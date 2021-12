Личный опыт Виктория Степанова 34 минуты назад 34 мин Эвакуатор для своих: бармен из Санкт-Петербурга придумал как заработать, когда закрыли общепит Статьи редакции Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов. {"id":331591} 265 просмотров Платформу для эвакуатора варили из металла вручную Никите Калинину из Санкт-Петербурга 34 года, он работает барменом и увлекается автомобилями. В 2018 году в его автопарке появился эвакуатор Volkswagen, который он купил за 550 тысяч рублей для хозяйства и помощи знакомым при поломке машины. Через год он продал его и купил за те же деньги другой — Toyota Dyna, который пригнал из Ханты-Мансийска через тайгу. В 2020 году из-за пандемии его бар закрылся, и он решил зарабатывать на машине: завёл страницу в Instagram и написал в соцсетях, что эвакуирует автомобили. В среднем он выезжает на 20 вызовов в месяц и зарабатывает от 50 до 70 тысяч рублей. Он рассказал, как самому переделать грузовик в эвакуатор и почему работает без напарников. Оглавление Первый эвакуатор для личного автопарка



Как выбрать подержанный эвакуатор

Сколько стоит оборудование и обслуживание



Сколько можно заработать



Авария и сборка нового эвакуатора



Как поставить на учёт в ГИБДД



Почему невыгодно нанимать водителя

Первый эвакуатор для личного автопарка Я вырос в Санкт-Петербурге и получил здесь высшее инженерное образование. В 2007 году я забирал приписное свидетельство в военкомате и записался там на армейские курсы, где готовили водителей категории B и С. На обучение потратил 8000 рублей. Моя первая поездка за рулём была на полноприводном военном КАМАЗе 43105. Никита Калинин В студенчестве я подрабатывал и на втором курсе в 2008 году купил первую машину Nissan Cedric. Собственник выставил её на продажу в интернете за 100 тысяч рублей, а я смог договориться с ним на 35 тысяч. Тогда я ничего не знал о машинах, не понимал даже как аккумулятор в Nissan поменять и просил помочь друзей. Через пару лет я уже сам ремонтировал двигатель, потому что вовремя не поменял масло. На Nissan я ездил четыре года, а потом продал его и взял автомобиль поновее. В университете я работал по специальности, но после окончания учёбы в 2010 году продолжать не стал. Я устроился барменом, откладывал деньги с зарплаты и постепенно покупал подержанные автомобили: себе, жене, микроавтобус для поездок с детьми. Некоторые брал поездить и перепродавал. В 2018 году я решил купить эвакуатор, чтобы заодно использовать его в хозяйстве как грузовик, так как живу в загородном доме. Смотрел объявления на «Авито» и «Авто.ру» и нашёл Volkswagen 1993 года с платформой для перевозки автомобилей. Купил его за 500 тысяч рублей — это даже тогда было очень дёшево. Сначала я не планировал зарабатывать на эвакуаторе, а просто пытался научиться ремеслу: как подъехать, разложиться, правильно погрузить автомобиль, закрепить его. Первая моя погрузка заняла 52 минуты — место было неудачное. [{"title":"\u042d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0442\u043e\u0440 Volkswagen","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"a77a095f-d056-58a7-9737-36e43c7b3ebc","width":960,"height":960,"size":115608,"type":"jpg","color":"bbbfc8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"1bb2773c-d264-57e3-93e9-34bbb1df8187","width":960,"height":960,"size":127473,"type":"jpg","color":"c0c8c5","hash":"","external_service":[]}}}] Для своих легковых машин он мне не понадобился, потому что они не ломались. Я не искал клиентов, сделал всего несколько эвакуаций для знакомых и за год заработал около 15 тысяч рублей . Сам Volkswagen мне не нравился, потому что жрал много масла. В итоге через год я продал машину за те же 500 тысяч рублей. Деньги с продажи отложил и искал эвакуатор, на котором будет удобно работать. Мне нужен был японский грузовик со сдвижной платформой, который мог поднять 4 тонны. Как выбрать подержанный эвакуатор У меня был небольшой бюджет на покупку следующей машины. Я нашёл Toyota Dyna в Ханты-Мансийске, договорился с владельцем по телефону на 550 тысяч рублей вместо 670 тысяч и обещал приехать за эвакуатором с деньгами в течение трёх дней. Мы с другом в тот же день купили билеты на самолёт и вылетели за грузовиком. Toyota Dyna эвакуирует Mazda RX-8 Обычно машины по хорошей цене можно найти в Сибири или на Дальнем Востоке: туда тяжело добраться, и хозяева скидывают цены, если им срочно нужны деньги. Я прошу владельцев сразу сказать мне правду о состоянии автомобиля, потому что я всё равно приеду и всё увижу. У машины не работали тормоза, и владелец этого не скрывал. Всё остальное было в порядке, и я был уверен, что с грузовиком Toyota точно ничего не случится. И мы с другом поехали на эвакуаторе в Санкт-Петербург через тайгу. На половине пути у нас порвался ремень, который вращает генератор и помпу — он нужен, чтобы печка работала и двигатель не перегревался. Мы застряли в тайге, до ближайшего населённого пункта было около 300 км. Я зря понадеялся на надёжную марку — с любой машиной на морозе в тайге может случиться всё, что угодно. В лесу не ловила связь, а мы не взяли с собой спутниковый телефон. В итоге я кое-как дозвонился бывшему хозяину эвакуатора со своего мобильного, чтобы он привёз нам новый ремень. Мы долго ждали, но он приехал и помог нам починить машину. Мы поехали дальше и добрались до Санкт-Петербурга за шесть дней. При покупке подержанного эвакуатора надо проверить: Общее состояние автомобиля. Когда меняли масло и антифриз, как работают тормоза и переключение передач, покрышки.

