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Личный опыт
Ануш Алексанян

«Достаточно взглянуть на календарь и понять, куда уходит время»: как планировать дела с помощью метода Calendar Blocking Статьи редакции

Если весь день чем-то занимались, устали, а потом осознали, что ничего из запланированного не успели сделать — метод может помочь. Понадобится только «Google Календарь».

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Разработчик Валерий Жила рассказал в Twitter-треде, как планирует дела и соблюдает баланс между жизнью и работой с помощью метода Calendar Blocking. Каждый день он вносит в расписание список дел и задач, которые ему предстоить выполнить. По его словам, такой метод помогает снизить тревожность, лучше концентрироваться на задачах и «разгрузить память».

Автор предупреждает: возможно, он не подойдёт тем, кто любит жить спонтанно и «ловить момент». Он скорее для тех, кому «нравится всё систематизировать, вести Zettelkasten и договариваться о встречах с друзьями не меньше чем, за неделю».

Как это работает

Перед тем, как приступить к составлению расписания, нужно поделить свои ежедневные дела на блоки или категории — например, работа, учёба, блогинг, отдых. Для каждого такого блока стоит создать отдельный календарь и пометить его своим цветом. Жила советует подбирать цвета так, чтобы они ассоциировались с конкретными делами.

  • Календарь для отдыха, встреч с друзьями, рутины, «рамок дня» (время подъёма и отхода ко сну), Жила пометил синим цветом.
  • Для учёбы — зелёным.
  • Работы — оранжевым.
  • Самообразования — розовым.
  • Блогинга — коричневым.

В каждый блок дел можно вносить отдельные задачи. Удобней всего для этих целей использовать «Google Календарь», потому что в нём есть планировщик задач Tasks. Он позволяет «одним кликом добавлять мелкие задания в стиле Todoist прямо на блоки дел»: можно создать в календаре блок, но вместо «Мероприятия» выбрать «Задача».

Например, в блоке «Учёба» автор треда запланировал две задачи:

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Таски можно создавать на блоках, это выглядит довольно опрятно.

Подробно расписывать свой день не надо: календарь нужен, прежде всего, чтобы следить за балансом между работой и жизнью, а не для того, чтобы сделать как можно больше за день. «Он должен служить вторым мозгом, а не тюремным надзирателем», пишет разработчик.

Между задачами лучше закладывать время на передышку — от 30 минут. Если в течение дня появляются новые дела, то календарь можно скорректировать.

Как автор выстраивает свой день

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Так выглядел мой календарь вчера вечером (в пятницу первого июля), а сегодня я выкинул все мелкие планы для наглядности.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
У меня есть "рамка" дня — я встаю в шесть, около часа читаю и занимаюсь всякой утренней рутиной. Около девяти вечера я ложусь, опять около часа читаю и засыпаю. Рамка у всех дней одна и та же — режим наше всё, правда?)
Валерий Жила @ValeriiZhyla
Разумеется, рамка подвижна — тут встал на час позже, потому что вставать не хотелось. В другой день лёг на два часа позже, потому что посиделка с друзьями оказалось неожиданно приятной.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
Прямо сейчас я пишу тред (немного шизофренично об этом писать в самом треде), и у меня уйдёт на это дело примерно час сегодня. Добавляем, только не в календаре для досуга и бытовухи, а в Blogging.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
Что дальше? На самом деле, помимо шашлыков у меня был ещё план разобраться с финансами, который я выкинул для наглядности. Вернём его на место, а так же две составляющие его таски. Начало месяца, зарплата, стипендия, инвестиции, ещё и за ИП налоги заплатить нужно, все дела.

Про планирование дел заранее

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Попробуем немножко запланировать наперед!

Я сегодня хотел до шашлыков немножко позаниматься на Brilliant, прохожу один интересный курс. Докинем его на остаток дня в правильный календарь — в Self-education.

По словам автора, такое планирование со стороны выглядит громоздко, но на самом деле оно занимает не больше пяти минут в день.

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Зачем мне такое протоколирование… выходного? Всё просто: отчётность перед кукухой. Я могу очень легко забыть, чем я занимался, и загрустить от того, что за выходной и не сделал ничего и толком не отдохнул.

Это мой вклад в собственное душевное спокойствие!

