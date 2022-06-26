Отдохните от себя: как быть свободным в свободное время

Три проверенных способа по-настоящему отдохнуть. Материал издания Reminder.

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Источник: Brett Jordan / Unsplash

Худшее, что можно сделать на отдыхе, — это остаться самим собой. Потому что быть собой в привычном нам смысле — значит, работать, беспокоиться, помнить о планах и проблемах, отвечать на звонки и сообщения. То есть делать все то, от чего вы устали.

Отдохнуть от дел = отдохнуть от себя.

Для этого не нужно в буквальном смысле изображать кого-то другого. Хотя занятия по актёрскому мастерству — тоже неплохая идея. Есть несколько проверенных способов, которые дают необходимый эффект.

Выбирайтесь из рутины

Мозг перезагружается, когда вы меняете окружение и выполняете непривычные, но приятные задачи. Судя по научным данным, самый простой и эффективный способ отстраниться от рутины — поездка. На расстоянии проще дистанцироваться от повседневных стрессоров и тревожных мыслей.

Но чтобы сменить обстановку, не обязательно уезжать далеко. Немецкий блогер Маркам Хайд рассказывает, как однажды вечером, вместо того чтобы по привычке смотреть телевизор и проверять электронную почту, он поддался спонтанному порыву и поехал на велосипеде к лесному озеру, чтобы искупаться и полюбоваться закатом. И перед сном поймал себя на мысли, что у него осталось больше впечатлений, чем от целого уикенда.

Не делайте ничего

В современном мире, помешанном на производительности и тайм-менеджменте, безделье — это точно непривычная практика, объясняет дублинский философ Брайан О'Коннор, автор книги «Праздность».

Ничего не делать — не так просто, как кажется. Ваш мозг, приученный к постоянной работе, настолько привыкает к потоку информации и внешних стимулов, что во время отдыха начинает восполнять их недостаток руминацией — бесконечным прокручиванием беспокойных мыслей о прошлом и будущем.

Как избежать этого побочного эффекта? Попробовать «никсен». Так голландцы называют искусство ничего не делать и наслаждаться пустотой в голове.

Заранее запланируйте, что в один из выходных вы какое-то время не будете делать ничего.

Создайте среду для «никсена»: уберите подальше гаджеты, положите на диван подушки, чтобы было удобнее сидеть, или поставьте любимое кресло поближе к окну. Если не любите просто сидеть, отправляйтесь на прогулку в парк — только не берите с собой смартфон и наушники: любимый подкаст успеете послушать в понедельник.

В первый раз попробуйте побездельничать минут 30. И не пугайтесь, если ваш мозг поначалу попытается сорвать эксперимент, провоцируя вас включить любимый сериал или помыть посуду. Со временем мозг привыкнет к безделью и начнет получать от него удовольствие.

Если вас заинтересовала идея ничегонеделания, то обратите также внимание на книгу Autopilot. The Art and Science of Doing Nothing. Научный автор Эндрю Смарт считает, что отключение от дел — просто необходимое для мозга состояние.

Запланируйте то, что доставляет вам удовольствие

Наконец, самый очевидный способ хорошо отдохнуть — сделать то, что вам давно хотелось, но не хватало времени. Для начала составьте максимально большой список таких желаний. И обязательно включите в него общение. Это может быть пробежка с приятелем, обед с семьей в необычном месте, групповое занятие йогой. Социальность — отличный способ снизить давление повседневного стресса.

И еще один совет, который мы подсмотрели у предпринимателя и инвестора Криса Диксона.

То, чем занимаются гении по выходным, все остальные будут делать через десять лет в будни.

Речь о том, что многие инновации вроде криптовалюты или 3D-печати начинались как хобби. Обратите внимание, как проводят свободное время знакомые, которых вы цените за ум и талант. Если их увлечения кажутся такими же безумными или бессмысленными, возможно, вам тоже стоит попробовать.

Это чуть видоизменённый текст еженедельной рассылки Reminder. Вы всегда можете подписаться на неё тут. Поддержать издание можно на Patreon.