Когда меняли масло и антифриз, как работают тормоза и переключение передач, покрышки. Категорию. У эвакуатора в документах должна быть указана именно категория C. С автомобилем на борту он скорее всего будет весить больше 3,5 тонн, разрешённых для категории B. За перегруз в ГИБДД могут оштрафовать или лишить прав.

У эвакуатора в документах должна быть указана именно категория C. С автомобилем на борту он скорее всего будет весить больше 3,5 тонн, разрешённых для категории B. За перегруз в ГИБДД могут оштрафовать или лишить прав. Тип транспортного средства — «специальный эвакуатор». Если в паспорте и свидетельстве о регистрации транспортного средства указан тип «грузовой бортовой транспорт», водителю запрещено въезжать в город без пропуска.

Если в паспорте и свидетельстве о регистрации транспортного средства указан тип «грузовой бортовой транспорт», водителю запрещено въезжать в город без пропуска. Юридическую чистоту. По идентификационному номеру машины — ВИН-коду или номеру кузова у японских праворульных автомобилей можно проверить год выпуска, количество владельцев и ДТП, не находится ли машина в угоне или в залоге на сайте ГИБДД и в реестре залогов. ВИН-код указывают в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации, наносят на кузов, под лобовым стеклом, на двери, под капотом и в других местах. После сделки машину надо поставить на учёт в ГИБДД в течение 10 суток. Сколько стоит оборудование и обслуживание После возвращения в Санкт-Петербург я отремонтировал тормоза эвакуатора, поставил новый генератор, поменял все масла и жидкости. Потратил на всё около 50 тысяч рублей. Это заняло около 10 дней, но если ремонтировать в сервисе, можно разориться. [{"title":"\u042d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0442\u043e\u0440 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"42d3b65e-79b2-5abf-9bea-60de324e6e3c","width":1080,"height":1080,"size":153743,"type":"jpg","color":"655f60","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"Toyota Dyna \u0432\u0435\u0437\u0451\u0442 \u0433\u0443\u0441\u0435\u043d\u0438\u0447\u043d\u0443\u044e \u0441\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0437\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0443","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8b16ad41-8976-5421-bd36-8d7105530556","width":1426,"height":990,"size":619665,"type":"png","color":"4f3b2a","hash":"","external_service":[]}}}] Грузовой автомобиль надо обслуживать каждые 5000 км пробега. Я делаю это сам и покупаю для своих машин запчасти в интернете или магазинах. Если они дорого стоят, могу взять б/у детали. Расходы на эвакуатор в разы больше, чем на легковую машину. Например, новые тормозные колодки на легковушку можно найти за 500 рублей, а на эвакуатор они стоят 5000 рублей. Легковому автомобилю надо три литра масла, а грузовику — 10 литров. На топливо уходит до 20% заработка с каждой эвакуации. В год я проезжаю около 15 тысяч км и трачу на обслуживание примерно 30 тысяч рублей. Например, в декабре 2021: Замена масла — 6000-7000 рублей.

