Личный опыт Андрей Фролов 52 минуты назад 52 мин Священник-айтишник проповедует в Instagram и открывает ИТ-класс в Гродно Статьи редакции Что будет, если человек уйдёт из своего бизнеса в церковь и сохранит желание что-то создавать, рассказывает dev.by. {"id":332812} 496 просмотров Пять лет назад отец Павел сменил офисное кресло и должность руководителя небольшой компании на служение в деревенской церкви. Как он признаётся сам, бывших айтишников не бывает, поэтому начал вести проповеди в прямом эфире Instagram, продолжает «пилить контент» в соцсетях и молится за Илона Маска. А ещё он придумывает проекты, чтобы люди с ограниченными возможностями почувствовали себя нужными и важными. Один из них — ИТ-курсы. Павел Сергеев уже нашел класс для занятий с Wi-Fi, преподавателя, администратора, не хватает только ноутбуков. В десять утра в храме в честь Рождества Христова заканчивается служба и отец Павел Сергеев выходит навстречу dev.by в длинной чёрной рясе. Уже два месяца он служит в небольшой церкви в спальном районе Гродно, говорит, после проповеди расписана каждая минута: встречи со студентами, работа с волонтёрами и много чего ещё. — У вас в Instagram написано «Священник. Блогер». А так можно? — спрашиваем, пока батюшка разливает чай. — В инстаграме можно выбрать профессиональный аккаунт, а можно авторский. Если ты блогер — открыто больше статистики, есть бонус в плане охватов. Поэтому я — блогер, пилю контент. А в шапке профиля указано: «о проблемах церкви с юмором». Направление тяжёлое, узкое, болезненное. Контент в инстаграме разный. Например, в одном из постов отец Павел делится впечатлениями о фильме «Молодой папа», а в комментариях его подписчики рассуждают, какие церковные проблемы фильм поднимает. И немного журят обилие откровенных сцен. «И не говорите, что батюшка благословил смотреть, я тут ни при чём, предупреждаю, на исповеди на меня не ссылаться», — смеётся священник. Александр Васюкович для dev.by «После смерти скажу: "Господи, вот тебе все порталы, сайты и приложения". А он: "Зачем мне это?"» Прежде чем отец Павел начнёт рассказывать про свои проекты, мы возвращаемся с ним на 12 лет назад. Тогда он был студентом БГТУ, учился на маркетолога, думал о духовном и развивал себя во всех направлениях, которые были интересны. — В 20 лет произошёл переломный момент, я задумался над смыслом жизни, смерти, так стал верующим, — так 32-летний Павел Сергеев вспоминает свой путь «маркетолог-ИТ-священник». — Когда начал ходить в церковь, всё время искал разные активности среди молодежи: «Давайте что-нибудь придумаем!». Наше молодежное движение (такое братство верующих, куда входило 200 человек) бесплатно делало сайты для храмов. В моём окружении было много айтишников. Как их находил? Через социальные сети. Ещё мы занимались детьми с ДЦП: помогали им развивать моторику, читали сказки, подключали специалистов, приглашали психологов. После университета Павел переучился на программиста — освоил HTML5 и CSS, PHP и MySQL. Открыл небольшую компанию. Работал с Joomla, WordPress, Bitrix, «осваивал фреймворки, делал сайты как с нуля, так и редактировал шаблоны». Плюс занимался комплексным seo и контекстной рекламой под ключ. Потом нанял программиста и дизайнера, а сам вернулся в продажи. Себя в тот период священник описывает как «хулиганистого человека». Но, говорит, вера сделала его другим. Заставила задуматься над будущим и перед глазами всплыла картинка: — Я умер, моя душа перед Богом. И что я ему скажу? Господи, вот эти все порталы и сайты, приложения. Всё это тебе. А он ответит: «А зачем мне это? Мне нужно что-то другое». И я решил инвестировать своё время и силы в то, что не сгорит. Фирмы сгорают, деньги обесцениваются, а инвестиции в духовность — нет. Отец Павел в воскресной школе для детей. Александр Васюкович для dev.by Так Павел Сергеев в 27 лет закончил семинарию и стал священником, его отправили работать в деревенскую церковь в Слуцком районе. Для человека деятельного, у которого