«Мог стать знаменитым танцовщиком, но поднимаю с земли какашки»: как устроена миллиардная индустрия выгула собак в США Статьи редакции
Новички получают по $20 за полчаса с собакой, а опытные выгуливают сразу по восемь псов и за год выручают сотни тысяч долларов. Так ли легко гулять с питомцами и с какими причудами ленивых собачников приходится мириться — в конспекте материала The Hustle.
С шестью поводками и поясной сумкой для лакомств американец Райан Стюарт приковывает внимание всех окружающих — детей, автомобилистов, туристов. Правда, отреагировать на их пристальные взгляды он не может, ведь выгул собак — работа не для рассеянных и требует максимальной концентрации.
Стюарт в профессии уже 15 лет: он знает всё о дефекации у псов, в силах заприметить белку в парке даже с расстояния 90 метров и в год зарабатывает на любимом деле шестизначные суммы в долларах.
Многие считают его работу «непривлекательной и малоприбыльной», с чем сам американец не согласен. На деле же в ней и правда немало подводных камней, пишет издание The Hustle.
Как американец попал в профессию
Рождённый в год собаки Стюарт родом с острова Тайвань, а в США переехал вместе с американцами, что усыновили его ещё в детстве. Став старше, парень увлёкся танцами, получил стипендию в одном нью-йоркском колледже и даже собирался перевестись в Джульярдскую школу искусств. Но в 19 лет слёг на 14 месяцев в больницу — из-за лимфомы.
После болезни страсть к танцам у Стюарта поугасла. Он устроился в забегаловку, а также продавал галлюциногенные грибы местным студентам, чтобы покрывать аренду жилья. Но вскоре его жизнь изменилась, пишет издание.
В 2006 году американец познакомился с дрессировщиком собак. Потом пообщался с его коллегами, читал про психологию животных, груминг, выгул и часами наблюдал за псами в парках — «чтобы заметить в их поведении закономерности».
Американец понял, что на рынке наверняка найдётся занятие и для него самого и решил заняться выгулом собак — на этом мало кто зарабатывал. Он принялся раздавать свои визитки собачникам и благодаря сарафанному радио быстро стал «главным выгульщиком района».
Сколько можно заработать на выгуле
В 2022 году Стюарт руководит нью-йоркской компанией Ryan for Dogs. Фирма занимается выгулом, дрессировкой и временным присмотром за собаками.
Всего в США около 29 тысяч подобных предприятий и примерно 51 тысяча выгульщиков. Некоторые из них устраиваются к крупным игрокам вроде Rover, Wag, Fetch Pet Care и Swifto, но большинство работают на себя — как Стюарт.
В 2021 году американский рынок выгула оценивается в $979 млн, и эта цифра продолжит расти, поскольку:
- Ещё больше семей заведёт питомцев. В 2000 году собак держало 22% населения США, а в 2021 году — 53%, или 63,4 млн. Рост также ускорился благодаря пандемии, во время которой всё больше американцев забирало псов из приютов.
- Владельцы домашних животных охотно тратят деньги на услуги, которые помогут им сэкономить своё свободное время, — в том числе на выгул. С 2007 года расходы на них выросли на 60% и к 2017 году составили $5,8 млрд.
Число клиентов тоже вряд ли сократится, пишет The Hustle. В США 89 млн домашних псов, и около 40% из них ходят на прогулки с нанятыми специалистами. Всё потому, что владельцы не хотят мерзнуть, ленятся, работают, плохо ладят с животными или заняты домашними делами.
По данным бюро переписи США за 2020 год, среднестатистический бизнес по выгулу собак приносит около $236 тысяч выручки в год. Частники, по словам издания, могут зарабатывать даже больше.
В среднем получасовая прогулка с одной собакой приносит независимому работнику примерно $22, пишет The Hustle. Расходы при этом минимальные — разве что покупка прочных нейлоновых поводков и сумки для лакомств.
Повысить заработок можно иначе: например, нанять партнёров по выгулу, пишет издание. Некоторые такие предприниматели получают благодаря личному штату более $500 тысяч прибыли в год. Сам же американец расширил команду всего на несколько человек. «Мне больше в радость работать с собаками, а не людьми», — признаётся он.
