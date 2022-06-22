60 дней кино и сериалов за 0 ₽
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
VC60
Забрать
60 дней подписки Яндекс Плюс бесплатно для новых пользователей, ранее не оформлявших подписку Яндекс Плюс либо подписки, её включающие, при условии привязки банковской карты. Далее — автопродление: 199 ₽/месяц. Действует на территории РФ. Активировать до 01.09.22 г. включительно на сайте https://hd.kinopoisk.ru/gift. Условия: clck.ru/FMQND.
Личный опыт
Маша Цепелева

Всё нужное в 40 литрах: Виталик Бутерин показал содержимое своего рюкзака со всем необходимым для постоянных путешествий Статьи редакции

Кроме аптечки и техники в нём есть одежда Uniqlo, пижамные розовые штаны с лисами и две подставки для ноутбука.

3544 просмотров

В своём блоге создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что девять лет живёт как кочевник. За это время он совершил 360 рейсов, преодолел более 1,5 млн км, а багаж оптимизировал: от 60-литрового рюкзака с отдельной сумкой для ноутбука до одного рюкзака объёмом 40 литров.

Содержимое рюкзака

Все вещи он складывает в отдельные сумки. Есть мешок для футболок, нижнего белья, носков, туалетных принадлежностей, грязного белья, лекарств, ноутбука.

Техника

Общий принцип сборов Бутерина — экономия см³. Например, вместо обычной электрической бритвы у него с собой мини-версия.

Около 5 см в длину и 2,5 см в ширину в верхней части. Её не надо заряжать, бритва подключается через USB-C к телефону — он и зарядное устройство, и ручка. Стоит $13 на Amazon.
Зарядное устройство, в котором одновременно можно заряжать телефон и ноутбук. Размеры — 5х5х2,5 см, стоит $55.

Также он берёт с собой электрическую зубную щётку Philips за $30, которая заряжается тоже через USB-C. Все его устройства совместимы с этим разъёмом, чтобы носить с собой только одну зарядку и 1-2 кабеля.

Бутерин рекомендует брать с собой только телефон, который поддерживает eSIM. Сам он использует сервис от Airalo. «Если вы ленивы, можете просто использовать Google Fi, но по моему опыту, качество и надёжность сервиса посредственные».

Одежда

70% одежды — от японского бренда Uniqlo. Бутерин признаёт, что это не единственный бренд, который делает качественную и недорогую одежду, но магазины Uniqlo есть в большинстве стран, где он бывает.

Примерный гардероб:

  • Восемь футболок, из них шесть AIRism от Uniqlo.
  • Восемь пар нижнего белья от японского бренда и столько же носков.
  • Термобелье (можно использовать как пижаму), лёгкая куртка, штаны и шорты-плавки, всё от Uniqlo.

С носками сложнее. Они должны соответствовать нескольким параметрам: занимают мало места, легко надевать, теплые при необходимости, комфортно носить. Uniqlo здесь не подходят, потому что их сложно надеть быстро, и они быстро рвутся.

Обычно я беру носки, которые закрывают лодыжку, и ещё одну пару высоких для путешествий в холодные места. Моя сумка для носков больше, чем для нижнего белья, и чуть меньше, чем для футболок. Это говорит о сложности выбора хороших носков и удивительных футболках Uniqlo. Как только вы найдёте подходящую пару, просто купите много копий, чтобы не искать подходящий носок в сумке. И если один из носков порвётся, не придётся выкидывать пару.

Бутерин рекомендует брать две пары обуви: более тяжёлую для ежедневной носки и шлепанцы.

Главный принцип гардероба — многослойность. Этому есть математическое обоснование — многослойная одежда позволяет комфортно чувствовать себя в разных температурных зонах, но брать меньшее количество предметов.

Для не очень холодного климата подойдут два слоя: свитер и куртка. Для более универсального диапазона — три слоя: легкий свитер, тёплый свитер и тёплая куртка. Такой набор сможет покрыть восемь различных температурных диапазонов — от лета до сибирской зимы.

Рабочее место

«Микрофон Apogee HypeMIC (к сожалению, micro-USB, а не USB-C). Рулон туалетной бумаги отлично работает в качестве подставки. Но можно и без неё, просто положить микрофон рядом с ноутбуком».

Подставка для ноутбука помогает улучшить осанку. Бутерин использует две: более лёгкую — Majextand, более тяжёлую — Nextstand (на картинке выше). Ещё в дорогу берёт портативный аккумулятор на 20 000 мА·ч.

Подставка Majextand

Аптечка

Внутри «средства для продления жизни» (метформин, ашваганда и витамины), для защиты от COVID-19: измеритель CO2, маски, тесты на антигены, ещё в аптечке флувоксамин. Тесты бесплатные, их выдавали в Сингапуре.

Веселье

У Бутерина есть четыре предмета, которые просто приятно носить с собой. «Чем больше места вы сэкономите на скучных вещах, тем больше останется для особых предметов».