Новый топливный фильтр — 500 рублей.

Мойка — 1000 рублей. Для работы на эвакуаторе также нужно купить комплект инструментов и оборудования, на это уйдет примерно 50-60 тысяч рублей : Чемодан ручных инструментов: ключи, отвёртки, пассатижи — около 5000 рублей.

Буксировочные J-крюки с цепочкой для погрузки машины — около 8000 рублей.

Четыре подкатные тележки под колёса — около 6000 рублей за штуку. Полиспаст или обводной ролик для погрузки машины на эвакуатор со стоянки — от 5000 рублей.

Электрическая лебёдка — от 20 тысяч рублей. Сколько можно заработать В 2019 году я эвакуировал только машины знакомых и много времени тратил впустую: выезжал на одну эвакуацию, потом домой или на работу в бар. В 2020 году из-за пандемии общепит закрыли, и я остался без заработка. Тогда я переключился на эвакуатор и в конце марта создал бизнес-аккаунт в Instagram для продвижения своих услуг. На личной странице во «ВКонтакте» написал, что теперь эвакуирую машины — у меня в друзьях много автомобилистов и владельцев автосервисов, с которыми мы познакомились на разных мероприятиях. После этого пошли заказы. Думал, пару дней отдохну на самоизоляции, но пришлось начать с первого же дня. Рекламу не давал — все новые клиенты приходят по рекомендации знакомых. В профиле моего эвакуатора 340 подписчиков. Я эвакуирую машины в Санкт-Петербурге, Ленобласти и соседних регионах — Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Самое дальнее расстояние, на которое я выезжал — 800 км в Москву. За день я могу сделать один-три заказа по 2500-3000 рублей за каждый либо ни одного. В среднем тариф на погрузку и выгрузку машины — 2500 рублей и перевозка — 60 рублей за 1 км. Через полгода бар открылся, и я стал работать два дня там, а другие два дня — на эвакуаторе. В среднем я эвакуирую 20-25 машин в месяц. После оплаты топлива и других расходов у меня остаётся чистыми от 50 до 70 тысяч рублей в месяц. Для работы на своей машине удобно зарегистрироваться в налоговой как самозанятый и платить всего 4-6% налога. Люди чаще всего расплачиваются наличкой, но многие просят чек, когда эвакуируются после ДТП. В приложении «Мой налог» можно сформировать электронный чек, по которому страховая всё возместит. Авария и сборка нового эвакуатора В феврале 2021 года знакомый блогер попросил привезти из Санкт-Петербурга в столицу шоу-кар на съёмки рекламы для шоу «Что было дальше?». Мы поехали вместе с владельцем машины и добрались туда без проблем. На следующий день в четыре утра мы отправились обратно в Санкт-Петербург по платной трассе М-11. Шёл ледяной дождь, и дворники не справлялись — на стекле был сантиметр льда. Я отъехал на обочину и вышел почистить его щёткой. В эвакуатор сзади врезался грузовик — его водитель уснул за рулём. После удара в спину у меня была травма позвоночника. Это не первая моя авария в жизни, но единственная на эвакуаторе. Владелец шоу-кара не пострадал, его машина во время столкновения подлетела на большую высоту и после падения сильно повредилась. Мой эвакуатор не подлежал восстановлению. Я получил 400 тысяч рублей по ОСАГО , остальное буду возмещать через суд. Я снял с эвакуатора целые запчасти, а остальное сдал на металлолом. Через пару месяцев я купил в Москве точно такую же Toyota Dyna за 305 тысяч рублей. Она стоила дешевле прежних машин, потому что это был обычный грузовик — не переоборудованный в эвакуатор и без соответствующих документов. Мы с друзьями самостоятельно переделывали его по вечерам после работы. Сперва демонтировали кузов и оставили только кабину, раму и колёса. Затем купили металл и сами сварили из него платформу для погрузки автомобилей. Чтобы можно было её сдвигать, поставили на новый эвакуатор насос и цилиндры с разбитой Toyota. Новый эвакуатор после сборки Через три месяца всё было готово. На переоборудование я потратил около 250 тысяч рублей. Как поставить на учёт в ГИБДД Заводских эвакуаторов не бывает. Автопроизводитель выпускает только грузовики — раму, кабину, колёса, бензобак. А эвакуаторы, манипуляторы и самосвалы собирают отдельные компании, которые переоборудуют технику под разные цели и оформляют для них свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). После переоборудования Toyota стояла у меня на заднем дворе — чтобы работать на ней я должен был согласовать в ГИБДД изменения в конструкции и заменить тип транспортного средства с «грузового бортового» на «специальный эвакуатор». Грузовому бортовому транспорту запрещено въезжать в Санкт-Петербург без пропуска от комитета по благоустройству. За нарушение закона водителя могут оштрафовать на 5000 рублей. Специальный транспорт — это снегоуборочные и подметальные машины, мусоровозы автоэвакуаторы и другие санитары города, которым разрешён въезд. Самому согласовать переоборудование в ГИБДД без связей, мне кажется, нереально. Поэтому я обратился к посредникам, но им тоже это не удалось. Потом знакомые подсказали мне другую компанию. Оказалось, для согласования нужно было найти пример переоборудования грузовика Toyota Duna в эвакуатор. Я об этом не знал, тогда бы просто предъявил в ГИБДД свой паспорт транспортного средства от прошлого эвакуатора. Но специалисты справились сами: нашли в базе таможни ПТС на такую же машину, переоборудованную в Японии в эвакуатор и растаможенную во Владивостоке. Они показали этот пример в ГИБДД и получили одобрение. Для оформления документов у меня запросили: Копию паспорта.

