Мульти: clck.ru/YMaCq
до конца года
Мульти: clck.ru/YMaCq
Мульти: clck.ru/YMaCq
Сладко — значит вредно? Обзор исследований о сахаре Статьи редакции
Действительно ли существует зависимость от сахара и что будет, если от него отказаться. Материал издания Reminder.
«Сладкое вредно для зубов», — говорят нам с детства. И это правда. Но не вся. Еще в середине 1950-х американские ученые решили выяснить причину резкого роста числа сердечно-сосудистых заболеваний.
Оказалось: из-за потребления продуктов с низким содержанием жиров и большим количеством сахара может повышаться уровень «плохого» холестерина. Но этот вывод не понравился крупным производителям сладостей, и они заказали другое исследование, которое убедило всех в ином: в росте заболеваемости виноваты продукты, содержащие холестерин и насыщенные жиры.
Эта идея так прочно закрепилась в общественном сознании, что страх перед холестерином и жиром до сих пор мешает осознать реальную угрозу. Одним из первых на нее указал эндокринолог Роберт Ластиг в своем выступлении в Калифорнийском университете. Главная причина проблем с сосудами, сердцем и метаболизмом — не жиры, а добавленный сахар.
Но что именно сахар делает с нашим мозгом и телом? Лучше всего это видно на примере того, что происходит с организмом, когда в него перестает поступать добавленный сахар. Мы собрали важные исследования, показывающие, как отказ всего от одного продукта может повлиять на здоровье.
Сахар — наркотик?
Возможно. Есть исследования, которые подтверждают предположение о зависимости от сладкого.
Привлекательность сахара может быть связана со стрессом. Хронический стресс разной интенсивности испытывают 70-90% людей. Как с ним справляться? Один из самых популярных способов — заесть чем-нибудь сладким.
Сахар на физиологическом уровне снимает стресс, хоть и ненадолго. Ученые проследили за изменением уровня гормона стресса кортизола у испытуемых в двух ситуациях: когда они потребляли напитки с сахаром или с подсластителем аспартамом.
Выяснилось, что сахар, в отличие от аспартама, снижает уровень кортизола даже в момент стресса. А также поддерживает активность гиппокампа, которая обычно тормозится в стрессовом состоянии (возможно, чтобы подавить чувство страха). Отсюда вывод: сахар с большой вероятностью может вызывать зависимость у людей, которые плохо справляются с хроническим стрессом.
Есть четыре основных признака зависимости: 1) злоупотребление, 2) синдром отмены, 3) неконтролируемая тяга, 4) повышение чувствительности к другим наркотическим веществам.
Исследование, в ходе которого ученые сравнили реакцию мышей на лишение привычной дозы сахара с поведением их сородичей, страдающих наркоманией, показало: по уровню неконтролируемой тяги пристрастие к сахару действительно похоже на зависимость от наркотика. После двухнедельного воздержания от сахара мыши стали на 123% чаще нажимать на рычаг, который обеспечивал поступление сахара.
У теории зависимости от сладкого есть критики. Но ясно одно: в организме нет ни одной системы, которая не пострадала бы от регулярного потребления добавленного сахара и не выиграла бы в случае отказа от него. Поэтому, даже если ваш мозг привык к сладкому допингу, тело по нему скучать точно не будет.
Что будет с организмом, если отказаться от сахара?
Улучшится состояние сосудов и сердца. В 2014 году американские ученые подсчитали: люди, которые получают 17-21% калорий из добавленного сахара (при рационе в 2000 килокалорий — это 12-15 чайных ложек в день), на 38% чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого сахар составляет 8% калорийности.
Почему так происходит? Сахар повышает уровень триглицеридов в крови — из-за них стенки сосудов утолщаются и становятся менее эластичными. Уменьшение просвета сосудов ведет к повышению артериального давления, а это основной фактор риска сердечных заболеваний.
Нормализуются вес и метаболизм. Главное питательное вещество в составе пищевого сахара — глюкоза. Чтобы ткани организма могли ее усвоить, поджелудочная железа в ответ на поступление сахара вырабатывает гормон инсулин, который сигнализирует клеткам, что они должны поглотить молекулы глюкозы из крови.
