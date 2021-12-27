Обсуждение: хорошие случайные советы с Reddit Статьи редакции
О работе, отношениях с деньгами и другими людьми.
Осенью 2021 года пользователи Reddit завели в сабреддите r/MadeMeSmile/ тред с «хорошими случайными советами». В декабре на него обратил внимание автор рассылки о бизнесе и технологиях The Hustle Тран Фэн — он заметил, что в комментариях есть мысли, которые могут помочь и в работе.
Советы о том, как организовать работу
Советы об отношениях с деньгами
Об отношениях с другими людьми
Расскажите в комментариях, что вы бы посоветовали другим.
Одна ошибка, и ты ошибся
Совет N 15673... «Когда пишете статью на VC не вставляйте ссылку на телеграм, а то получите кучу говна в свой адрес»
Тут и с волком картинка бы подошла
Хвалю себя за этот камент. Какой я всё-таки молодец.
Не делайте плохое, а хорошее - делайте
@Таня Боброва
@Андрей Фролов
Хорошее оформление и идея интересная с поиском бизнес тематики по Реддиту, такой лёгкий формат с обсуждениями возможными, сделайте пуши, протестируйте, лично мне нравится.
Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Не финансовый совет.
Тут контекст упущен слегка, это довольно распространённая шутка из США, где запрещено давать финансовую консультацию без лицензии.
с поиском бизнес тематики по Реддиту
Идея хорошая, но судя по статье - безуспешная
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