В основном Стюарт тратит на работу всего 25 часов в неделю, совершая по 70-80 прогулок, и получает за это более $100 тысяч в год. Условия труда звучат заманчиво, пишет издание, однако в любой работе есть свои подводные камни.
О чём знать, прежде чем входить в профессию
Конкуренция и тревожные клиенты
В середине нулевых, когда Стюарт только начинал, выгульщиков было немного, но в 2010-х рынок изменился. В 2011 и 2015 годах появились сервисы Rover и Wag, а одиночки стали бороться за клиентов: обещали платить консьержам, если те приведут к ним владельцев собак, — по $100 за человека.
Работать в условиях повышенной конкуренции непросто, но американца это мало касается, признаётся он сам. Ему ещё на первых порах удалось заполучить доверие местных собачников и обзавестись постоянными клиентами: из них 50% просят гулять с питомцами ежедневно и ещё 25% приглашают его не реже одного-двух раз в неделю.
И доверие, говорит Стюарт, — самое главное в «собачьем» бизнесе. «Хозяева молчать не станут. Если им что не понравится, то слухи о вас разлетятся моментально. Уровень их привязанности к животным вообще порой выходит за грани разумного», — поясняет он.
Хозяева создают для питомцев трастовые фонды с миллионами долларов на счету, чтобы собаку было на что содержать, если с ними что-то случится. Аналитическая фирма Kelton Research также рассказывает, что:
81% владельцев приравнивают собак к родным детям.
78% считают себя родителями питомцев — не владельцами или хозяевами.
- 58% называют себя «мамами» и «папами» пса.
Пандемия лишь усугубила тревожность «родителей», говорит Стюарт. 50% его клиентов установили в квартирах камеры, чтобы следить за зоонянями, и надели на псов устройства-трекеры, чтобы контролировать прогулки. А ещё многие из них переживают о дефекации у питомцев и потому просят выгульщика докладывать, какой консистенции и какого объёма был стул.
Работа требует концентрации и сноровки
Раньше Стюарт соглашался выгуливать всех собак без разбора, но теперь, как говорит сам, «принюхивается» — и к питомцам, и к хозяевам, чтобы избежать конфликтов и неприятных инцидентов.
Впрочем, бдительность нужно сохранять со всеми псами, поясняет он. Собаки не раз умирали из-за неопытных выгульщиков, да и последние всегда рискуют пострадать: один сопровождающий, например, не удержал собак и кубарем покатился с лестницы, в результате чего погиб. Поэтому американец:
- Не носит перчаток даже в мороз, чтобы «кончиками пальцев чувствовать поводок».
- Не надевает солнцезащитные очки, чтобы пёс видел его взгляд.
- Не пользуется телефоном во время прогулок, чтобы следить за другими собачниками, белками и объедками, которые псу есть не стоит.
Выгуливать сразу шесть-восемь собак трудно, поэтому он пытается как тренер правильно расставить «игроков»: не вести в одной руке питомцев, которые не ладят, и равномерно распределить их по весу и габаритам. «Проказников лучше держать поближе к себе, а поводок у спокойных собак можно немного ослабить», — рассказывает он.
Стюарту нередко приходится работать и в -10°C и в +43°C и преодолевать более 30 км за смену, он устаёт и порой думает, что, возможно, зря ушёл из искусства. Но потом понимает, что проводит время с собаками, которых любит, и ни перед кем не отчитывается.
Ну да, мог бы стать знаменитым танцовщиком, а мог бы и не стать. Скорее всего не стал бы. Если же сейчас у него всё действительно так хорошо, как описано, то попутного ему ветра и здоровья =)
Интересно, что с этой сферой у нас в РФ? Не то чтобы часто, но периодически, вижу просьбы знакомых присмотреть за питомцами на время поездки. И сам не завожу (правда кота) из соображений, что излишне привяжет к дому.
Вроде гостиницы для питомцев существуют - их мало, они дорогие, или ими активно пользуются? А с выгулом? Кто в теме.
Большинство хотят бесплатно или за символическую оплату. Приюты вообще постоянно рекламу дают, что бы бесплатно выгуливали их собак. В РФ эта ниша обречена на провал
Пользуясь случаям расскажу про полезный подкаст про собак и их владельцев, который мы недавно запустили. У нас в первом выпуске как раз Денис Чужой рассказывал, как он гуляет с тремя собаками одновременно.
Последняя цитата стоила прочтения всей статьи :)
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