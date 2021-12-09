Эвакуатор для своих: бармен из Санкт-Петербурга придумал способ заработать, когда закрыли общепит Статьи редакции
Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов.
Никите Калинину из Санкт-Петербурга 34 года, он работает барменом и увлекается автомобилями. В 2018 году в его автопарке появился эвакуатор Volkswagen, который он купил за 550 тысяч рублей для хозяйства и помощи знакомым при поломке машины.
Через год он продал его и купил за те же деньги другой — Toyota Dyna, который пригнал из Ханты-Мансийска через тайгу. В 2020 году из-за пандемии его бар закрылся, и он решил зарабатывать на машине: завёл страницу в Instagram и написал в соцсетях, что эвакуирует автомобили.
В среднем он выезжает на 20 вызовов в месяц и зарабатывает от 50 до 70 тысяч рублей. Он рассказал, как самому переделать грузовик в эвакуатор и почему работает без напарников.
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Первый эвакуатор для личного автопарка
Я вырос в Санкт-Петербурге и получил здесь высшее инженерное образование. В 2007 году я забирал приписное свидетельство в военкомате и записался там на армейские курсы, где готовили водителей категории B и С. На обучение потратил 8000 рублей. Моя первая поездка за рулём была на полноприводном военном КАМАЗе 43105.
В студенчестве я подрабатывал и на втором курсе в 2008 году купил первую машину Nissan Cedric. Собственник выставил её на продажу в интернете за 100 тысяч рублей, а я смог договориться с ним на 35 тысяч.
Тогда я ничего не знал о машинах, не понимал даже как аккумулятор в Nissan поменять и просил помочь друзей. Через пару лет я уже сам ремонтировал двигатель, потому что вовремя не поменял масло. На Nissan я ездил четыре года, а потом продал его и взял автомобиль поновее.
В университете я работал по специальности, но после окончания учёбы в 2010 году продолжать не стал. Я устроился барменом, откладывал деньги с зарплаты и постепенно покупал подержанные автомобили: себе, жене, микроавтобус для поездок с детьми. Некоторые брал поездить и перепродавал.
Сначала я не планировал зарабатывать на эвакуаторе, а просто пытался научиться ремеслу: как подъехать, разложиться, правильно погрузить автомобиль, закрепить его. Первая моя погрузка заняла 52 минуты — место было неудачное.
Для своих легковых машин он мне не понадобился, потому что они не ломались. Я не искал клиентов, сделал всего несколько эвакуаций для знакомых и за год заработал около 15 тысяч рублей. Сам Volkswagen мне не нравился, потому что жрал много масла. В итоге через год я продал машину за те же 500 тысяч рублей.
Деньги с продажи отложил и искал эвакуатор, на котором будет удобно работать. Мне нужен был японский грузовик со сдвижной платформой, который мог поднять 4 тонны.
Как выбрать подержанный эвакуатор
У меня был небольшой бюджет на покупку следующей машины. Я нашёл Toyota Dyna в Ханты-Мансийске, договорился с владельцем по телефону на 550 тысяч рублей вместо 670 тысяч и обещал приехать за эвакуатором с деньгами в течение трёх дней. Мы с другом в тот же день купили билеты на самолёт и вылетели за грузовиком.
Обычно машины по хорошей цене можно найти в Сибири или на Дальнем Востоке: туда тяжело добраться, и хозяева скидывают цены, если им срочно нужны деньги. Я прошу владельцев сразу сказать мне правду о состоянии автомобиля, потому что я всё равно приеду и всё увижу.
У машины не работали тормоза, и владелец этого не скрывал. Всё остальное было в порядке, и я был уверен, что с грузовиком Toyota точно ничего не случится. И мы с другом поехали на эвакуаторе в Санкт-Петербург через тайгу.
Я зря понадеялся на надёжную марку — с любой машиной на морозе в тайге может случиться всё, что угодно. В лесу не ловила связь, а мы не взяли с собой спутниковый телефон.
В итоге я кое-как дозвонился бывшему хозяину эвакуатора со своего мобильного, чтобы он привёз нам новый ремень. Мы долго ждали, но он приехал и помог нам починить машину. Мы поехали дальше и добрались до Санкт-Петербурга за шесть дней.
