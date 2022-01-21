Новички получают по $20 за полчаса с собакой, а опытные выгуливают сразу по восемь псов и за год выручают сотни тысяч долларов. Так ли легко гулять с питомцами и с какими причудами ленивых собачников приходится мириться — в конспекте материала The Hustle.

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С шестью поводками и поясной сумкой для лакомств американец Райан Стюарт приковывает внимание всех окружающих — детей, автомобилистов, туристов. Правда, отреагировать на их пристальные взгляды он не может, ведь выгул собак — работа не для рассеянных и требует максимальной концентрации.

Стюарт в профессии уже 15 лет: он знает всё о дефекации у псов, в силах заприметить белку в парке даже с расстояния 90 метров и в год зарабатывает на любимом деле шестизначные суммы в долларах.

Многие считают его работу «непривлекательной и малоприбыльной», с чем сам американец не согласен. На деле же в ней и правда немало подводных камней, пишет издание The Hustle.

Стюарт на работе

Как американец попал в профессию

Рождённый в год собаки Стюарт родом с острова Тайвань, а в США переехал вместе с американцами, что усыновили его ещё в детстве. Став старше, парень увлёкся танцами, получил стипендию в одном нью-йоркском колледже и даже собирался перевестись в Джульярдскую школу искусств. Но в 19 лет слёг на 14 месяцев в больницу — из-за лимфомы.

После болезни страсть к танцам у Стюарта поугасла. Он устроился в забегаловку, а также продавал галлюциногенные грибы местным студентам, чтобы покрывать аренду жилья. Но вскоре его жизнь изменилась, пишет издание.

В 2006 году американец познакомился с дрессировщиком собак. Потом пообщался с его коллегами, читал про психологию животных, груминг, выгул и часами наблюдал за псами в парках — «чтобы заметить в их поведении закономерности».

Американец понял, что на рынке наверняка найдётся занятие и для него самого и решил заняться выгулом собак — на этом мало кто зарабатывал. Он принялся раздавать свои визитки собачникам и благодаря сарафанному радио быстро стал «главным выгульщиком района».

Молодой Райан со своим спаниелем Кейси

Сколько можно заработать на выгуле

В 2022 году Стюарт руководит нью-йоркской компанией Ryan for Dogs. Фирма занимается выгулом, дрессировкой и временным присмотром за собаками.

Всего в США около 29 тысяч подобных предприятий и примерно 51 тысяча выгульщиков. Некоторые из них устраиваются к крупным игрокам вроде Rover, Wag, Fetch Pet Care и Swifto, но большинство работают на себя — как Стюарт.

В 2021 году американский рынок выгула оценивается в $979 млн, и эта цифра продолжит расти, поскольку:

Ещё больше семей заведёт питомцев. В 2000 году собак держало 22% населения США, а в 2021 году — 53%, или 63,4 млн. Рост также ускорился благодаря пандемии, во время которой всё больше американцев забирало псов из приютов.

Владельцы домашних животных охотно тратят деньги на услуги, которые помогут им сэкономить своё свободное время, — в том числе на выгул. С 2007 года расходы на них выросли на 60% и к 2017 году составили $5,8 млрд.

Число клиентов тоже вряд ли сократится, пишет The Hustle. В США 89 млн домашних псов, и около 40% из них ходят на прогулки с нанятыми специалистами. Всё потому, что владельцы не хотят мерзнуть, ленятся, работают, плохо ладят с животными или заняты домашними делами.

Основные причины, по которым четверо из десяти американцев не хотят выгуливать собак: плохая погода, лень, работа, трудности с питомцем, семейные обязанности

По данным бюро переписи США за 2020 год, среднестатистический бизнес по выгулу собак приносит около $236 тысяч выручки в год. Частники, по словам издания, могут зарабатывать даже больше.

В среднем получасовая прогулка с одной собакой приносит независимому работнику примерно $22, пишет The Hustle. Расходы при этом минимальные — разве что покупка прочных нейлоновых поводков и сумки для лакомств.

