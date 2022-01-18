Поделились водители тарифов «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес» из Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы.

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Александр Черных из Кирова рассказывает про новогоднюю ночь 2021 года

Я работаю на своей машине Geely Emgrand в «Яндекс.Такси» на тарифе «Эконом». В 2020 и 2021 годах я провёл новогоднюю ночь за рулём, но 2022-й встречал дома. 31 декабря 2020-го я поработал несколько часов с утра до обеда, «грязными» получил 4500 рублей и вернулся домой отдохнуть.

Около девяти вечера я выехал снова. Чтобы не платить комиссию агрегатору, можно купить в приложении для водителей смену — отдать фиксированную сумму за несколько часов. Я заплатил за 12 часов 750 рублей.

Во всех районах города был повышенный спрос. Шёл снег, и видимость была не очень хорошая, а люди запускали петарды рядом с дорогой.

За 20 минут до курантов ко мне села девушка — она ехала к беременной подруге, которую бросил муж. Мы вместе смотрели речь Путина. Я разрешил ей выпить вина в салоне, а сам за компанию пил воду под звон курантов.

Потом ко мне сели два нетрезвых парня. Сначала они включили свою музыку и всё было нормально, потом один начал наезжать на меня за то, что поездка стоила около 700 рублей, хотя обычно этот маршрут стоит 250 рублей.

Я объяснил, что цена устанавливается автоматически. На это он ответил, что за такие деньги я должен ему ******** (заняться с ним оральным сексом) и пошутил, что угонит мою машину. С таким я столкнулся впервые.

Потом я вёз парня с девушкой, которые якобы забыли в салоне пачку сигарет и позвонили мне, чтобы я всё бросил и вернул им сигареты. При этом в машине я их не нашёл.

Последний заказ я отменил после семи минут платного ожидания и к 9 утра вернулся домой. За ночь я проехал около 250 км и получил грязными около 10 тысяч рублей, а чистая прибыль за 12-часовую смену вышла около 7500 рублей за вычетом:

Бензина, амортизации и ремонта: 1 км пути на моей машине стоит 6 рублей, а 250 км — 1500 рублей.

Покупки смены — 750 рублей.

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С 2016 года я работаю в такси. Последние три года сотрудничаю только с «Яндекс.Такси» как ИП на своей машине — BMW пятой серии. Самый комфортный для меня с точки зрения заработка тариф — «Бизнес».

Для Uber Black у меня не подходит цвет автомобиля։ он тёмно-синий, а не чёрный․ А Wheely меня заблокировал — компанию не устроило, что я рассказываю об условиях работы на своём YouTube-канале.

В последние дни декабря в рабочем приложении водителя обычно весь город фиолетовый — это цвет зон с повышенным спросом. С 28 по 29 декабря 2021 повышающие коэффициенты были на уровне 1,4-1,9. В час я получал примерно 1700-1800 рублей до вычета комиссии.

В районах города с повышенным спросом, где желающих вызвать такси больше, чем свободных водителей, «Яндекс.Такси» увеличивает стоимость поездки двумя способами. В одних регионах она повышается с помощью фиксированной надбавки — например, +100 рублей к стоимости заказа. В других городах стоимость поездки умножается на повышающий коэффициент: например, коэффициент 1,4 означает, что вместо 200 рублей пассажир заплатит 280 рублей.

Я не сотрудничаю с другими агрегаторами и выхожу на работу каждый день, вероятно, поэтому я не получил от «Яндекса» праздничных надбавок. Например, Wheely установил для всех водителей коэффициент 1,7 на любые поездки с 16:00 31 декабря до 23:59 1 января.

31 декабря был государственный выходной, многие не поехали на работу, поэтому утром и днём коэффициенты были всего 1,2-1,5. Я начал работать с 17:30, а с 21 часа по всей Москве уже был повышенный спрос. За вечер я заработал около 20 тысяч рублей, включая 5000 рублей чаевых от пассажира.

Промежуточный доход за 31 декабря. Коэффициенты — 1,2-1,8, повышенный спрос в третьем транспортном кольце Москвы. Источник: YouTube-канал « Таксуем с нами

В 23:40 я вернулся домой в Одинцово встретить Новый год с семьёй, а примерно в половине первого ночи снова сел за руль. Московское метро работало всю ночь, поэтому я решил сразу не ехать в центр города и остался за третьим транспортным кольцом.

Но в Москве я тоже поработал — пассажир вызвал машину от области до центра. Люди ездили в гости и заведения: они тоже были открыты всю ночь. После этого заказа я уже принимал все подряд. Коэффициенты в области были 1,4-1,5, а ближе к центру города — 2,4. Поездки в среднем стоили 3500-4000 рублей.

На дорогах ночью было спокойно, и по пути я не встретил ДТП. С пассажирами тоже особых проблем не было, но в этом году на удивление никто не угощал мандаринами. Один попросил разрешения аккуратно выпить пиво в салоне и дал мне за это 20 фунтов стерлингов — это около 2000 рублей.

