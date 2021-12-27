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Таня Боброва

Обсуждение: хорошие случайные советы с Reddit Статьи редакции

О работе, отношениях с деньгами и другими людьми.

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703 просмотров

Осенью 2021 года пользователи Reddit завели в сабреддите r/MadeMeSmile/ тред с «хорошими случайными советами». В декабре на него обратил внимание автор рассылки о бизнесе и технологиях The Hustle Тран Фэн — он заметил, что в комментариях есть мысли, которые могут помочь и в работе.

Советы о том, как организовать работу

Когда сделали что-то сложное или выучили новое, найдите минутку похвалить себя.

Никому не надо ничего доказывать. Но приятно потратить секунду, чтобы насладиться победой.

gerald_c

Дисциплина — это выполнять ненавистное дело, будто вам оно нравится. Иногда чуточка удовольствия может сделать задачу проще.

Я ненавижу писать скучные электронные письма, но люблю печатать и складывать слова. Я фокусируюсь на этом и получаю удовольствие. Используйте также таймер Pomodoro и вставайте со стула каждые 25 минут.

Wondernugz

Если хотите повышения, спросите начальника, что вам нужно для этого сделать. Сделайте это и, если вас повысят, оставайтесь.

Если не сможете выполнить условия, начинайте искать другую работу. Не играйте в игры с теми, кто отодвигает вас от цели.

Otherwise_Hunt7296

Когда вы что-то планируете, сразу вносите это в календарь. Включайте уведомления, по крайней мере, за час или около того.

Roosyroo

Никогда не принимайте важных решений, когда вы хотите есть, возбуждены, счастливы, грустите, устали или злитесь.

Zayers

Всегда можно начать сначала.

Fullhat1

Советы об отношениях с деньгами

Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Не финансовый совет.

Ec1ipse14

Отложите сумму, которой хватит на три месяца жизни. Неприятности случаются, вы должны быть готовы.

[deleted]

Вы проводите полжизни во сне или на ногах. Никогда не покупайте дешёвую обувь или плохой матрас.

boredonreddit1998

Об отношениях с другими людьми

Не принимайте критику от людей, к которым вы никогда не обратились бы за советом.

BatmansBigBro2017

Замените фразы с «извините» на фразы со «спасибо». Вместо того, чтобы говорить: «Извините, я опоздал», скажите: «Спасибо, что подождали».

Вместо: «Извините за этот бессвязный разговор», скажите: «Спасибо, что выслушали». Это небольшое изменение поможет наладить отношения с тем, с кем вы разговариваете.

iJared

Расскажите в комментариях, что вы бы посоветовали другим.

#reddit

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Ivan Geletey

Одна ошибка, и ты ошибся

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Георгий Михнов
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Valery Lisay

Тут и с волком картинка бы подошла

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Семен Переделкин

Хвалю себя за этот камент. Какой я всё-таки молодец.

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Beerman

Не делайте плохое, а хорошее - делайте

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Илья Шишкунов

@Таня Боброва
@Андрей Фролов
Хорошее оформление и идея интересная с поиском бизнес тематики по Реддиту, такой лёгкий формат с обсуждениями возможными, сделайте пуши, протестируйте, лично мне нравится.

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Илья Шишкунов

Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Не финансовый совет.
 Тут контекст упущен слегка, это довольно распространённая шутка из США, где запрещено давать финансовую консультацию без лицензии.

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Семен Смирнов

с поиском бизнес тематики по Реддиту
Идея хорошая, но судя по статье - безуспешная

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Личный опыт
Таня Боброва
Обсуждение: хорошие случайные советы с Reddit Статьи редакции

О работе, отношениях с деньгами и другими людьми.

Когда сделали что-то сложное или выучили новое, найдите минутку похвалить себя.

Никому не надо ничего доказывать. Но приятно потратить секунду, чтобы насладиться победой.

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