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Личный опыт
Полина Лааксо

В первые годы Reddit Алексис Оганян каждый день лично благодарил авторов лучших текстов Статьи редакции

И считает, что так мог бы делать каждый — даже если это не приносит деньги напрямую.

1758 просмотров
Соучредитель Reddit Алексис Оганян. Источник: CNET

В первые годы работы соцсети Reddit её соучредитель Алексис Оганян делал обычно нехарактерные для гендиректора стартапа вещи. Например, рассылал персональные письма пользователям, чьи публикации занимали первые позиции на главной странице.

Я поздравлял их с выходом в топ и прикреплял PNG-файл с изображением золотого Сну — это наш маскот.

Алексис Оганян

Если реддиторы ссылались на материалы с других сайтов, достучаться до их авторов было сложнее — их ведь нужно сперва найти. Но зато многие помнили об этом даже спустя годы.

Одни признавались, что эти письма — одно из их любимых воспоминаний за всё время пребывания в Reddit. А другие говорили Оганяну, что именно благодаря его «холодным» сообщениям с поздравлениями впервые узнали о соцсети.

Золотой маскот Reddit. Источник: Reddit

Оганян считает, что на первых порах нормально заниматься процессами, которые нельзя масштабировать, если они отвечают хотя бы одной из двух целей: совершенствуют продукт и развивают сообщество.

Основатели не до конца понимают, какой вес имеет их должность на первых порах. Ведь приятно получить письмо и увидеть в подписи «гендиректор» — даже если ты ещё ничего не слышал о стартапе. Но часто ли такое случается? Да никогда.

Я в своё время больше всех на свете беспокоился о сообществе и всегда находил время, чтобы с ним пообщаться — в комментариях, по почте, на мероприятиях в офлайне. Но важность и редкость такого взаимодействия я понял лишь лет десять спустя.

Алексис Оганян

Теперь таких же вовлечённых руководителей Оганян пытается разглядеть в проектах, которые изучает его инвестиционная компания Seven Seven Six.

Соцсети
Полина Лааксо
Популярная, но недооценённая: что может сделать Reddit, чтобы зарабатывать ещё больше Статьи редакции

По количеству и приросту пользователей Reddit обгоняет Twitter, но получает от аудитории в десятки раз меньше выручки. The Generalist предлагает несколько идей, как это исправить: например, пересмотреть дизайн, алгоритмы и поддержать активных авторов.

Фото: Тиффани Хаглер-Герд, Bloomberg

#reddit

Продолжение истории уже в подписке
Условия подписки: clck.ru/rfS2r
16+
 (function() { let kpbot = document.querySelector('.entry-article-footer-kinopoisk'); let isMedia = location.href.indexOf('vc.ru/media') !== -1; let isServices = location.href.indexOf('vc.ru/services') !== -1; let urls = { media: 'https://go.the.tj/cxkblz', services: 'https://go.the.tj/z6zyu2' }; if (kpbot && isMedia) { kpbot.setAttribute('href', urls.media); } if (kpbot && isServices) { kpbot.setAttribute('href', urls.services); } }())
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3 комментария
Alex Gurulli

I like Reddit.

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Дмитрий Т.

А ещё он превратил соцсеть в пропагандистскую цензурируемую повестко-помойку. Скажем же ему "спасибо".

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Misha Kutepov

Здорово, что есть такой подход, мне кажется это нормально благодарить свою аудиторию

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