информации. Ещё на этапе записи мы определяем, что требует уточнения. А параллельно фиксируем свои впечатления и идеи сразу, чтобы не забыть их потом.
Если же нужно повторить изученное, можно просто закрыть колонку «Заметки», смотреть на «Комментарии» и по ключевым словам и вопросам вспоминать материал (по сути, готовый план ответа на экзамене).
Метод достаточно универсальный, так что использовать можно не только для записи лекций, но и для конспектирования книг и статей и подготовки к выступлениям. А исследования на школьниках и студентах показывают, что он и правда может улучшить результаты учёбы [1, 2, 3].
Как конспектировать рабочие встречи?
→ Делайте заметки на полях
Сабина Наваз, бизнес-консультант топ-менеджеров известных корпораций вроде Microsoft, разработала собственную технику для заметок во время совещаний.
Суть метода — в отделении ключевых тезисов совещания от личных размышлений. Такой подход позволяет по итогам встречи предлагать убедительные и аргументированные идеи, задавать вопросы только по существу и не упустить самого важного.
Как применять
- Возьмите готовый шаблон для Notion или сделайте его сами. Расчертите лист на две части. Правой отведите место больше, а левой — меньше (это и есть те самые поля для заметок).
- В правой части записывайте все важные моменты встречи: главные тезисы, предложения от коллег. Не обязательно фиксировать все дословно, главное — внимательно слушать и понимать команду.
- На полях запишите свои идеи, рассуждения, опровержения, эмоции и вопросы по каждому из пунктов, которые вы упоминали в правой колонке. Уделяйте внимание не только мыслям, но и невербальному поведению своих коллег. Возможно, вы заметите в команде конфликт или, наоборот, чьи-то горящие глаза при обсуждении определённой задачи. Это ценная информация при выборе стратегии в работе.
- Вычёркивайте уже решённые вопросы или идеи, которые предложили до вас. Вопросы, которые не получается поднять во время совещания, можно оставить, обдумать их лучше и попытаться обсудить уже после встречи.
Почему это работает
Во время совещаний мы часто недостаточно включены в обсуждение. Или, наоборот, пытаемся соревноваться в количестве высказанных идей, закрывая глаза на их качество.
Рабочие встречи проходят напряжённо, обсуждения важных вопросов затягиваются, а действительно хорошие идеи теряются среди вороха плохих. Заметки на полях настраивают вас на продуктивное решение рабочих вопросов и напоминают о важных идеях — и это их первостепенная задача.
Ещё вы лучше запоминаете повестку и внимательнее наблюдаете за коллегами, что полезно для развития лидерства и карьерного роста.
Как усилить эффект любого конспекта?
→ Используйте скетчноутинг
Скетчноутинг — техника конспектирования, которая предписывает использовать минимум текста и максимум графических элементов. Мы буквально пытаемся зарисовать новую информацию, чтобы лучше её запомнить.
Метод можно использовать как отдельно, так и совмещать его с другими. Например, в текстовых конспектах делать ассоциативные рисунки вместо главных тезисов, рисовать название темы, а не подписывать листок.
Как применять
О скетчноутинге есть книга-инструкция Майка Роуди «Визуальные заметки», а российский художник Игорь Яновский создал по ее мотивам серию зарисовок, в которых есть всё самое важное. Читайте её, чтобы увидеть, как могут выглядеть визуальные заметки. А главные правила скетчноутинга — ниже.
- Тщательно вырисовывайте заголовки, ключевые тезисы, термины и характеристики. Выделяйте их с помощью цвета и приемов типографики: пишите по-разному, как будто выбираете в графическом редакторе разный шрифт, играйте с размером букв и цветом слов.
- Используйте разделители, рамки, стрелки. Они важны для структуры. Её, кстати, можно организовывать по-разному. Линейно ➡, в столбик ↕, в виде солнца ☀, например.
- Если вы так себе художник, выбирайте простые фигуры (круг, квадрат, треугольник) и простые изображения вроде💡, 🦻, 👓. Используйте значки (💤) и сокращения (🆘). Если не получается украсить скетч быстро, не страшно: сделаете это чуть позже. Главное — тренироваться, и зарисовки будут получаться быстрее.
- Не стоит переживать из-за эстетических качеств получившейся схемы, главное — информативность.
Почему это работает
Серия экспериментов показала: люди надежнее запоминают простые слова, сложные термины и даже целые предложения, если рисуют их [1, 2]. Участники помнили 45% нарисованных слов и только 20% написанных.
Даже сокращение времени на рисунок с 40 до 4 секунд практически не изменило результат. Ещё оказалось неважно, хорошо ли человек рисует: каракули для памяти ничем не хуже талантливых иллюстраций.
Авторы исследования пока только предполагают, почему рисование так надежно связывает информацию с памятью. Гипотеза следующая. Скетчноутинг включает различные типы опыта: семантический (мы обдумываем характеристики слова), моторный (сосредотачиваемся на движении руки) и визуальный (наблюдаем как рисунок появляется на странице).
Молчаливое же чтение или письмо задействует меньше органов чувств, а значит — даёт нам меньше деталей, по которым потом можно восстановить в памяти предмет изучения.
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Методики конспектирования лекций, совещаний и книг в материале издания Reminder.
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