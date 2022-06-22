Кроме аптечки и техники в нём есть одежда Uniqlo, пижамные розовые штаны с лисами и две подставки для ноутбука.

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В своём блоге создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что девять лет живёт как кочевник. За это время он совершил 360 рейсов, преодолел более 1,5 млн км, а багаж оптимизировал: от 60-литрового рюкзака с отдельной сумкой для ноутбука до одного рюкзака объёмом 40 литров.

Содержимое рюкзака

Все вещи он складывает в отдельные сумки. Есть мешок для футболок, нижнего белья, носков, туалетных принадлежностей, грязного белья, лекарств, ноутбука.

Техника

Общий принцип сборов Бутерина — экономия см³. Например, вместо обычной электрической бритвы у него с собой мини-версия.

Около 5 см в длину и 2,5 см в ширину в верхней части. Её не надо заряжать, бритва подключается через USB-C к телефону — он и зарядное устройство, и ручка. Стоит $13 на Amazon.

Зарядное устройство, в котором одновременно можно заряжать телефон и ноутбук. Размеры — 5х5х2,5 см, стоит $55.

Также он берёт с собой электрическую зубную щётку Philips за $30, которая заряжается тоже через USB-C. Все его устройства совместимы с этим разъёмом, чтобы носить с собой только одну зарядку и 1-2 кабеля.

Бутерин рекомендует брать с собой только телефон, который поддерживает eSIM. Сам он использует сервис от Airalo. «Если вы ленивы, можете просто использовать Google Fi, но по моему опыту, качество и надёжность сервиса посредственные».

Одежда

70% одежды — от японского бренда Uniqlo. Бутерин признаёт, что это не единственный бренд, который делает качественную и недорогую одежду, но магазины Uniqlo есть в большинстве стран, где он бывает.

Примерный гардероб:

Восемь футболок, из них шесть AIRism от Uniqlo.

Восемь пар нижнего белья от японского бренда и столько же носков.



Термобелье (можно использовать как пижаму), лёгкая куртка, штаны и шорты-плавки, всё от Uniqlo.

С носками сложнее. Они должны соответствовать нескольким параметрам: занимают мало места, легко надевать, теплые при необходимости, комфортно носить. Uniqlo здесь не подходят, потому что их сложно надеть быстро, и они быстро рвутся.

Обычно я беру носки, которые закрывают лодыжку, и ещё одну пару высоких для путешествий в холодные места. Моя сумка для носков больше, чем для нижнего белья, и чуть меньше, чем для футболок. Это говорит о сложности выбора хороших носков и удивительных футболках Uniqlo. Как только вы найдёте подходящую пару, просто купите много копий, чтобы не искать подходящий носок в сумке. И если один из носков порвётся, не придётся выкидывать пару.

Бутерин рекомендует брать две пары обуви: более тяжёлую для ежедневной носки и шлепанцы.

Главный принцип гардероба — многослойность. Этому есть математическое обоснование — многослойная одежда позволяет комфортно чувствовать себя в разных температурных зонах, но брать меньшее количество предметов.

Для не очень холодного климата подойдут два слоя: свитер и куртка. Для более универсального диапазона — три слоя: легкий свитер, тёплый свитер и тёплая куртка. Такой набор сможет покрыть восемь различных температурных диапазонов — от лета до сибирской зимы.

Рабочее место

«Микрофон Apogee HypeMIC (к сожалению, micro-USB, а не USB-C). Рулон туалетной бумаги отлично работает в качестве подставки. Но можно и без неё, просто положить микрофон рядом с ноутбуком».

Подставка для ноутбука помогает улучшить осанку. Бутерин использует две: более лёгкую — Majextand, более тяжёлую — Nextstand (на картинке выше). Ещё в дорогу берёт портативный аккумулятор на 20 000 мА·ч.

Подставка Majextand

Аптечка

Внутри «средства для продления жизни» (метформин, ашваганда и витамины), для защиты от COVID-19: измеритель CO2, маски, тесты на антигены, ещё в аптечке флувоксамин. Тесты бесплатные, их выдавали в Сингапуре.

Веселье

У Бутерина есть четыре предмета, которые просто приятно носить с собой. «Чем больше места вы сэкономите на скучных вещах, тем больше останется для особых предметов».

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Несколько советов для кочевников