Если глюкоза поступает постоянно в больших количествах, у клеток вырабатывается инсулинорезистентность: они перестают реагировать на инсулин, в итоге неусвоенная глюкоза после еды скапливается в крови. Это первый шаг к развитию диабета II типа.
Но есть в составе сахара и вторая молекула — фруктоза, у которой свой путь метаболизма. Она не стимулирует выработку инсулина, но способствует развитию инсулинорезистентности. Фруктоза перерабатывается печенью в глюкозу, лактозу и гликоген (полисахарид, который организм использует для хранения запаса глюкозы). Когда все резервы гликогена заполнены, фруктоза начинает превращаться в жир и может вызвать ожирение печени, из-за которого нарушается и обмен глюкозы.
Кроме того, фруктоза повышает в организме уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, и подавляет выработку лептина, который отвечает за чувство сытости.
Исследования показывают, что человек, который регулярно потребляет сахар, в целом съедает больше калорий за день — и, видимо, в этом виновата именно фруктоза. А глюкоза, судя по опытам на мышах, запускает механизм запасания энергии, когда поступает в организм в момент стресса. Это значит, что оба компонента сахара на физиологическом уровне способствуют набору веса — еще одна серьезная угроза для метаболического здоровья.
Замедлится старение кожи и всего организма. Усвоенный из кишечника сахар естественным образом связывается с молекулами белка — этот процесс называется гликированием.
В норме конечные продукты гликирования (КПГ) практически полностью выводятся из организма. Но при регулярном потреблении добавленного сахара — накапливаются и повреждают белки в наших тканях. Прежде всего от этого страдает кожа, в структуре которой важное место занимает белок коллаген.
Она становится менее упругой и эластичной, на ней образуются складки и морщины. От избытка КПГ быстрее «стареют» и оболочки внутренних органов, включая кровеносные сосуды.
Снизится риск развития рака. Американские ученые проанализировали данные 435 674 человек в возрасте 50-70 лет: их рацион питания, уровень и частоту потребления добавленного сахара. За семь лет наблюдений у 42 454 человек был диагностирован рак.
Статистический анализ показал корреляцию между регулярным потреблением добавленного сахара и развитием всех видов рака. Сахар сам по себе не канцероген. Опасность связана с конечными продуктами гликирования. Они вызывают воспалительные реакции и выделение свободных радикалов — это главные факторы риска онкологических заболеваний.
Улучшится настроение и когнитивные способности. Хотя на коротком отрезке сахар может блокировать стрессовую реакцию, в долгосрочной перспективе регулярное потребление сахара повышает риск развития расстройства настроения, тревожности и депрессии.
Кроме того, сахар, как продемонстрировало исследование, ухудшает память и повреждает гиппокамп — область мозга, которая участвует в работе долговременной и кратковременной памяти. Немецкие ученые измерили уровень глюкозы и инсулина в крови у 141 здорового человека и сравнили полученные показатели с данными МРТ-сканирования головного мозга и результатами тестов на память.
Выяснилось, что испытуемые, у которых был выше уровень сахара и инсулина, хуже справлялись с заданиями на память. А МРТ-сканирование показало, что у таких людей гиппокамп меньше по размеру и его структура изменена. Судя по всему, повышение уровня сахара в крови может приводить к ухудшению когнитивных способностей, даже если этот показатель остается в пределах нормы и у человека не диагностирован диабет II типа.
Материал подготовило издание Reminder.
Так меня прикалывает, когда одни исследования преподносят, а другие исследования: "это заказали, они куплены". Да норм исследований мизер, их не найти среди гор заказных исследований. Более того, как точно функционирует весь организм в целом до сих пор неизвестно, потому любые исследования изначально хрень полная. Иначе давно был бы известен тот самый идеальный рацион, благодаря котором будешь жить 150 лет без болезней и старения. Ешь то, что хочется и хер с остальным. Все равно сдохнешь. Твой вариант, сдохнуть вкушая прекрасную еду, которую сам желаешь или сдохнуть, половину жизни сидя на гречке с кефиром.
"Ешь то, что хочется и хер с остальным. Все равно сдохнешь." - так себе из вас диетолог/врач.