Жила в течение недели записывал все свои дела в календарь

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Итак, воскресенье и понедельник: учебные дни с кучей бытовухи.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
Вторник и среда. Как известно, среда — лучшее время кутить, потому что все остальные отрываются по четвергам, чтобы спокойно перейти в выходные (и в пятницу всё равно работа стоит), а мне всегда нужно быть на шаг впереди!
Валерий Жила @ValeriiZhyla
И наконец, четверг и пятница. Работник года просто, но что поделать — давно собирались накупить растений в квартиру. А пока всё пересадишь и семена посадишь…

О результатах эксперимента

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Что меня удивило и порадовало за эту неделю?

Во-первых, оказывается, я чёртов Винни-Пух!
Мой главный досуг — ходить в гости, или принимать гостей. Честно говоря, я никогда в жизни об этом не задумывался.

Также оказалось, что за работой он проводил значительно меньше времени, чем ощущалось. Автору часто хотелось, вписать в календарь параллельно с работой те дела, которыми он на самом деле занимался в эти часы — но делать этого нельзя: «ты либо смотри лекцию, либо убирай квартиру, либо работай».

Валерий Жила @ValeriiZhyla
Честно себе признаться в своих же планах, да ещё и сфокусировать своё внимание на деле было очень непросто. Но по итогу я ощутил, сколько ненужного стресса я срезал одним махом. Ты либо смотри лекцию, либо убирай квартиру, либо работай — не старайся усидеть на нескольких стульях.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
В-третьих, календарь не потребовал никакого подробного анализа — простой взгляд на цветное полотно даёт отличное понимание, куда я инвестировал своё время.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
В-четвёртых, я наконец-то почувствовал, что контролирую своё время. На календаре сразу видно, что уже некуда впихнуть “ещё одну лекцию” или “пару часов поработать” в плотный график без единого окна.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
Подведу итоги:

Вы можете жить сколько угодно жизней для других людей. Вы можете номинально работать на трёх фуллтайм работах, учиться в двух университетах, писать диссертацию, заниматься спортом и социализироваться, проводить время с семьей и устраивать марафоны сериалов.
Валерий Жила @ValeriiZhyla
Жестокая реальность такова, что количество часов в каждом дне у нас всех одинаковое. Дурите окружающий мир сколько угодно, это замечательно — но не дурите самого себя, всё равно не получится. Только сточите себя тревожностью и стрессом.

#личнаяэффективность

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7 комментариев
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 Гриша Каир

Отличный календарь безработного человека, что делать если у тебя 3 созвона в день, и рабочий день длится дольше 40 минут в день.

Ну и главное что выделено час на выбор блендера, как будто нужно занять время чтобы занять.

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Семён Тищенко

Классная тема, правда таски в гугле очень неприятные, нет гибкости. Для себя нашел решение в следующем - базовые блоки в стиле Работа, Обед, Учеба блоком указаны в календаре. А конкретные задачи веду в тудуисте, у которого чудо как хороша интеграция с гугл календарем. Тудуист создает отдельный календарик, отображение которого можно включить или выключить. Любая корректировка по времени (с любой стороны) будет учитываться в обеих системах.

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Oleg Korzhanov

Жила - гений (и это не сарказм)

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Денис Пихаров

А есть календарь до того, как появилась возможность работать 7 часов в неделю, живя в Европе?

Разумеется, рамка подвижна — тут встал на час позже, потому что вставать не хотелось. В другой день лёг на два часа позже, потому что посиделка с друзьями оказалось неожиданно приятной.

В целом, конечно, очень необязательный календарь.
Я и без него примерно так же живу %)

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Артём Валерьевич

5 задач на неделю думаю не трудно запомнить или в блокнот записать)
Назовите лучше "календарь свободного времени" :)
P. S. Выделить цветом дела в гугл календаре это отличная идея))

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Вера Макарова

И сколько ж времени уходит на его заполнение?

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Evgeny Frolov

На самом деле мы докрутили подход - можно планировать всю неделю, либо каждый день. Если использовать какой--нибудь трелло как backlog, то задачи можно подгружать от туда и в целом, 1 час максимум уходит запланировать неделю.
Вот собрали mvp по синхронизации гугл календаря с трелло по такому принципу: http://growth-coaching.tilda.ws/tgs
Главное в этом принципе оценивать сколько стоит вам каждая задача и воспринимать рабочее время как конечный ресурс. Тогда время между встречами, например 1 час, нужно использовать максимально эффективно с учетом приоритетов - например, 2 суперважные задачи по полчаса, или 1 важная задача стоимостью 1 час.

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