При покупке подержанного эвакуатора надо проверить:
- Общее состояние автомобиля. Когда меняли масло и антифриз, как работают тормоза и переключение передач, покрышки.
- Категорию. У эвакуатора в документах должна быть указана именно категория C. С автомобилем на борту он скорее всего будет весить больше 3,5 тонн, разрешённых для категории B. За перегруз в ГИБДД могут оштрафовать или лишить прав.
- Тип транспортного средства — «специальный эвакуатор». Если в паспорте и свидетельстве о регистрации транспортного средства указан тип «грузовой бортовой транспорт», водителю запрещено въезжать в город без пропуска.
- Юридическую чистоту. По идентификационному номеру машины — ВИН-коду или номеру кузова у японских праворульных автомобилей можно проверить год выпуска, количество владельцев и ДТП, не находится ли машина в угоне или в залоге на сайте ГИБДД и в реестре залогов. ВИН-код указывают в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации, наносят на кузов, под лобовым стеклом, на двери, под капотом и в других местах.
После сделки машину надо поставить на учёт в ГИБДД в течение 10 суток.
Сколько стоит оборудование и обслуживание
После возвращения в Санкт-Петербург я отремонтировал тормоза эвакуатора, поставил новый генератор, поменял все масла и жидкости. Потратил на всё около 50 тысяч рублей. Это заняло около 10 дней, но если ремонтировать в сервисе, можно разориться.
Грузовой автомобиль надо обслуживать каждые 5000 км пробега. Я делаю это сам и покупаю для своих машин запчасти в интернете или магазинах. Если они дорого стоят, могу взять б/у детали.
В год я проезжаю около 15 тысяч км и трачу на обслуживание примерно 30 тысяч рублей. Например, в декабре 2021:
- Замена масла — 6000-7000 рублей.
- Новый топливный фильтр — 500 рублей.
- Мойка — 1000 рублей.
Для работы на эвакуаторе также нужно купить комплект инструментов и оборудования, на это уйдет примерно 50-60 тысяч рублей:
- Чемодан ручных инструментов: ключи, отвёртки, пассатижи — около 5000 рублей.
- Буксировочные J-крюки с цепочкой для погрузки машины — около 8000 рублей.
- Четыре подкатные тележки под колёса — около 6000 рублей за штуку. Полиспаст или обводной ролик для погрузки машины на эвакуатор со стоянки — от 5000 рублей.
- Электрическая лебёдка — от 20 тысяч рублей.
Сколько можно заработать
В 2019 году я эвакуировал только машины знакомых и много времени тратил впустую: выезжал на одну эвакуацию, потом домой или на работу в бар. В 2020 году из-за пандемии общепит закрыли, и я остался без заработка.
Тогда я переключился на эвакуатор и в конце марта создал бизнес-аккаунт в Instagram для продвижения своих услуг. На личной странице во «ВКонтакте» написал, что теперь эвакуирую машины — у меня в друзьях много автомобилистов и владельцев автосервисов, с которыми мы познакомились на разных мероприятиях.
После этого пошли заказы. Думал, пару дней отдохну на самоизоляции, но пришлось начать с первого же дня. Рекламу не давал — все новые клиенты приходят по рекомендации знакомых. В профиле моего эвакуатора 340 подписчиков.
Я эвакуирую машины в Санкт-Петербурге, Ленобласти и соседних регионах — Новгородской, Псковской и Вологодской областях. Самое дальнее расстояние, на которое я выезжал — 800 км в Москву.
Через полгода бар открылся, и я стал работать два дня там, а другие два дня — на эвакуаторе. В среднем я эвакуирую 20-25 машин в месяц. После оплаты топлива и других расходов у меня остаётся чистыми от 50 до 70 тысяч рублей в месяц.
Для работы на своей машине удобно зарегистрироваться в налоговой как самозанятый и платить всего 4-6% налога. Люди чаще всего расплачиваются наличкой, но многие просят чек, когда эвакуируются после ДТП. В приложении «Мой налог» можно сформировать электронный чек, по которому страховая всё возместит.
Авария и сборка нового эвакуатора
В феврале 2021 года знакомый блогер попросил привезти из Санкт-Петербурга в столицу шоу-кар на съёмки рекламы для шоу «Что было дальше?». Мы поехали вместе с владельцем машины и добрались туда без проблем.