проекты рождаются постоянно, новое место вызвало «вселенскую тоску и грусть». Оказалось, местным не до технологий батюшки. — Выходишь в храм, стоит десять бабушек, и ты начинаешь произносить проповедь, хочется донести важную богословскую мысль, а они: «Баааацюшка! Мы пойдзем кароў даіць, канчайце ўжо гаварыць [Мы пойдём корову доить, заканчивайте уже]». Я считал, мои проповеди в деревне никому не нужны, но с другой стороны, внутри меня есть что-то, что имеет ценность. Возможно, аудитория не та. И тогда я взял телефон и стал снимать прямые эфиры богослужений для Instagram. Сперва прихожане восприняли это настороженно. И я объяснял: «Представьте, сейчас здесь стоит 10 человек, а на самом деле в храме 70. Нас смотрят онлайн ещё 60 человек». Подписчики присылали вопросы, записки, о ком помолиться, жители Слуцка стали приезжать на службы. Я так и говорил, что сегодня на проповедь приехал мой подписчик, — рассказывает отец Павел. — А кто-то делился: дочка живет в США, теперь тоже смотрит проповеди. По словам священника, был и момент отчаяния. Он перестал включать эфиры, но люди стали спрашивать, что случилось. Оказалось, кто-то смотрел службы в дальней дороге, кто-то в больнице. Храм, где сегодня служит отец Павел Александр Васюкович для dev.by Что касается финансовой стороны, то, по словам священника, его этот вопрос не сильно волновал. Уйдя из ИТ, сильно потерял, да. Как купил в те времена машину, так на ней ездит до сих пор. — Священник живёт по послушанию, как солдат в армии. Куда епископ скажет — туда и едёт. После пятого переезда задумался о жилье, будущем для сына и жены. Практически во всех церквях (греческой, сербской, болгарской, польской, литовской), священники подрабатывают на светских работах или имеют бизнесы, а служат на выходных. В РПЦ и БПЦ не так. У нас это не принято, — говорит Павел. И вспоминает, как в храме святителя Николая Чудотворца в деревне Лядно бывало так, что зимой не хватало денег на газовое отопление. Приходилось брать из декретных. «20 человек с ограниченными возможностями ждут курсы: "Мы уже готовы!"» Через 3,5 года жизни из деревни Лядно Павла Сергеева перевели на службу в Гродно. И тут он начал придумывать один проект за другим, за плечами уже был опыт организации собственного бизнеса. — Когда стал меняться внутренне, изменилось мышление: если могу себя поменять, значит, могу взять ответственность за кого-то другого. Думаю, вера очень сильно повлияла на мой предпринимательский дух, — объясняет священник. У отца Павла сейчас несколько проектов: открытие инклюзивной пекарни «Пчела» (с ним он участвовал в конкурсе социальных проектов Social Weekend), свечного цеха. Но под номером один — запуск ИТ-курсов для людей с ограниченными возможностями. Когда многие из них стали писать священнику в инстаграме: «Батюшка, здравствуйте! Может, поможете найти работу?», стало понятно, что для особенных людей открыты далеко не все двери. Наоборот, слишком много нюансов их вообще закрывают. Павел Сергеев Александр Васюкович для dev.by — Вот какой кейс: государство определяет людей с инвалидностью в определенные ПТУ, и учат, как правило, на обувщиков. Например, есть такой парень Макс, у него деформированы пальцы, вывернуты в другую сторону. Как схватить пальцами шило и с усилием его пропихнуть? Да, он отучился, но ни одну пару обуви не смог сшить. После ПТУ обошёл пять предприятий, никто не взял, — рассказывает отец Павел. — Зато Макс нормально печатает тексты на клавиатуре, может редактировать фотографии, монтировать видео. Сейчас изучает криптовалюту, до этого закончил курсы по продажам. Но предложений на рынке труда для 28-летнего Макса нет — и он вынужден сидеть дома. И сам парень, и священник Павел Сергеев верят: это временно. У Макса есть желание работать, у батюшки — идеи, как люди с ограниченными возможностями могут найти себя в жизни. Мы садимся в машину священника и едем смотреть тот самый класс, который готов принять ИТ-школу. Машина останавливается