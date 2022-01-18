«За пять дней накопил на отпуск»: сколько зарабатывают таксисты в новогодние праздники Статьи редакции
Поделились водители тарифов «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес» из Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы.
Александр Черных из Кирова рассказывает про новогоднюю ночь 2021 года
Я работаю на своей машине Geely Emgrand в «Яндекс.Такси» на тарифе «Эконом». В 2020 и 2021 годах я провёл новогоднюю ночь за рулём, но 2022-й встречал дома. 31 декабря 2020-го я поработал несколько часов с утра до обеда, «грязными» получил 4500 рублей и вернулся домой отдохнуть.
Около девяти вечера я выехал снова. Чтобы не платить комиссию агрегатору, можно купить в приложении для водителей смену — отдать фиксированную сумму за несколько часов. Я заплатил за 12 часов 750 рублей.
Во всех районах города был повышенный спрос. Шёл снег, и видимость была не очень хорошая, а люди запускали петарды рядом с дорогой.
Потом ко мне сели два нетрезвых парня. Сначала они включили свою музыку и всё было нормально, потом один начал наезжать на меня за то, что поездка стоила около 700 рублей, хотя обычно этот маршрут стоит 250 рублей.
Я объяснил, что цена устанавливается автоматически. На это он ответил, что за такие деньги я должен ему ******** (заняться с ним оральным сексом) и пошутил, что угонит мою машину. С таким я столкнулся впервые.
Потом я вёз парня с девушкой, которые якобы забыли в салоне пачку сигарет и позвонили мне, чтобы я всё бросил и вернул им сигареты. При этом в машине я их не нашёл.
Последний заказ я отменил после семи минут платного ожидания и к 9 утра вернулся домой. За ночь я проехал около 250 км и получил грязными около 10 тысяч рублей, а чистая прибыль за 12-часовую смену вышла около 7500 рублей за вычетом:
- Бензина, амортизации и ремонта: 1 км пути на моей машине стоит 6 рублей, а 250 км — 1500 рублей.
- Покупки смены — 750 рублей.
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С 2016 года я работаю в такси. Последние три года сотрудничаю только с «Яндекс.Такси» как ИП на своей машине — BMW пятой серии. Самый комфортный для меня с точки зрения заработка тариф — «Бизнес».
Для Uber Black у меня не подходит цвет автомобиля։ он тёмно-синий, а не чёрный․ А Wheely меня заблокировал — компанию не устроило, что я рассказываю об условиях работы на своём YouTube-канале.
В последние дни декабря в рабочем приложении водителя обычно весь город фиолетовый — это цвет зон с повышенным спросом. С 28 по 29 декабря 2021 повышающие коэффициенты были на уровне 1,4-1,9. В час я получал примерно 1700-1800 рублей до вычета комиссии.
Я не сотрудничаю с другими агрегаторами и выхожу на работу каждый день, вероятно, поэтому я не получил от «Яндекса» праздничных надбавок. Например, Wheely установил для всех водителей коэффициент 1,7 на любые поездки с 16:00 31 декабря до 23:59 1 января.
31 декабря был государственный выходной, многие не поехали на работу, поэтому утром и днём коэффициенты были всего 1,2-1,5. Я начал работать с 17:30, а с 21 часа по всей Москве уже был повышенный спрос. За вечер я заработал около 20 тысяч рублей, включая 5000 рублей чаевых от пассажира.
В 23:40 я вернулся домой в Одинцово встретить Новый год с семьёй, а примерно в половине первого ночи снова сел за руль. Московское метро работало всю ночь, поэтому я решил сразу не ехать в центр города и остался за третьим транспортным кольцом.
Но в Москве я тоже поработал — пассажир вызвал машину от области до центра. Люди ездили в гости и заведения: они тоже были открыты всю ночь. После этого заказа я уже принимал все подряд. Коэффициенты в области были 1,4-1,5, а ближе к центру города — 2,4. Поездки в среднем стоили 3500-4000 рублей.
На дорогах ночью было спокойно, и по пути я не встретил ДТП. С пассажирами тоже особых проблем не было, но в этом году на удивление никто не угощал мандаринами. Один попросил разрешения аккуратно выпить пиво в салоне и дал мне за это 20 фунтов стерлингов — это около 2000 рублей.