Копию водительского удостоверения.

Паспорт транспортного средства.

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Полис ОСАГО. Дальше посредники измерили мою машину, взвесили, сфотографировали и прошли техэкспертизу в испытательной лаборатории. После этого компании выдали разрешение на изменение конструкции грузовика в отделении Госавтоинспекции на улице Салова — там в Санкт-Петербурге согласуют переоборудование автомобилей. Мойка автомобиля на платформе эвакуатора Посредники подали разрешение в ГИБДД, и через два с половиной месяца после обращения к ним я получил новое СТС на специальный эвакуатор и свидетельство о безопасности конструкции. В ПТС мне сделали запись, что переоборудование выполнено по закону. За оформление документов я заплатил компании 90 тысяч рублей, а вся новая машина обошлась мне примерно в 650 тысяч. Если работать на технике с несогласованным переоборудованием, инспекторы ГИБДД могут оштрафовать и снять машину с учёта. Почему невыгодно нанимать водителя Эвакуатор приносит мне больше денег, чем работа барменом, но я не хочу эвакуировать постоянно. Заниматься этим по пять-шесть часов в день — мне комфортно, но если есть выходные. Кроме того, при любой поломке ты остаёшься и без машины, и без работы. Поэтому когда я занят в баре, то передаю заказы знакомым, чтобы не терять клиентов. Эвакуация Lexus Два года назад я интересовался работой с агрегатором, где водитель может заказать ближайший к нему эвакуатор, но они не сотрудничают с самозанятыми и физлицами. Кроме того, система устанавливает стоимость заказа на уровне поездки на обычном такси, ещё 20% уходит агрегатору. Например, за эвакуацию легковушки из Кронштадта в Красное село они платят водителям 2000 рублей, половина из которых уйдёт на топливо. Я считаю, что это работа за бесценок, и гонять ради этого технику — глупо. Я умею эвакуировать и обслуживать свою машину. Некоторые хотят просто купить автомобиль, нанять водителя и зарабатывать на этом. Например, мой знакомый взял подержанный эвакуатор Hyundai за 1 млн рублей. Привёз машину в сервис, а ремонт обошёлся ему ещё в 250 тысяч. Потом он нанял водителя, который использовал дешёвое топливо. При температуре -5 градусов оно замёрзло, и тот не смог завести машину. Затем водитель уволился, и мой знакомый не нашёл ему замену. В итоге он ничего не заработал на эвакуаторе. Я считаю, что если посадить за руль водителя, который не вложил в машину ни деньги, ни время — он не будет её беречь. Поэтому я не думаю, что можно построить бизнес с такими вложениями. Для этого нужен парк из 15 эвакуаторов, диспетчеры, проверяющие, которые обслуживают машины и следят за водителями. Поэтому я работаю один. Пусть лучше мой эвакуатор несколько дней в неделю простаивает, чем я приму его поломанным или разбитым. В этом деле друзей не бывает, и напарник мне не нужен. #эвакуатор #ГИБДД #переоборудование {"id":596640,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/596640-viktoriya-stepanova","name":"\u0412\u0438\u043a\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u0421\u0442\u0435\u043f\u0430\u043d\u043e\u0432\u0430","avatar":"7530e151-2366-21e4-1007-78100d82c3ce","karma":3875,"description":"","isMe":false,"isPlus":false,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false}

