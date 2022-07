Личный опыт Полина Лааксо вчера в 17:34 7 часов В первые годы Reddit Алексис Оганян каждый день лично благодарил авторов лучших текстов Статьи редакции И считает, что так мог бы делать каждый — даже если это не приносит деньги напрямую. {"id":467227,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":467227,"gtm":null} 1758 просмотров Соучредитель Reddit Алексис Оганян. Источник: CNET В первые годы работы соцсети Reddit её соучредитель Алексис Оганян делал обычно нехарактерные для гендиректора стартапа вещи. Например, рассылал персональные письма пользователям, чьи публикации занимали первые позиции на главной странице. Я поздравлял их с выходом в топ и прикреплял PNG-файл с изображением золотого Сну — это наш маскот. Алексис Оганян Если реддиторы ссылались на материалы с других сайтов, достучаться до их авторов было сложнее — их ведь нужно сперва найти. Но зато многие помнили об этом даже спустя годы. Одни признавались, что эти письма — одно из их любимых воспоминаний за всё время пребывания в Reddit. А другие говорили Оганяну, что именно благодаря его «холодным» сообщениям с поздравлениями впервые узнали о соцсети. Золотой маскот Reddit. Источник: Reddit Оганян считает, что на первых порах нормально заниматься процессами, которые нельзя масштабировать, если они отвечают хотя бы одной из двух целей: совершенствуют продукт и развивают сообщество. Основатели не до конца понимают, какой вес имеет их должность на первых порах. Ведь приятно получить письмо и увидеть в подписи «гендиректор» — даже если ты ещё ничего не слышал о стартапе. Но часто ли такое случается? Да никогда. Я в своё время больше всех на свете беспокоился о сообществе и всегда находил время, чтобы с ним пообщаться — в комментариях, по почте, на мероприятиях в офлайне. Но важность и редкость такого взаимодействия я понял лишь лет десять спустя. Алексис Оганян Теперь таких же вовлечённых руководителей Оганян пытается разглядеть в проектах, которые изучает его инвестиционная компания Seven Seven Six. Соцсети Полина Лааксо 15.05.2021 больше Статьи редакции Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов. Фото: Тиффани Хаглер-Герд, Bloomberg #reddit {"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","avatar":"46ec8b41-55e1-5994-91e9-d167855af54b","karma":16753,"description":"","isMe":false,"isPlus":true,"isVerified":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true}