возле исторического центра, прямо у Гродненской епархии. Здесь на первом этаже выделено помещение для будущих айтишников. Помещение, которое епархия выделила под ИТ-школу Александр Васюкович для dev.by Отец Павел планирует три направления: тестирование, программирование и SMM. Учеников находит по-разному: через инстаграм, через мероприятия для людей с инвалидностью (благотворительные концерты, сборы подарков), через местные СМИ. — Идея ИТ-классов пришла в мае, об этом написали в социальных сетях и тут же откликнулась одна фирма. Пообещала отдать новую мебель из офиса, которая не подошла. Кто-то готов выделить для занятий своих инженеров и программистов, есть администратор. Не хватает 12-13 ноутбуков. Написал письма во множество компаний, где-то нас поставили в очередь длиною в год. Была бы техника сейчас — тут же запустились, — делится своими планами священник. — Сейчас 20 человек с ограниченными возможностями ждут эти курсы: «Когда они начнутся? Мы уже готовы!» «Я постоянно в тренде, изучаю метавселенную» Например, тестировщиками хотят стать ребята, которым поставили диагноз «аутизм», молодые люди с ДЦП. По подсчетам отца Павла, каждые полгода школа будет набирать новый курс. Когда ИT-школа запустится, расходы по электроэнергии, Wi-Fi и печенье для студентов берёт на себя епархия. Преподавателей бесплатно даст компания a1qa. Будут ли сами курсы бесплатны? — Да, но студенты будут вносить минимальное пожертвование. Например, один рубль в месяц. Это больше педагогическая мера. Если абсолютно бесплатно будут учиться, не будет мотивации, — объясняет батюшка. — Эти пожертвования будут идти на чай-кофе, канцтовары. Это социальный проект и он не предусматривает извлечение прибыли. В первый набор, например, уже записался Юрий из местного интерната, парень сам изучает вёрстку, пытается делать сайты, окончил курсы «графический дизайн». Самая большая мечта Юрия — найти работу и стать самостоятельным. EPAM и a1qa уже пообещали помочь ребятам устроиться тестировщиками, как только они пройдут обучение. В этом помещении (ещё не достроено) Павел планирует центр для людей с ограниченными возможностями Александр Васюкович для dev.by Пока едем с отцом Павлом из епархии в здание, где должна открыться инклюзивная пекарня «Пчела», в салоне замечаем распечатки из учебника по английскому языку и бейдж участника бизнес-школы. — Я очень предприимчивый человек, — улыбается священник. — Хожу на курсы английского, учусь в магистратуре, изучаю психологию, посещаю курсы по SMM, чтобы освежить в памяти знания. Проходил обучение по проджект менеджменту. Я постоянно в тренде, сейчас изучаю метавселенную. Батюшка показывает нам помещение, где сделали ремонт под пекарню, поставили печь, провели канализацию. Но пока проект поставили на паузу: не хватает денег его закончить. По идее, здесь будут работать люди с ограниченными возможностями, со временем священник хочет открыть летнее кафе, чтобы каждый мог прийти сюда и съесть свежий круассан. Выпечку пекарни священник планирует продавать в местных храмах и поставлять в рестораны Гродно. У отца Павла планов много, говорит, если что-то не получается, он огорчается, но ненадолго: Очень люблю Илона Маска, молюсь за него. Желаю, чтобы его ракета долетела до Марса и вернулась, а все идеи воплотились. С интересом смотрел его конференцию, когда в Tesla закрывался финансовый год. Для своих проектов отец Павел ищет поддержку в соцсетях, на аккаунт священника в инстаграме подписано 11,5 тысяч человек. Признаётся, написать пост раз в неделю — это тот же тайм-менеджмент. А свою откровенность в интернете с подписчиками объясняет просто: — Чтобы стать кому-то другом, нужно самому открыться. Мы никогда не можем научить другого, но можем показать собственный пример: наши мысли, наши искушения, успехи и падения. Возможно, кто-то увидит себя. А если буду выступать как ментор — это почти не вызовет отклика. Почему я это все делаю? Меня вдохновляют интересные идеи, люди. Я в них верю. 