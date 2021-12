Личный опыт Таня Боброва час назад 1 час Обсуждение: хорошие случайные советы с Reddit Статьи редакции О работе, отношениях с деньгами и другими людьми. {"id":340353} 703 просмотров Осенью 2021 года пользователи Reddit завели в сабреддите r/MadeMeSmile/ тред с «хорошими случайными советами». В декабре на него обратил внимание автор рассылки о бизнесе и технологиях The Hustle Тран Фэн — он заметил, что в комментариях есть мысли, которые могут помочь и в работе. Советы о том, как организовать работу Когда сделали что-то сложное или выучили новое, найдите минутку похвалить себя. Никому не надо ничего доказывать. Но приятно потратить секунду, чтобы насладиться победой. gerald_c Дисциплина — это выполнять ненавистное дело, будто вам оно нравится. Иногда чуточка удовольствия может сделать задачу проще. Я ненавижу писать скучные электронные письма, но люблю печатать и складывать слова. Я фокусируюсь на этом и получаю удовольствие. Используйте также таймер Pomodoro и вставайте со стула каждые 25 минут. Wondernugz Если хотите повышения, спросите начальника, что вам нужно для этого сделать. Сделайте это и, если вас повысят, оставайтесь. Если не сможете выполнить условия, начинайте искать другую работу. Не играйте в игры с теми, кто отодвигает вас от цели. Otherwise_Hunt7296 Когда вы что-то планируете, сразу вносите это в календарь. Включайте уведомления, по крайней мере, за час или около того. Roosyroo Никогда не принимайте важных решений, когда вы хотите есть, возбуждены, счастливы, грустите, устали или злитесь. Zayers Всегда можно начать сначала. Fullhat1 Советы об отношениях с деньгами Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Не финансовый совет. Ec1ipse14 Отложите сумму, которой хватит на три месяца жизни. Неприятности случаются, вы должны быть готовы. [deleted] Вы проводите полжизни во сне или на ногах. Никогда не покупайте дешёвую обувь или плохой матрас. boredonreddit1998 Об отношениях с другими людьми Не принимайте критику от людей, к которым вы никогда не обратились бы за советом. BatmansBigBro2017 Замените фразы с «извините» на фразы со «спасибо». Вместо того, чтобы говорить: «Извините, я опоздал», скажите: «Спасибо, что подождали». Вместо: «Извините за этот бессвязный разговор», скажите: «Спасибо, что выслушали». Это небольшое изменение поможет наладить отношения с тем, с кем вы разговариваете. iJared Расскажите в комментариях, что вы бы посоветовали другим. #reddit {"id":283507,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/283507-tanya-bobrova","name":"\u0422\u0430\u043d\u044f \u0411\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u0430","avatar":"bd0ad045-0c1f-979f-9083-5d293a5f6832","karma":71444,"description":"\u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440 vc.ru","isMe":false,"isPlus":true,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false}

