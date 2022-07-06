«Достаточно взглянуть на календарь и понять, куда уходит время»: как планировать дела с помощью метода Calendar Blocking Статьи редакции
Если весь день чем-то занимались, устали, а потом осознали, что ничего из запланированного не успели сделать — метод может помочь. Понадобится только «Google Календарь».
Разработчик Валерий Жила рассказал в Twitter-треде, как планирует дела и соблюдает баланс между жизнью и работой с помощью метода Calendar Blocking. Каждый день он вносит в расписание список дел и задач, которые ему предстоить выполнить. По его словам, такой метод помогает снизить тревожность, лучше концентрироваться на задачах и «разгрузить память».
Автор предупреждает: возможно, он не подойдёт тем, кто любит жить спонтанно и «ловить момент». Он скорее для тех, кому «нравится всё систематизировать, вести Zettelkasten и договариваться о встречах с друзьями не меньше чем, за неделю».
Как это работает
Перед тем, как приступить к составлению расписания, нужно поделить свои ежедневные дела на блоки или категории — например, работа, учёба, блогинг, отдых. Для каждого такого блока стоит создать отдельный календарь и пометить его своим цветом. Жила советует подбирать цвета так, чтобы они ассоциировались с конкретными делами.
- Календарь для отдыха, встреч с друзьями, рутины, «рамок дня» (время подъёма и отхода ко сну), Жила пометил синим цветом.
- Для учёбы — зелёным.
- Работы — оранжевым.
- Самообразования — розовым.
- Блогинга — коричневым.
В каждый блок дел можно вносить отдельные задачи. Удобней всего для этих целей использовать «Google Календарь», потому что в нём есть планировщик задач Tasks. Он позволяет «одним кликом добавлять мелкие задания в стиле Todoist прямо на блоки дел»: можно создать в календаре блок, но вместо «Мероприятия» выбрать «Задача».
Например, в блоке «Учёба» автор треда запланировал две задачи:
Подробно расписывать свой день не надо: календарь нужен, прежде всего, чтобы следить за балансом между работой и жизнью, а не для того, чтобы сделать как можно больше за день. «Он должен служить вторым мозгом, а не тюремным надзирателем», пишет разработчик.
Между задачами лучше закладывать время на передышку — от 30 минут. Если в течение дня появляются новые дела, то календарь можно скорректировать.
Как автор выстраивает свой день
Про планирование дел заранее
По словам автора, такое планирование со стороны выглядит громоздко, но на самом деле оно занимает не больше пяти минут в день.
Жила в течение недели записывал все свои дела в календарь
О результатах эксперимента
Также оказалось, что за работой он проводил значительно меньше времени, чем ощущалось. Автору часто хотелось, вписать в календарь параллельно с работой те дела, которыми он на самом деле занимался в эти часы — но делать этого нельзя: «ты либо смотри лекцию, либо убирай квартиру, либо работай».
Отличный календарь безработного человека, что делать если у тебя 3 созвона в день, и рабочий день длится дольше 40 минут в день.
Ну и главное что выделено час на выбор блендера, как будто нужно занять время чтобы занять.
Классная тема, правда таски в гугле очень неприятные, нет гибкости. Для себя нашел решение в следующем - базовые блоки в стиле Работа, Обед, Учеба блоком указаны в календаре. А конкретные задачи веду в тудуисте, у которого чудо как хороша интеграция с гугл календарем. Тудуист создает отдельный календарик, отображение которого можно включить или выключить. Любая корректировка по времени (с любой стороны) будет учитываться в обеих системах.
Жила - гений (и это не сарказм)
А есть календарь до того, как появилась возможность работать 7 часов в неделю, живя в Европе?Разумеется, рамка подвижна — тут встал на час позже, потому что вставать не хотелось. В другой день лёг на два часа позже, потому что посиделка с друзьями оказалось неожиданно приятной.
В целом, конечно, очень необязательный календарь.
Я и без него примерно так же живу %)
5 задач на неделю думаю не трудно запомнить или в блокнот записать)
Назовите лучше "календарь свободного времени" :)
P. S. Выделить цветом дела в гугл календаре это отличная идея))
И сколько ж времени уходит на его заполнение?
На самом деле мы докрутили подход - можно планировать всю неделю, либо каждый день. Если использовать какой--нибудь трелло как backlog, то задачи можно подгружать от туда и в целом, 1 час максимум уходит запланировать неделю.
Вот собрали mvp по синхронизации гугл календаря с трелло по такому принципу: http://growth-coaching.tilda.ws/tgs
Главное в этом принципе оценивать сколько стоит вам каждая задача и воспринимать рабочее время как конечный ресурс. Тогда время между встречами, например 1 час, нужно использовать максимально эффективно с учетом приоритетов - например, 2 суперважные задачи по полчаса, или 1 важная задача стоимостью 1 час.