Если весь день чем-то занимались, устали, а потом осознали, что ничего из запланированного не успели сделать — метод может помочь. Понадобится только «Google Календарь».

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Разработчик Валерий Жила рассказал в Twitter-треде, как планирует дела и соблюдает баланс между жизнью и работой с помощью метода Calendar Blocking. Каждый день он вносит в расписание список дел и задач, которые ему предстоить выполнить. По его словам, такой метод помогает снизить тревожность, лучше концентрироваться на задачах и «разгрузить память».

Автор предупреждает: возможно, он не подойдёт тем, кто любит жить спонтанно и «ловить момент». Он скорее для тех, кому «нравится всё систематизировать, вести Zettelkasten и договариваться о встречах с друзьями не меньше чем, за неделю».

Как это работает

Перед тем, как приступить к составлению расписания, нужно поделить свои ежедневные дела на блоки или категории — например, работа, учёба, блогинг, отдых. Для каждого такого блока стоит создать отдельный календарь и пометить его своим цветом. Жила советует подбирать цвета так, чтобы они ассоциировались с конкретными делами.

Календарь для отдыха, встреч с друзьями, рутины, «рамок дня» (время подъёма и отхода ко сну), Жила пометил синим цветом.

Для учёбы — зелёным.



Работы — оранжевым.



Самообразования — розовым.



Блогинга — коричневым.



В каждый блок дел можно вносить отдельные задачи. Удобней всего для этих целей использовать «Google Календарь», потому что в нём есть планировщик задач Tasks. Он позволяет «одним кликом добавлять мелкие задания в стиле Todoist прямо на блоки дел»: можно создать в календаре блок, но вместо «Мероприятия» выбрать «Задача».

Например, в блоке «Учёба» автор треда запланировал две задачи:

Валерий Жила @ValeriiZhyla Таски можно создавать на блоках, это выглядит довольно опрятно.

Подробно расписывать свой день не надо: календарь нужен, прежде всего, чтобы следить за балансом между работой и жизнью, а не для того, чтобы сделать как можно больше за день. «Он должен служить вторым мозгом, а не тюремным надзирателем», пишет разработчик.

Между задачами лучше закладывать время на передышку — от 30 минут. Если в течение дня появляются новые дела, то календарь можно скорректировать.

Как автор выстраивает свой день

Валерий Жила @ValeriiZhyla Так выглядел мой календарь вчера вечером (в пятницу первого июля), а сегодня я выкинул все мелкие планы для наглядности.

Валерий Жила @ValeriiZhyla У меня есть "рамка" дня — я встаю в шесть, около часа читаю и занимаюсь всякой утренней рутиной. Около девяти вечера я ложусь, опять около часа читаю и засыпаю. Рамка у всех дней одна и та же — режим наше всё, правда?)

Валерий Жила @ValeriiZhyla Разумеется, рамка подвижна — тут встал на час позже, потому что вставать не хотелось. В другой день лёг на два часа позже, потому что посиделка с друзьями оказалось неожиданно приятной.

Валерий Жила @ValeriiZhyla Прямо сейчас я пишу тред (немного шизофренично об этом писать в самом треде), и у меня уйдёт на это дело примерно час сегодня. Добавляем, только не в календаре для досуга и бытовухи, а в Blogging.

Валерий Жила @ValeriiZhyla Что дальше? На самом деле, помимо шашлыков у меня был ещё план разобраться с финансами, который я выкинул для наглядности. Вернём его на место, а так же две составляющие его таски. Начало месяца, зарплата, стипендия, инвестиции, ещё и за ИП налоги заплатить нужно, все дела.

Про планирование дел заранее

Валерий Жила @ValeriiZhyla Попробуем немножко запланировать наперед!



Я сегодня хотел до шашлыков немножко позаниматься на Brilliant, прохожу один интересный курс. Докинем его на остаток дня в правильный календарь — в Self-education.

По словам автора, такое планирование со стороны выглядит громоздко, но на самом деле оно занимает не больше пяти минут в день.

Валерий Жила @ValeriiZhyla Зачем мне такое протоколирование… выходного? Всё просто: отчётность перед кукухой. Я могу очень легко забыть, чем я занимался, и загрустить от того, что за выходной и не сделал ничего и толком не отдохнул.



Это мой вклад в собственное душевное спокойствие!

Жила в течение недели записывал все свои дела в календарь

Валерий Жила @ValeriiZhyla Итак, воскресенье и понедельник: учебные дни с кучей бытовухи.

Валерий Жила @ValeriiZhyla Вторник и среда. Как известно, среда — лучшее время кутить, потому что все остальные отрываются по четвергам, чтобы спокойно перейти в выходные (и в пятницу всё равно работа стоит), а мне всегда нужно быть на шаг впереди!

Валерий Жила @ValeriiZhyla И наконец, четверг и пятница. Работник года просто, но что поделать — давно собирались накупить растений в квартиру. А пока всё пересадишь и семена посадишь…

О результатах эксперимента

Валерий Жила @ValeriiZhyla Что меня удивило и порадовало за эту неделю?



Во-первых, оказывается, я чёртов Винни-Пух!

Мой главный досуг — ходить в гости, или принимать гостей. Честно говоря, я никогда в жизни об этом не задумывался.

Также оказалось, что за работой он проводил значительно меньше времени, чем ощущалось. Автору часто хотелось, вписать в календарь параллельно с работой те дела, которыми он на самом деле занимался в эти часы — но делать этого нельзя: «ты либо смотри лекцию, либо убирай квартиру, либо работай».

Валерий Жила @ValeriiZhyla Честно себе признаться в своих же планах, да ещё и сфокусировать своё внимание на деле было очень непросто. Но по итогу я ощутил, сколько ненужного стресса я срезал одним махом. Ты либо смотри лекцию, либо убирай квартиру, либо работай — не старайся усидеть на нескольких стульях.

Валерий Жила @ValeriiZhyla В-третьих, календарь не потребовал никакого подробного анализа — простой взгляд на цветное полотно даёт отличное понимание, куда я инвестировал своё время.

Валерий Жила @ValeriiZhyla В-четвёртых, я наконец-то почувствовал, что контролирую своё время. На календаре сразу видно, что уже некуда впихнуть “ещё одну лекцию” или “пару часов поработать” в плотный график без единого окна.

Валерий Жила @ValeriiZhyla Подведу итоги:



Вы можете жить сколько угодно жизней для других людей. Вы можете номинально работать на трёх фуллтайм работах, учиться в двух университетах, писать диссертацию, заниматься спортом и социализироваться, проводить время с семьей и устраивать марафоны сериалов.