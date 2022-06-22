Всё нужное в 40 литрах: Виталик Бутерин показал содержимое своего рюкзака со всем необходимым для постоянных путешествий Статьи редакции
Кроме аптечки и техники в нём есть одежда Uniqlo, пижамные розовые штаны с лисами и две подставки для ноутбука.
В своём блоге создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин рассказал, что девять лет живёт как кочевник. За это время он совершил 360 рейсов, преодолел более 1,5 млн км, а багаж оптимизировал: от 60-литрового рюкзака с отдельной сумкой для ноутбука до одного рюкзака объёмом 40 литров.
Все вещи он складывает в отдельные сумки. Есть мешок для футболок, нижнего белья, носков, туалетных принадлежностей, грязного белья, лекарств, ноутбука.
Техника
Общий принцип сборов Бутерина — экономия см³. Например, вместо обычной электрической бритвы у него с собой мини-версия.
Также он берёт с собой электрическую зубную щётку Philips за $30, которая заряжается тоже через USB-C. Все его устройства совместимы с этим разъёмом, чтобы носить с собой только одну зарядку и 1-2 кабеля.
Бутерин рекомендует брать с собой только телефон, который поддерживает eSIM. Сам он использует сервис от Airalo. «Если вы ленивы, можете просто использовать Google Fi, но по моему опыту, качество и надёжность сервиса посредственные».
Одежда
70% одежды — от японского бренда Uniqlo. Бутерин признаёт, что это не единственный бренд, который делает качественную и недорогую одежду, но магазины Uniqlo есть в большинстве стран, где он бывает.
Примерный гардероб:
- Восемь футболок, из них шесть AIRism от Uniqlo.
- Восемь пар нижнего белья от японского бренда и столько же носков.
- Термобелье (можно использовать как пижаму), лёгкая куртка, штаны и шорты-плавки, всё от Uniqlo.
С носками сложнее. Они должны соответствовать нескольким параметрам: занимают мало места, легко надевать, теплые при необходимости, комфортно носить. Uniqlo здесь не подходят, потому что их сложно надеть быстро, и они быстро рвутся.
Бутерин рекомендует брать две пары обуви: более тяжёлую для ежедневной носки и шлепанцы.
Главный принцип гардероба — многослойность. Этому есть математическое обоснование — многослойная одежда позволяет комфортно чувствовать себя в разных температурных зонах, но брать меньшее количество предметов.
Рабочее место
Подставка для ноутбука помогает улучшить осанку. Бутерин использует две: более лёгкую — Majextand, более тяжёлую — Nextstand (на картинке выше). Ещё в дорогу берёт портативный аккумулятор на 20 000 мА·ч.
Аптечка
Внутри «средства для продления жизни» (метформин, ашваганда и витамины), для защиты от COVID-19: измеритель CO2, маски, тесты на антигены, ещё в аптечке флувоксамин. Тесты бесплатные, их выдавали в Сингапуре.
Веселье
У Бутерина есть четыре предмета, которые просто приятно носить с собой. «Чем больше места вы сэкономите на скучных вещах, тем больше останется для особых предметов».
Несколько советов для кочевников
- Планируйте всё заранее. Как минимум за несколько дней решите, куда отправитесь, и куда пойдёте, когда приземлитесь. Это снижает чувство неуверенности.
- Следуйте распорядку дня и привычкам. Одинаковый образ жизни в разных местах помогает чувствовать себя «заземлённым».
- Кочевой образ жизни должен быть встроен в какое-то сообщество: если вы просто турист — это неправильно. Ищите в новых местах людей с общими интересами. Найдите других друзей-кочевников и регулярно общайтесь с ними. Если дом не может быть одним местом, домом могут быть люди, с которыми вы общаетесь.
- Имейте несколько полурегулярных баз. Приезжайте туда, где вы были раньше. Это снижает умственную нагрузку и усиливает ощущение регулярности.
- 40-литровый рюкзак позволяет иметь с собой недельный запас вещей и все предметы первой необходимости, и в то же время удобен для переноски — его всегда можно положить в ручную кладь.
у всех кто связан с криптой есть своя аптечка
Валокордин 📉 и кокс 📈?
Грибы в боковичке!
Не понимаю смысла так задрачиваться будто Виталик бомж, а это вроде далеко не так
Он такой же как и ты, он один из нас
Только без хвоста!
Да, такой же. Только с безграничными финансовыми ресурсами и личным брендом который ему открывает буквально все двери. А так да, один из нас. Тоже на двух ногах ходит.
Согласен. Как Павел Дуров.
Обожаю таких аскетов.
Сначала забираешь себе большую часть монет на премайне, затем вводишь PoS, чтобы и новые монеты преимущественно поступали на твой счет (т.к. ты — крупнейший валидатор сети)
Зато на публику рассказываешь: «Пропердел штаны до дыр, но продолжаю их носить. Мне материальное ни к чему. Я — кочевник!»
Это не задрачивание, это упрощение.
Хотя на вашем языке может звучать как "задрачивание упрощения", ок
Мне одному непонятно, кому это интересно?
Мне кажется, что, будучи миллионером, как Бутерин, можно путешествовать просто со смартфоном и кошельком, а все нужное покупать/арендовывать по месту.
Это надо с личным агентом путешествовать, который будет всё это организовывать.
Ни одной пачки с презиками.
Согласен, презерватив со своими свойствами весьма незаменимый предмет (сосуд для воды, непроницаемый чехол)
Ну не знай, так себе идея.> Зарядное устройство ... Размеры — 5х5х2,5 см
Замечательно. Ёмкость интересует куда больше.> рекомендует брать с собой только телефон, который поддерживает eSIM
Мне кажется, тоже так себе идея. Или все страны уже настолько продвинуты.> 70% одежды — от японского бренда Uniqlo
Вот это поддерживаю на все сто.
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Тема денег не раскрыта.
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У него явно не очень серьезная борода растет. Я бы охренел такой штукой на постоянку бриться.
Я однажды видел, как парень из аэропорта вышел с телефоном и паспортом в руке, остановил такси. Таксист ему: — Багаж будет? Парень: — Нет! Сел и уехал. Вот он оптимизировал свой багаж, а рюкзак на 40 л это такое себе))
Это был я. Когда можно было жидкости в ручную кладь часто прилетал с бутылкой в руках. Шампанского или водки. В зависимости от целей визита
Комментарий удален модератором
Сколько колёс, ужас
А где подушка в полный рост с персонажем аниме?
Всегда было загадкой почему его зовут "Виталиком", а не Виталей или Виталием.
Потому что так проще для англоговорящих, полагаю.
Еще проще для франкоговорящих :)
Виталиев много, а Виталик один =) Считай что это творческий псевдоним.
Неа. Он говорил что у него это имя официально в паспорте стоит.
а почему Деппа зовут Джонни, а не Джон?
А где плyтинcкий чемодан для кала?
как мы раньше жили без информации о том, что в рюкзаке у Виталика Бутерина
Статья оказалась достаточно интересно, ожидал меньшего
Ему заняться больше нечем, раз мотыляется по миру?
предлагаешь купить домик в деревне?
Как один из вариантов
А слюну он вытирает туалеткой из под микрофона?
передайте ему чтобы начал тратить деньги и дал другим заработать, а то из-за выебонов таких миллиардеров из трущоб стагнирует экономика по всему миру