Несколько советов для кочевников

  • Планируйте всё заранее. Как минимум за несколько дней решите, куда отправитесь, и куда пойдёте, когда приземлитесь. Это снижает чувство неуверенности.
  • Следуйте распорядку дня и привычкам. Одинаковый образ жизни в разных местах помогает чувствовать себя «заземлённым».
  • Кочевой образ жизни должен быть встроен в какое-то сообщество: если вы просто турист — это неправильно. Ищите в новых местах людей с общими интересами. Найдите других друзей-кочевников и регулярно общайтесь с ними. Если дом не может быть одним местом, домом могут быть люди, с которыми вы общаетесь.
  • Имейте несколько полурегулярных баз. Приезжайте туда, где вы были раньше. Это снижает умственную нагрузку и усиливает ощущение регулярности.
  • 40-литровый рюкзак позволяет иметь с собой недельный запас вещей и все предметы первой необходимости, и в то же время удобен для переноски — его всегда можно положить в ручную кладь.

#путешествия #виталикбутерин

60 дней кино и сериалов
бесплатно
по промокоду
VC60
Забрать
Условия подписки: clck.ru/dnhea. 18+
0
35 комментариев
Написать комментарий...
Martin Prestone

у всех кто связан с криптой есть своя аптечка

Ответить
Развернуть ветку
Олег Комаров

Валокордин 📉 и кокс 📈?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Грибы в боковичке!

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Не понимаю смысла так задрачиваться будто Виталик бомж, а это вроде далеко не так

Ответить
Развернуть ветку
Иван Петров

Он такой же как и ты, он один из нас

Ответить
Развернуть ветку
Александр Голубев

Только без хвоста!

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Да, такой же. Только с безграничными финансовыми ресурсами и личным брендом который ему открывает буквально все двери. А так да, один из нас. Тоже на двух ногах ходит.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Согласен. Как Павел Дуров.

Ответить
Развернуть ветку
Mustapha Mond

Обожаю таких аскетов.
Сначала забираешь себе большую часть монет на премайне, затем вводишь PoS, чтобы и новые монеты преимущественно поступали на твой счет (т.к. ты — крупнейший валидатор сети)
Зато на публику рассказываешь: «Пропердел штаны до дыр, но продолжаю их носить. Мне материальное ни к чему. Я — кочевник!»

Ответить
Развернуть ветку
Роман Н.

Это не задрачивание, это упрощение.
Хотя на вашем языке может звучать как "задрачивание упрощения", ок

Ответить
Развернуть ветку
Симаков Константин

Мне одному непонятно, кому это интересно?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Leskov

Мне кажется, что, будучи миллионером, как Бутерин, можно путешествовать просто со смартфоном и кошельком, а все нужное покупать/арендовывать по месту.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey K

Это надо с личным агентом путешествовать, который будет всё это организовывать.

Ответить
Развернуть ветку
Автостопом по Земному шарику

Ни одной пачки с презиками.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Кабешов

Согласен, презерватив со своими свойствами весьма незаменимый предмет (сосуд для воды, непроницаемый чехол)

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав Яшин
> Её не надо заряжать, бритва подключается через USB-C к телефону

Ну не знай, так себе идея.

> Зарядное устройство ... Размеры — 5х5х2,5 см

Замечательно. Ёмкость интересует куда больше.

> рекомендует брать с собой только телефон, который поддерживает eSIM

Мне кажется, тоже так себе идея. Или все страны уже настолько продвинуты.

> 70% одежды — от японского бренда Uniqlo

Вот это поддерживаю на все сто.
===
!!!
Тема денег не раскрыта.
!!!
===

Ответить
Развернуть ветку
Mi Iv

У него явно не очень серьезная борода растет. Я бы охренел такой штукой на постоянку бриться.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Жуков

Я однажды видел, как парень из аэропорта вышел с телефоном и паспортом в руке, остановил такси. Таксист ему: — Багаж будет? Парень: — Нет! Сел и уехал. Вот он оптимизировал свой багаж, а рюкзак на 40 л это такое себе))

Ответить
Развернуть ветку
Ватник Наизнанку Ненастоящий

Это был я. Когда можно было жидкости в ручную кладь часто прилетал с бутылкой в руках. Шампанского или водки. В зависимости от целей визита

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Disp Rosit

Сколько колёс, ужас

Ответить
Развернуть ветку
Ярослав

А где подушка в полный рост с персонажем аниме?

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav

Всегда было загадкой почему его зовут "Виталиком", а не Виталей или Виталием.

Ответить
Развернуть ветку
Valentin Dombrovsky

Потому что так проще для англоговорящих, полагаю.

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav

Еще проще для франкоговорящих :)

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Ivanov

Виталиев много, а Виталик один =) Считай что это творческий псевдоним.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Неа. Он говорил что у него это имя официально в паспорте стоит.

Ответить
Развернуть ветку
Beerman

а почему Деппа зовут Джонни, а не Джон?

Ответить
Развернуть ветку
Знатный Тролль

А где плyтинcкий чемодан для кала?

Ответить
Развернуть ветку
MegaAnders

как мы раньше жили без информации о том, что в рюкзаке у Виталика Бутерина

Ответить
Развернуть ветку
R Beloklyuchevsky

Статья оказалась достаточно интересно, ожидал меньшего

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

Ему заняться больше нечем, раз мотыляется по миру?

Ответить
Развернуть ветку
Andrew F.

предлагаешь купить домик в деревне?

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

Как один из вариантов

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

А слюну он вытирает туалеткой из под микрофона?

Ответить
Развернуть ветку
Igor Gorbenko

передайте ему чтобы начал тратить деньги и дал другим заработать, а то из-за выебонов таких миллиардеров из трущоб стагнирует экономика по всему миру

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null