!function(e){var o={};function t(n){if(o[n])return o[n].exports;var r=o[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return e[n].call(r.exports,r,r.exports,t),r.l=!0,r.exports}t.m=e,t.c=o,t.d=function(e,o,n){t.o(e,o)||Object.defineProperty(e,o,{enumerable:!0,get:n})},t.r=function(e){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(e,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(e,"__esModule",{value:!0})},t.t=function(e,o){if(1&o&&(e=t(e)),8&o)return e;if(4&o&&"object"==typeof e&&e&&e.__esModule)return e;var n=Object.create(null);if(t.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:e}),2&o&&"string"!=typeof e)for(var r in e)t.d(n,r,function(o){return e[o]}.bind(null,r));return n},t.n=function(e){var o=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return t.d(o,"a",o),o},t.o=function(e,o){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,o)},t.p="",t(t.s=0)}([function(e,o,t){"use strict";t.r(o);const n=e=>{if("object"==typeof Air){Air.import("module.ajaxify").one("Before page changed",()=>{e&&e()})}};((e="teaser",o=[],t="vc")=>{const r={root:e,index:e+"--index",entry:e+"--entry",loaded:e+"--loaded",location:e+"--%location%",sitename:`${e}--${window.__codename||t}`},a=document.querySelector("."+r.root),i=document.querySelector('[air-module="module.feed"]');if(a){a.classList.add(r.sitename),-1===r.location.indexOf("location")&&a.classList.add(r.location),i?a.classList.add(r.index):a.classList.add(r.entry);const e=()=>{a.classList.add(r.loaded)};return new Promise(t=>{var i;(i=o,Promise.all(i.map((function(e){return new Promise((function(o){var t=document.createElement("img");t.onload=()=>{o(t)},t.onerror=o,t.src=e}))})))).then(()=>{t({showBanner:e,oneBeforePageChange:n,rootHTML:a,css:r,siteName:window.__codename})})})}})("kpsk-footer",["https://leonardo.osnova.io/db4d29e8-6b05-57c9-a668-8be251b5999f/","https://leonardo.osnova.io/4bc540c7-94c3-523d-a568-289bb3048c90/","https://leonardo.osnova.io/f9b0fdc7-0122-5954-86d2-a9c7b69464e5/","https://leonardo.osnova.io/b955990b-dbc0-5bf5-b6b4-d580e1ae8174/"]).then(e=>{e.showBanner()})}]);