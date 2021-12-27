Дисциплина — это выполнять ненавистное дело, будто вам оно нравится. Иногда чуточка удовольствия может сделать задачу проще.

Я ненавижу писать скучные электронные письма, но люблю печатать и складывать слова. Я фокусируюсь на этом и получаю удовольствие. Используйте также таймер Pomodoro и вставайте со стула каждые 25 минут.