К себе я вернулся около 8 утра. За ночь заработал около 30 тысяч рублей. Всего с 31 декабря на 1 января я отработал 17 часов, проехал около 700 км и получил «грязными» 49 400 рублей.
Обычно на тарифе «Бизнес» сервис взимает 30%. Но у меня накопилось несколько промокодов от «Яндекс.Такси», по которым водители могут несколько часов работать без комиссии.
Агрегатор может компенсировать промокодом потерянный доход. Например, когда приложение показывает, что пассажир находится рядом, а в итоге ты едешь к нему 40 минут.
Я отработал без комиссии 12 часов, потратил 3000 рублей на бензин, 1000 рублей на мойку и в итоге «чистыми» получилось около 45 тысяч.
Но я переоценил свои силы, когда 1 января в 15:30 выехал поработать в центр Москвы. Сделал пару коротких поездок на 3500 рублей, мне стало нехорошо, и я повернул домой.
В 2019 году работал по тому же графику: вечером 31 декабря вернулся домой в 23:45, встретил праздник с семьёй и в 01:15 снова уехал. Работал по области и заказы шли один за другим даже из соседних городов.
Помню, к одному пассажиру ехал 40 км, потому что был ближайшим свободным водителем в локации. Коэффициенты в ту ночь были разные: максимальный — 3,3, минимальный — 1,4, как в обычный день.
В 8:30 я вернулся домой и «грязными» получил больше 26 тысяч рублей. После вычета комиссии, тогда она была 24%, расходов на бензин и мойку «чистыми» осталось 17-18 тысяч рублей. В новогоднюю ночь 2021 года я не работал, но возил людей все остальные дни каникул — это тоже удачное время, чтобы заработать.
Я не пожалел, что последние два года провёл праздники за рулём. Например, в этом году за пять дней с 28 декабря по 1 января я накопил себе на отпуск около 100 тысяч рублей и 2 января поехал отдыхать. В предпраздничные дни я зарабатывал около 18 тысяч за смену, а в обычные дни — 12-15 тысяч рублей.
В первый рабочий день количество заказов падает примерно на 40% и начинает расти только в марте — думаю, два месяца люди финансово восстанавливаются после праздников.
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Я арендую машину Kia Optima в автопарке и работаю на тарифах «Комфорт» и «Комфорт+» через «Яндекс.Такси». Перед Новым годом я работал в основном вечером и ночью в центре города, когда у людей были корпоративы.
С 20 декабря мне попадались хорошие коэффициенты — до 4,5. В среднем в последние дни декабря я зарабатывал 1500-2500 рублей в час.
31 декабря я работал в центре с обеда до вечера около четырёх часов, но повышенного спроса не наблюдалось. В некоторых районах города были «лужи» — так мы называем зоны, в которых цена поездки начинается, допустим, от 600 рублей и не опускается ниже этого порога.
В саму новогоднюю ночь я применил в приложении функцию «Мой район» и выбрал зону в радиусе 3 км от метро «Ленинский проспект», где я живу. В навигаторе весь центр был белым — там был низкий спрос, а окраины фиолетовыми — это зоны повышенного спроса.
Я приберёг промокод на три часа, по которому я мог работать без комиссии. Ночью с 31 декабря на 1 января коэффициенты были гораздо ниже, чем накануне праздника. Возможно, ночью выехало много голодных таксистов, а люди, наоборот, воздержались от празднования вне дома из-за коронавирусных ограничений.
Пассажиры попадались адекватные, один оставил мне чаевые 250 рублей. Всего я отработал четыре часа — три по промокоду и час с комиссией агрегатора.
«Грязными» за ночь я получил 7460 рублей, почти половина денег ушла на:
- Комиссию «Яндекса» — 6,8% или 508 рублей.
- Бензин — 1000 рублей.
- Аренду машины — 2500 рублей.
Почему-то именно в этом году в конце декабря удалось заработать больше, чем с 1 по 10 января.
После праздников спад заказов очень ощущается: коэффициенты есть только в пиковое время в 8-9 часов утра и 18-20 часов вечера.
Я слышал от знакомых водителей, что они сдают сейчас машины обратно в автопарки, потому что им очень тяжело заработать. Поэтому я решил поднапрячься на праздниках: в другие дни такие суммы гораздо сложнее заработать.
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