Работая на крупную контору вроде Rover, каждый может зарабатывать по $50 тысяч в год. Но если он займётся делом сам и будет гулять с тремя собаками одновременно, то сможет удвоить и даже утроить цифру — если отличится. Райан Стюарт

Повысить заработок можно иначе: например, нанять партнёров по выгулу, пишет издание. Некоторые такие предприниматели получают благодаря личному штату более $500 тысяч прибыли в год. Сам же американец расширил команду всего на несколько человек. «Мне больше в радость работать с собаками, а не людьми», — признаётся он.

В основном Стюарт тратит на работу всего 25 часов в неделю, совершая по 70-80 прогулок, и получает за это более $100 тысяч в год. Условия труда звучат заманчиво, пишет издание, однако в любой работе есть свои подводные камни.

Сколько можно зарабатывать в день (черным цветом) и в месяц (фуксия) при усреднённой ставке $20 за прогулку с одним питомцем. Вертикальные столбцы — по числу собак в группе. Горизонтальные — по числу групп в день

О чём знать, прежде чем входить в профессию

Конкуренция и тревожные клиенты

В середине нулевых, когда Стюарт только начинал, выгульщиков было немного, но в 2010-х рынок изменился. В 2011 и 2015 годах появились сервисы Rover и Wag, а одиночки стали бороться за клиентов: обещали платить консьержам, если те приведут к ним владельцев собак, — по $100 за человека.

Работать в условиях повышенной конкуренции непросто, но американца это мало касается, признаётся он сам. Ему ещё на первых порах удалось заполучить доверие местных собачников и обзавестись постоянными клиентами: из них 50% просят гулять с питомцами ежедневно и ещё 25% приглашают его не реже одного-двух раз в неделю.

И доверие, говорит Стюарт, — самое главное в «собачьем» бизнесе. «Хозяева молчать не станут. Если им что не понравится, то слухи о вас разлетятся моментально. Уровень их привязанности к животным вообще порой выходит за грани разумного», — поясняет он.

Хозяева создают для питомцев трастовые фонды с миллионами долларов на счету, чтобы собаку было на что содержать, если с ними что-то случится. Аналитическая фирма Kelton Research также рассказывает, что:

81% владельцев приравнивают собак к родным детям.

78% считают себя родителями питомцев — не владельцами или хозяевами.

58% называют себя «мамами» и «папами» пса.

Пандемия лишь усугубила тревожность «родителей», говорит Стюарт. 50% его клиентов установили в квартирах камеры, чтобы следить за зоонянями, и надели на псов устройства-трекеры, чтобы контролировать прогулки. А ещё многие из них переживают о дефекации у питомцев и потому просят выгульщика докладывать, какой консистенции и какого объёма был стул.

Работа требует концентрации и сноровки

Раньше Стюарт соглашался выгуливать всех собак без разбора, но теперь, как говорит сам, «принюхивается» — и к питомцам, и к хозяевам, чтобы избежать конфликтов и неприятных инцидентов.

Впрочем, бдительность нужно сохранять со всеми псами, поясняет он. Собаки не раз умирали из-за неопытных выгульщиков, да и последние всегда рискуют пострадать: один сопровождающий, например, не удержал собак и кубарем покатился с лестницы, в результате чего погиб. Поэтому американец:

Не носит перчаток даже в мороз, чтобы «кончиками пальцев чувствовать поводок».

Не надевает солнцезащитные очки, чтобы пёс видел его взгляд.



Не пользуется телефоном во время прогулок, чтобы следить за другими собачниками, белками и объедками, которые псу есть не стоит.



Выгуливать сразу шесть-восемь собак трудно, поэтому он пытается как тренер правильно расставить «игроков»: не вести в одной руке питомцев, которые не ладят, и равномерно распределить их по весу и габаритам. «Проказников лучше держать поближе к себе, а поводок у спокойных собак можно немного ослабить», — рассказывает он.

Стюарту нередко приходится работать и в -10°C и в +43°C и преодолевать более 30 км за смену, он устаёт и порой думает, что, возможно, зря ушёл из искусства. Но потом понимает, что проводит время с собаками, которых любит, и ни перед кем не отчитывается.