Уже утром другого пассажира начало тошнить, но он успел открыть дверь. Немного попало на порог, но я сразу всё вымыл и продезинфицировал антисептиком. Понял, что это уже намёк от Бога: «Паша, пора ехать домой».

К себе я вернулся около 8 утра. За ночь заработал около 30 тысяч рублей. Всего с 31 декабря на 1 января я отработал 17 часов, проехал около 700 км и получил «грязными» 49 400 рублей.

Обычно на тарифе «Бизнес» сервис взимает 30%. Но у меня накопилось несколько промокодов от «Яндекс.Такси», по которым водители могут несколько часов работать без комиссии.

Агрегатор может компенсировать промокодом потерянный доход. Например, когда приложение показывает, что пассажир находится рядом, а в итоге ты едешь к нему 40 минут.

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Я отработал без комиссии 12 часов, потратил 3000 рублей на бензин, 1000 рублей на мойку и в итоге «чистыми» получилось около 45 тысяч.

Но я переоценил свои силы, когда 1 января в 15:30 выехал поработать в центр Москвы. Сделал пару коротких поездок на 3500 рублей, мне стало нехорошо, и я повернул домой.

В 2019 году работал по тому же графику: вечером 31 декабря вернулся домой в 23:45, встретил праздник с семьёй и в 01:15 снова уехал. Работал по области и заказы шли один за другим даже из соседних городов.

Помню, к одному пассажиру ехал 40 км, потому что был ближайшим свободным водителем в локации. Коэффициенты в ту ночь были разные: максимальный — 3,3, минимальный — 1,4, как в обычный день.

В 8:30 я вернулся домой и «грязными» получил больше 26 тысяч рублей. После вычета комиссии, тогда она была 24%, расходов на бензин и мойку «чистыми» осталось 17-18 тысяч рублей. В новогоднюю ночь 2021 года я не работал, но возил людей все остальные дни каникул — это тоже удачное время, чтобы заработать.

Я не пожалел, что последние два года провёл праздники за рулём. Например, в этом году за пять дней с 28 декабря по 1 января я накопил себе на отпуск около 100 тысяч рублей и 2 января поехал отдыхать. В предпраздничные дни я зарабатывал около 18 тысяч за смену, а в обычные дни — 12-15 тысяч рублей.

В первый рабочий день количество заказов падает примерно на 40% и начинает расти только в марте — думаю, два месяца люди финансово восстанавливаются после праздников.

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Я арендую машину Kia Optima в автопарке и работаю на тарифах «Комфорт» и «Комфорт+» через «Яндекс.Такси». Перед Новым годом я работал в основном вечером и ночью в центре города, когда у людей были корпоративы.

С 20 декабря мне попадались хорошие коэффициенты — до 4,5. В среднем в последние дни декабря я зарабатывал 1500-2500 рублей в час.

31 декабря я работал в центре с обеда до вечера около четырёх часов, но повышенного спроса не наблюдалось. В некоторых районах города были «лужи» — так мы называем зоны, в которых цена поездки начинается, допустим, от 600 рублей и не опускается ниже этого порога.

В саму новогоднюю ночь я применил в приложении функцию «Мой район» и выбрал зону в радиусе 3 км от метро «Ленинский проспект», где я живу. В навигаторе весь центр был белым — там был низкий спрос, а окраины фиолетовыми — это зоны повышенного спроса.

Я приберёг промокод на три часа, по которому я мог работать без комиссии. Ночью с 31 декабря на 1 января коэффициенты были гораздо ниже, чем накануне праздника. Возможно, ночью выехало много голодных таксистов, а люди, наоборот, воздержались от празднования вне дома из-за коронавирусных ограничений.

Пассажиры попадались адекватные, один оставил мне чаевые 250 рублей. Всего я отработал четыре часа — три по промокоду и час с комиссией агрегатора.

Поездка в новогоднюю ночь по тарифу «Комфорт» с комиссией. Источник: YouTube-канал « Омич в Питере

«Грязными» за ночь я получил 7460 рублей, почти половина денег ушла на:

Комиссию «Яндекса» — 6,8% или 508 рублей.

Бензин — 1000 рублей.

Аренду машины — 2500 рублей.

Почему-то именно в этом году в конце декабря удалось заработать больше, чем с 1 по 10 января.

За неделю до Нового года я брал заказы в основном в центре города, получал в день 12-14 тысяч рублей за пять-шесть часов работы и заработал около 60 тысяч рублей. В первую неделю января я заработал примерно столько же, но водил по 10–11 часов в день и ездил по всему городу.

После праздников спад заказов очень ощущается: коэффициенты есть только в пиковое время в 8-9 часов утра и 18-20 часов вечера.

Заработок в новогоднюю ночь за вычетом комиссии. Источник: YouTube-канал « Омич в Питере