Мне окружающие тоже вешали на уши этот бред: "кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт" или что-то вроде "вот ты не куришь, я курю, а потом бац машина сбивает и всё, так чё толку?" - ну пока 30+ не стукнуло и я вижу, как от хронических/близких к хроническим и прочим болезням-болячкам, которые усиливаются нездоровым образом жизни (нет физ нагрузок, бухло и сигареты, жрёт всякое говно, подешевле но пожирней) окружение начинает покашливать и выглядеть на 35, когда я намного моложе и здоровей. В итоге на одной чаше весов, если не лукавить - помереть чахлым убитым, когда и жить то уже не захочется, а на другой в более-менее здоровой форме проскакать года, чёт второй вариант как-то поубедительней, чем эта дичь.
"Более того, как точно функционирует весь организм в целом до сих пор неизвестно" - про вред курения уже десятки лет известно, к примеру, только это не особо останавливает некоторых.
"потому любые исследования изначально хрень полная." - сильное заявление, проверять я его конечно не буду.
А к статье - отказались от сахара с женой, в итоге улучшились кожа, пищеварение, настроение, у меня аллергия прошла (когда ешь шоколад с сахаром чихаешь и может высыпать фигня всякая, а когда с заменителем - нет). Вместо сахара давно можно использовать фруктозу - и в тортах и в любом сладком. Может она и не 10000% безвредна, но с ней у нас нет таких эффектов, как были с сахаром. ред.
Другая реальность, наступившая в марте 2020 года, научила нас жить и работать по-новому. Сотрудники контакт-центров одними из первых почувствовали изменения. Именно им пришлось объяснять авиапассажирам, почему отменилась поездка, на их плечи свалилась львиная доля непривычных запросов, в том числе пришлось отрабатывать обращения по резко…
Мы изучили, с какими трудностями сталкиваются компании, которые хотят развивать собственные контакт-центры, — о трех самых характерных явлениях читайте ниже. А тех, кому эта тема близка и интересна, ждем 16 ноября на бесплатном вебинаре, где вы узнаете, как запустить полноценный контакт-центр за одну рабочую неделю.
Что такое «треугольник доброты», чему пандемия научила стратегов и зачем думать о потребителе, когда вокруг хаос? Колонка Марины Востриковой, руководителя направления клиентской поддержки «Битрикс24»
«В ФИФА 211 стран. Я организовал договорные матчи в 50», — говорил в 2014 году организатор договорных матчей из Сингапура Уилсон Радж Перумал. Он начинал в местных низших лигах, а со временем перешел на международный уровень и влиял на исходы встреч в крупнейших турнирах.
На связи Снеговой Юрий я с командой Snegovoy Team выстраиваю трафик-системы для онлайн-школ и экспертов с окупаемостью (ROMI) от 200%
Здравствуйте, многие возможно скажут сам виноват, наверное так и есть, но пишу, чтобы с поддержкой Авито связаться и заблокировать мошенника, а также других людей предупредить так как подобных случаев особо не встречал, ну а теперь подробно расскажу, как всё было.
В эту пятницу мы не публикуем традиционный новостной дайджест. Повод серьёзный: у Сбера день рождения! Вместо обычных новостей мы решили опубликовать праздничные. И конечно же, подарить вам подарки. Итак, вот что мы и наши друзья подготовили к юбилею Сбера.
Как среди 92 миллионов пользователей Рунета найти идеальных клиентов, чтобы настроить рекламную кампанию и снизить расходы на привлечение? Для этого есть два пути: первый – работать с собственными данными, например, из CRM-системы, анализировать их, сегментировать, обогащать и, как следствие, создать свой портрет идеального клиента (ICP). В…
Действительно ли существует зависимость от сахара и что будет, если от него отказаться. Материал издания Reminder.
В этой статье мы рассмотрим способы доработки модуля разбиения текста на предложения «Razdel».
История создания канала “Shnurok от Balenciaga” про сникеркультру проста: доставал всех друзей разговорами о том, какие кроссовки есть, какие хочу купить, пытался каждому объяснить, почему именно эта пара крутая, а вот эта не очень. В итоге решил, что можно сделать канал и рассказывать об этом подписчикам. Меня все равно продолжает заносить:я…
Персонализированное питание, VR-тренировки, 3D-печать костных имплантов, метавселенная и другие — в подборке The Economist.