На следующий день в четыре утра мы отправились обратно в Санкт-Петербург по платной трассе М-11. Шёл ледяной дождь, и дворники не справлялись — на стекле был сантиметр льда. Я отъехал на обочину и вышел почистить его щёткой.
Владелец шоу-кара не пострадал, его машина во время столкновения подлетела на большую высоту и после падения сильно повредилась. Мой эвакуатор не подлежал восстановлению. Я получил 400 тысяч рублей по ОСАГО, остальное буду возмещать через суд.
Я снял с эвакуатора целые запчасти, а остальное сдал на металлолом. Через пару месяцев я купил в Москве точно такую же Toyota Dyna за 305 тысяч рублей.
Она стоила дешевле прежних машин, потому что это был обычный грузовик — не переоборудованный в эвакуатор и без соответствующих документов. Мы с друзьями самостоятельно переделывали его по вечерам после работы.
Сперва демонтировали кузов и оставили только кабину, раму и колёса. Затем купили металл и сами сварили из него платформу для погрузки автомобилей. Чтобы можно было её сдвигать, поставили на новый эвакуатор насос и цилиндры с разбитой Toyota.
Через три месяца всё было готово. На переоборудование я потратил около 250 тысяч рублей.
Как поставить на учёт в ГИБДД
Заводских эвакуаторов не бывает. Автопроизводитель выпускает только грузовики — раму, кабину, колёса, бензобак. А эвакуаторы, манипуляторы и самосвалы собирают отдельные компании, которые переоборудуют технику под разные цели и оформляют для них свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).
После переоборудования Toyota стояла у меня на заднем дворе — чтобы работать на ней я должен был согласовать в ГИБДД изменения в конструкции и заменить тип транспортного средства с «грузового бортового» на «специальный эвакуатор».
Самому согласовать переоборудование в ГИБДД без связей, мне кажется, нереально. Поэтому я обратился к посредникам, но им тоже это не удалось. Потом знакомые подсказали мне другую компанию.
Оказалось, для согласования нужно было найти пример переоборудования грузовика Toyota Duna в эвакуатор. Я об этом не знал, тогда бы просто предъявил в ГИБДД свой паспорт транспортного средства от прошлого эвакуатора.
Но специалисты справились сами: нашли в базе таможни ПТС на такую же машину, переоборудованную в Японии в эвакуатор и растаможенную во Владивостоке. Они показали этот пример в ГИБДД и получили одобрение.
Для оформления документов у меня запросили:
- Копию паспорта.
- Копию водительского удостоверения.
- Паспорт транспортного средства.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Полис ОСАГО.
Дальше посредники измерили мою машину, взвесили, сфотографировали и прошли техэкспертизу в испытательной лаборатории. После этого компании выдали разрешение на изменение конструкции грузовика в отделении Госавтоинспекции на улице Салова — там в Санкт-Петербурге согласуют переоборудование автомобилей.
Посредники подали разрешение в ГИБДД, и через два с половиной месяца после обращения к ним я получил новое СТС на специальный эвакуатор и свидетельство о безопасности конструкции. В ПТС мне сделали запись, что переоборудование выполнено по закону.
За оформление документов я заплатил компании 90 тысяч рублей, а вся новая машина обошлась мне примерно в 650 тысяч. Если работать на технике с несогласованным переоборудованием, инспекторы ГИБДД могут оштрафовать и снять машину с учёта.
Почему невыгодно нанимать водителя
Эвакуатор приносит мне больше денег, чем работа барменом, но я не хочу эвакуировать постоянно. Заниматься этим по пять-шесть часов в день — мне комфортно, но если есть выходные. Кроме того, при любой поломке ты остаёшься и без машины, и без работы. Поэтому когда я занят в баре, то передаю заказы знакомым, чтобы не терять клиентов.
Два года назад я интересовался работой с агрегатором, где водитель может заказать ближайший к нему эвакуатор, но они не сотрудничают с самозанятыми и физлицами. Кроме того, система устанавливает стоимость заказа на уровне поездки на обычном такси, ещё 20% уходит агрегатору.
Например, за эвакуацию легковушки из Кронштадта в Красное село они платят водителям 2000 рублей, половина из которых уйдёт на топливо. Я считаю, что это работа за бесценок, и гонять ради этого технику — глупо.
