В первые годы Reddit Алексис Оганян каждый день лично благодарил авторов лучших текстов Статьи редакции
И считает, что так мог бы делать каждый — даже если это не приносит деньги напрямую.
В первые годы работы соцсети Reddit её соучредитель Алексис Оганян делал обычно нехарактерные для гендиректора стартапа вещи. Например, рассылал персональные письма пользователям, чьи публикации занимали первые позиции на главной странице.
Если реддиторы ссылались на материалы с других сайтов, достучаться до их авторов было сложнее — их ведь нужно сперва найти. Но зато многие помнили об этом даже спустя годы.
Одни признавались, что эти письма — одно из их любимых воспоминаний за всё время пребывания в Reddit. А другие говорили Оганяну, что именно благодаря его «холодным» сообщениям с поздравлениями впервые узнали о соцсети.
Оганян считает, что на первых порах нормально заниматься процессами, которые нельзя масштабировать, если они отвечают хотя бы одной из двух целей: совершенствуют продукт и развивают сообщество.
Теперь таких же вовлечённых руководителей Оганян пытается разглядеть в проектах, которые изучает его инвестиционная компания Seven Seven Six.
I like Reddit.
А ещё он превратил соцсеть в пропагандистскую цензурируемую повестко-помойку. Скажем же ему "спасибо".
Здорово, что есть такой подход, мне кажется это нормально благодарить свою аудиторию