Основатели не до конца понимают, какой вес имеет их должность на первых порах. Ведь приятно получить письмо и увидеть в подписи «гендиректор» — даже если ты ещё ничего не слышал о стартапе. Но часто ли такое случается? Да никогда.

Я в своё время больше всех на свете беспокоился о сообществе и всегда находил время, чтобы с ним пообщаться — в комментариях, по почте, на мероприятиях в офлайне. Но важность и редкость такого взаимодействия я понял лишь лет десять спустя.