Я умею эвакуировать и обслуживать свою машину. Некоторые хотят просто купить автомобиль, нанять водителя и зарабатывать на этом. Например, мой знакомый взял подержанный эвакуатор Hyundai за 1 млн рублей. Привёз машину в сервис, а ремонт обошёлся ему ещё в 250 тысяч.
Потом он нанял водителя, который использовал дешёвое топливо. При температуре -5 градусов оно замёрзло, и тот не смог завести машину. Затем водитель уволился, и мой знакомый не нашёл ему замену. В итоге он ничего не заработал на эвакуаторе.
Поэтому я работаю один. Пусть лучше мой эвакуатор несколько дней в неделю простаивает, чем я приму его поломанным или разбитым. В этом деле друзей не бывает, и напарник мне не нужен.
"После возвращения в Санкт-Петербург я отремонтировал тормоза эвакуатора"
Я думал тормоза надо ремонтировать до поездки, а не после...
В Петербурге вот так. Всё жёстко.
Неужели нет адекватного сервиса-агрегатора для вызова эвакуаторов?
а он нужен? большинству водителей он пригодится раз в жизни, кроме владельцев бнв конечно
Какая-то дискриминация водителей Рендж-роверов сейчас...
есть - но он же пишет, что продает свои услуги дороже....
Если только для новых автомобилей. Обычно производитель предлагает программу помощи на дорогах, в которую входит в том числе и бесплатный вызов эвакуатора.
"Никита Калинин переделал японский грузовик в эвакуатор" звучит как заголовок доноса в ГИБДД на внесение изменений в конструкцию автомобиля без регистрации.
Если он эту бандуру реально наварил, то берегитесь, мало того что машина наверное не рассчитана таскать такой вес, да и как выше сказали, тормоза стоковые нужно менять. А это еще одно внесение изменения.
Если прочитать статью, то там автор указал что прошел все инстанции после модификаций и получил документы на руки.
Я чёт не понял, я на VC или на Драйв2?
В студенчестве я подрабатывал и на втором курсе в 2008 году купил первую машину Nissan Cedric. Собственник выставил её на продажу в интернете за 100 тысяч рублей, а я смог договориться с ним на 35 тысяч.
По-моему, парень не осознал своего настоящего дара
Чел потерял работу в общепите потому, что общепит сейчас страдает, и пошел работать руками. История века! Главное, чтобы ничего подобного с ИТ не случилось, а то там таких героев, которые пошли работать на склады и производства, будет еще больше, и на vc и прочих ресурсах от таких невообразимых героических историй будет не продохнуть
Из Википедии:
vc.ru (произносится как «виси.ру», до сентября 2015 — «Цукерберг позвонит») — интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях.
Осталось на Crunchbase про этот высокотехнологичный стартап рассказать.
Я конечно ничего не говорю про героя статьи, он скорее всего молодец, но VC явно не место для этой истории.
А чем данная статья не про бизнес/стартап ?
видео с эвакуацией лексуса ваще огонь, ни рпзу такого не видел *ирония*
Спутниковый телефон бу от 90тр и тарифы от 20ки в мес, а ну да, удивительно, как же вы могли забыть взять его с собой в тайгу)
А как происходит сотрудничество с ГИБДД? У них очень неплохой трафик
Молодец, не стоишь на месте, развиваешся! Так держать. Надеюсь у тебя есть страховка расширенная на случай покрытия перевозимой машины ?
Я всегда если что вызываю частников чем агрегаторов, так проще и быстрее оказывается по опыту. Было пару моментов когда ломался в жопе мира и только частники на эвакуаторах выручали.
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Ничего не предвещало беды. Как это обычно и бывает, я пришел в ПВЗ, чтобы забрать свой заказ, достал телефон, чтобы назвать сотруднику номер заказа, и столкнулся с проблемой: меня выкинуло из аккаунта. При попытке авторизоваться по номеру телефона или по почте я получил ошибку:
Нейросеть месяц училась общаться в комментариях под постами.
Доля выручки от интернет-заказов в сети «Золотое яблоко» в ноябре составила 45%. Это на 15% больше относительно предыдущих месяцев года.
Приветствую! Мой первый пост на vc, не пинайте сильно. Постараюсь кратко и по факту.
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Он сам переоборудовал грузовик Toyota Dyna и принимает заказы от владельцев автосервисов и знакомых автомобилистов.
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